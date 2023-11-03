Хоум банк Банк Хоум Кредит ХКФ-банк ХКБанк Home Credit and Finance Bank

«Хоум банк» запускает публичную программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty «Хоум банк» предлагает независимым исследователям кибербезопасности, зарегистрированным на пла

«Контур» помог запустить «Электронную канцелярию» в банке «Хоум кредит» стемы банка. При этом 77% входящих распределяются автоматически по ответственным сотрудникам. Банк «Хоум кредит» продолжает цифровизацию бизнеса. Новым шагом стал запуск проекта «Электронная ка

Глава «Хоум кредит» в интервью CNews: В банке минимум 50% людей должны быть связаны с ИТ –2020 гг. председатель правления БКС Банка. 1 ноября 2020 г. назначен руководителем бизнеса Группы «Хоум Кредит» в России. С 1 января 2021 г. занимает пост председателя правления банка «Хоум

SAP помог Банку Хоум Кредит ускорить оплату счетов контрагентов Поэтому важно систематически работать над улучшением качества бизнес-процессов в этом направлении. Банк Хоум Кредит использовал для создания сервиса SAP Business Technology Platform – облачную

Банк «Хоум кредит» присоединился к СБП Банк «Хоум кредит» стал участником Системы быстрых платежей (СБП) – сервиса Банка России и Национальной системы платежных карт (НСПК). Теперь клиенты банка «Хоум кредит» могут принимать и отпр

Александр Калиновский, ИТ-директор «Хоум Кредит» — в интервью CNews: «Со временем мы придем к квантовому компьютингу» «Выкатываем обновления ПО раз в две недели, иногда и чаще» CNews: Вы работает в банке «Хоум Кредит» около года. Какие перед вами были поставлены задачи? Пришлось ли для их решения

Банк «Хоум кредит» улучшил распознавание банковских карт и QR-кодов с технологией Smart Engines ксимально простым для пользователей», — сказала Беатрис Фелисес, руководитель по развитию продуктов Банка «Хоум кредит». «Банковские карты становятся менее стандартизированными и более разнообр

Банк Хоум Кредит обновил функционал мобильного приложения ием «Хоум Кредит» для iOS могут переводить рубли в валюту и обратно. Для этого нужна валютная карта Банка Хоум Кредит, а если ее нет — можно оформить карту прямо в приложении. Также в приложени

Visa запустила сервис рассрочки на POS-терминалах с банками «Русский стандарт» и «Хоум кредит» окупке товаров. На первом этапе после запуска сервис доступен держателям карт рассрочки Visa банка «Хоум кредит» при покупке товаров в сети магазинов бытовой техники DNS в Новосибирске. Банк «Р

Банк Хоум Кредит запустил голосового помощника «Марию» й клиентский опыт», — отметил Платон Бегун, директор по развитию бизнеса компании Omilia в России. «Банк Хоум Кредит поставил перед нами действительно амбициозную задачу: реализовать уникальный

Банк «Хоум кредит» запустил сервис массовой отправки платежей по зарплате Банк «Хоум кредит» объявил о запуске нового сервиса для юридических лиц Masspayment. Это система массовой отправки платежей по зарплате или «Единый зарплатный реестр». Задача нового сервиса — помочь

Банк «Хоум кредит» сообщил о запуске Google Pay С 31 июля 2018 г. дня клиенты банка «Хоум кредит» могут пользоваться удобным и безопасным мобильным платежным сервисом Google Pay. С его помощью можно платить во всех магазинах, где принимают бесконтактные платежи. К Google Pay мо

Банк «Хоум Кредит» выдал первый кредит с удаленной идентификацией и услугами. В дальнейшем им будут доступны продукты и услуги и других организаций. Первым продуктом Банка Хоум Кредит, который можно оформить удаленно, стал онлайн-кредит на покупку товара. Уже

Банк «Хоум кредит»: Удаленная идентификация клиентов сэкономит ресурсы и усилит конкуренцию рсингаCNews: Расскажите, пожалуйста, какое место занимают ИТ-подразделения в общей структуре банка «Хоум кредит»?Артем Алешкин: У нас большое ИТ-подразделение, в котором работает порядка 700 че

Банк «Хоум Кредит» запустил онлайн-площадку по оформлению товаров в рассрочку аналогов таких площадок в России пока нет, — сказал Михаил Балабанов, директор по цифровому бизнесу Банка Хоум Кредит. — Мы оформляем кредит без переплаты за товар за счет скидки от партнера. П

Банк «Хоум Кредит» оптимизировал работу на фондовых и валютных финансовых рынках с помощью R-Style Softlab ИТ-компания R-Style Softlab обновила в «Хоум Кредит энд Финанс Банке» (г. Москва) решение RS-Securities V.6, автоматизирующее работу

Сергей Щербаков назначен директором по ИТ «Банка Хоум Кредит» Сергей Щербаков назначен на должность директора по информационным технологиям «Банка Хоум Кредит». Он также войдет в состав Управляющего комитета банка, сообщили CNews в «Х

Lenovo запустил услугу оплаты при доставке в России для всех категорий товаров оваться зарубежным интернет-магазином, — отметил Артем Алешкин, заместитель председателя правления «Банка Хоум Кредит». — Наш новый сервис позволит предоставить клиентам более удобный и безопас

R-Style Softlab расширила функциональность приложения RS-Securities в банке «Хоум Кредит» Компания R-Style Softlab расширила функциональность бизнес-приложения для автоматизации работы банка на фондовых и валютных финансовых рынках RS-Securities в головном офисе «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (г. Москва). ИТ-компания внедрила новый комплект аналитических регистров налогового учета (АРНУ) по собственным операциям финансового учреждения с ценными бумагами

«Банк Хоум Кредит» запустил новую технологию кредитования товаров в интернет-магазинах «Банк Хоум Кредит» объявил о запуске новой технологии кредитования товаров в интернет-магазина

Дочерний банк Home Credit в Беларуси перевел документооборот на новую версию Docsvision оду платформы Docsvision на новую версию в ХКБанке — дочернем банке международной банковской группы Home Credit, действующем на территории республики Беларусь. Об этом CNews сообщили в компании

В банкоматах и терминалах «Банка Хоум Кредит» теперь можно оплатить услуги почти 3 тыс. компаний «Банк Хоум Кредит» запустил сервис оплаты услуг через свои банкоматы и платежные терминалы. Кл

Банк Хоум Кредит выпустил новое приложение для iPad дя средства и оплачивая услуги», – сказал Евгений Сидоров, директор по прямым продажам и маркетингу Банка Хоум Кредит.

«Банк Хоум Кредит» полностью перешел на выпуск карт с чипом «Банк Хоум Кредит» объявил о полном переходе на выпуск карт с чипом. Как сообщили CNews в банк

«Хоум Кредит Банк» повысил доступность клиентских сервисов с помощью технологий F5 Networks «Хоум Кредит Банк» выбрал F5 BIG-IP в качестве платформы для доставки приложений и балансировк

«Банк Хоум Кредит» прошел сертификацию НСПК по MasterCard и Visa «Банк Хоум Кредит» успешно завершил обязательные тесты для сертификации в НСПК по платежным си

CTI внедрила решение для совместной работы в банке «Хоум Кредит» Компания CTI завершила проект по внедрению решения для совместной работы в банке «Хоум Кредит». По итогам проекта была повышена производительность сотрудников банка. В ходе проекта был внедрен сервис Jabber, объединяющий в единый интерфейс все имеющиеся приложения для связи

«Банк Хоум Кредит» обновил свой мобильный банк для iPhone Клиентам «Банка Хоум Кредит», которые пользуются телефонами фирмы Apple, стал доступен обновленный моби

Банк «Хоум Кредит» оптимизировал работу контактного центра на базе используемого ПО Genesys В банке «Хоум Кредит» реализован проект изменения стратегий маршрутизации обращений в контактный центр на основе решения Genesys Routing для маршрутизации обращений и их распределения между операторами.

«Банк Хоум Кредит» оптимизировал интернет-банк «Банк Хоум Кредит» летом обновил дизайн интернет-банка, повысив удобство восприятия информации

«Банк Хоум Кредит» доверил Maykor сопровождение спецбанковской техники «Банк Хоум Кредит» перешел на аутсорсинг сопровождения спецбанковской техники в масштабах стра

«Рексофт» создал «Сайт регистрации агентов» и систему управленческой отчетности для банка «Хоум Кредит» Компания «Рексофт» (ГК «Техносерв»), российский разработчик программного обеспечения и информационных систем, разработал для банка «Хоум Кредит» проект «Сайт регистрации агентов», реализованный на портальной платформе Liferay Enterprise Portal, и решение «KPI для сотрудников ИТ». Об этом CNews сообщили в «Рексофте». Сайт пр

«Рексофт» автоматизировал расчет премий для банка «Хоум Кредит» С начала 2013 г. «Рексофт» (ГК «Техносерв»), российский разработчик программного обеспечения и информационных систем, вел разработку проекта «Расчет премий» для банка «Хоум Кредит», реализованного на портальной платформе Liferay Enterprise Portal. Как сообщили CNews в «Рексофте», в рамках проекта «Расчет премий» специалистами компании поэтапно была реализован

«Банк Хоум Кредит» открыл новые удаленные центры разработки ПО «Банк Хоум Кредит» открыл четыре удаленных центра разработки программного обеспечения. Таким о

«Банк Хоум Кредит» начал выпуск чиповых карт Visa «Банк Хоум Кредит» в рамках реализации стратегии, направленной на повышение безопасности банко

«ЛайтНэт Комплекс» внедрила систему управления очередью в банке «Хоум Кредит» Компания «ЛайтНэт Комплекс» завершила пилотный проект по внедрению программно-аппаратного комплекса по управлению потоками посетителей Akis Technologies в банке «Хоум Кредит». В рамках проекта системой управления очередью (СУО) были оснащены 50 офисов банка, расположенных в 35 городах России. «ЛайтНэт Комплекс» в короткие сроки выполнила поставку, монта

«Банк Хоум Кредит» обеспечил своих менеджеров по развитию бизнеса планшетами на базе Windows 8 Менеджеры по развитию банка «Хоум Кредит» получили инструмент для решения рабочих задач вне офиса: теперь они используют для работы планшеты Samsung Ativ под управлением Windows 8. Возможности операционной системы обеспечи

Банк «Хоум Кредит» развивает кредитование с помощью мобильного решения от «Техносерв Консалтинга» Компания «Техносерв Консалтинг» завершила внедрение системы управления эффективностью продаж в банке «Хоум Кредит» и начала ее тиражирование. Система оптимизирует работу менеджеров банка, отвечающих за развитие кредитования в партнерских торговых организациях, сообщили CNews в «Техносерв Консал

«Кворум» подключил банк «Хоум Кредит» к ГИС ГМП Банк «Хоум Кредит» выбрал компанию «Кворум» для реализации проекта по подключению к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Благодаря оперативно выполненным работам, кредитная о