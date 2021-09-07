Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46513
ИКТ 4540
Организации 3080
Ведомства 1083
Ассоциации 322
Технологии 2037
Системы 10673
Персоны 15465
Местоположение 1006
Статьи 671
Пресса 439
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 623
Мероприятия 554

Россия
СКФО
Северная Осетия-Алания Республика

Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика


07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
11.05.2021 Рыбоводческая компания «Остров Аквакультура» выращивает больше форели с помощью «1С:ERP» 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
01.04.2021 В Красноярске состоялась «цифровая прокачка» 2
23.03.2021 «Ростелеком» запустит систему мониторинга вывоза мусора в Ростовской области 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 2
15.01.2021 Российский регион пошел против трендов и отделил цифру от масс-медиа 1
28.12.2020 Голосовой помощник VS Robotics начал работу в Северной Осетии 3
07.12.2020 Касперский разрабатывает смартфон на ОС имени себя 2
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 2
09.09.2020 «Цифровая экономика» и правительство Северной Осетии - Алании ускорят внедрении цифровых технологий в регионе 4
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 1
22.07.2020 Технологии «Ростелекома» в Северной Осетии будут оповещать население о ЧС 2
03.06.2020 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня 1
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 2
16.01.2020 Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская 1
13.12.2019 «Ростелеком» в Северной Осетии в 2019 году оцифровал десять госуслуг 3
12.12.2019 «Ростех» и «Глонасс» оценили эффективность дорожных камер в регионах 2
06.12.2019 Проект «Тайгафон» закрыт: Касперская потеряла 40 миллионов 2
18.09.2019 «Ростелеком» модернизирует Центральный архив медицинских изображений в Северной Осетии 3
13.09.2019 Россиянин, сидя в тюрьме, украл 2 миллиона с чужих банковских карт 1
12.09.2019 Почта России расширила географию сервиса электронных заказных писем 1
05.07.2019 «Ростелеком» завершил проект по устранению цифрового неравенства в Северной Осетии 5
13.05.2019 «Ростелеком» обеспечил интернетом и видеонаблюдением агропромышленный холдинг «Мастер-прайм березка» 1
07.03.2019 «Ростелеком» предоставил цифровые услуги аграриям Северной Осетии 3
29.01.2019 Южная Осетия: безальтернативная связь с Россией 2
25.12.2018 «БАРС Груп» создала систему мониторинга родовспоможения в Ставрополе 1
29.10.2018 Как отвоеванное государство стало вотчиной «Мегафона». Репортаж 6
22.10.2018 В документообороте между ФНС и ФССП теряется до двух третей документов 1
16.10.2018 «БАРС Груп» развивает направление медицинского «интернета вещей» 1
09.10.2018 ИКТ-расходы регионов в 2018 г. вырастут на 9% 1
14.09.2018 Infowatch и ЭОС подтвердили совместимость Taigaphone и СЭД «Дело» 1
01.08.2018 В Северной Осетии – Алании осенью будет запущено не менее пяти проектов по цифровой экономике 1
19.07.2018 «Мегафон» включил LTE-Advanced на скорости до 300 Мбит/с на Северном Кавказе 2
14.06.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2018 г. 4
25.04.2018 «БАРС Груп» обеспечила жителей Чечни записью к врачу через мобильные устройства 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1

Публикаций - 286, упоминаний - 428

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 71
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 42
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 22
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 12
Скай Линк - Skylink 548 12
Ростелеком - Северо-Осетинский филиал 18 12
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 10
АйТи 771 10
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 9
МегаФон Кавказский филиал 192 8
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 197 7
Samsung Electronics 5878 6
Остелеком 18 6
Барс груп 402 6
Microsoft Corporation 11628 5
Вайнах Телеком 42 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 276 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 386 5
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 284 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 5
Электросвязь 21 4
VK - Mail.ru Group 2508 4
Ланит ГК 1185 4
Совзонд - Sovzond 66 4
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 4
Yota - Скартел 623 4
Citrix Systems 580 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 4
Ростелеком Связьинвест 773 4
InfoWatch - Инфовотч 664 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 16 3
Brocade Communications Systems 147 3
Ericsson 899 3
SAS Institute Russia - САС институт Россия 133 3
Tonk - Тонк ГК 32 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 313 3
Huawei 2750 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 16
Почта России ПАО 1586 11
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
X5 Group 601 4
X5 Group - Пятерочка 561 4
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 3
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 3
KupiVip 75 3
Обувь России 27 3
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 3
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
Утконос 99 3
Роснефть НК 372 3
ВТБ Банк Москвы 379 2
Уралсиб Банк 391 2
Газпром ПАО 538 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
ЕС-лизинг 13 2
Газпром нефть 384 2
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 46 2
Адамас - Ювелирный завод 57 2
Citibank - Ситибанк 174 1
Qiwi 783 1
МБА-Москва Банк 7 1
Мособлбанк 17 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
Нэклис-Банк 15 1
РЖД - Российские железные дороги 1093 1
Кредит Европа банк 29 1
РЕСО-Гарантия 10 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
Lexus 38 1
Цифроград 67 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Ингушэнерго 6 1
МДМ Банк 150 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 40
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 20
Правительство РФ 2226 20
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 26 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 17
Федеральное казначейство России 766 16
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 12
Президент Российской Федерации 1447 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 10
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 8
Правительство Москвы 660 7
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 6
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 6
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 4
Счётная палата РФ 464 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 4
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 3
Правительство Самарской области 48 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 3
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 2
Единая Россия - Политическая партия 176 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 46
3G - Стандарт мобильной связи 3835 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 22
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 21
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 13
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 9
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 8
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 7
Безопасный город 348 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 6
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 4
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 167 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3835 4
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 56 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 455 4
Караоке 27 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 134 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 782 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 3
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 153 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 22
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 15
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 13
ЭОС Дело СЭД 649 11
Google Android 10752 6
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 4
Linux OS 4386 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 3
Apple iPad mini 375 3
Apple iPhone 5 710 3
МОД Народный контроль 29 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 3
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 3
Apple iOS 5744 3
Qiwi Открытый город 5 3
Apple - App Store 2199 3
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 2
Sony Xperia 113 2
Apple iPad 3263 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 323 2
ЭОС Дело-web 134 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 39 2
Microsoft Windows 10 6810 2
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
VK - Mail.ru Одноклассники 864 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Кесельбренер Леонид 49 28
Лысенко Эдуард 209 19
Четвернин Алексей 652 18
Шадаев Максут 384 16
Гуральников Сергей 161 15
Тишков Александр 21 14
Козырев Алексей 270 14
Евраев Михаил 222 13
Авербах Владимир 121 12
Никифоров Николай 1126 12
Попов Алексей 319 11
Громов Иван 96 11
Разумовский Дмитрий 70 11
Гальцев Евгений 17 10
Фомичев Олег 107 10
Опенышева Светлана 54 10
Ермолаев Артем 340 10
Никуличев Андрей 43 10
Чучелов Андрей 44 9
Стрельцов Андрей 53 8
Елистратов Николай 90 8
Звягина Наталья 64 8
Орловский Виктор 229 7
Дюбанов Анатолий 86 7
Салбиев Алан 30 7
Деянышев Вадим 19 7
Гаттаров Руслан 117 7
Власов Сергей 76 7
Федулов Владислав 58 6
Лопаткин Герман 102 6
Селютин Александр 59 6
Сапельников Сергей 100 6
Казарин Станислав 100 6
Оголь Елена 24 6
Матвеева Татьяна 83 6
Нестеренко Татьяна 36 6
Абызов Михаил 64 6
Контрабаев Артур 66 5
Айвазов Армен 449 5
Соколов Олег 51 5
Россия - Российская федерация - РФ 58975 152
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 89
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 71
Россия - СКФО - Ставропольский край 472 64
Россия - СКФО - Дагестан Республика 270 52
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 137 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 47
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 246 46
Россия - Республика Ингушетия 190 46
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 43
Россия - ЦФО - Калужская область 584 42
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 227 39
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 39
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 173 37
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 142 37
Россия - СФО - Новосибирская область 843 34
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 32
Россия - ДФО - Забайкальский край 358 32
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 31
Россия - ДФО - Амурская область 327 30
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 29
Россия - ПФО - Ульяновская область 367 29
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 28
Россия - Республика Калмыкия 183 28
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 28
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 27
Россия - ПФО - Самарская область 580 27
Россия - СФО - Красноярский край 691 27
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 27
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 26
Россия - УФО - Челябинская область 674 26
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 26
Россия - ЦФО - Тульская область 760 26
Россия - СЗФО - Псковская область 330 26
Россия - УФО - Свердловская область 822 25
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 24
Россия - СЗФО - Вологодская область 329 22
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 22
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 316 22
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 15
Информационное общество - Государственная программа 282 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 7
Федеральное законодательство 254 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 5
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 5
Региональное законодательство 45 4
Космодром Байконур 99 3
НПА - Нормативный правовой акт 50 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 3
НКО - Некоммерческая организация 91 2
СРО - саморегулируемые организации 43 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 2
Образование в России 381 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 425 2
Русский язык 1028 2
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 64 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 119 1
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 1
Антитеррор 62 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 21
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 4
РОИ - Российская общественная инициатива 68 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 2
РИА Новости 657 2
FT - Financial Times 250 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 1
НТВ - Телекомпания 170 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
PornHub 23 1
Пятый канал - Телеканал 39 1
Радио России - радиостанция 33 1
Юность - радиостанция 16 1
Известия Мордовии 2 1
CNews TV 461 1
CNews Analytics 2006 10
Gartner 2230 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
Медиалогия 37 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
РАН - Российская академия наук 326 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 52 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
АГУ - Астраханский государственный университет 7 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 3 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1144 17
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 6
CNews AWARDS 296 3
CNews APPWards 36 3
Цифровая прокачка региона 22 2
FeelRussia - Фестиваль российской культуры 5 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Подмосковные Вечера 2 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
Интернет-экономика - форум 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786173, в очереди разбора - 689850.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам
Показать еще