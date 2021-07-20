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Ultrabook Ультрабук тонкий и лёгкий ноутбук ультракомпактный ноутбук мининоутбук



20.07.2021 XPG выпустила ультрабук Xenia 14 на базе процессоров Intel 11 поколения

XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессионалов в киберспорте и технических энтузиастов, предстаила ультрабук XPG Xenia 14 для повседневной жизни. 14-дюймовый Xenia 14 ориентирован на пользователей, которым требуется легкий и тонкий ультрабук, обеспечивающий производительность, необход
12.01.2021 Lenovo представила тонкий ноутбук ThinkPad X1 Titanium Yoga

Lenovo представила новый ноутбук ThinkPad X12 Detachable на базе процессора Intel Core vPro 11 поколения Lenovo представила самый тонкий ноутбук ThinkPad в истории — ThinkPad X1 Titanium Yoga. Ноутбук покрыт титаном, имеет толщину чуть более 11 мм и оснащен 13,5-дюймовым дисплеем с низким энергопотреблением и соотношением
17.09.2019 Как выбрать ультрабук для работы: советы ZOOM

Чем ультрабук отличается от обычного ноутбука? Придя в магазин электроники или специализированную
27.05.2019 Asus представила обновленные ультрабуки Zenbook. Фото

ами и аксессуарами в ноутбуках также предусмотрен модуль Bluetooth 5.0. По заявлению производителя, ультрабуки Zenbook способны проработать полный день на одном заряде аккумулятора. Время автон
24.05.2019 Легкие и мощные ноутбуки для работы: 7 лучших моделей

т использования легких материалов и компактных комплектующих. Долгая работа без подзарядки. Хороший ультрабук должен работать не менее 6 часов в режиме проигрывания видео и около 8 часов при оф
22.04.2019 Lenovo представила ультрабук Yoga S940 в России. Цена

Lenovo представила на российском рынке ультрабук Lenovo Yoga S940. Ультратонкий ноутбук работает на последнем поколении процессоров Intel Whisky Lake (core i7-8565u или core i5-8265u в зависимости от конфигурации). Lenovo Yoga S940

17.04.2019 Honor теперь ультрабук

Huawei представляет первый ультрабук в семействе MagicBook, выходящий под маркой HONOR. HONOR MagicBook весит всего 1,47 кг (1,45 кг для Ryzen Edition), а его размеры составляют 323х221х15,8 миллиметров. Ультрабук
12.04.2019 Ультрабуки Acer: компактные и мощные устройства для бизнеса

выпустила обновленную модель Swift 5 с 15-дюймовым экраном. За счет уменьшения рамок вокруг дисплея ультрабук остался таким же легким и компактным – он весит всего 990 грамм. Swift 5 работает н
10.04.2019 Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный

ift 5 доказывает, что современный мощный ноутбук не должен быть большим и тяжелым. Это самый легкий ультрабук в мире*, который весит всего 970 грамм - легче, чем литровая бутылка воды! Лэптоп у
06.03.2019 Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный

Удивительно легкий, элегантный и мощный - ультрабук от Acer сочетает в себе все необходимое для комфортной работы в офисе и командировк
06.03.2019 Ультрабуки Acer: компактные и мощные устройства для бизнеса

выпустила обновленную модель Swift 5 с 15-дюймовым экраном. За счет уменьшения рамок вокруг дисплея ультрабук остался таким же легким и компактным – он весит всего 990 грамм. Swift 5 работает н
21.01.2019 Irbis представил новый недорогой безрамочный ультрабук

Irbis, производитель компьютерной техники, продемонстрировал свое новое устройство – безрамочный ультрабук в тонком алюминиевом корпусе Irbis NB245. NB245 получил низкопрофильную клавиатуру островного типа и яркий 14-дюймовый Full HD экран Full Lamination Screen с IPS-матрицей и разрешение
25.12.2018 Мощным ультрабуком быть легко!

