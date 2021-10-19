Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

НТЦ ИТ Роса
Российские операционные системы


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
30.09.2021 Российскому ИТ-рынку грядет полный опенсорс 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 У разработчика российского Linux появился новый гендиректор 2
23.09.2021 Назначен новый генеральный директор НТЦ ИТ «Роса» 3
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 8
20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
25.08.2021 Подтверждена совместимость ОС НТЦ ИТ «Роса» с ПК Raskat 2
18.08.2021 НТЦ «ИТ Роса» и «Смарт-Софт» подтвердили совместимость своих продуктов 3
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
30.07.2021 ОС Rosa Enterprise Desktop X5 адаптирована под процессоры Baikal 5
27.07.2021 Подтверждена совместимость продуктов НТЦ ИТ «Роса» и «ICL Техно» 4
22.06.2021 Система управления виртуализацией ROSA Virtualization доступна на серверах Softline 4
16.06.2021 Вячеслав Кузьменков, АТГ: Российской микроэлектронике не хватает отечественной элементной базы 1
20.05.2021 Merlion и Bellsoft открывают новый сегмент бизнеса для партнеров 1
19.05.2021 Операционная система ROSA Enterprise Server X5 стала доступна на серверах Huawei 7
01.04.2021 «Национальный киберполигон» оборудован отечественной операционной системой 4
30.03.2021 «Ростелеком-Солар» использовал ОС РОСА «Кобальт» в рамках проекта «Национальный киберполигон» 4
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
26.03.2021 Amazon и Red Hat запустили сервис Red Hat Openshift on AWS 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 3
04.03.2021 Безопасные технологии: ООО «НТЦ ИТ РОСА» представила полноценное решение для обеспечения информационной безопасности в здравоохранении на ежегодной онлайн-конференции «ИКТ в здравоохранении 2021» 7
01.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 1
18.02.2021 Миграция на российскую ОС: основные сложности 1
10.02.2021 Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle 1
09.02.2021 Число пользователей Liberica JDK превысило 2,5 млн по итогам 2020 года 1
01.02.2021 «Депо компьютерс» представила линейку ПАК на базе семейства отечественных ОС РОСА 3
25.12.2020 «Барс груп» и НТЦ ИТ «РОСА» протестировали совместимость своих продуктов 6
22.12.2020 «М.видео» и «Эльдорадо» перешли на российскую Java 1
11.11.2020 В России началось массовое внедрение первых комплексов релейной защиты на «Эльбрусах» 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
29.10.2020 Merlion – официальный дистрибьютор корпоративного браузера «Спутник» 1

Публикаций - 199, упоминаний - 471

НТЦ ИТ Роса упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 22
Schneider Electric 408 16
Schneider Electric Secure Power 44 16
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 16
Rimini Street 38 15
Центр2М - Center2М 47 15
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 15
Ситилабс 25 14
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 14
Такском - Taxcom 119 14
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 14
Cinimex - Синимекс 160 14
Microsoft Corporation 11060 14
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Google LLC 7144 11
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 10
SAP SE 3211 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
IBM 3537 7
Yandex - Яндекс 4101 6
АйТи 751 5
3733 5
Intel Corporation 4169 5
Oracle Sun Microsystems 390 5
Red Hat 665 5
Крипто-ПРО 200 4
Samsung Electronics 5651 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 4
Росплатформа - Р-Платформа 56 4
Базальт СПО 206 4
Oracle Corporation 3342 4
Bellsoft - БеллСофт 26 4
InfoWatch - Инфовотч 607 4
Veeam Software 250 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 4
Merlion - Мерлион 273 3
Код Безопасности 365 3
Рикор Холдинг - Rikor 70 3
Газпромбанк - ГПБ 692 22
РЖД - Российские железные дороги 1081 22
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 16
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 16
ПГК - Первая грузовая компания 98 15
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 15
Ингосстрах СПАО 210 15
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 15
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 15
X5 Group 599 15
Аэрофлот 493 14
X5 Group - Пятерочка 559 14
OKS Group 31 14
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 14
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
PepsiCo - Пепсико 95 13
Интер РАО ПАО 158 13
МТС банк 254 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Траско - Trasko 27 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Уралсиб Банк 389 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Альфа-Банк 1123 5
Совкомбанк ПАО 147 4
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
Газпром нефть 382 3
Sanofi - Санофи 33 3
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 3
Ренессанс Страхование 51 3
Почта России ПАО 1572 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 33
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 33
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 15
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 14
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Правительство РФ 2201 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 3
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 2
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 2
Правительство Москвы 653 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
Минцифры РФ - Департамент развития отрасли информационных технологий 2 1
МФЦ Мои документы Москвы 6 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Руссофт - Russoft 250 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Linux Foundation 157 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 17
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 14
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
Big Data - Большие данные 1136 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 12
OpenStack 347 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 5
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 5
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
ARM64 - Архитектура процессора 1018 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
PPC - PowerPC - микропроцессорная RISC-архитектура 53 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 3
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 391 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 76 2
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 39 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
Flash 472 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 2
Linux OS 4253 34
Microsoft Windows 10 6629 20
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 27 17
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 15
1С:ERP Управление предприятием 203 15
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 35 15
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
Ред ОС 239 11
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 11
Java - Язык программирования 1175 11
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 10
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 9
Intel x86 - Архитектура процессора 992 9
Apple macOS 922 9
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 8
Microsoft Windows 852 7
Microsoft SQL Server 793 5
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 4
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 4
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 4
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 4
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 88 4
Nvidia GeForce GTX 2058 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 4
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 4
Oracle JDK - Java Development Kit 64 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
BellSoft LiberCat 8 3
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 3
Chromium - Браузер 166 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 3
Рикор EcoServer 21 3
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 81 3
Linux - Debian GNU 272 3
Aladdin JaCarta 147 3
Васильев Владислав 39 25
Нестеров Алексей 79 15
Сотин Денис 102 15
Клепиков Алексей 77 15
Урьяс Вадим 76 15
Соловьев Алексей 60 15
Рубин Адар 28 15
Халматов Максим 45 15
Дьяченко Валерий 66 15
Чаркин Евгений 182 15
Слышкин Василий 54 15
Прохорова Алла 45 15
Мискевич Евгений 29 15
Генкина Екатерина 24 15
Трофимова Людмила 31 15
Каюмов Шамиль 34 15
Егоров Владимир 52 15
Карпов Иван 41 14
Юсупов Шамиль 22 14
Москальков Дмитрий 23 14
Горчаков Денис 26 14
Лебедев Антон 28 14
Портной Михаил 23 14
Смык Виталий 27 14
Степченков Максим 36 14
Семенихин Игорь 37 14
Абакумов Евгений 103 14
Емелин Александр 25 14
Ямщиков Владимир 32 14
Сороченков Алексей 23 14
Сыкулев Андрей 57 14
Федечкин Сергей 19 13
Бурилов Андрей 25 13
Хасин Михаил 26 13
Платонов Михаил 38 13
Антонов Александр 73 13
Рыстенко Михаил 57 13
Богданов Кирилл 91 13
Вахнин Павел 51 13
Шадура Максим 17 13
Россия - Российская федерация - РФ 57309 108
Восточная Европа 1676 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 10
Франция - Французская Республика 2120 8
Украина 3361 7
Беларусь - Белоруссия 2087 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 5
Грузия 691 4
Казахстан - Республика 2627 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
Европа 3745 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Латинская Америка 723 2
Россия - Нижегородская область 738 2
Индия - Республика 2169 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Россия - Волгоградская область 397 2
Африка 1487 2
Азия - Азиатский регион 1513 2
Сенегал - Республика 19 1
Тунис - Тунисская Республика 77 1
Судан - Республика 41 1
Кения - Республика 61 1
Танзания - Объединённая Республика 37 1
Гана - Республика 35 1
Камерун - Республика 25 1
Мадагаскар - Республика 15 1
Того - Тоголезская Республика 11 1
Уганда - Республика 32 1
Мавритания 6 1
Сьерра-Леоне - Republic of Sierra Leone - Республика 17 1
Кабо-Верде 7 1
Гвинея-Бисау 4 1
Гамбия 11 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 27
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 25
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 24
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 15
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
Пиратство - Авторское право 205 2
Русский язык 978 1
МСКЗ - Международная стандартная классификация занятий - МСКП - Международная стандартная классификация профессий 1 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 4 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Человеческий фактор 126 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Образование в России 335 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CNews Analytics 1988 4
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 8 2
IDC - International Data Corporation 2713 1
Gartner 2190 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
TAdviser Report 6 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 3
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 3
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 2
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
НТЦ ИТ Роса - Учебный центр 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 20
CNews Баттл 34 15
CNews AWARDS 291 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 3
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 1
Global mobileGov Awards 5 1
Россия-Африка - саммит 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759261, в очереди разбора - 662951.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще