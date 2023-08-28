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Smart Technologies Aquarius AquaServer AQserv серия серверов



28.08.2023 Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с сервером «Аквариус T50 D110CF»

рмсервис» и «Аквариус» успешно завершили серию испытаний на корректность совместного функционирования продуктов собственной разработки – средства доверенной загрузки SafeNode System Loader и сервера «Аквариус T50 D110CF». Технологическая совместимость подтверждена специалистами подразделений разработки обеих компаний при условии выполнения требований эксплуатационной документации. Тестирова
21.08.2023 Серверы Aquarius в комплексе с защищенной виртуализацией zVirt от Orion Soft

ут воспользоваться комплексным решением серверной виртуализации на российской аппаратной платформе. Серверы Aquarius флагманской серии CF поставляются с предустановленной платформой виртуализац
01.12.2010 «МФИ Софт» протестировал «Российский Телефонный узел» на модульном сервере AquaServer N90 X60

Софт» тестирования ее комплексного решения «Российский Телефонный узел» (РТУ) на модульном сервере AquaServer N90 X60. Разработанное специалистами «МФИ Софт» решение РТУ широко применяется в с
28.10.2010 «Аквариус» пополнила линейку серверов Enterprise моделью Aquarius N70 Q43 на базе Intel Xeon 7500

серверов Enterprise. Ее состав пополнился новым высокопроизводительным мультипроцессорным сервером Aquarius N70 Q43, выполненным на базе новейших чипов Intel Xeon серии 7500. Сервер Aquarius N
19.03.2008 Новинка от «Аквариуса»: серверное решение с ОС Windows Server 2008

омпания «Аквариус» представила новое серверное решение с предустановленной ОС Windows Server 2008 — AquaServer T50 D55. Новый AquaServer T50 D55 на базе многоядерного процессора Intel Xe
29.08.2006 "Аквариус" объявил о выпуске сервера AquaServer N70 Q41

ия «Аквариус», входящая в холдинг НКК, объявила о запуске в производство новой конфигурации сервера AquaServer N70 Q41. Теперь 4-процессорный сервер высокой готовности и надежности AquaServe
21.04.2006 "Аквариус" выпустил новые серверы

Компания «Аквариус», входящая в холдинг НКК, объявила о выпуске двух новых серверов AquaServer PD321 и AquaServer PD322, которые пришли на смену пользовавшимся большой по
27.09.2005 "Аквариус" выпустил два новых сервера на базе процессоров Intel Xeon

К), объявила о выпуске двух новых моделей серверов. Новый двухпроцессорный сервер начального уровня AquaServer TS331 дополнил линейку телеком-серверов Aquarius. Модель создана на базе процессор
14.02.2005 "Аквариус" обновил линейку серверов серии Professional

рабочих групп крупных предприятий. Новые решения пьедестального исполнения – серверы рабочих групп AquaServer PD341, PD342 и PD352, как и объявленные ранее три телеком-сервера, построены на пр
19.11.2004 AquaServer EX202: новое серверное решение эконом-класса от "Аквариус"

Компания «Аквариус» представила новое серверное решение – AquaServer EX202. Это первая модель серверов эконом-класса, выпускаемых компанией, полностью

26.05.2004 "Аквариус" выпустил свой самый мощный сервер

"Аквариус" объявила о начале продаж новой модели четырехпроцессорных серверов серии Professional – AquaServer PI 406, построенных на базе процессоров Intel Itanium 2 с тактовой частотой от 1,3
15.04.2004 Первый российский сервер сертифицирован под UNIX

ариус» сообщила о том, что первый отечественный сервер сертифицирован под ОС Sun Solaris 9. Серверы AquaServer T125 могут быть использованы в качестве управляемых маршрутизаторов и сетевых экра
17.03.2004 "Аквариус" начал продажи новых моделей серверов

ния "Аквариус" объявила о начале продаж новой модели двухпроцессорных серверов серии Professional – AquaServer PI 201, построенных на базе процессоров Intel Itanium 2 с тактовой частотой от 1,3
05.03.2004 "Аквариус" вывел на рынок два новых кластера

ера AquaCluster DP404/W2003 проходило в следующей конфигурации. Основу кластера составили 2 сервера AquaServer P404 на базе платформ Intel SRSH4 с установленными в них 4 процессорами Intel Xeon
11.11.2003 "Аквариус" представил новые модели телеком-серверов

