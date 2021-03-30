Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 110531
ИКТ 8962
Организации 7013
Ведомства 1348
Ассоциации 719
Технологии 3053
Системы 19303
Персоны 43616
География 1742
Статьи 1310
Пресса 931
ИАА 594
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1759
Мероприятия 817

ЭЛН электронный листок нетрудоспособности больничный лист



30.03.2021 «Яндекс.Такси», «Еда», «Лавка» и «Манго страхование» запускают аналог «больничных» для водителей и курьеров
17.03.2021 Ramax Group автоматизировала выдачу больничных листов для медицинского центра «Аэрофлота» на базе SAP HCM
06.10.2020 На Госуслугах стал доступен сервис электронных больничных
21.08.2019 Телемедицина помогает снизить стоимость больничных
22.08.2017 «Хост» внедрила электронные больничные листы в Якутии
14.04.2017 В России ввели электронные больничные
28.05.2014 Татарстан стал пилотным регионом по запуску системы электронных больничных листов

Публикаций - 151, упоминаний - 153

ЭЛН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-ИжТиСи 6323 21
7007 21
SAP SE 4881 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2657 6
Microsoft Corporation 23505 6
Yandex - Яндекс 5681 6
Парус Корпорация 531 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 647 6
Цифра ГК 2149 5
Meta Platforms - Facebook 4339 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6266 4
IBM - International Business Machines Corp 9195 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1049 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2787 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1531 4
Apple Inc 11200 3
1С-Рарус 802 3
Сбер - Цифровая Платформа 433 3
ФОРС - Центр разработки 556 3
Компас 172 3
Google LLC 10943 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1796 3
Oracle Corporation 6308 3
Доктор рядом - Doc+ 48 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9448 3
Cisco Systems 4875 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4158 2
ММК Информсервис 47 2
Галактика - Корпорация 1415 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 2
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 173 2
Huawei 3507 2
SAP CIS - САП СНГ 831 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 33 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 133 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 565 2
АйТи 1283 2
Twitter 2701 2
Intel Corporation 11671 2
Барс груп 518 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5820 6
Россети Ленэнерго 2349 4
РЖД - Российские железные дороги 1622 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2834 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 393 3
Лента - Сеть розничной торговли 1703 3
X5 Group 819 3
Газпром ПАО 1153 3
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 64 2
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 167 2
Фармстандарт АО 37 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2520 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 165 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-6 - Территориальная генерирующая компания №6 9 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 146 2
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 2
МРТ Эксперт 2 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 201 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 44 2
Почта России ПАО 1993 2
Beluga Group - ВинЛаб 18 1
Ренессанс Страхование 121 1
Пепеляев Групп 27 1
Stada 19 1
X5 Group - Перекрёсток 453 1
Газпром нефть 498 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 659 1
Ингосстрах СПАО 334 1
ПГК - Первая грузовая компания 139 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 194 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 244 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 92 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 353 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 166 1
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 30 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 161 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 357 1
НСПК - Национальная система платежных карт 612 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2386 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 87 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17969 25
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10386 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9120 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1593 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2341 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2698 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 123 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 138 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2388 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 277 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 4
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 46 3
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 138 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1395 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2399 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2858 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 693 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 2
Федеральное казначейство России 1549 2
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области 45 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 309 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3696 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 116 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 85 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 42 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 103 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2025 2
Президент Российской Федерации 3717 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 75 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1248 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4388 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1215 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2433 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 146 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 40 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 1
RSNA - Radiological Society of North America - Радиологическое общество Северной Америки - Международное общество радиологов, медицинских физиков и других медицинских работников 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53320 59
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25989 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39005 35
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79235 34
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 3171 23
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation 774 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13003 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10860 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10049 18
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1470 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17226 18
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10223 18
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8141 17
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10933 17
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3872 16
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4069 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5195 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9118 14
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25059 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13582 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 7976 14
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией - Сервис дистанционного (удалённого) мониторинга и сопровождения пациентов 1001 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8158 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8006 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25673 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17332 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11843 11
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2976 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22261 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5466 11
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9056 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5452 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11303 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19856 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8887 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17521 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 3126 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4314 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15086 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21379 8
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6528 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4111 14
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 400 14
1С:Бухгалтерия 848 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 465 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1972 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1052 5
Microsoft Office 3440 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 329 4
Google Android 12564 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 199 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1078 4
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 384 4
Microsoft Windows 2000 12679 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 3
БОСС Кадровик HRMS 226 3
Oracle Java - язык программирования 2767 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 897 3
Apple iOS 6808 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2904 3
ЕМИАС Электронный рецепт 78 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 195 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6628 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1244 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 852 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 803 2
Apple iPad 3739 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 726 2
Национальный проект - Здравоохранение 6 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 759 2
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС 24 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 192 2
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 70 2
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 12 2
Космодром Байконур 1054 2
1С:Медицина 33 2
Superjob 281 2
ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 53 2
Linux OS 8252 2
Макаров Владимир 70 3
Владзимирский Антон 9 2
Зажигин Владимир 5 2
Бахаев Алексей 13 2
Зырянов Илья 17 2
Остроушко Алексей 4 2
Природова Ольга 3 2
Рудычева Наталья 91 2
Немцова Галина 2 2
Власов Иван 6 2
Новиков Илья 5 2
Селиванов Дмитрий 51 2
Раменский Демьян 13 2
Яндулов Максим 3 2
Симаков Олег 112 2
Фишер Андрей 63 2
Анкудинов Николай 13 2
Храмова Ольга 3 2
Сотин Денис 145 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 309 1
Сергеев Сергей 94 1
Лебеденко Степан 10 1
Феоктистов Вадим 34 1
Шадаев Максут 630 1
Прохорова Алла 50 1
Мишустин Михаил 482 1
Натрусов Артем 193 1
Галушкин Олег 178 1
Путин Владимир 2731 1
Скляр Алексей 52 1
Погонин Алексей 5 1
Глушков Иван 9 1
Али Максим 7 1
Проскурин Денис 2 1
Захаров Алексей 43 1
Швецов Денис 12 1
Шклярук Мария 15 1
Терехов Александр 13 1
Осипова Александра 17 1
Турчак Евгений 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 122966 77
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39371 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50189 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14988 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12817 13
Германия - Федеративная Республика 12014 11
Европа 21314 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17144 10
Франция - Французская Республика 7084 7
Земля - планета Солнечной системы 9707 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6310 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15089 6
Россия - СФО - Новосибирск 3709 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2495 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3321 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2370 5
Япония 12881 5
Америка 2155 5
Россия - ПФО - Саратовская область 605 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2021 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13159 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1300 4
Россия - УФО - Тюменская область 959 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 623 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1342 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1008 3
Россия - ЮФО - Республика Крым 774 3
Америка Северная 2835 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2314 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3429 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2556 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1386 3
США - Калифорния 4667 3
Азия - Азиатский регион 4660 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 951 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1211 3
Индия - Республика 5069 3
Сингапур - Республика 1770 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2618 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1538 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8289 60
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41707 38
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42010 36
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5202 35
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4757 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24002 32
Страхование - Страховое дело - Insurance 5172 26
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3561 23
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2166 22
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1754 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20097 17
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5299 16
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3204 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15072 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10693 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8873 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6793 11
Юриспруденция - Jurisprudence 6232 10
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 198 9
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1160 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4948 8
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1353 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4931 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5863 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9411 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4638 7
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1514 7
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 885 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14093 6
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 848 6
Экономический эффект 817 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4186 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1568 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9924 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4027 5
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 125 5
Физическое лицо - Физлицо 3135 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3048 5
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости 770 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6038 5
Times 646 2
Bloomberg 1110 2
Ведомости 547 2
Los Angeles Times 69 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 2
Nature 795 1
Psychological Science 8 1
EurekAlert 270 1
New Scientist 1447 1
Россия К - телеканал 27 1
AppleInsider 385 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 1
Чудо техники 60 1
The Washington Post 308 1
Business Insider 206 1
TAdviser - Центр выбора технологий 297 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11004 1
500 Startups 14343 19
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7461 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2129 3
IDC - International Data Corporation 4849 2
Juniper Research 502 1
Gartner - Гартнер 3475 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 185 1
Markets&Markets Research 104 1
CNews Инновация года - награда 71 1
CNews Мишень 159 1
CNews Рынок ИТ-услуг 113 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 262 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 19 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 2
МГУ НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 22 2
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 15 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 102 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 11 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 2
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 33 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 39 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 63 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 54 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 4 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 11 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 1
РАН - Российская академия наук 1801 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 1
АГУ - Астраханский государственный университет 12 1
Институт трудовых ресурсов 1 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ 7 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 36 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 240 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 44 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11645 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1727 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2069 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 873 2
CNews AWARDS - награда 409 2
CNews FORUM Кейсы 97 1
День молодёжи - 27 июня 691 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217985, в очереди разбора - 882074.
Создано именных указателей - 110531.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как выбрать хорошие TWS-наушники в 2023 году

Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Нашлись следы неизвестного массового вымирания в древнем прошлом Земли

10 самых странных объектов во Вселенной

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений
Показать еще