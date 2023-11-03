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Хоум банк Банк Хоум Кредит ХКФ-банк ХКБанк Home Credit and Finance Bank

Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»  – специализируется на предоставлении розничных банковских услуг в России и Казахстане. Банк Хоум Кредит предлагает своим клиентам разнообразие кредитных продуктов и банковских услуг. Клиентская база банка насчитывает 41,1 млн человек. Продукты и услуги представлены почти в 116  тыс. магазинах-партнерах в России и Казахстане. По состоянию на 30 сентября  2021 года сеть дистрибуции банка состояла из 253 офисов, 192 почтовых отделений, а также включала 1319 банкоматов в России и Казахстане.


03.11.2023 «Хоум банк» запускает публичную программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty

«Хоум банк» предлагает независимым исследователям кибербезопасности, зарегистрированным на пла
20.04.2022 «Контур» помог запустить «Электронную канцелярию» в банке «Хоум кредит»

стемы банка. При этом 77% входящих распределяются автоматически по ответственным сотрудникам. Банк «Хоум кредит» продолжает цифровизацию бизнеса. Новым шагом стал запуск проекта «Электронная ка
08.11.2021 Глава «Хоум кредит» в интервью CNews: В банке минимум 50% людей должны быть связаны с ИТ

–2020 гг. председатель правления БКС Банка. 1 ноября 2020 г. назначен руководителем бизнеса Группы «Хоум Кредит» в России. С 1 января 2021 г. занимает пост председателя правления банка «Хоум
10.09.2021 SAP помог Банку Хоум Кредит ускорить оплату счетов контрагентов

Поэтому важно систематически работать над улучшением качества бизнес-процессов в этом направлении. Банк Хоум Кредит использовал для создания сервиса SAP Business Technology Platform – облачную
15.10.2020 Банк «Хоум кредит» присоединился к СБП

Банк «Хоум кредит» стал участником Системы быстрых платежей (СБП) – сервиса Банка России и Национальной системы платежных карт (НСПК). Теперь клиенты банка «Хоум кредит» могут принимать и отпр
13.08.2020 Александр Калиновский, ИТ-директор «Хоум Кредит» — в интервью CNews: «Со временем мы придем к квантовому компьютингу»

«Выкатываем обновления ПО раз в две недели, иногда и чаще» CNews: Вы работает в банке «Хоум Кредит» около года. Какие перед вами были поставлены задачи? Пришлось ли для их решения

05.08.2020 Банк «Хоум кредит» улучшил распознавание банковских карт и QR-кодов с технологией Smart Engines

ксимально простым для пользователей», — сказала Беатрис Фелисес, руководитель по развитию продуктов Банка «Хоум кредит». «Банковские карты становятся менее стандартизированными и более разнообр
23.07.2020 Банк Хоум Кредит обновил функционал мобильного приложения

ием «Хоум Кредит» для iOS могут переводить рубли в валюту и обратно. Для этого нужна валютная карта Банка Хоум Кредит, а если ее нет — можно оформить карту прямо в приложении. Также в приложени
01.06.2020 Visa запустила сервис рассрочки на POS-терминалах с банками «Русский стандарт» и «Хоум кредит»

окупке товаров. На первом этапе после запуска сервис доступен держателям карт рассрочки Visa банка «Хоум кредит» при покупке товаров в сети магазинов бытовой техники DNS в Новосибирске. Банк «Р
16.01.2020 Банк Хоум Кредит запустил голосового помощника «Марию»

й клиентский опыт», — отметил Платон Бегун, директор по развитию бизнеса компании Omilia в России. «Банк Хоум Кредит поставил перед нами действительно амбициозную задачу: реализовать уникальный
21.11.2019 Банк «Хоум кредит» запустил сервис массовой отправки платежей по зарплате

Банк «Хоум кредит» объявил о запуске нового сервиса для юридических лиц Masspayment. Это система массовой отправки платежей по зарплате или «Единый зарплатный реестр». Задача нового сервиса — помочь

31.07.2018 Банк «Хоум кредит» сообщил о запуске Google Pay

С 31 июля 2018 г. дня клиенты банка «Хоум кредит» могут пользоваться удобным и безопасным мобильным платежным сервисом Google Pay. С его помощью можно платить во всех магазинах, где принимают бесконтактные платежи. К Google Pay мо
16.07.2018 Банк «Хоум Кредит» выдал первый кредит с удаленной идентификацией

и услугами. В дальнейшем им будут доступны продукты и услуги и других организаций. Первым продуктом Банка Хоум Кредит, который можно оформить удаленно, стал онлайн-кредит на покупку товара. Уже
14.09.2017 Банк «Хоум кредит»: Удаленная идентификация клиентов сэкономит ресурсы и усилит конкуренцию

рсингаCNews: Расскажите, пожалуйста, какое место занимают ИТ-подразделения в общей структуре банка «Хоум кредит»?Артем Алешкин: У нас большое ИТ-подразделение, в котором работает порядка 700 че
11.07.2017 Банк «Хоум Кредит» запустил онлайн-площадку по оформлению товаров в рассрочку

аналогов таких площадок в России пока нет, — сказал Михаил Балабанов, директор по цифровому бизнесу Банка Хоум Кредит. — Мы оформляем кредит без переплаты за товар за счет скидки от партнера. П
15.02.2017 Банк «Хоум Кредит» оптимизировал работу на фондовых и валютных финансовых рынках с помощью R-Style Softlab

ИТ-компания R-Style Softlab обновила в «Хоум Кредит энд Финанс Банке» (г. Москва) решение RS-Securities V.6, автоматизирующее работу

07.02.2017 Сергей Щербаков назначен директором по ИТ «Банка Хоум Кредит»

Сергей Щербаков назначен на должность директора по информационным технологиям «Банка Хоум Кредит». Он также войдет в состав Управляющего комитета банка, сообщили CNews в «Х
15.11.2016 Lenovo запустил услугу оплаты при доставке в России для всех категорий товаров

оваться зарубежным интернет-магазином, — отметил Артем Алешкин, заместитель председателя правления «Банка Хоум Кредит». — Наш новый сервис позволит предоставить клиентам более удобный и безопас
04.10.2016 R-Style Softlab расширила функциональность приложения RS-Securities в банке «Хоум Кредит»

Компания R-Style Softlab расширила функциональность бизнес-приложения для автоматизации работы банка на фондовых и валютных финансовых рынках RS-Securities в головном офисе «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (г. Москва). ИТ-компания внедрила новый комплект аналитических регистров налогового учета (АРНУ) по собственным операциям финансового учреждения с ценными бумагами

07.07.2016 «Банк Хоум Кредит» запустил новую технологию кредитования товаров в интернет-магазинах

«Банк Хоум Кредит» объявил о запуске новой технологии кредитования товаров в интернет-магазина
14.12.2015 Дочерний банк Home Credit в Беларуси перевел документооборот на новую версию Docsvision

оду платформы Docsvision на новую версию в ХКБанке — дочернем банке международной банковской группы Home Credit, действующем на территории республики Беларусь. Об этом CNews сообщили в компании
12.08.2015 В банкоматах и терминалах «Банка Хоум Кредит» теперь можно оплатить услуги почти 3 тыс. компаний

«Банк Хоум Кредит» запустил сервис оплаты услуг через свои банкоматы и платежные терминалы. Кл
14.07.2015 Банк Хоум Кредит выпустил новое приложение для iPad

дя средства и оплачивая услуги», – сказал Евгений Сидоров, директор по прямым продажам и маркетингу Банка Хоум Кредит.
29.06.2015 «Банк Хоум Кредит» полностью перешел на выпуск карт с чипом

«Банк Хоум Кредит» объявил о полном переходе на выпуск карт с чипом. Как сообщили CNews в банк
25.06.2015 «Хоум Кредит Банк» повысил доступность клиентских сервисов с помощью технологий F5 Networks

«Хоум Кредит Банк» выбрал F5 BIG-IP в качестве платформы для доставки приложений и балансировк
27.03.2015 «Банк Хоум Кредит» прошел сертификацию НСПК по MasterCard и Visa

«Банк Хоум Кредит» успешно завершил обязательные тесты для сертификации в НСПК по платежным си
15.01.2015 CTI внедрила решение для совместной работы в банке «Хоум Кредит»

Компания CTI завершила проект по внедрению решения для совместной работы в банке «Хоум Кредит». По итогам проекта была повышена производительность сотрудников банка. В ходе проекта был внедрен сервис Jabber, объединяющий в единый интерфейс все имеющиеся приложения для связи

17.12.2014 «Банк Хоум Кредит» обновил свой мобильный банк для iPhone

Клиентам «Банка Хоум Кредит», которые пользуются телефонами фирмы Apple, стал доступен обновленный моби
19.11.2014 Банк «Хоум Кредит» оптимизировал работу контактного центра на базе используемого ПО Genesys

В банке «Хоум Кредит» реализован проект изменения стратегий маршрутизации обращений в контактный центр на основе решения Genesys Routing для маршрутизации обращений и их распределения между операторами.
09.10.2014 «Банк Хоум Кредит» оптимизировал интернет-банк

«Банк Хоум Кредит» летом обновил дизайн интернет-банка, повысив удобство восприятия информации
20.08.2014 «Банк Хоум Кредит» доверил Maykor сопровождение спецбанковской техники

«Банк Хоум Кредит» перешел на аутсорсинг сопровождения спецбанковской техники в масштабах стра
05.08.2014 «Рексофт» создал «Сайт регистрации агентов» и систему управленческой отчетности для банка «Хоум Кредит»

Компания «Рексофт» (ГК «Техносерв»), российский разработчик программного обеспечения и информационных систем, разработал для банка «Хоум Кредит» проект «Сайт регистрации агентов», реализованный на портальной платформе Liferay Enterprise Portal, и решение «KPI для сотрудников ИТ». Об этом CNews сообщили в «Рексофте». Сайт пр
07.07.2014 «Рексофт» автоматизировал расчет премий для банка «Хоум Кредит»

С начала 2013 г. «Рексофт» (ГК «Техносерв»), российский разработчик программного обеспечения и информационных систем, вел разработку проекта «Расчет премий» для банка «Хоум Кредит», реализованного на портальной платформе Liferay Enterprise Portal. Как сообщили CNews в «Рексофте», в рамках проекта «Расчет премий» специалистами компании поэтапно была реализован
10.06.2014 «Банк Хоум Кредит» открыл новые удаленные центры разработки ПО

«Банк Хоум Кредит» открыл четыре удаленных центра разработки программного обеспечения. Таким о
29.04.2014 «Банк Хоум Кредит» начал выпуск чиповых карт Visa

«Банк Хоум Кредит» в рамках реализации стратегии, направленной на повышение безопасности банко
09.04.2014 «ЛайтНэт Комплекс» внедрила систему управления очередью в банке «Хоум Кредит»

Компания «ЛайтНэт Комплекс» завершила пилотный проект по внедрению программно-аппаратного комплекса по управлению потоками посетителей Akis Technologies в банке «Хоум Кредит». В рамках проекта системой управления очередью (СУО) были оснащены 50 офисов банка, расположенных в 35 городах России. «ЛайтНэт Комплекс» в короткие сроки выполнила поставку, монта
03.03.2014 «Банк Хоум Кредит» обеспечил своих менеджеров по развитию бизнеса планшетами на базе Windows 8

Менеджеры по развитию банка «Хоум Кредит» получили инструмент для решения рабочих задач вне офиса: теперь они используют для работы планшеты Samsung Ativ под управлением Windows 8. Возможности операционной системы обеспечи
03.03.2014 Банк «Хоум Кредит» развивает кредитование с помощью мобильного решения от «Техносерв Консалтинга»

Компания «Техносерв Консалтинг» завершила внедрение системы управления эффективностью продаж в банке «Хоум Кредит» и начала ее тиражирование. Система оптимизирует работу менеджеров банка, отвечающих за развитие кредитования в партнерских торговых организациях, сообщили CNews в «Техносерв Консал
19.02.2014 «Кворум» подключил банк «Хоум Кредит» к ГИС ГМП

Банк «Хоум Кредит» выбрал компанию «Кворум» для реализации проекта по подключению к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Благодаря оперативно выполненным работам, кредитная о
19.02.2014 Банк «Хоум Кредит» и Qiwi создают центры предоставления финансовых услуг

Банк «Хоум Кредит» и группа Qiwi на базе сети микро-офисов банка создают центры предоставления финансовых услуг. В них клиенты могут получить услуги кредитования, а также погасить кредит и оплатить у

Публикаций - 314, упоминаний - 515

Хоум банк и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10734 21
SAP SE 5098 20
Oracle Corporation 6503 20
Ростелеком 10687 20
Microsoft Corporation 24036 20
Diasoft - Диасофт 697 19
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 506 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8407 18
IBM - International Business Machines Corp 9343 17
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 16
Крок - Croc 1771 16
BSS - Банк Софт Системс - БСС 586 12
МегаФон 7765 12
7619 12
Google LLC 11371 11
R-Style - Эр-Стайл ГК 697 11
ПрограмБанк 94 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 313 10
Yandex - Яндекс 6435 10
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 666 10
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 406 10
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 318 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1573 9
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 9
Программный продукт ГК 60 9
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 79 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2034 9
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 832 8
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 623 8
Цифра ГК 2271 8
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 8
Apple Inc 11636 8
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 237 7
VK - Mail.ru Group 3279 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1412 7
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 355 7
Oracle Siebel Systems 505 7
Huawei 3692 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2696 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 203 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6511 70
Альфа-Банк 1675 56
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 880 46
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1025 45
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2611 43
ПСБ - Промсвязьбанк 793 31
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 369 31
Интеррос - Росбанк АКБ 593 30
Открытие ФК - Банк Открытие 523 29
РЖД - Российские железные дороги 1779 25
Citi - Citibank - Ситибанк 316 24
ВТБ - ВТБ24 662 24
Почта Банк 424 24
ГПБ - Газпромбанк 1014 23
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 171 23
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 246 22
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 200 22
МКБ - Московский кредитный банк 527 22
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 621 21
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 21
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 400 20
Совкомбанк ПАО 242 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2020 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1434 16
Лайф ФГ - Финансовая группа 156 15
Русский стандарт Банк 405 15
Visa International 1915 15
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 417 15
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 248 15
Почта России ПАО 1993 14
Ак Барс Банк 259 13
ТКБ - ТрансКапиталБанк 85 13
Газпром нефть 554 12
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 12
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 439 11
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 413 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1849 11
АльфаСтрахование СГ 291 11
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 283 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4234 37
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2758 23
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1733 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10410 16
Федеральное казначейство России 1646 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5446 11
Правительство Республики Коми 88 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 740 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 291 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5076 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2582 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4688 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1772 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2643 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 192 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 206 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 333 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3108 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1295 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1260 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2102 4
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 10 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 258 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 58 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 710 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 931 3
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3148 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 775 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2910 3
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 79 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1291 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1296 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 589 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3402 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 560 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 118 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1014 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2555 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 9
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 82 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 30 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 643 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 182 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 119 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 241 1
Метро Международная ассоциация 4 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6181 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 271 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 270 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58684 130
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28024 73
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 4341 70
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19160 64
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12172 59
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44182 58
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14564 58
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9819 58
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13502 52
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 3951 50
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6081 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23659 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15422 38
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23316 36
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22655 35
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4129 34
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9881 34
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3169 34
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11639 33
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1310 5
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Индия - Bharat 5244 5
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44985 271
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22209 95
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5258 80
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12041 57
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2725 35
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12323 32
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5038 28
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7419 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15291 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10195 24
Страхование - Страховое дело - Insurance 5399 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26337 24
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2932 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16713 20
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6469 19
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5516 16
Паспорт - Паспортные данные 2309 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4639 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9320 13
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 557 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4348 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5190 12
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6997 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10332 12
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2247 11
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8958 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6994 10
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3473 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11091 36
Sports.ru - Спортс.ру 25 3
Мобильные системы 114 3
TAdviser - Центр выбора технологий 349 2
РОИ - Российская общественная инициатива 81 2
Известия ИД 552 2
InformationWeek 241 2
Forbes - Форбс 709 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 106 1
Ведомости 754 1
Fortune 203 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 905 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 305 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 465 1
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Forrester Research 819 3
Fortune Global 500 285 2
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PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Gartner ECM 4 1
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Juniper Research 514 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 828 5
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 3
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МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 39 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 69 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 66 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 189 1
РАН - Российская академия наук 1758 1
HEC Paris - Hautes Etudes Commerciales de Paris - Высшая коммерческая школа Парижа 2 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
SAS Academy 5 1
МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 13 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 480 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 26 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 68 1
КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 10 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 10 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 62 1
University of Tehran - Тегеранский университет 6 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 75 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 99 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 38 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 24 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 49 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 29 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 139 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 148 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 40 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 766 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1388 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 127 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1885 44
CNews FORUM Информационные технологии завтра 994 20
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 12
CNews Баттл 64 10
CNews FORUM Кейсы 167 9
CNews AWARDS - награда 450 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2250 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 517 2
День молодёжи - 27 июня 732 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 261 1
Docflow 146 1
itSMF - IT Service Management Forum 31 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 911 1
Experian Anti-Fraud Day 1 1
Национальная банковская премия 2 1
Black Hat - Конференция 77 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2024 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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