В продажу поступает сверхлёгкий ультрабук Acer Swift 5 с экраном с диагональю 15 дюймов. Для создания лёгкого и прочного шасси Acer (с массой менее килограмма) использует в новике магниево-литиевый сплав. Материал не боится ц
10.08.2018 Asus объявила о старте продаж ультрабука ZenBook S в России. Цена

, но и повышенной прочностью, соответствующей военному стандарту надежности армии США MIL-STD-810G. Ультрабук ZenBook S весит 1 кг и заключен в цельнометаллический корпус толщиной всего 12,9 мм
21.05.2018 ASUS представила новый ультрабук ZenBook Pro 15

ASUS представила новый 15,6-дюймовый ультрабук ZenBook Pro 15 (UX550G). В максимальной комплектации он оснащен процессором 8 покол
07.02.2018 Самые компактные ультрабуки 2017 года

т/с, но такой подход вынуждает пользоваться переходниками (и, кстати, носить их с собой, что лишает ультрабук той самой компактности). [pagebreak]Acer Aspire Swift SF713-51 Пожалуй, Acer Aspire
16.05.2017 IRBIS выпустил металлический ультрабук NB99 на базе Intel Core M

ной с карандаш и весом 1,2 кг имеет на борту 240 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти. По некоторым независимым оценкам, устройство может составить конкуренцию известным мировым брендам в сегменте ультрабуков. Аппарат работает под управлением Windows 10 и оснащен 13,3-дюймовым экраном на матрице IPS-типа с разрешением 1920x1080 точек. Ноутбук поддерживает беспроводные сети Wi-Fi 802.11 b
15.02.2017 Lenovo представила новые ультрабуки ThinkPad серии P с поддержкой VR

Lenovo анонсировала выпуск трех мобильных рабочих станций — ThinkPad P51s, ThinkPad P51, ThinkPad P71. Как рассказали CNews в компании, ультрабуки серии ThinkPad предоставляют пользователям новый уровень производительности в мобильном исполнении и предназначены для самых требовательных покупателей, инженеров и дизайнеров, работ
06.12.2016 ASUS начинает российские продажи ультрабука ZenBook 3. Фото

еского полимера толщиной 0,3 мм или тепловая трубка из медного сплава толщиной стенки всего 0,1 мм. Ультрабук ASUS ZenBook 3 (UX390UA)Тачпад ASUS ZenBook 3 обладает большей площадью по сравнени
01.12.2016 Lenovo ставит на ультратонкие ноутбуки

На российском рынке ноутбуков появились ультратонкие модели Lenovo ideapad 710S и Lenovo ideapad 710S Plus. Экран обоих ноутбуков имеет диагональ в 13,3 дюйма и использует матрицу IPS с максимальным разрешением 3200 на 1800 точек. Вы
07.10.2016 В России стартовали продажи ультрабуков Acer Aspire S 13

печатления от использования ноутбука обеспечивает также новейший пользовательский интерфейс с настраиваемыми профилями и интеллектуальными функциями управления звуком и изображением, отметили в Acer. Ультратонкие ноутбуки Aspire S 13 от Acer Новинка доступна в двух цветах: обсидианово-черный и белый жемчуг. Элегантно обработанные (Diamond cut) грани палмреста и сенсорной панели придают диза
19.07.2016 Asus представила новый премиальный ультрабук ZenBook UX310

Компания Asus представила Asus ZenBook UX310 — новый премиальный ультрабук серии ZenBook с диагональю экрана 13,3 дюйма. В аппаратную конфигурацию новинки вхо
18.07.2016 Самые компактные ультрабуки 2016 года. Выбор ZOOM

самые тонкие и легкие варианты и рассмотрел модели 2016 года с точки зрения мобильности.DELL XPS 13 Ультрабук Dell XPS 13 (см. наш обзор) входит практически во все топы «самых-самых» устройств,
05.04.2016 Выпущен самый тонкий ноутбук в мире

Самый тонкий в мире  Компания HP представила HP Spectre. Производитель утверждает, что это самый тонкий ноутбук в мире. При диагонали дисплея 13,3 дюйма его толщина составляет 10,4 мм, что на 2,7 мм меньше, чем толщина Apple MacBook, и на 4,8 мм меньше, чем толщина Dell XPS 13. Толщина Spe
25.03.2016 Новая версия ультрабука HP Spectre x360 приехала в Россию

доступности в России новой версии ноутбука HP Spectre x360. Как сообщили CNews в HP, новый стильный ультрабук-трансформер оснащен 13,3-дюймовым экраном, обзавелся более тонким корпусом и, помим
11.03.2016 Как менялись ультрабуки

турой – сегодня. Субноутбуки прожили около 10 лет (1996-2006) и сегодня благополучно забыты. Первый ультрабук (который на самом деле не назывался таковым) был выпущен 15 января 2008 года: это A
25.01.2016 Хиты продаж: ультрабуки 2015 года

икации без операционной системы, что поможет экономным покупателям, а также любителям Linux. И этот ультрабук не зря стал хитом продаж, хоть и на последнем месте: людям нравится то, что гаджет

11.01.2016 HP представила свой самый тонкий и легкий ноутбук EliteBook Folio

, Business Personal Systems EMEA, HP Inc. — Вот почему мы разработали HP EliteBook Folio — легкий и тонкий ноутбук для бизнеса, который сочетает премиальный дизайн, а также функции безопасности
07.10.2015 HP выпустил самый тонкий ноутбук в линейке и гигантский моноблок с изогнутым дисплеем

HP Envy, трансформер HP Spectre x2, бюджетные ноутбуки HP Stream и настольный компьютер с самым широким изогнутым дисплеем HP Envy Curved. Все новинки базируются на Windows 10.HP EnvyHP Envy — самый тонкий ноутбук в линейке HP, который производитель сопоставляет с Apple Macbook Air. Оба компьютера оснащены 13,3-дюймовым дисплеем. Толщина HP Envy составляет 13 мм против 17 мм у MacBook Air,
07.10.2015 Хиты продаж: ультрабуки 2015 года

м, есть и другие, хотя они и не столь многочисленны.HP EliteBook 840 G1 На пятое место мы поставили ультрабук от HP: несмотря на не самые высокие оценки, люди его охотно покупают. За что же так
16.07.2015 Ноутбук Dell XPS 13: безграничные возможности с безрамочным дисплеем

как и нижняя, полностью покрыты шлифованным алюминием, изготовленным на фрезерном CNC-станке. Сбоку ультрабук кажется темно-серым, но если посмотреть сверху, то цвет становится гораздо светлее,
03.06.2015 Ультрабук Lenovo ThinkPad Helix 2 доступен на российском рынке

можно использовать в режимах планшета, ноутбука или даже настольного ПК (при подключении монитора). Ультрабук соответствует стандартам надёжности министерства обороны США, что подтверждают резу
20.05.2015 Ультрабуки Lenovo ThinkPad Yoga пришли в Россию

ерхняя крышка с дисплеем, способная распахиваться на угол до 360 градусов – что позволяет применять ультрабук в четырёх различных режимах: ноутбука, планшета, демонстрационной стойки и стойки-ш
14.01.2015 Рабочие станции HP перенимают стилистику ультрабуков

Знаменитые рабочие станции HP в новом году станут тоньше и изящнее, поспорив в дизайне с ультрабуками. Первыми моделями HP с мощной начинкой и тонким профилем корпуса станут ZBook 14 и ZBook 15u. Ноутбуки созданы на базе пятого поколения процессоров Intel Core и несут на борту проф
13.10.2014 Тест ультрабука Lenovo Thinkpad X1 Carbon: верность традициям

е вещи добавляют шарма. По сравнению с Macbook Air 2013-го (что поделать, это по-прежнему эталонный ультрабук, сопоставление с ним неизбежно) Lenovo Thinkpad X1 Carbon немного толще и немного л
21.08.2014 Тест ультрабука HP EliteBook Folio 1040 G1: безопасность — это легко

атьев, предложенный на тест образец имеет разрешение экрана 1600х900 на TN матрице. Несмотря на это ультрабук оказался очень интересным устройством, которое предлагает некоторые ноу-хау. А отсу
06.06.2014 Деловые люди: обзор бизнес-ультрабука Acer Travelmate Pro TMP645-MG

Так уже сложилось (не без помощи маркетинговых служб производителей), что ультрабук в нашем представлении — это сверхтонкий и сверхлегкий ноутбук, обязательно с тонюсе
25.04.2014 Новые ультрабуки Lifebook поражает разрешением экранов и заряжает смартфоны

абуке LIFEBOOK S904 экран использует сенсорную панель с технологией IGZO с разрешением 2560x1440, а ультрабук LIFEBOOK U904 укомплектован аналогичной панелью – но с разрешением 3200x1800. В нов
22.04.2014 Работа над ошибками по-китайски: тест ультрабука Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2014

ратную начинку и превосходит прошлогоднюю версию по всем показателям от производительности до веса. Ультрабук получил процессоры Intel семейства Haswell, что, теоретически, должно исправить одн
17.04.2014 Корпоративные ценности: обзор бизнес-ультрабука Fujitsu Lifebook U772

о крайней мере так гласят спецификации), что на самом деле это тонкий слой алюминия. В любом случае ультрабук произведен очень качественно, с применением шурупов и винтов по всему периметру. Ис

Публикаций - 840, упоминаний - 1482

Ultrabook упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11787 358
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2444 209
Nvidia Corp 3264 198
ASUS - AsusTek Computer Inc 1986 186
Apple Inc 11443 183
Lenovo Group 2209 181
HP Inc. 5594 142
Samsung Electronics 9865 140
Dell EMC 4958 122
Microsoft Corporation 23843 121
Sony 6498 112
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6482 95
AMD - Advanced Micro Devices 3934 87
Toshiba Corporation 2905 75
ДОК 779 74
Zoom Int - Zoom Video Communications 1364 54
VAIO 341 53
Fujitsu 2048 44
Google LLC 11195 41
LG Electronics 3559 40
Dell Technologies - Dell Computer 2025 35
HP - Hewlett-Packard 3622 32
4A Games 785 31
AMD Graphics Product Group - ATI 927 30
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 559 28
Huawei 3604 27
Bang&Olufsen 130 26
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 25
IBM - International Business Machines Corp 9279 24
Qualcomm Technologies 1736 23
HTC Corporation 1500 22
Цифра ГК 2204 21
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2637 20
Xiaomi 1405 17
Gigabyte Technology 356 16
HP Compaq Computer Corp 1918 16
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 775 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5631 13
Rover - RoverComputers 415 13
X Corp - Twitter 2766 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6744 59
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6358 51
Белый Ветер 354 16
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 14
Открытие ФК - Банк Открытие 2848 14
Россети Ленэнерго 2410 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 704 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1930 10
Совкомбанк Совесть 271 9
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 240 7
Assist - Ассист 205 6
PCHome 32 5
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1070 4
Лента - Сеть розничной торговли 1804 4
Связной ГК 1353 4
Ferrari NV 154 4
BMW Group 418 4
Swarovski AG 70 3
Техносила - СервисТрейд 241 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 455 3
Возрождение - Коммерческий банк 333 3
Евросеть 1402 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6178 3
101Hotels.com 715 3
Porsche - Порше Руссланд 98 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 2
Ford 399 2
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 2
Kickstarter 125 2
TÜV Rheinland Group 106 2
Carl Zeiss AG 299 2
Верный - торговая сеть 266 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 35 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 533 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 126 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1045 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 620 2
LEGO 228 2
Jaguar Cars 124 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17287 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3950 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3125 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1582 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2006 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2827 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4714 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1280 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9776 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2926 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 345 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 160 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2071 2
Президент Российской Федерации 3865 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1099 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1265 2
CONAE - Comisión Nacional de Actividades Espaciales - Национальная комиссия по космической деятельности - CNIE - Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales - Национальная комиссия по исследованию космоса - Аэрокосмическое агентство Аргентины 2 2
Музеон - парк искусств 14 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 23 1
Президент Белоруссии - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 83 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
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Правительство Москвы 2106 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 109 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2579 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 735 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 848 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1224 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 993 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 720 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3103 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1624 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5415 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 227 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 558 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3120 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2558 1
4CIO 752 31
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 29
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6163 16
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 7
8K Association - Ассоциация 8K 166 5
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 198 3
OLPC - One Laptop per Child 81 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 2
Greenpeace - Гринпис 119 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
LOT Network 2 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 16 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 591 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13512 659
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19618 541
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12047 439
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8653 425
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9464 403
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5761 358
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2487 216
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17916 215
Клавиатура - Keyboard 1879 209
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Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1663 191
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3311 191
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HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4096 178
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13817 161
DDR - Double data rate 2582 161
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Тонкий клиент - Thin client - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2259 138
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7120 132
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