Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Nokia Siemens
Публикаций - 63, упоминаний - 79
Nokia Siemens упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Слободин Михаил 56 3
|Чебан Юрий 11 3
|Апостол Вячеслав 5 2
|Elop Stephen - Элоп Стивен 155 2
|Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 37 2
|Асланян Сергей 96 2
|Погосян Тигран 20 1
|Санакоев Давид 1 1
|Исаак Мостов 9 1
|Бирюков Виктор 6 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Марченко Игорь 12 1
|Ткачук Лариса 51 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Кореш Виктор 80 1
|Андреев Сергей 59 1
|Санарова Елена 8 1
|Солонин Виталий 89 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Костин Олег 8 1
|Заскалет Михаил 12 1
|Максименка Николай 16 1
|Курбатова Анна 13 1
|Анисимов Андрей 9 1
|Урываев Дмитрий 8 1
|Конарев Дмитрий 5 1
|Романенко Юрий 4 1
|Вексельберг Виктор 143 1
|Торбахов Александр 54 1
|Никифоров Николай 1143 1
|Гиголаев Хасан 6 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Шоржин Валерий 33 1
|Крупнов Александр 30 1
|Саакашвили Михаил 17 1
|Савчук Олег 1 1
|Рейман Леонид 1002 1
|Тихонова Кристина 44 1
|Парфенов Игорь 50 1
|Джиоев Мириан 6 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5694 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 3
|Ведомости 288 1
|SlashGear 132 1
|Associated Press 1966 1
|Bloomberg 982 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2725 2
|ABI Research 230 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012866.
Создано именных указателей - 65741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012866.
Создано именных указателей - 65741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru