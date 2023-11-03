Хоум банк Банк Хоум Кредит ХКФ-банк ХКБанк Home Credit and Finance Bank

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ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» – специализируется на предоставлении розничных банковских услуг в России и Казахстане. Банк Хоум Кредит предлагает своим клиентам разнообразие кредитных продуктов и банковских услуг. Клиентская база банка насчитывает 41,1 млн человек. Продукты и услуги представлены почти в 116 тыс. магазинах-партнерах в России и Казахстане. По состоянию на 30 сентября 2021 года сеть дистрибуции банка состояла из 253 офисов, 192 почтовых отделений, а также включала 1319 банкоматов в России и Казахстане.
|03.11.2023
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«Хоум банк» запускает публичную программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty
«Хоум банк» предлагает независимым исследователям кибербезопасности, зарегистрированным на пла
|20.04.2022
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«Контур» помог запустить «Электронную канцелярию» в банке «Хоум кредит»
стемы банка. При этом 77% входящих распределяются автоматически по ответственным сотрудникам. Банк «Хоум кредит» продолжает цифровизацию бизнеса. Новым шагом стал запуск проекта «Электронная ка
|08.11.2021
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Глава «Хоум кредит» в интервью CNews: В банке минимум 50% людей должны быть связаны с ИТ
–2020 гг. председатель правления БКС Банка. 1 ноября 2020 г. назначен руководителем бизнеса Группы «Хоум Кредит» в России. С 1 января 2021 г. занимает пост председателя правления банка «Хоум
|10.09.2021
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SAP помог Банку Хоум Кредит ускорить оплату счетов контрагентов
Поэтому важно систематически работать над улучшением качества бизнес-процессов в этом направлении. Банк Хоум Кредит использовал для создания сервиса SAP Business Technology Platform – облачную
|15.10.2020
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Банк «Хоум кредит» присоединился к СБП
Банк «Хоум кредит» стал участником Системы быстрых платежей (СБП) – сервиса Банка России и Национальной системы платежных карт (НСПК). Теперь клиенты банка «Хоум кредит» могут принимать и отпр
|13.08.2020
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Александр Калиновский, ИТ-директор «Хоум Кредит» — в интервью CNews: «Со временем мы придем к квантовому компьютингу»
«Выкатываем обновления ПО раз в две недели, иногда и чаще» CNews: Вы работает в банке «Хоум Кредит» около года. Какие перед вами были поставлены задачи? Пришлось ли для их решения
|05.08.2020
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Банк «Хоум кредит» улучшил распознавание банковских карт и QR-кодов с технологией Smart Engines
ксимально простым для пользователей», — сказала Беатрис Фелисес, руководитель по развитию продуктов Банка «Хоум кредит». «Банковские карты становятся менее стандартизированными и более разнообр
|23.07.2020
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Банк Хоум Кредит обновил функционал мобильного приложения
ием «Хоум Кредит» для iOS могут переводить рубли в валюту и обратно. Для этого нужна валютная карта Банка Хоум Кредит, а если ее нет — можно оформить карту прямо в приложении. Также в приложени
|01.06.2020
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Visa запустила сервис рассрочки на POS-терминалах с банками «Русский стандарт» и «Хоум кредит»
окупке товаров. На первом этапе после запуска сервис доступен держателям карт рассрочки Visa банка «Хоум кредит» при покупке товаров в сети магазинов бытовой техники DNS в Новосибирске. Банк «Р
|16.01.2020
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Банк Хоум Кредит запустил голосового помощника «Марию»
й клиентский опыт», — отметил Платон Бегун, директор по развитию бизнеса компании Omilia в России. «Банк Хоум Кредит поставил перед нами действительно амбициозную задачу: реализовать уникальный
|21.11.2019
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Банк «Хоум кредит» запустил сервис массовой отправки платежей по зарплате
Банк «Хоум кредит» объявил о запуске нового сервиса для юридических лиц Masspayment. Это система массовой отправки платежей по зарплате или «Единый зарплатный реестр». Задача нового сервиса — помочь
|31.07.2018
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Банк «Хоум кредит» сообщил о запуске Google Pay
С 31 июля 2018 г. дня клиенты банка «Хоум кредит» могут пользоваться удобным и безопасным мобильным платежным сервисом Google Pay. С его помощью можно платить во всех магазинах, где принимают бесконтактные платежи. К Google Pay мо
|16.07.2018
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Банк «Хоум Кредит» выдал первый кредит с удаленной идентификацией
и услугами. В дальнейшем им будут доступны продукты и услуги и других организаций. Первым продуктом Банка Хоум Кредит, который можно оформить удаленно, стал онлайн-кредит на покупку товара. Уже
|14.09.2017
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Банк «Хоум кредит»: Удаленная идентификация клиентов сэкономит ресурсы и усилит конкуренцию
рсингаCNews: Расскажите, пожалуйста, какое место занимают ИТ-подразделения в общей структуре банка «Хоум кредит»?Артем Алешкин: У нас большое ИТ-подразделение, в котором работает порядка 700 че
|11.07.2017
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Банк «Хоум Кредит» запустил онлайн-площадку по оформлению товаров в рассрочку
аналогов таких площадок в России пока нет, — сказал Михаил Балабанов, директор по цифровому бизнесу Банка Хоум Кредит. — Мы оформляем кредит без переплаты за товар за счет скидки от партнера. П
|15.02.2017
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Банк «Хоум Кредит» оптимизировал работу на фондовых и валютных финансовых рынках с помощью R-Style Softlab
ИТ-компания R-Style Softlab обновила в «Хоум Кредит энд Финанс Банке» (г. Москва) решение RS-Securities V.6, автоматизирующее работу
|07.02.2017
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Сергей Щербаков назначен директором по ИТ «Банка Хоум Кредит»
Сергей Щербаков назначен на должность директора по информационным технологиям «Банка Хоум Кредит». Он также войдет в состав Управляющего комитета банка, сообщили CNews в «Х
|15.11.2016
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Lenovo запустил услугу оплаты при доставке в России для всех категорий товаров
оваться зарубежным интернет-магазином, — отметил Артем Алешкин, заместитель председателя правления «Банка Хоум Кредит». — Наш новый сервис позволит предоставить клиентам более удобный и безопас
|04.10.2016
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R-Style Softlab расширила функциональность приложения RS-Securities в банке «Хоум Кредит»
Компания R-Style Softlab расширила функциональность бизнес-приложения для автоматизации работы банка на фондовых и валютных финансовых рынках RS-Securities в головном офисе «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (г. Москва). ИТ-компания внедрила новый комплект аналитических регистров налогового учета (АРНУ) по собственным операциям финансового учреждения с ценными бумагами
|07.07.2016
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«Банк Хоум Кредит» запустил новую технологию кредитования товаров в интернет-магазинах
«Банк Хоум Кредит» объявил о запуске новой технологии кредитования товаров в интернет-магазина
|14.12.2015
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Дочерний банк Home Credit в Беларуси перевел документооборот на новую версию Docsvision
оду платформы Docsvision на новую версию в ХКБанке — дочернем банке международной банковской группы Home Credit, действующем на территории республики Беларусь. Об этом CNews сообщили в компании
|12.08.2015
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В банкоматах и терминалах «Банка Хоум Кредит» теперь можно оплатить услуги почти 3 тыс. компаний
«Банк Хоум Кредит» запустил сервис оплаты услуг через свои банкоматы и платежные терминалы. Кл
|14.07.2015
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Банк Хоум Кредит выпустил новое приложение для iPad
дя средства и оплачивая услуги», – сказал Евгений Сидоров, директор по прямым продажам и маркетингу Банка Хоум Кредит.
|29.06.2015
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«Банк Хоум Кредит» полностью перешел на выпуск карт с чипом
«Банк Хоум Кредит» объявил о полном переходе на выпуск карт с чипом. Как сообщили CNews в банк
|25.06.2015
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«Хоум Кредит Банк» повысил доступность клиентских сервисов с помощью технологий F5 Networks
«Хоум Кредит Банк» выбрал F5 BIG-IP в качестве платформы для доставки приложений и балансировк
|27.03.2015
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«Банк Хоум Кредит» прошел сертификацию НСПК по MasterCard и Visa
«Банк Хоум Кредит» успешно завершил обязательные тесты для сертификации в НСПК по платежным си
|15.01.2015
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CTI внедрила решение для совместной работы в банке «Хоум Кредит»
Компания CTI завершила проект по внедрению решения для совместной работы в банке «Хоум Кредит». По итогам проекта была повышена производительность сотрудников банка. В ходе проекта был внедрен сервис Jabber, объединяющий в единый интерфейс все имеющиеся приложения для связи
|17.12.2014
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«Банк Хоум Кредит» обновил свой мобильный банк для iPhone
Клиентам «Банка Хоум Кредит», которые пользуются телефонами фирмы Apple, стал доступен обновленный моби
|19.11.2014
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Банк «Хоум Кредит» оптимизировал работу контактного центра на базе используемого ПО Genesys
В банке «Хоум Кредит» реализован проект изменения стратегий маршрутизации обращений в контактный центр на основе решения Genesys Routing для маршрутизации обращений и их распределения между операторами.
|09.10.2014
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«Банк Хоум Кредит» оптимизировал интернет-банк
«Банк Хоум Кредит» летом обновил дизайн интернет-банка, повысив удобство восприятия информации
|20.08.2014
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«Банк Хоум Кредит» доверил Maykor сопровождение спецбанковской техники
«Банк Хоум Кредит» перешел на аутсорсинг сопровождения спецбанковской техники в масштабах стра
|05.08.2014
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«Рексофт» создал «Сайт регистрации агентов» и систему управленческой отчетности для банка «Хоум Кредит»
Компания «Рексофт» (ГК «Техносерв»), российский разработчик программного обеспечения и информационных систем, разработал для банка «Хоум Кредит» проект «Сайт регистрации агентов», реализованный на портальной платформе Liferay Enterprise Portal, и решение «KPI для сотрудников ИТ». Об этом CNews сообщили в «Рексофте». Сайт пр
|07.07.2014
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«Рексофт» автоматизировал расчет премий для банка «Хоум Кредит»
С начала 2013 г. «Рексофт» (ГК «Техносерв»), российский разработчик программного обеспечения и информационных систем, вел разработку проекта «Расчет премий» для банка «Хоум Кредит», реализованного на портальной платформе Liferay Enterprise Portal. Как сообщили CNews в «Рексофте», в рамках проекта «Расчет премий» специалистами компании поэтапно была реализован
|10.06.2014
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«Банк Хоум Кредит» открыл новые удаленные центры разработки ПО
«Банк Хоум Кредит» открыл четыре удаленных центра разработки программного обеспечения. Таким о
|29.04.2014
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«Банк Хоум Кредит» начал выпуск чиповых карт Visa
«Банк Хоум Кредит» в рамках реализации стратегии, направленной на повышение безопасности банко
|09.04.2014
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«ЛайтНэт Комплекс» внедрила систему управления очередью в банке «Хоум Кредит»
Компания «ЛайтНэт Комплекс» завершила пилотный проект по внедрению программно-аппаратного комплекса по управлению потоками посетителей Akis Technologies в банке «Хоум Кредит». В рамках проекта системой управления очередью (СУО) были оснащены 50 офисов банка, расположенных в 35 городах России. «ЛайтНэт Комплекс» в короткие сроки выполнила поставку, монта
|03.03.2014
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«Банк Хоум Кредит» обеспечил своих менеджеров по развитию бизнеса планшетами на базе Windows 8
Менеджеры по развитию банка «Хоум Кредит» получили инструмент для решения рабочих задач вне офиса: теперь они используют для работы планшеты Samsung Ativ под управлением Windows 8. Возможности операционной системы обеспечи
|03.03.2014
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Банк «Хоум Кредит» развивает кредитование с помощью мобильного решения от «Техносерв Консалтинга»
Компания «Техносерв Консалтинг» завершила внедрение системы управления эффективностью продаж в банке «Хоум Кредит» и начала ее тиражирование. Система оптимизирует работу менеджеров банка, отвечающих за развитие кредитования в партнерских торговых организациях, сообщили CNews в «Техносерв Консал
|19.02.2014
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«Кворум» подключил банк «Хоум Кредит» к ГИС ГМП
Банк «Хоум Кредит» выбрал компанию «Кворум» для реализации проекта по подключению к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Благодаря оперативно выполненным работам, кредитная о
|19.02.2014
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Банк «Хоум Кредит» и Qiwi создают центры предоставления финансовых услуг
Банк «Хоум Кредит» и группа Qiwi на базе сети микро-офисов банка создают центры предоставления финансовых услуг. В них клиенты могут получить услуги кредитования, а также погасить кредит и оплатить у
Хоум банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Ковалев Виктор 40 33
|Серова Елена 319 16
|Селютин Александр 60 15
|Евтушенко Алексей 40 15
|Натрусов Артем 252 14
|Шевченко Владимир 144 14
|Шеин Валерий 18 13
|Антонов Александр 77 13
|Кузин Вадим 35 12
|Зотов Алексей 37 12
|Калиновский Александр 14 12
|Кибалко Кирилл 21 12
|Путятинский Сергей 82 11
|Чаркин Евгений 274 11
|Сотин Денис 189 11
|Урьяс Вадим 98 11
|Валчев Стоян 48 11
|Бурилов Андрей 88 11
|Макаров Станислав 117 10
|Глазков Александр 86 10
|Дьяченко Валерий 95 10
|Леушев Андрей 71 10
|Новицкий Сергей 25 10
|Марковский Роман 26 9
|Казанцев Сергей 14 9
|Ступин Евгений 28 9
|Кудашев Константин 13 9
|Дворкович Аркадий 209 9
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 9
|Бижан Михаил 11 9
|Прохоров Фёдор 83 9
|Харитонов Денис 22 9
|Андрианов Павел 83 9
|Копысов Виталий 53 9
|Залманов Андрей 37 9
|Карпунин Алексей 37 9
|Рыстенко Михаил 62 9
|Марова Юлия 10 9
|Аитов Тимур 197 9
|Трояновский Владимир 61 9
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