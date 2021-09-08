Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МИЭТ
Московский институт электронной техники
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 98
МИЭТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
|ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
|Прохоров Александр 86 3
|Переверзев Алексей 3 3
|Беспалов Владимир 3 2
|Куцько Павел 1 1
|Невежин Евгений 1 1
|Ранчин Сергей 4 1
|Монин Сергей 9 1
|Михеева Наталья 1 1
|Коротова Ирина 1 1
|Юмашев Валентин 6 1
|Фурсин Алексей 100 1
|Гареев Арсен 1 1
|Малкин Виталий 1 1
|Маньковский Андрэ 8 1
|Бариев Искандер 3 1
|Басаев Александр 2 1
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 1
|Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 5 1
|Засурский Артём 7 1
|Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 4 1
|Зайцев Владимир 37 1
|Тимошенков Алексей 1 1
|Пешков Алексей 2 1
|Серкин Александр 2 1
|Семенихин Кирилл 11 1
|Евтушенков Феликс 15 1
|Галицкий Александр 82 1
|Корня Алексей 73 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Ефимов Владимир 32 1
|Дегтев Геннадий 85 1
|Повалко Александр 36 1
|Федоров Алексей 40 1
|Швецов Владимир 28 1
|Кравченко Дмитрий 26 1
|Шайхутдинов Роман 107 1
|Попов Андрей 72 1
|Пестерева Ольга 11 1
|Николаев Вячеслав 56 1
|Марданов Сергей 12 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|Variety 10 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765900, в очереди разбора - 669586.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765900, в очереди разбора - 669586.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru