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Backdoor
Бэкдор
"тайный вход"
намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа
Вредоносное ПО


07.06.2021 Check Point: китайские хакеры использовали новый бэкдор для слежки за правительством одной из стран ЮВА 1
31.03.2021 Северокорейская хакерская группировка атакует честных экспертов по кибербезопасности 1
03.02.2021 Оригинальный троян взламывает суперкомпьютеры по всему миру 10
02.02.2021 Новый вирус Kobalos атаковал суперкомпьютеры в Европе, Америке и Азии 6
02.12.2020 В Windows нашли «дыру» для захвата ПК 1
23.11.2020 Найдены продвинутые кибершпионы-наемники, атакующие финструктуры по всему миру 1
25.06.2020 Раскрыта личность загадочного русскоязычного хакера, заработавшего 100 миллионов на доступе к корпоративным сетям 1
01.06.2020 Хитрая шпионская программа крадет данные из ПК, неподключенных к Сети 1
28.05.2020 Миллион сайтов на WordPress атакован с 24 тыс. IP-адресов 1
21.05.2020 Eset: вредонос Ramsay похищает конфиденциальные данные из изолированных систем 1
08.05.2020 Check Point: китайские хакеры пять лет вели слежку за правительственными организациями 4
30.04.2020 «Лаборатория Касперского»: APT-группировки переходят на мобильные устройства и наращивают активность в Азии 1
30.04.2020 «Касперский»: Шпионские программы годами «легально» распространялись через официальный магазин Android 1
29.04.2020 «Лаборатория Касперского» предупредила о целевой атаке на мобильные устройства в Юго-Восточной Азии 5
21.10.2019 Хакеры спрятали майнер криптовалюты Monero в аудиофайлы WAV 1
04.10.2019 Найден способ удаленно взламывать ПК с помощью LibreOffice 1
30.09.2019 Таинственные злоумышленники проделали в Windows «общедоступную дыру» для захвата чужих ПК 5
19.09.2019 Вирус WannaCry выжил и нарастил активность, но стал бояться «прививки» 1
17.09.2019 Китайская разведка завладела кибероружием США, чтобы атаковать ПК на Windows 2
01.08.2019 Check Point: число атак на мобильный банкинг за год удвоилось 1
26.07.2019 Eset обнаружила новую версию трояна группировки APT15 7
26.06.2019 «Лаборатория Касперского» нашла в Google Play зловред, который под видом фоторедакторов крал деньги 1
03.06.2019 Eset выявил новые возможности бэкдора группировки Sednit 3
23.05.2019 Банковский шифровальщик требует выкуп, но готов обучить жертву азам безопасности 1
22.05.2019 Хакеры прикрылись уважаемыми веб-ресурсами для захвата контроля над ПК по всему миру 5
13.05.2019 Eset: бэкдор группировки Turla позволяет редактировать письма на серверах Microsoft Exchange 3
15.04.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила критическую уязвимость в Windows 1
15.02.2019 Роскомнадзор просят заблокировать распространение ПО для подмены номеров телефонов 1
10.12.2018 BDO: Россия и Китай лидируют по числу кибератак 1
24.09.2018 ДИТ Москвы: около 162 тысяч хакерских атак на ресурсы Правительства Москвы отражено в день выборов мэра 2
21.09.2018 США разрешили себе превентивные кибератаки против России, Китая и собственных союзников 1
30.08.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост доли многофункциональных зловредов 1
27.08.2018 Eset: хакеры Turla атакуют пользователей Microsoft Outlook 1
20.07.2018 Check Point представил обзор киберугроз за первое полугодие 1
19.07.2018 Group-IB: За атакой на «ПИР Банк» стоит группировка MoneyTaker 1
30.05.2018 Eset: хакеры Turla меняют тактику 3
16.03.2018 Российский торрент-клиент молниеносно заразил трояном полмиллиона ПК 1
02.02.2018 Создан бесплатный инструмент для полностью автоматических кибератак. Достаточно только скачать 1
01.02.2018 Check Point: криптомайнеры набрали обороты во втором полугодии 2017 1
10.01.2018 Eset: группа Turla распространяет бэкдор с установщиком Flash Player 1

Публикаций - 68, упоминаний - 133

Backdoor упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SEC Consult Services 931 17
ESET 989 17
Microsoft Corporation 11143 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 12
Google LLC 7168 7
GitHub 412 6
Check Point Software Technologies 447 6
Turla - Хакерская группировка 19 5
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 4
Apple Inc - Эппл Рус 7729 4
Palo Alto Networks 80 3
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 3
Shadow Brokers - Хакерская группировка 18 3
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 10 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 3
NortonLifeLock (Symantec) 784 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
Telegram Group 702 2
Samsung Electronics 5714 2
APT15 - Хакерская группировка 2 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
APT32 - FireEye - OceanLotus Group - Хакерская группировка 6 2
Cylance 8 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 2
Sophos 108 2
Yota - Скартел 623 2
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Kryptowire 2 1
Twitter 2204 1
ZTE Corporation 550 1
NeXus 204 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 24 1
ShadowBrokers - хакерская группировка 8 1
GCMAN - Хакерская группировка 3 1
Proton Technologies 17 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 391 1
CactusPete - Хакерская группировка 3 1
Naikon - Хакерская группировка 1 1
Palo Alto Network Unit 42 4 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Yara - Яра 8 1
Banco de Chile 2 1
LinkedIn 521 1
ПИР Банк 2 1
Hansa - Ханса 61 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 8
Пентагон - Министерство обороны США 279 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 2
Министерство иностранных дел Финляндии 3 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 414 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Правительство Москвы 653 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
US Navy - Военно-морские силы США 37 1
Мосгоризбирком - Московская городская избирательная комиссия 9 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Федеральное Министерство иностранных дел Германии - German Federal Foreign Office 1 1
Пентагон - Центральное командование США - United States Central Command - USCENTCOM или CENTCOM 2 1
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 1 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 15
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 15
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 12
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 9
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 301 7
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 5
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 4
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 49 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 4
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 3
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 31 3
C&C - Command and Control server 61 3
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 2
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 84 2
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 2
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 110 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1208 1
ATP - Advanced Threat Protection - Инструменты для работы со сложными угрозами 39 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 499 1
Умные платформы 499 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 217 1
UDP - User Datagram Protocol 84 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
JPG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 91 1
Microsoft Windows 10 6670 19
Google Android 10751 13
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 46 9
Microsoft Office 1948 8
JavaScript - Язык программирования 633 6
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 24 6
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 5
Microsoft Windows 854 5
Apple Mac 1460 5
Apple macOS 930 5
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 4
Linux OS 4272 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Microsoft Windows PowerShell 94 4
Check Point ThreatCloud 53 3
Coinhive - Сервис криптовалютного майнинга 21 3
Microsoft Word 348 3
Apple macOS X 905 3
Apple iOS 5742 3
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 13 2
VirusTotal 40 2
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 2
WhatsApp Messenger 654 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 2
Adobe Flash 359 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 2
Shodan.io - Поисковая система 4 2
WordPress 170 2
Intellect-Service M.E.Doc 5 2
APKPure App - альтернативный маркет приложений 2 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Clario Tech DMCC MacKeeper 6 1
Apple iCloud KeyChain 6 1
Apple macOS KeyChain 10 1
Apple macOS Sierra 33 1
CCleaner 9 1
Зайцев Михаил 145 3
Шилак Ксения 28 3
Водясов Алексей 97 3
Гинятуллин Роман 61 3
Галушкин Олег 168 2
Мельникова Анастасия 166 2
Дягилев Василий 83 2
Кирюхин Дмитрий 73 2
Колосова Ольга 1 1
Наместников Юрий 39 1
Mattis James - Мэттис Джеймс 2 1
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 1
Дуров Павел 216 1
Голованов Сергей 37 1
Smith Brad - Смит Брэд 29 1
Черепанов Антон 7 1
Суменков Игорь 4 1
Bolton Ramsay - Болтон Рамси 1 1
Оськин Алексей 21 1
Баулин Валерий 6 1
Фирш Алексей 5 1
Хромцова Зузана 3 1
Гвоздев Дмитрий 83 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
Хамитов Александр 7 1
Залманов Дмитрий 22 1
Кузнецов Станислав 64 1
Горбатько Александр 90 1
Ерёмин Александр 9 1
Fxmsp 6 1
Иванов Антон 39 1
Головин Игорь 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 11
Индия - Республика 2181 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 6
Германия - Федеративная Республика 3664 5
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 4
Европа 3781 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 3
Индонезия - Республика 386 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 3
Франция - Французская Республика 2139 3
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 3
Австралия - Австралийский Союз 1129 3
Япония 2808 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 3
Восточная Европа 1688 2
Казахстан - Республика 2646 2
Сингапур - Республика 808 2
Беларусь - Белоруссия 2096 2
Бразилия - Федеративная Республика 1131 2
Южная Корея - Республика 1466 2
Иран - Исламская Республика Иран 376 2
Украина 3389 2
Южная Азия 46 2
Чили - Республика 121 1
Казахстан - Алматы 265 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Бруней 6 1
Китай - Шанхай 246 1
Филиппины - Республика 211 1
Хорватия - Республика 118 1
Словакия - Словацкая Республика 214 1
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 1
Союз Мьянма - Республика 47 1
Китай - Гуанчжоу 41 1
США - Пало-Альто - Palo Alto 74 1
ИГИЛ - Исламское государство Ирака и Леванта - террористическая группировка, запрещена в России 13 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
Вторая мировая война 268 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
КПД - Коэффициент полезного действия 65 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 5 1
ящик Пандоры 31 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 3
The Register 349 1
РИА Новости 654 1
NYT - The New York Times 510 1
Ars Technica 227 1
Check Point Cyber Attack Trends Report 2 2
Juniper Research 278 1
Check Point Research 47 1
Check Point Global Threat Intelligence Trends Report 3 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 115 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
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