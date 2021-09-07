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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СКФО
Северная Осетия-Алания Республика
Публикаций - 286, упоминаний - 428
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кесельбренер Леонид 49 28
|Лысенко Эдуард 209 19
|Четвернин Алексей 652 18
|Шадаев Максут 384 16
|Гуральников Сергей 161 15
|Тишков Александр 21 14
|Козырев Алексей 270 14
|Евраев Михаил 222 13
|Авербах Владимир 121 12
|Никифоров Николай 1126 12
|Попов Алексей 319 11
|Громов Иван 96 11
|Разумовский Дмитрий 70 11
|Гальцев Евгений 17 10
|Фомичев Олег 107 10
|Опенышева Светлана 54 10
|Ермолаев Артем 340 10
|Никуличев Андрей 43 10
|Чучелов Андрей 44 9
|Стрельцов Андрей 53 8
|Елистратов Николай 90 8
|Звягина Наталья 64 8
|Орловский Виктор 229 7
|Дюбанов Анатолий 86 7
|Салбиев Алан 30 7
|Деянышев Вадим 19 7
|Гаттаров Руслан 117 7
|Власов Сергей 76 7
|Федулов Владислав 58 6
|Лопаткин Герман 102 6
|Селютин Александр 59 6
|Сапельников Сергей 100 6
|Казарин Станислав 100 6
|Оголь Елена 24 6
|Матвеева Татьяна 83 6
|Нестеренко Татьяна 36 6
|Абызов Михаил 64 6
|Контрабаев Артур 66 5
|Айвазов Армен 449 5
|Соколов Олег 51 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786173, в очереди разбора - 689850.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786173, в очереди разбора - 689850.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru