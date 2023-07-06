Smart Technologies НКК Национальная компьютерная корпорация

Основатель легендарной НКК с женой вложились в убыточную ИТ-компанию нил CNews, основатель некогда крупнейшей ИТ-компании России «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин приобрел долю в малоизвестном убыточном ИТ-интеграторе — «Информационн

«Триафлай» — релиз 4.25 — развитие BI-платформы корпоративного управления продолжается Компания «Доверенная среда» (входит в НКК) выпустила релиз 4.25 российской BI и DSS платформы «Триафлай». Новый релиз отражает разв

«Доверенная среда» и RAMAX Group стали партнерами по внедрению решений на основе BI & DSS платформы «Триафлай» Компания «Доверенная среда» (входит в НКК) подписала партнерское соглашение c RAMAX Group, в рамках которого стороны предложат зака

Основатель легендарной НКК вкладывает миллиарды в российские смартфоны 2023 г. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на основателя «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александра Калинина. Он вложит в разработку и производство мобильных устройств 10 млрд р

В НКК назначен генеральный директор Общим собранием акционеров холдинга «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) на должность генерального директора НКК и ГКС (АО «Группа систематика») назначен

Крупного ИТ-разработчика для госсектора возглавил выходец из НКК и «Техносерва» онных систем и оборудования «Систематика» (входит в холдинг «Национальная компьютерная корпорация», НКК). Данных о дальнейших карьерных планах Марии Уваровой у бывшего работодателя нет. Как рас

Крупнейшая ИТ-компания России сменила название и президента. Ее бренд вернет к жизни новый инвестор и руководитель Новый бизнес под брендом НКК Как стало известно CNews, совладелец группы «Вартон», акционер «Байкал электроникс» и соу

Окончена битва за крупнейшую ИТ-компанию России. Ее разделят надвое квариуса» новый владелец Закончилась битва за контроль над «Национальной компьютерной корпорацией» (НКК) между семьей основателя и акционера компании Александра Калинина, его сына Алексея Калин

Глава крупнейшей ИТ-компании России объявлен незаконным. Битва за компанию продолжается ение совладельца группы «Вартон» Дениса Фролова президентом «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) признано недействительным. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы от 22 октября

Совладельцы НКК отказались от претензий к «Аквариусу» Новые иски Как стало известно CNews, совладельцы «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Евгений Лачков и Леонид Гольденберг, которым принадлежат по 32% долей компании, отказали

Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК го, в начале апреля 2021 г. стало известно, что совладельцы «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Леонид Гольденберг и Евгений Лачков начали переговоры с Фроловым о продаже ему принадлеж

Основателя НКК выпустили на свободу после года домашнего ареста Президент НКК возвращается Тверской районный суд Москвы изменил меру пресечения основателю Национальной

В НКК революция: смещен с должности президент, «массово уходят сотрудники» Александр Калинин больше не президент НКК Собрание учредителей «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) приняло решение

Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента Споры из-за президента Акционеры «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), конфликтующие друг с другом с апреля 2021 г., начали обвинять друг друга в нарушении юр

Совладельцы НКК подали в суд на главу компании Леонид Гольденберг, каждому из которых принадлежит по 32% в «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), подали 5 мая 2021 г. иск в Арбитражный суд Москвы к третьему совладельцу и главе компан

НКК, НПО «Русбитех» и ГК Astra Linux представили решения «Цифровая безопасная среда» пасности населения и территорий на всех уровнях — от объектового до федерального, — созданы на базе отечественных разработок. Комплексное решение «Цифровая безопасная среда», представленное на стенде НКК, «НПО Русбитех» и ГК Astra Linux, позволяет агрегировать информацию от систем комплексного мониторинга субъектов РФ на федеральном уровне. На основании полученных данных можно осуществлять

Крупнейшая ИТ-компания России вложит 20 миллиардов в производство собственных ПК делах 20 млрд руб. Столь крупные вложения в нее запланировала Национальная компьютерная корпорация (НКК), пишут «Ведомости». «Аквариус» в настоящее время входит в состав НКК и является е

За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux ьный пакет Семья Калининых намерена выкупить у партнеров по «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) совокупную долю в размере 64%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова Алексея Калинина,

НКК сообщила о начале работы облачной платформы на площадке DataSpace «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) сообщила о запуске облачной платформы NCC Cloud. Ресурсы платформы размещены в ЦОДе опер

ФСБ арестовала ИТ-советника Госдумы, когда он выманивал $3 млн у подследственного главы НКК ца оказался связан с уголовным делом в отношении президента «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александра Калинина. Лифшица обвиняют в попытке мошенническим путем получить $3 млн за «

Сын арестованного президента НКК возглавил компанию Алексей Калинин вернулся в НКК Крупнейшая, по оценкам CNews, ИТ-компания России «Национальная компьютерная корпорация» (

Главу крупнейшей ИТ-компании России посадили под домашний арест ареста Как выяснил CNews, задержанного накануне президента «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александра Калинина поместили под домашний арест. Карточка дела в отношении Калинина поя

В российских ИТ-структурах идут масштабные аресты по делу многолетней давности ы ИТ-директор «Почты России» Сергей Емельченков и президент «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин, а с его сына Алексея Калинина — экс-президента дистрибутора OCS (вход

Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом» ие ИТ-компании «Авотел» Как стало известно CNews, президент «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин, его сын, экс-президент дистрибутора OCS (входит в НКК) Алексей

Гендиректору «дочки» НКК компенсировали увольнение долей в компании-миллиардере тория ухода Алексея Калинина с поста президента входящего в «Национальную компьютерную корпорацию» (НКК) отечественного дистрибутора OCS с продажей доли в компании получила продолжение. К Калин

Полуторамиллиардный ИТ-контракт РЖД достался пожаловавшейся на них «дочке» НКК анимация на 1,42 млрд Как выяснил CNews, дочерняя структура «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), которая заставила РЖД реанимировать ранее отмененный тендер на поставку ПК с начальной

«Дочка» НКК не позволила РЖД свернуть полуторамиллиардную закупку ПК на Windows 10 «Отменить отмену» Как выяснил CNews, входящая в «Национальную компьютерную корпорацию» (НКК) компания «Смарт текнолоджис» добилась реанимации ранее свернутого тендера «Российских же

Российский производитель серверов и СХД в три хода продается в холдинг, которому два месяца Yadro — из-под НКК в «ИКС холдинг» Дочерняя структура «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) —

«Ланит», НКК, Verysell и «Мерлион» хотят продать Сбербанку ПК на 2,8 млрд ), ООО «О-си-эс-центр» (юрлицо дистрибьютора OCS, входит в «Национальную компьютерную корпорацию» — НКК), ООО «ПК Аквариус» (еще одна структура НКК), компания «МИКС», структура «Альма» (

НКК устала от Intel x86 «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) подвела первые итоги работы своей дочерней компании под брендом Yadro (ООО «КНС групп»),

НКК продает интернет-магазин «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) договорилась о продаже онлайн-магазина электроники и бытовой техники «МТ-Онлайн» (mtonli

НКК покупает мега-склад звязки с Киевским и Минским шоссе. Сдача объекта планируется в начале II квартала 2013 г. Президент НКК Александр Калинин говорит, что решение инвестировать в приобретение новых складских площа

Лидер российского ИТ-рынка увеличил выручку на 27 млрд рублей Входящие в «Национальную компьютерную корпорацию» (НКК) предприятия в 2010 г. суммарно заработали 81,39 млрд руб., рассказали CNews в компании.

Лидер российского ИТ-рынка недосчитался 1,7 млрд рублей лидера российского рынка информационных технологий. Выручка «Национальной компьютерной корпорации» (НКК, №1 в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России») в 2009 г. сократилась лишь на 2

НКК привлек кредит ВТБ на 650 млн. руб. Холдинг «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) привлек первые кредитные линии в сумме 650 млн. рублей в рамках установленного в конце 3

ВТБ прокредитовал НКК на 1.5 млрд. руб. Банк ВТБ установил единый лимит кредитования на «Национальную компьютерную корпорацию» (НКК) в объеме 1,5 млрд. рублей. Первым шагом в рамках реализации принятых ВТБ решений стало у

ФСФР зарегистрировала облигации НКК на 2 млрд руб. выпуск и проспект процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 ООО «НКК-Финанс» (г. Москва), являющегося дочерней структурой Национальной компьютерной корпорации

«НКК Финанс» выходит на рынок рублевых облигаций «НКК Финанс» утвердила решение о выпуске документарных процентных неконвертируемых облигаций н

НКК займет $60 млн. у «Альфа-Банка» Предоставление НКК кредита на $60 млн. находится на стадии подготовки соответствующего соглашения. Пока же руководством банка принято решение увеличить размер кредитной линии холдинга в 2 раза — с $30 млн. в