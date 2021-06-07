Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Backdoor
Бэкдор
"тайный вход"
намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа
Вредоносное ПО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 68, упоминаний - 133
Backdoor упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Yara - Яра 8 1
|Banco de Chile 2 1
|LinkedIn 521 1
|ПИР Банк 2 1
|Hansa - Ханса 61 1
|Зайцев Михаил 145 3
|Шилак Ксения 28 3
|Водясов Алексей 97 3
|Гинятуллин Роман 61 3
|Галушкин Олег 168 2
|Мельникова Анастасия 166 2
|Дягилев Василий 83 2
|Кирюхин Дмитрий 73 2
|Колосова Ольга 1 1
|Наместников Юрий 39 1
|Mattis James - Мэттис Джеймс 2 1
|Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 1
|Дуров Павел 216 1
|Голованов Сергей 37 1
|Smith Brad - Смит Брэд 29 1
|Черепанов Антон 7 1
|Суменков Игорь 4 1
|Bolton Ramsay - Болтон Рамси 1 1
|Оськин Алексей 21 1
|Баулин Валерий 6 1
|Фирш Алексей 5 1
|Хромцова Зузана 3 1
|Гвоздев Дмитрий 83 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
|Хамитов Александр 7 1
|Залманов Дмитрий 22 1
|Кузнецов Станислав 64 1
|Горбатько Александр 90 1
|Ерёмин Александр 9 1
|Fxmsp 6 1
|Иванов Антон 39 1
|Головин Игорь 5 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 3
|The Register 349 1
|РИА Новости 654 1
|NYT - The New York Times 510 1
|Ars Technica 227 1
|Check Point Cyber Attack Trends Report 2 2
|Juniper Research 278 1
|Check Point Research 47 1
|Check Point Global Threat Intelligence Trends Report 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru