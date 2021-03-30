ЭЛН электронный листок нетрудоспособности больничный лист
ЭЛН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Макаров Владимир 70 3
|Владзимирский Антон 9 2
|Зажигин Владимир 5 2
|Бахаев Алексей 13 2
|Зырянов Илья 17 2
|Остроушко Алексей 4 2
|Природова Ольга 3 2
|Рудычева Наталья 91 2
|Немцова Галина 2 2
|Власов Иван 6 2
|Новиков Илья 5 2
|Селиванов Дмитрий 51 2
|Раменский Демьян 13 2
|Яндулов Максим 3 2
|Симаков Олег 112 2
|Фишер Андрей 63 2
|Анкудинов Николай 13 2
|Храмова Ольга 3 2
|Сотин Денис 145 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 309 1
|Сергеев Сергей 94 1
|Лебеденко Степан 10 1
|Феоктистов Вадим 34 1
|Шадаев Максут 630 1
|Прохорова Алла 50 1
|Мишустин Михаил 482 1
|Натрусов Артем 193 1
|Галушкин Олег 178 1
|Путин Владимир 2731 1
|Скляр Алексей 52 1
|Погонин Алексей 5 1
|Глушков Иван 9 1
|Али Максим 7 1
|Проскурин Денис 2 1
|Захаров Алексей 43 1
|Швецов Денис 12 1
|Шклярук Мария 15 1
|Терехов Александр 13 1
|Осипова Александра 17 1
|Турчак Евгений 23 1
|Times 646 2
|Bloomberg 1110 2
|Ведомости 547 2
|Los Angeles Times 69 2
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 2
|Nature 795 1
|Psychological Science 8 1
|EurekAlert 270 1
|New Scientist 1447 1
|Россия К - телеканал 27 1
|AppleInsider 385 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 1
|Чудо техники 60 1
|The Washington Post 308 1
|Business Insider 206 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 297 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11004 1
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