Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Системный блок системник
Публикаций - 82, упоминаний - 86
Системный блок упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Pirit - Пирит 78 5
|Huawei 3144 3
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7662 2
|Smart Technologies - Смарт текнолоджис 93 2
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5401 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8725 1
|ДОК 123 1
|AUO - AU Optronics 79 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2191 1
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13303 4
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11479 3
|Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2018 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179202, в очереди разбора - 979821.
Создано именных указателей - 72803.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179202, в очереди разбора - 979821.
Создано именных указателей - 72803.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru