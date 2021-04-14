Индексная книга CNews*
ПФР СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счёта
Публикаций - 346, упоминаний - 349
ПФР СНИЛС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1604 22
|Путин Владимир 2542 20
|Арлазаров Владимир 136 10
|Никифоров Николай 1161 10
|Чернышенко Дмитрий 320 9
|Козырев Алексей 274 9
|Акимов Максим 170 8
|Шадаев Максут 460 8
|Мишустин Михаил 376 8
|Попов Алексей 329 6
|Паршин Максим 200 5
|Беров Иван 42 4
|Ахмеров Тимур 85 4
|Ермолаев Артем 348 4
|Массух Илья 202 4
|Оганесян Ашот 84 4
|Нащекин Алексей 112 3
|Леви Гавриил 21 3
|Левашов Александр 88 3
|Семенов Александр 89 3
|Бойко Елена 174 3
|Шевченко Мария 13 3
|Сивидов Алексей 39 3
|Арсентьев Андрей 56 3
|Набиуллина Эльвира 78 3
|Лысенко Эдуард 238 3
|Исайкин Олег 9 3
|Ромодановский Константин 15 3
|Пак Олег 95 3
|Носков Константин 221 3
|Цыганов Вячеслав 63 3
|Чугунов Никита 59 2
|Ефимов Владимир 44 2
|Елистратов Николай 90 2
|Гоков Дмитрий 33 2
|Свердлов Денис 170 2
|Щеголев Игорь 685 2
|Сергунина Наталья 223 2
|Херсонцев Алексей 56 2
|Гаман Максим 5 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 5
|Gartner - Гартнер 3301 2
|CNews Инновация года - награда 41 2
|BCG - Boston Consulting Group 85 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 40 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199141, в очереди разбора - 931125.
Создано именных указателей - 92828.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199141, в очереди разбора - 931125.
Создано именных указателей - 92828.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.