Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
RAEX
Эксперт РА
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 49, упоминаний - 55
RAEX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ивашенцева Елена 8 1
|Платицын Андрей 4 1
|Русаков Максим 4 1
|Фролкова Мария 1 1
|Ивантер Дмитрий 19 1
|Живов Евгений 1 1
|Гвардейцев Сергей 2 1
|Зубарев Сергей 1 1
|Яловенко Илларион 14 1
|Веневцев Андрей 8 1
|Заботина Марина 1 1
|Сытин Дмитрий 50 1
|Борисенко Андрей 1 1
|Шайхутдинов Рамиль 3 1
|Катрич Алексей 39 1
|Пехтерев Алексей 1 1
|Римский Александр 3 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Луцык Андрей 1 1
|Молодцов Александр 9 1
|Будник Александр 5 1
|Diachenko Bob - Дяченко Боб 6 1
|Кирдяшов Федор 14 1
|Смирнов Александр 44 1
|Амириди Юлия 15 1
|Генс Филипп 29 1
|Романенко Андрей 76 1
|Анохин Сергей 40 1
|Богачев Игорь 172 1
|Генс Георгий 62 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Оганесян Ашот 58 1
|Кравченко Георгий 9 1
|Forbes - Форбс 442 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Банки.ру - Banki.ru 29 1
|CNews Analytics 1991 3
|АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769177, в очереди разбора - 672861.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769177, в очереди разбора - 672861.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru