Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 65741
ИКТ 5968
Организации 3955
Ведомства 1391
Ассоциации 453
Технологии 2335
Системы 14168
Персоны 23649
География 1163
Статьи 773
Пресса 678
ИАА 470
НИИ, ВУЗы и библиотеки 873
Мероприятия 698

Nokia Siemens



01.12.2011 В России впервые запущено производство LTE-оборудования
20.07.2010 Motorola уходит с рынка оборудования для беспроводных сетей
29.10.2009 АФК «Система» и Nokia Siemens создадут центр разработок в России
18.09.2009 Совершен первый звонок в сети LTE
09.01.2008 Nokia Siemens приобретет Apertio за €140 млн.
06.11.2007 Nokia Siemens будет "питаться" российской электроникой
17.05.2007 3G-сети: МТС стартует первой

Публикаций - 63, упоминаний - 79

Nokia Siemens упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation 5249 18
Huawei 3025 13
Ericsson 2329 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6261 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8577 10
Nokia Siemens Networks 213 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7561 10
Siemens AG - Сименс Россия 2263 7
Nortel Networks 1286 7
ZTE Corporation 641 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2254 5
Accenture - Аксенчер 785 5
Huawei Technologies 388 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1276 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7877 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 955 4
Vodafone Group 1270 4
Питерская группа связистов 211 3
Qualcomm Technologies 1575 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 182 3
Lenovo Motorola 3352 3
LG Electronics 3145 3
Cisco Systems 4651 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1415 3
Intel Corporation 10834 3
АФК Система ПАО 1633 3
NTT DoCoMo 1089 2
Остелеком 19 2
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 170 2
NEC 1701 2
Samsung Electronics 9016 2
Аквафон 14 2
Google LLC 9581 2
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 143 2
Verizon 832 2
AT&T Inc 1555 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1477 2
Microsoft Corporation 21285 2
Clearwire 39 2
IBM - International Business Machines Corp 8733 2
Golden Gate Capital 17 3
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 3
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 67 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4925 2
Sequoia Capital 102 1
Beiten Burkhardt 62 1
Enron - Enrongate 121 1
Атон Инвестиционная компания 64 1
Lockheed Martin 692 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 181 1
Мосводоканал 50 1
Ford 357 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 1
Visa International 1660 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 76 1
Qiwi 835 1
Газпром ПАО 845 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1862 4
Правительство РФ 3966 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1264 1
Государственный комитет информации и печати Республики Южная Осетия - Госкомитет Южной Осетии 1 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 30 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 532 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 89 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 379 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 478 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 479 1
Роснано 623 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7472 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 945 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1032 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 383 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1211 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1766 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1493 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2078 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4186 14
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6698 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1150 3
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4052 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10164 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2566 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 470 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3740 2
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 32 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 297 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 283 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 381 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 486 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 91 1
Beamforming - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 39 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 147 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 18108 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 325 1
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 62 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 765 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 1
QWERTY-клавиатура 634 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 825 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 104 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3277 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1017 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8959 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2747 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 2869 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 263 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 706 1
BMC - Baseboard Management Controller 77 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2321 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 210 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 336 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12421 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3079 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 10
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 278 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2129 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5921 1
Microsoft Skype 1885 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2168 1
Microsoft Windows 10 10289 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 1
Abbyy Compreno 20 1
Sony Walkman 216 1
Amdocs OSS Division 3 1
Huawei UMTS/HSPA 3 1
МегаФон GSM 7 1
IBM Roadrunner 27 1
Слободин Михаил 56 3
Чебан Юрий 11 3
Апостол Вячеслав 5 2
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 2
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 37 2
Асланян Сергей 96 2
Погосян Тигран 20 1
Санакоев Давид 1 1
Исаак Мостов 9 1
Бирюков Виктор 6 1
Криевс Ритварс 15 1
Марченко Игорь 12 1
Ткачук Лариса 51 1
Дорохина Юлия 42 1
Кореш Виктор 80 1
Андреев Сергей 59 1
Санарова Елена 8 1
Солонин Виталий 89 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Костин Олег 8 1
Заскалет Михаил 12 1
Максименка Николай 16 1
Курбатова Анна 13 1
Анисимов Андрей 9 1
Урываев Дмитрий 8 1
Конарев Дмитрий 5 1
Романенко Юрий 4 1
Вексельберг Виктор 143 1
Торбахов Александр 54 1
Никифоров Николай 1143 1
Гиголаев Хасан 6 1
Исмаилов Рашид 47 1
Шоржин Валерий 33 1
Крупнов Александр 30 1
Саакашвили Михаил 17 1
Савчук Олег 1 1
Рейман Леонид 1002 1
Тихонова Кристина 44 1
Парфенов Игорь 50 1
Джиоев Мириан 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 90449 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28502 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 35873 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11796 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11404 6
Финляндия - Финляндская Республика 1652 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 818 5
Южная Корея - Республика 3427 4
Индия - Республика 4111 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1569 4
Россия - Сибирь 1400 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1959 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1092 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1859 4
Венгрия 610 3
Азия - Азиатский регион 3221 3
Молдавия - Республика Молдова 648 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12111 3
Япония 8062 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11702 3
Румыния 582 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 868 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 787 2
Канада 3063 2
Бразилия - Федеративная Республика 1901 2
Америка 1366 2
Испания - Каталония - Барселона 695 2
Америка Северная 2607 2
Европа 7761 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1728 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 975 2
Грузия 1032 2
Южная Осетия - Государство Алания 91 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 321 2
Абхазия - Республика 121 2
Молдавия - Кишинёв 16 2
Испания - Королевство 2582 1
Канада - Онтарио 64 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9924 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 659 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1529 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 566 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 108 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2770 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 572 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2282 1
Грузино-южноосетинский вооруженный конфликт 1 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 16 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5098 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 1
Гражданский кодекс Республики Молдова 2 1
Истец 52 1
Thomson Reuters - Рейтер 5694 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 3
Ведомости 288 1
SlashGear 132 1
Associated Press 1966 1
Bloomberg 982 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2725 2
ABI Research 230 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 87 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 185 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 731 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012866.
Создано именных указателей - 65741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые полезные офлайн-приложения для туристов: выбор ZOOM

Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж

Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022