Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НТЦ ИТ Роса
Российские операционные системы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 199, упоминаний - 471
НТЦ ИТ Роса упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Васильев Владислав 39 25
|Нестеров Алексей 79 15
|Сотин Денис 102 15
|Клепиков Алексей 77 15
|Урьяс Вадим 76 15
|Соловьев Алексей 60 15
|Рубин Адар 28 15
|Халматов Максим 45 15
|Дьяченко Валерий 66 15
|Чаркин Евгений 182 15
|Слышкин Василий 54 15
|Прохорова Алла 45 15
|Мискевич Евгений 29 15
|Генкина Екатерина 24 15
|Трофимова Людмила 31 15
|Каюмов Шамиль 34 15
|Егоров Владимир 52 15
|Карпов Иван 41 14
|Юсупов Шамиль 22 14
|Москальков Дмитрий 23 14
|Горчаков Денис 26 14
|Лебедев Антон 28 14
|Портной Михаил 23 14
|Смык Виталий 27 14
|Степченков Максим 36 14
|Семенихин Игорь 37 14
|Абакумов Евгений 103 14
|Емелин Александр 25 14
|Ямщиков Владимир 32 14
|Сороченков Алексей 23 14
|Сыкулев Андрей 57 14
|Федечкин Сергей 19 13
|Бурилов Андрей 25 13
|Хасин Михаил 26 13
|Платонов Михаил 38 13
|Антонов Александр 73 13
|Рыстенко Михаил 57 13
|Богданов Кирилл 91 13
|Вахнин Павел 51 13
|Шадура Максим 17 13
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
|CNews Analytics 1988 4
|Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 8 2
|IDC - International Data Corporation 2713 1
|Gartner 2190 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
|TAdviser Report 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759261, в очереди разбора - 662951.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759261, в очереди разбора - 662951.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru