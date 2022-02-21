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Системный блок системник



21.02.2022 Россиянам запретили выбрасывать в мусор ПК и мобильники 1
28.04.2021 На дефектных процессорах AMD для игровых приставок Xbox начали собирать ПК. Они уже в продаже 2
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
21.04.2021 Microsoft вот-вот выпустит уникальную ОС для устаревших компьютеров 1
05.04.2021 Решения Fujitsu PRIMEFLEX для Microsoft Azure Stack HCI 1
31.03.2021 3Logic Group представила вычислительную технику «Гравитон» с российскими процессорами и ПО 1
04.03.2021 Россияне изобрели чудо-прибор для защиты от 5G и продают его дороже iPhone 1
03.02.2021 Microsoft открыла облачный квантовый сервис для всех желающих. Но своего квантового компьютера у нее нет 1
02.02.2021 Создан квантовый компьютер дешевле Mac Pro и «Лады Гранты». Он умещается на столе 1
25.01.2021 Мертвый Flash уничтожил всю ЖД-сеть в многомиллионном мегаполисе, бывшей колонии России 1
19.01.2021 ИБ-компания заманивает хакеров на работу, рассылая им зашифрованные жесткие диски с биткоинами и котиками 1
19.11.2020 Началось массовое производство смартфона на Debian Linux «для параноиков» 1
06.10.2020 МВД покупает 7770 ПК на Linux. Процессоры «Байкал» допущены, «Эльбрус» — нет 1
30.09.2020 В миллиардной поставке техники в Пенсионный фонд ПК Acer на ходу заменили на «Аквариус» 2
10.09.2020 В России начат выпуск отечественной материнки и «ПК для чиновников» на ее основе 1
02.09.2020 Первые магазины Fix Price в Узбекистане открылись на российском ПО 1
27.08.2020 Huawei выпустила ПК с собственным процессором, который мощнее флагманов Intel 1
19.08.2020 Xiaomi выпускает мощный игровой компьютер за $260 1
12.08.2020 Самолеты Boeing-747 получают обновления ПО на 3,5-дюймовых дискетах. Видео 1
10.07.2020 Acer представила в России мониторы Predator XB253QGP и XB253QGX. Цены 1
28.04.2020 Как с VDI сократить операционные затраты на 50% 1
23.04.2020 РЖД отдают миллиард за ПК с российскими процессорами, которых пока нет 1
20.04.2020 «ICL Техно» получила заключения Минпромторга РФ на свою продукцию 1
31.03.2020 CSI представила инфокиоск нового поколения 1
25.03.2020 В скандальную мегазакупку ПК на «Эльбрусах» для РЖД допустили процессоры «Байкал» 1
07.02.2020 Власти запретили РЖД покупать ПК с «Эльбрусами» на миллиард 1
21.01.2020 РЖД покупают тысячи ПК с Windows и российским Linux 1
21.01.2020 7700 касс под управлением 1 сервера: Fix Price завершил ИТ-модернизацию 1
13.01.2020 РЖД закупают 15 тыс. ПК на «Эльбрусах» и российской ОС 1
16.12.2019 В самом дорогом компьютере Apple стоит самая дешевая и медленная оперативная память 1
28.11.2019 Сеть Fix Price модернизировала торговые и бизнес-процессы в российских магазинах с помощью решений CSI 1
28.11.2019 Торговая сеть «Верный» внедрила фронт-офисную систему Set Retail 10 1
31.10.2019 Российским чиновникам не дадут денег на iPhone и MacBook 1
17.10.2019 «Ситилинк» откроет интернет-магазин на площадке Tmall 1
20.09.2019 Прапорщик-игроман распродал «железо» ФСБ на миллионы рублей и получил срок 1
20.09.2019 На процессорах «Эльбрус» выпущен дешевый многопользовательский ПК. Цена 1
27.08.2019 Первый моноблок для силовиков на процессорах «Эльбрус» готов к серийному выпуску 1
11.06.2019 Названа истинная причина безудержного роста цен на iPhone, iPad и Mac 1
27.05.2019 Intel представил самый мощный процессор для ПК. Чем ответил AMD 2
12.04.2019 Acer выпустила целую линейку «убийц» MacBook. Российские цены 1

Публикаций - 82, упоминаний - 86

Системный блок упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Pirit - Пирит 78 5
Huawei 3144 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7662 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 93 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5401 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8725 1
ДОК 123 1
AUO - AU Optronics 79 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 564 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2202 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2133 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2191 1
Сервер - Серверные платформы 8274 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 9811 10
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2256 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10109 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4682 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - DVB-MHP - Multimedia Home Platform 9791 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 1324 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2616 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2186 4
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 2377 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1541 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4349 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1013 3
ARM64 - Архитектура процессора 1249 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 969 2
Website - Вебсайт 7233 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1592 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7499 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 309 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 975 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1592 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3438 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1861 1
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 69 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3223 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 527 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1374 1
CSI Set Retail 54 5
Intel Celeron J 11 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 435 2
Intel IoT - Intel Internet of Things 3 2
Depositphotos - фотобанк 356 1
Apple iPhone XI 10 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 106 1
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 19 1
WhatsApp Messenger 728 1
Microsoft DirectX 595 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 162 1
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 1
Apple iMac - Серия моноблоков 435 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13303 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11479 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2018 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 5992 11
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 336 1
Data Insight - Исследовательское агентство 85 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179202, в очереди разбора - 979821.
Создано именных указателей - 72803.
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