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ПФР СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счёта



14.04.2021 Электронная замена водительских удостоверений, СНИЛС, ОМС и ИНН появится в России в этом году
30.09.2019 Правительство России окончательно похоронило бумажные СНИЛС
03.04.2019 В России отменяется бумажный СНИЛС
31.01.2018 Удостоверяющий центр «Профи Менеджер» внедрил распознавание паспортов РФ и СНИЛС
02.03.2017 «Астра-Металл» выбрала для распознавания паспортов и СНИЛС решение Smart IDReader
11.04.2014 УЭК можно использовать в качестве СНИЛС

Публикаций - 346, упоминаний - 349

ПФР СНИЛС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 93
Smart Engines - Смарт Энджинс 224 19
Восход ФГБУ НИИ 529 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 13
Технологии Распознавания 455 10
РТИ Микрон - Micron 851 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 10
Барс груп 499 9
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 117 8
IBM - International Business Machines Corp 8941 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 7
Microsoft Corporation 22497 6
Ростелеком - РТЛабс 151 6
Oracle Corporation 6035 6
Yandex - Яндекс 5015 6
Intel Corporation 11262 5
Meta Platforms - Facebook 4267 5
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 331 5
АйТи 1179 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 5
Telegram Group 805 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 289 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 282 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 5
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 4
Twitter 2493 4
Воентелеком 140 4
Webmoney 513 4
Apple Inc 10683 4
Google LLC 10352 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 4
InfoWatch - Инфовотч 842 4
Netrika - Нетрика 101 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 3
Amazon Inc - Amazon.com 2650 3
Элемент ГК - Elementec 1523 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 915 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 35
Почта России ПАО 1853 29
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 24
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 10
Альфа-Банк 1476 9
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 7
Почта Банк 319 6
Qiwi 878 6
ПСБ - Промсвязьбанк 682 5
Синара Банк - СКБ-банк 110 5
Ак Барс Банк 212 5
НСПК - Национальная система платежных карт 401 5
Совкомбанк ПАО 171 4
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 189 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 3
Visa International 1809 3
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 8 3
Банк Санкт-Петербург 126 3
АБ Россия - Акционерный банк Россия 70 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
СМП банк - Северный морской путь 77 2
РСХБ - Россельхозбанк 228 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 2
Связной ГК 1190 2
АльфаСтрахование СГ 241 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 2
eBay Inc 1576 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 116 2
Открытие ФК 2713 2
HeadHunter Group - HH Group 423 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
Ингосстрах СПАО 301 2
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 28 1
Восток-Запад - EWS Holding 29 1
Евросеть 1393 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 131
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 111
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 89
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 60
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 43
Президент Российской Федерации 3770 38
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 38
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 31
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 29
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 24
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 19
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 12
Федеральное казначейство России 1345 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 11
Правительство Москвы 1640 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 10
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 8
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 410 4
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 128 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 3
Правительство Ставропольского края 36 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
Администрация Президента РФ 904 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 5
Единая Россия - Политическая партия 246 4
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
АЮР - Ассоциация юристов России 18 1
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Apple macOS 1457 6
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 8 4
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ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 197 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 4
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 177 4
Intel x86 - архитектура процессора 1391 4
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 53
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 323 50
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ЕГЭ - Единый государственный экзамен 361 6
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 5
Денежные переводы - Money transfers 775 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 4
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 72 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 105 4
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 60 4
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 18 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 3
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 156 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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