компания "Аквариус" объявила о начале продаж новых моделей 2-процессорных серверов серии Telecom – AquaServer T230 и T230R. Обе модели построены на базе процессоров Intel Xeon с частотой от 1,
04.11.2003 "Аквариус" представил новые модели Intel Xeon-серверов

енная компания "Аквариус" начала продажи новых моделей 2-процессорных серверов серии Professional – AquaServer PX101 и PX102. Обе модели заняли место снятых с производства серверов PP205 и PP20
13.08.2003 “Аквариус” подвел итоги первого полугодия

авила 7%, при этом во 2 квартале она выросла до рекордного результата в 11%. Продажи серверов марки AquaServer составили 3290 штук, рост к первому полугодию прошлого года составил 113 %. Партне
31.07.2003 AquaServer P404 прошел сертификацию на совместимость с MS Windows Server 2003

Производственная компания "Аквариус" объявила сегодня о том, что AquaServer P404 стал первым четырёхпроцессорным сервером российского производства, прошедшим

14.07.2003 "Аквариус" начал продажи новой серии серверов начального уровня

ая компания ”Аквариус” объявила о начале продаж с 10 июля 2003 г. новых серверов из серии Economy – AquaServer E70. В этой модели использованы процессоры Intel Pentium 4 с тактовыми частотами д
09.04.2003 "Аквариус" начал продажу двухпроцессорных серверов AquaServer T222

Производственная компания "Аквариус" объявила о начале продаж с 1 апреля 2003 г. новых моделей серверов из серии Telecom – AquaServer T222. В этих моделях использованы процессоры Intel Xeon с тактовой частотой от 1,8 до 2,8 ГГц (до двух процессоров в сервере) и кэш-памятью 512Кб. Серверы имеют два интегрированных с
28.01.2003 “Аквариус” выпустил новую серию телеком-серверов на базе Intel Xeon

компания ”Аквариус” начинает продажи с 1 февраля 2003 г. новых моделей серверов из серии Telecom – AquaServer T125. В этих моделях использованы процессоры Intel Xeon с тактовой частотой от 1,8
03.12.2002 "Аквариус" начал продажи серверов на базе процессоров Intel Xeon MP

компания "Аквариус" объявила 3 декабря о начале продаж новых моделей серверов из серии Professional AquaServer P404. В этих моделях использованы процессоры Intel Xeon MP с тактовой частотой от

26.07.2002 "Аквариус" сертифицировал две модели компьютеров

хождении сертификации Microsoft Hardware Compatibility Test сразу двумя своими продуктами: сервером AquaServer PX201 - на совместимость с Windows 2000 Server и Windows 2000 Advanced Server и ра
14.07.2000 "Аквариус Дата" представила серию серверов AquaServer ISP для провайдеров услуг связи и Интернет

Компания "Аквариус Дата" представила новую серию серверов на базе системных плат Intel - AquaServer ISP, ориентированную на провайдеров услуг связи и Интернет. В серию телекоммуникац
15.05.2000 "Аквариус Дата" и московское представительство Intel представили высокопроизводительный сервер

0" представили высокопроизводительный универсальный 8-процессорный сервер в промышленном исполнении AquaServer P800RM, разработанный на платформе Intel OCPRF100. Он входит в модельный ряд серве

Публикаций - 61, упоминаний - 114

Smart Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 870 59
Intel Corporation 12252 32
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 305 11
Microsoft Corporation 24746 8
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Восход ФГБУ НИИ 652 5
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HP Inc. 5703 3
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Verysell - Верисел 317 2
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SAS Institute 980 2
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НКК Финанс - 7 1
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2549 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1235 1
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1301 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5028 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11101 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13844 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6254 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5874 3
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 305 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29646 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3066 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5519 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7131 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4912 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4733 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6287 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2224 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1500 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2350 1
Аудит - аудиторский услуги 2743 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16547 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7713 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6042 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7936 1
Спорт - Футбол 649 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2778 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2406 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7589 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 980 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 182 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2301 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1589 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4083 1
Reference - Референс 186 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3260 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 2
Gartner - Dataquest 347 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 24 1
ITResearch 120 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Intel Developer Forum - IDF 278 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350945, в очереди разбора - 760799.
Создано именных указателей - 172234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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