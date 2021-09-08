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МИЭТ
Московский институт электронной техники


08.09.2021 Yadro покажет школьникам, как проектировать процессоры с открытой архитектурой 1
07.09.2021 ОЭЗ «Технополис Москва» и МИЭТ подписали соглашение о сотрудничестве 3
17.06.2021 МТС объявляет о новых назначениях в руководстве компании 1
09.06.2021 «Микрон» выпустил готовое решение для цифровой маркировки объектов городской среды 1
08.04.2021 ОЭЗ «Технополис «Москва» представит вакансии высокотехнологичных компаний в МИЭТ 5
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий» 2
19.03.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали систему управления парашютно-грузовыми платформами 1
28.01.2021 Новый резидент откроет в ОЭЗ «Технополис «Москва» центр проектирования микросхем 1
24.12.2020 ГК «Элемент» и НИУ «МИЭТ» объединят усилия для развития отечественной микроэлектроники 4
18.12.2020 Acer оснастила центры компетенций МИЭТ рабочими станциями ConceptD 5
25.08.2020 Программы создания квантового компьютера с облачным доступом и сенсорных доверенных систем выполнят к 2022 году 2
20.07.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» вложит в строительство Инновационного центра технологий около 1,5 млрд руб. 1
05.06.2020 ЗНТЦ вошел в проект исследовательского центра «Доверенные сенсорные системы» 6
01.06.2020 В России создадут доверенную платформу сбора и обработки сенсорной информации 5
22.05.2020 МТС определила список кандидатов в совет директоров 2
20.11.2019 Более 340 компаний присоединились к Московскому инновационному кластеру 1
18.09.2019 У властей просят 133 миллиарда на роботов, чтобы Россия за шесть лет догнала Запад 1
10.06.2019 «АМТ-Груп» назначила председателя совета директоров компании 1
29.05.2019 Forbes проведет встречу с молодыми инженерами 1
27.05.2019 «Система» выделила 1 млн рублей студенческим проектам по микроэлектронике 3
11.04.2019 Центры компетенций НТИ запустили 150 научно-исследовательских проектов 1
03.12.2018 Главным по ИТ в Райффайзенбанке стал выходец из «Касперского» 2
28.09.2018 «Информзащита» увеличила штат компании по итогам стажировок 2018 г. 2
31.08.2018 Студенты 27 российских вузов стали амбассадорами Mail.Ru Group 1
23.07.2018 «Ростех» выводит в серию микросхемы, зарубежные аналоги которых «неизвестны» 1
06.07.2018 «Система» и «Микрон» подготовят специалистов по микроэлектронике для формирующихся рынков 2
08.06.2018 В Университете Иннополис открыли Национальный центр компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники 1
17.01.2018 Концерн «Созвездие» наращивает НИОКР в сотрудничестве с вузами 1
09.08.2016 Москва взяла под управление особую экономическую зону «Зеленоград» 1
19.05.2016 Выручка предприятий ИТК «Зеленоград» в 2015 г. выросла на 16,7% 2
02.12.2015 Дмитрий Кромский назначен директором макрорегиона «Юг» Tele2 1
02.12.2015 В российском Acer при таинственных обстоятельствах сменился гендиректор 1
02.12.2015 В Acer — новый гендиректор в России 1
09.06.2015 Александр Чуб назначен президентом «Русских Башен» 1
02.12.2014 Разработчику ЕС ЭВМ сменили гендиректора 1
29.05.2014 Tele2 сформировала управленческую команду макрорегиона «Москва» 1
10.04.2014 Университеты Зеленограда и Гренобля создают российско-французский «студенческий спутник» 1
01.04.2014 Счетная палата РФ: реализация проекта по созданию ОЭЗ «Зеленоград» недопустимо затянулась 1
14.01.2014 Гиедрюс Макаускас возглавит коммерческую дирекцию бизнес-единицы «СНГ» группы компаний «ВымпелКом Лтд.» 1
26.12.2013 Москва финансирует бесплатный WiFi в вузах. Список 1

Публикаций - 56, упоминаний - 98

МИЭТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
Микрон - Micron 365 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 3
РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 13 3
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр 8 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
АФК Система ПАО 996 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 28 1
KUKA Robotics - КУКА Роботикс 19 1
Seldon - Селдон 14 1
STMicroelectronics 102 1
Альфа-Групп - Русские технологии 1 1
RBI 15 1
Juniper Networks 168 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 1
SIAT - Shenzhen Institutes of Advanced Technology 1 1
Nortel Networks 223 1
АйТи 752 1
NavMaps 1 1
EzWIM 2 1
Magnifire 1 1
Acumatica - Акуматика 21 1
Trustworks Global 3 1
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 2 1
Alawar - Алавар 29 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
Информзащита 423 1
Acronis - Акронис 364 1
Parallels Holdings 471 1
Acer Group 1368 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 36 1
KPMG - КПМГ 131 1
Promobot - Промобот 49 1
Элемент ГК - Elementec 49 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
РВК - Российская венчурная компания 476 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Газпром нефть 382 2
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 7 2
Газпром ПАО 524 2
WikiMart - Викимарт 40 1
КазМунайГаз 7 1
Merrill Lynch 33 1
ПК ЗСК - Заполярная строительная компания 1 1
Anko Retail 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Almaz Capital Partners 118 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Nestle - Нестле 64 1
Continental AG 35 1
Детский мир Казахстан 1 1
Транснефть 159 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Альфа-Групп 324 1
X5 Group 599 1
Роснефть НК 367 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Аэрофлот 493 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Роснано 456 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 46 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации 2 1
АИК ССИ - Автоматизированная информационно-контролирующая система сбора и обработки сенсорной информации 2 2
Google Scholar 2 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 2 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Kaspersky Security Cloud 27 1
Acer ConceptD - Серия ноутбуков 32 1
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 1
Java - Язык программирования 1178 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 1
Evernote 178 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
МКА - Малые космические аппараты 13 1
Прохоров Александр 86 3
Переверзев Алексей 3 3
Беспалов Владимир 3 2
Куцько Павел 1 1
Невежин Евгений 1 1
Ранчин Сергей 4 1
Монин Сергей 9 1
Михеева Наталья 1 1
Коротова Ирина 1 1
Юмашев Валентин 6 1
Фурсин Алексей 100 1
Гареев Арсен 1 1
Малкин Виталий 1 1
Маньковский Андрэ 8 1
Бариев Искандер 3 1
Басаев Александр 2 1
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 1
Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 5 1
Засурский Артём 7 1
Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 4 1
Зайцев Владимир 37 1
Тимошенков Алексей 1 1
Пешков Алексей 2 1
Серкин Александр 2 1
Семенихин Кирилл 11 1
Евтушенков Феликс 15 1
Галицкий Александр 82 1
Корня Алексей 73 1
Песков Дмитрий 65 1
Ефимов Владимир 32 1
Дегтев Геннадий 85 1
Повалко Александр 36 1
Федоров Алексей 40 1
Швецов Владимир 28 1
Кравченко Дмитрий 26 1
Шайхутдинов Роман 107 1
Попов Андрей 72 1
Пестерева Ольга 11 1
Николаев Вячеслав 56 1
Марданов Сергей 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Казахстан - Республика 2641 3
Россия - Ростовская область 864 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Европа Западная 616 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 1
Россия - Тюменская область 584 1
Россия - Томская область 421 1
Россия - Челябинская область 659 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Индия - Республика 2175 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - Воронежская область 398 1
Россия - Крайний Север 93 1
Франция - Париж 372 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Москва - Зеленоград 28 1
СамГУ - Самарский государственный университет 4 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Дания - Королевство 371 1
Норвегия - Королевство 431 1
Швеция - Королевство 757 1
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - Сочи 913 1
Израиль 722 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Новосибирская область 817 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Variety 10 1
CNews Analytics 1991 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 6
ТГУ - Томский государственный университет 64 5
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 4
АГУ - Алтайский государственный университет 13 3
ТПУ - Томский политехнический университет 48 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 3
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 2
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 2
Доверенные сенсорные системы ЛИЦ - Лидирующий исследовательский центр 2 2
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
L'École Nationale des Ponts et Chaussees - Национальная школа мостов и дорог 1 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
Ростех Росэлектроника ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 15 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
ЭЛАС НПО 6 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 4 1
ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 4 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 47 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765900, в очереди разбора - 669586.
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