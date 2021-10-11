Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

RAEX
Эксперт РА


11.10.2021 «Инфосистемы Джет» вошла в топ-5 поставщиков ИТ-услуг России 1
17.09.2021 МТС увеличила долю в УК «Система капитал» до 100% 1
17.09.2021 МТС купила у собственных хозяев инвестиционную компанию за 3,5 миллиарда 1
19.07.2021 Спрос на лизинг «железа» в России вырос в 3,5 раза 1
12.07.2021 «ТЭК-Торг» и «Росморпорт» подписали соглашение о сотрудничестве 1
23.06.2021 OR Group нарастила серверные мощности для развития финансовых сервисов 1
12.05.2021 Bi.Zone протестировала федеральную электронную площадку «ТЭК-торг» на устойчивость к DDoS-атакам 1
26.04.2021 Объем пенсионных взносов в НПФ ВТБ через онлайн вырос более чем в 4 раза 1
02.04.2021 МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию 1
28.01.2021 Selectel разместит облигации на Мосбирже 1
08.12.2020 Astra Linux запустила образовательный проект «Astra-школа» 1
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 2
27.10.2020 АО «ТЭК-Торг» вошло в перечень операторов ЭТП для проведения открытых закупок Концерна «Алмаз-Антей» 1
11.10.2020 Применение ИИ в финансовой сфере экономит миллионы 1
20.05.2020 «ВТБ лизинг» планирует поставить «Ростелекому» оборудование на 2,7 млрд рублей 1
31.03.2020 «Интерфакс» открыл систему «Спарк» для малого и среднего бизнеса 1
30.01.2020 Intersoft Lab представила предварительные итоги 2019 года на рынке бизнес-аналитики 1
14.01.2020 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» перешло на решение XBRL от «Диасофт» 1
26.12.2019 «Связь-Банк» вошел в состав банковской группы «Промсвязьбанк» 1
18.10.2019 В интернет слили данные о миллионах россиян-заемщиков. Кто пострадал, и кто виноват 1
20.08.2019 Компания известного ИТ-шника с поразительными гендиректорами получила 90 миллионов от Сбербанка 1
07.08.2019 Сбербанк выбрал семь компаний для Java-разработки в сверхажиотажном тендере на 750 миллионов 1
30.07.2019 Danycom разместил облигации на 1 млрд рублей 1
25.03.2019 Tele2 вместе с «Альфа Капитал» запустил онлайн-продажи ПИФов 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
18.02.2019 Власти рассказали, какие банки смогут выдавать ИТ-компаниям льготные кредиты 1
29.11.2018 «Промсвязьбанк» и SRG запустили электронную оценку залога по ипотеке 1
25.07.2018 Инвестор «Яндекса» и «1С» вложился в российско-белорусского разработчика Itransition 1
29.05.2018 Крупнейший российский дистрибьютор электроники Merlion начал торговать кофе 1
23.04.2018 «СКБ Контур» создал банк для предпринимателей 1
27.02.2018 СК «Согласие» будет развивать ИТ-систему на платформе Diasoft meNext 1
16.02.2018 Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 2
21.12.2016 J’son & Partners Consulting: прогноз развития рынка подключенных автомобилей в России и в мире 2
02.12.2015 Технологии в страховании: преобладают бумага и шариковая ручка 3
11.08.2015 Резервный ЦОД: Schneider Group выбрал IBM 1
25.06.2015 Доля российских банков, использующих ДБО, за год резко выросла 2
15.06.2015 «1С» формирует рынок аутсорсинга бухгалтерии. Новые поглощения 1
26.11.2014 Заканчивается прием заявок на соискание Четвертой ежегодной премии «Время инноваций — 2014» 1
13.10.2014 ИТ-бюджеты страховщиков: акценты автоматизации 1
05.12.2013 19 декабря состоится церемония награждения лауреатов премии «Время инноваций — 2013» 1

Публикаций - 49, упоминаний - 55

RAEX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
Diasoft - Диасофт 354 2
Bell Integrator - Бэлл Интегратор 72 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Deloitte - Делойт 187 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 2
SAP CIS - САП СНГ 757 2
СКБ Контур 416 2
Telegram Group 702 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
IFellow - АйФэлл 7 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
3779 2
Microsoft Corporation 11168 2
Samsung Electronics 5730 2
Cisco Systems 2056 2
SAP SE 3220 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 2
CleverDATA 54 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 16 1
Cashoff Laboratory - Кэшофф 12 1
Actility 5 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 71 1
Saprun - Сапран групп 38 1
DORS 14 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 33 1
Google LLC 7177 1
Позитроника - интернет-магазин электроники 44 1
Magner 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Itransition - Итранзишн 7 1
LiveTex - ЛайвТекс 31 1
Ланит Консалтинг 4 1
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 14 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 112 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
Газпромбанк - ГПБ 693 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 2
Связь-банк 79 2
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 1
Этажи 9 1
ТЭК-торг 38 1
Европлан 18 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 41 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Согласие СК 44 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
Газпромбанк Лизинг 10 1
Volga Gas 1 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
КУБ АО - Кредит Урал Банк 4 1
МБА-Москва Банк 7 1
Центр-инвест КБ 29 1
GreenMoney - ГринМани 5 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 6 1
Knight Capital 1 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 8 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 9 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 1
Росморпорт ФГУП 17 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Открытие ФК 538 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
LinkedIn 521 1
Альфа-Банк 1127 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Русагро Группа Компаний 139 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Администрация города Владимира 1 1
Росвоенипотека ФГКУ 4 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Правительство РФ 2208 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 486 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 56 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 56 1
ГОСТ Р 58777 - Воздушный транспорт. Аэропорты. Технические средства досмотра 2 1
ГОСТ Р 58776 - Средства мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей 2 1
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 15 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 155 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Java - Язык программирования 1180 4
СПАРК-Интерфакс 104 2
Apple - App Store 2198 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple iOS 5742 2
Google Android 10751 2
ДИЦ - Турбо Казначейство 1 1
Nvidia Ampere 13 1
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 56 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
Тинькофф банк - Tinkoff Stories 3 1
BSS Интеллектуальный коллектор 1 1
BSS Электронный офис 8 1
Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес 3 1
SafeTech SafeTouch 28 1
Ак Барс Бизнес Онлайн 3 1
МТС Автосекретарь 35 1
Eastwind Billing System 7 1
Eastwind Call Register 4 1
Eastwind Mobile Contact 2 1
Eastwind SMS Center - Eastwind SMS Gateway 7 1
Eastwind Contact Center 4 1
EastWind Multimedia Ring Back Tone 1 1
EastWind Voice SMS 1 1
EastWind Data Expert 1 1
EastWind Content Management System 1 1
EastWind MMS Center 1 1
EastWind Billing & Customer Care 1 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
NetApp ONTAP 34 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Linux OS 4276 1
Rakuten Viber 429 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 75 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Ивашенцева Елена 8 1
Платицын Андрей 4 1
Русаков Максим 4 1
Фролкова Мария 1 1
Ивантер Дмитрий 19 1
Живов Евгений 1 1
Гвардейцев Сергей 2 1
Зубарев Сергей 1 1
Яловенко Илларион 14 1
Веневцев Андрей 8 1
Заботина Марина 1 1
Сытин Дмитрий 50 1
Борисенко Андрей 1 1
Шайхутдинов Рамиль 3 1
Катрич Алексей 39 1
Пехтерев Алексей 1 1
Римский Александр 3 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Луцык Андрей 1 1
Молодцов Александр 9 1
Будник Александр 5 1
Diachenko Bob - Дяченко Боб 6 1
Кирдяшов Федор 14 1
Смирнов Александр 44 1
Амириди Юлия 15 1
Генс Филипп 29 1
Романенко Андрей 76 1
Анохин Сергей 40 1
Богачев Игорь 172 1
Генс Георгий 62 1
Кузяев Андрей 59 1
Оганесян Ашот 58 1
Кравченко Георгий 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 3
Россия - Рязань 356 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Восточная Европа 1691 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - Красногорск 106 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - Калининградская область 542 1
Россия - Кемеровская область 470 1
Россия - Амурская область 321 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - Иркутск 471 1
Беларусь - Минск 328 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - Тамбовская область 324 1
Беларусь - Гродно 24 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Чебоксары 158 1
Россия - Брянская область 86 1
Белиз 38 1
Беларусь - Брест 18 1
Беларусь - Полоцк 4 1
Россия - Выборг 73 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 34 1
Россия - Усолье-Сибирское 22 1
Россия - Волжский 58 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 2
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Страхование - Страховое дело 43 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 52 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Великая Отечественная война 123 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Forbes - Форбс 442 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Банки.ру - Banki.ru 29 1
CNews Analytics 1991 3
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Академгородок Новосибирск 29 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 6 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 3 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 1 1
НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769177, в очереди разбора - 672861.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще