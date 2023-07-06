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Smart Technologies НКК Национальная компьютерная корпорация

Smart Technologies - НКК - Национальная компьютерная корпорация

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) — холдинг российского рынка информационных технологий, обладает ресурсами отечественного импортозамещения — от разработки программных систем до консалтинга, внедрения и поддержки реализуемых ИТ-решений. НКК — это более 100 ИТ-продуктов и патентов собственной разработки, 20 ИТ-брендов, 3 производственных площадки, партнер российских и крупнейших международных производителей оборудования и программных решений.

В НКК входят компании группы АО «Группа Систематика» (ГКС) и ООО «Национальная платформа» — разработчик отечественной ERP-платформы «Ма-3».


06.07.2023 Основатель легендарной НКК с женой вложились в убыточную ИТ-компанию

нил CNews, основатель некогда крупнейшей ИТ-компании России «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин приобрел долю в малоизвестном убыточном ИТ-интеграторе — «Информационн
06.06.2023 «Триафлай» — релиз 4.25 — развитие BI-платформы корпоративного управления продолжается

Компания «Доверенная среда» (входит в НКК) выпустила релиз 4.25 российской BI и DSS платформы «Триафлай». Новый релиз отражает разв
23.05.2023 «Доверенная среда» и RAMAX Group стали партнерами по внедрению решений на основе BI & DSS платформы «Триафлай»

Компания «Доверенная среда» (входит в НКК) подписала партнерское соглашение c RAMAX Group, в рамках которого стороны предложат зака
28.02.2023 Основатель легендарной НКК вкладывает миллиарды в российские смартфоны

2023 г. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на основателя «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александра Калинина. Он вложит в разработку и производство мобильных устройств 10 млрд р
14.02.2023 В НКК назначен генеральный директор

Общим собранием акционеров холдинга «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) на должность генерального директора НКК и ГКС (АО «Группа систематика») назначен

22.02.2022 Крупного ИТ-разработчика для госсектора возглавил выходец из НКК и «Техносерва»

онных систем и оборудования «Систематика» (входит в холдинг «Национальная компьютерная корпорация», НКК). Данных о дальнейших карьерных планах Марии Уваровой у бывшего работодателя нет. Как рас
07.02.2022 Крупнейшая ИТ-компания России сменила название и президента. Ее бренд вернет к жизни новый инвестор и руководитель

Новый бизнес под брендом НКК Как стало известно CNews, совладелец группы «Вартон», акционер «Байкал электроникс» и соу
22.12.2021 Окончена битва за крупнейшую ИТ-компанию России. Ее разделят надвое

квариуса» новый владелец Закончилась битва за контроль над «Национальной компьютерной корпорацией» (НКК) между семьей основателя и акционера компании Александра Калинина, его сына Алексея Калин
25.10.2021 Глава крупнейшей ИТ-компании России объявлен незаконным. Битва за компанию продолжается

ение совладельца группы «Вартон» Дениса Фролова президентом «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) признано недействительным. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы от 22 октября
04.10.2021 Совладельцы НКК отказались от претензий к «Аквариусу»

Новые иски Как стало известно CNews, совладельцы «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Евгений Лачков и Леонид Гольденберг, которым принадлежат по 32% долей компании, отказали
21.06.2021 Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК

го, в начале апреля 2021 г. стало известно, что совладельцы «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Леонид Гольденберг и Евгений Лачков начали переговоры с Фроловым о продаже ему принадлеж
11.06.2021 Основателя НКК выпустили на свободу после года домашнего ареста

Президент НКК возвращается Тверской районный суд Москвы изменил меру пресечения основателю Национальной
02.06.2021 В НКК революция: смещен с должности президент, «массово уходят сотрудники»

Александр Калинин больше не президент НКК Собрание учредителей «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) приняло решение

20.05.2021 Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента

Споры из-за президента Акционеры «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), конфликтующие друг с другом с апреля 2021 г., начали обвинять друг друга в нарушении юр
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании

Леонид Гольденберг, каждому из которых принадлежит по 32% в «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), подали 5 мая 2021 г. иск в Арбитражный суд Москвы к третьему совладельцу и главе компан
12.05.2021 НКК, НПО «Русбитех» и ГК Astra Linux представили решения «Цифровая безопасная среда»

пасности населения и территорий на всех уровнях — от объектового до федерального, — созданы на базе отечественных разработок. Комплексное решение «Цифровая безопасная среда», представленное на стенде НКК, «НПО Русбитех» и ГК Astra Linux, позволяет агрегировать информацию от систем комплексного мониторинга субъектов РФ на федеральном уровне. На основании полученных данных можно осуществлять

12.04.2021 Крупнейшая ИТ-компания России вложит 20 миллиардов в производство собственных ПК

делах 20 млрд руб. Столь крупные вложения в нее запланировала Национальная компьютерная корпорация (НКК), пишут «Ведомости». «Аквариус» в настоящее время входит в состав НКК и является е
08.04.2021 За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux

ьный пакет Семья Калининых намерена выкупить у партнеров по «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) совокупную долю в размере 64%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова Алексея Калинина,

18.12.2020 НКК сообщила о начале работы облачной платформы на площадке DataSpace

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) сообщила о запуске облачной платформы NCC Cloud. Ресурсы платформы размещены в ЦОДе опер
26.08.2020 ФСБ арестовала ИТ-советника Госдумы, когда он выманивал $3 млн у подследственного главы НКК

ца оказался связан с уголовным делом в отношении президента «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александра Калинина. Лифшица обвиняют в попытке мошенническим путем получить $3 млн за «
22.07.2020 Сын арестованного президента НКК возглавил компанию

Алексей Калинин вернулся в НКК Крупнейшая, по оценкам CNews, ИТ-компания России «Национальная компьютерная корпорация» (
16.07.2020 Главу крупнейшей ИТ-компании России посадили под домашний арест

ареста Как выяснил CNews, задержанного накануне президента «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александра Калинина поместили под домашний арест. Карточка дела в отношении Калинина поя
15.07.2020 В российских ИТ-структурах идут масштабные аресты по делу многолетней давности

ы ИТ-директор «Почты России» Сергей Емельченков и президент «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин, а с его сына Алексея Калинина — экс-президента дистрибутора OCS (вход
30.04.2020 Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом»

ие ИТ-компании «Авотел» Как стало известно CNews, президент «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин, его сын, экс-президент дистрибутора OCS (входит в НКК) Алексей
11.02.2020 Гендиректору «дочки» НКК компенсировали увольнение долей в компании-миллиардере

тория ухода Алексея Калинина с поста президента входящего в «Национальную компьютерную корпорацию» (НКК) отечественного дистрибутора OCS с продажей доли в компании получила продолжение. К Калин
28.03.2019 Полуторамиллиардный ИТ-контракт РЖД достался пожаловавшейся на них «дочке» НКК

анимация на 1,42 млрд Как выяснил CNews, дочерняя структура «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), которая заставила РЖД реанимировать ранее отмененный тендер на поставку ПК с начальной

15.03.2019 «Дочка» НКК не позволила РЖД свернуть полуторамиллиардную закупку ПК на Windows 10

«Отменить отмену» Как выяснил CNews, входящая в «Национальную компьютерную корпорацию» (НКК) компания «Смарт текнолоджис» добилась реанимации ранее свернутого тендера «Российских же
29.01.2019 Российский производитель серверов и СХД в три хода продается в холдинг, которому два месяца

Yadro — из-под НКК в «ИКС холдинг» Дочерняя структура «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) —

21.06.2016 «Ланит», НКК, Verysell и «Мерлион» хотят продать Сбербанку ПК на 2,8 млрд

), ООО «О-си-эс-центр» (юрлицо дистрибьютора OCS, входит в «Национальную компьютерную корпорацию» — НКК), ООО «ПК Аквариус» (еще одна структура НКК), компания «МИКС», структура «Альма» (
21.04.2015 НКК устала от Intel x86

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) подвела первые итоги работы своей дочерней компании под брендом Yadro (ООО «КНС групп»),
22.01.2013 НКК продает интернет-магазин

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) договорилась о продаже онлайн-магазина электроники и бытовой техники «МТ-Онлайн» (mtonli
24.07.2012 НКК покупает мега-склад

звязки с Киевским и Минским шоссе. Сдача объекта планируется в начале II квартала 2013 г. Президент НКК Александр Калинин говорит, что решение инвестировать в приобретение новых складских площа
04.04.2011 Лидер российского ИТ-рынка увеличил выручку на 27 млрд рублей

Входящие в «Национальную компьютерную корпорацию» (НКК) предприятия в 2010 г. суммарно заработали 81,39 млрд руб., рассказали CNews в компании.

04.03.2010 Лидер российского ИТ-рынка недосчитался 1,7 млрд рублей

лидера российского рынка информационных технологий. Выручка «Национальной компьютерной корпорации» (НКК, №1 в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России») в 2009 г. сократилась лишь на 2
12.11.2007 НКК привлек кредит ВТБ на 650 млн. руб.

Холдинг «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) привлек первые кредитные линии в сумме 650 млн. рублей в рамках установленного в конце 3
12.11.2007 ВТБ прокредитовал НКК на 1.5 млрд. руб.

Банк ВТБ установил единый лимит кредитования на «Национальную компьютерную корпорацию» (НКК) в объеме 1,5 млрд. рублей. Первым шагом в рамках реализации принятых ВТБ решений стало у
09.08.2007 ФСФР зарегистрировала облигации НКК на 2 млрд руб.

выпуск и проспект процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 ООО «НКК-Финанс» (г. Москва), являющегося дочерней структурой Национальной компьютерной корпорации
27.06.2007 «НКК Финанс» выходит на рынок рублевых облигаций

«НКК Финанс» утвердила решение о выпуске документарных процентных неконвертируемых облигаций н
20.06.2007 НКК займет $60 млн. у «Альфа-Банка»

Предоставление НКК кредита на $60 млн. находится на стадии подготовки соответствующего соглашения. Пока же руководством банка принято решение увеличить размер кредитной линии холдинга в 2 раза — с $30 млн. в

20.06.2007 «Альфа-банк» выдаст кредит НКК на $60 млн

«Альфа-банк» установил лимит кредитования для российской Национальной компьютерной корпорации (НКК) в размере $60 млн. и приступил к подготовке соглашения о предоставлении кредита на всю с

Публикаций - 267, упоминаний - 412

Smart Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 627 107
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 379 77
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1895 56
ГКС - Группа компаний Систематика 348 53
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 542 37
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1376 35
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус 94 34
Microsoft Corporation 23765 33
ГКС - Landata - Ландата НТЦ 89 30
Крок - Croc 1730 29
Softline - Софтлайн 2193 27
Intel Corporation 11753 26
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 983 25
IBM - International Business Machines Corp 9260 25
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 111 23
7269 22
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 400 21
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1549 21
1С-Рарус 821 20
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 376 20
1С-ИЖТИСИ 31 20
Merlion - Мерлион 589 20
1С-Битрикс - Bitrix 512 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4313 20
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 681 20
HP - Hewlett-Packard 3621 18
ИКС 280 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10315 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2887 16
ИКС - Yadro - КНС Групп 312 16
NVision Group - Энвижн Груп 671 15
Oracle Corporation 6396 14
HP Inc. 5587 13
Dell EMC 4954 13
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 967 12
Cisco Systems 4938 12
Компьюлинк ГК - Compulink 418 11
Smart Technologies - НКК - Национальная платформа 35 11
R-Style - Эр-Стайл ГК 688 10
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 10 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6324 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6113 17
РЖД - Российские железные дороги 1672 14
Газпром автоматизация - Газавтоматика 44 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2500 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 377 10
Россети Ленэнерго 2395 9
Почта России ПАО 2047 8
Газпром ПАО 1188 8
Smart Technologies - НКК Финанс 7 7
Альфа-Групп 668 6
Альфа-Банк 1626 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1042 6
101Hotels.com 714 5
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Финанс 7 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 4
X5 Group 862 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1065 3
ГПБ - Газпромбанк 966 3
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 44 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2550 3
Невская Консалтинговая Компания 2 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1906 2
BLF Partners 13 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 156 2
ВТБ - ВТБ24 661 2
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 25 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 237 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 481 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 433 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 536 2
Транснефть 279 2
НСПК - Национальная система платежных карт 644 2
SLG Holdings Finance - СЛГ Холдингз Файнанс 2 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 931 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1271 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 456 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 309 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 116 1
Tesla Motors 354 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18484 52
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2057 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9603 30
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 887 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2524 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1985 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10646 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3106 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3884 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4683 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2797 10
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 357 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2471 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1617 8
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Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 582 7
Судебная власть - Judicial power 2143 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 199 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1707 6
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СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 415 6
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1273 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 705 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 713 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1764 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1226 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 904 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 567 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 677 3
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 94 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2551 3
Правительство Москвы 2095 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 290 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 174 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 540 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 578 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 251 8
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 6
Linux Foundation 175 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 4
Gen-Z Consortium 11 4
OpenCAPI Consortium 13 4
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 16 4
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 92 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 472 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 220 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 14 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 12 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 81 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 166 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55461 94
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15274 81
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26548 77
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13256 69
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8355 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26838 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40965 37
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22595 33
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19519 32
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13680 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18052 28
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13442 27
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10369 27
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5356 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9276 22
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 601 22
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11459 20
PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5062 19
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3702 17
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17831 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9783 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20964 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5343 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18365 16
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4560 15
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Apple iPhone 6 6293 25
Linux OS 8561 22
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СКБ Контур - Контур.Фокус 800 15
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 157 15
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 811 12
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4835 10
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1283 10
ИКС - Yadro Tatlin - платформа хранения данных (СХД) 36 9
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Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 583 5
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 204 5
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Microsoft Windows 14694 4
IBM Power Systems - серия серверов 224 4
Интерфакс СПАРК 181 4
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Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 115 4
Microsoft Windows 10 1559 4
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Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1889 4
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 320 3
ГКС - Облако.ру ВКС 11 3
Kaspersky OS 87 2
Google Android 12888 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 201 2
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Калинин Александр 141 78
Гольденберг Леонид 56 35
Калинин Алексей 43 32
Лачков Евгений 33 27
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Черепенников Антон 73 14
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Россия - РФ - Российская федерация 126737 200
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13411 25
Россия - УФО - Екатеринбург 3421 15
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Азия - Азиатский регион 5169 10
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 357 5
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 620 4
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5097 32
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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