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Синтерра
Synterra


03.03.2021 МТС собирается купить оператора связи, принадлежавшего экс-министру связи Рейману 3
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
23.10.2020 «Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда 2
22.10.2020 «Ростелеком» покупает федерального оператора медиауслуг «Синтерра медиа» 1
13.03.2019 Желание Путина подключить школы к интернету обойдется в 37 миллиардов 1
31.07.2018 «Мегафон» объявил экспансию на рынок защиты от DDoS-атак 2
13.02.2018 Российский офис SAP трудоустроил генерала ФСБ 1
30.01.2018 НСК, «Первый канал» и SPB TV представили решение для легального интернет-вещания 1
16.08.2017 Экс-владелец «Мегафона» не заплатил налоги и обанкротился 1
10.02.2017 «Воентелеком» продает сети связи в военных городках 2
06.10.2016 Виталий Слизень избран гендиректором «Коммуникации для инноваций» 1
25.07.2016 «Вымпелком» выбрал своим аудитором Росэкспертизу 1
20.07.2016 Жена министра связи заработала на Inoventica 100% прибыли 1
04.03.2016 Топ-менеджера ВТБ объявили в розыск из-за захвата сотового оператора 1
18.01.2016 Inoventica взяла у HP многомиллионный лизинг 1
13.10.2015 «Мегафон» купил себе офис за $282 млн 1
14.02.2014 После двухлетнего перерыва «Мегафон» возобновил скупку интернет-провайдеров 1
12.12.2013 Дата-центры заполнены ИТ-оборудованием на три четверти 1
16.09.2013 Артур Акопьян избран председателем совета директоров «МТТ Групп» 1
20.08.2013 «Мегафон» отдал собственный офис за долги 2
19.07.2013 «Мегафон» не доплатил за «Синтерру». Экс-гендиректор не получил "большой бонус" 2
20.05.2013 Александр Цейтлин назначен вице-президентом «Ростелекома» 1
29.04.2013 Военных отключают от интернета 2
15.03.2013 Российские разработчики биллинга устроили войну 1
27.02.2013 Леонид Рейман забрал остатки империи «питерских связистов» 3
12.02.2013 В администрации Томской области создан департамент по развитию информационного общества 1
28.01.2013 ФМС забрала у Минкомсвязи телеком-инфраструктуру биопаспортов 1
24.01.2013 Минкомсвязи ищет крупного подрядчика, готового работать бесплатно 1
13.12.2012 Родион Левочка назначен гендиректором «Центрального телеграфа» 1
12.12.2012 «Ростелеком» увольняет главу «Центрального телеграфа» 1
04.12.2012 Качественная связь теряет в цене 1
28.11.2012 «Синтерра» лишилась госконтракта, не сумев подключить таксофоны 3
17.10.2012 Чиновники: По вине «Синтерры» ряд населенных пунктов остался без какой-либо связи 3
08.10.2012 «Смартфин» привлек $1,6 млн от InVenture Partners на развитие сервиса 2can 1
05.10.2012 «МегаФон» назначил руководителя направления по работе с государственными клиентами 3
31.08.2012 «МегаФон» обеспечит участников саммита АТЭС во Владивостоке полным комплексом телекоммуникационных услуг 1
28.08.2012 Ольга Пономарева назначена генеральным директором «Гарант-Парк-Интернет» 1
18.07.2012 «Центральному телеграфу» продают часть его здания за 1,3 млрд руб. 1
01.07.2012 Гендиректор Yota может стать замминистра связи 1
13.06.2012 Начал работу ситуационный центр губернатора Омской области 1

Публикаций - 562, упоминаний - 1295

Синтерра упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 115
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 91
МегаФон ПетерСтар 145 70
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 51
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 49
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 440 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 44
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 37
Ростелеком Связьинвест 692 34
РТКомм.ру 155 25
Питерская группа связистов 113 22
Microsoft Corporation 11017 20
Рустелеком ТК 196 20
АФК Система ПАО 991 19
Yota - Скартел 623 19
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 85 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 14
Telia Company 348 13
СЦС Совинтел - Голден Телеком 104 12
HP Inc. 2898 11
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 302 10
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 837 10
Ростелеком Сибирьтелеком 299 10
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 9
Cisco Systems 2037 8
Акадо Телеком - Комкор 606 8
Альфа-Групп - Altimo 225 8
Скай Линк - Skylink 498 8
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 8
Ростелеком Дальсвязь 203 8
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 101 7
Центел - Центральный телеграф 159 7
TietoEVRY - Tieto 122 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 6
ВолгаТелеком 214 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 6
Huawei 2726 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Таттелеком 102 6
ПромСвязьКапитал 61 23
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 17
Почта России ПАО 1570 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 11
Synterra Cyprus 11 11
ПСБ - Промсвязьбанк 613 10
Альфа-Групп 318 8
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
IPOC 27 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 155 5
ВТБ Банк Москвы 371 5
Уралсиб Банк 389 4
Связной ГК 877 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 4
Интер РАО ПАО 158 4
Газпром ПАО 518 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 3
X5 Group - Перекресток 203 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 3
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 3
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Marshall Capital Partners 63 2
Credit Suisse 68 2
Банк Зенит 131 2
Роснефть НК 367 2
X5 Group 599 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
РТС - Фондовая биржа 164 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 2
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 27 2
Alternativa Capital 2 2
Commerzbank AG - Коммерцбанк 13 2
Контрактфинансгрупп МФО 12 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Аэрофлот 492 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 46
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 32
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 12
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 9
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 4
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 3
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 64 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
Правительство Астраханской области 7 1
Администрация Томской области 11 1
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 29 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 33 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Правительство Калининградской области 13 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Руссофт - Russoft 250 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 56
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 29
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 23
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 21
3G - Стандарт мобильной связи 3709 21
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 13
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 13
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 11
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 213 8
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 8
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 8
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 7
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 5
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 162 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 4
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 117 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 4
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 4
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 3
B2O - Business-to-Operator - Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов 21 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 3
Телевизор - Телевизионный приёмник 483 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 371 3
Microsoft Dynamics CRM 386 8
Microsoft Windows 10 6612 7
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 5
Microsoft Windows 7 1662 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 447 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 3
Linux OS 4243 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 177 2
БОСС-Кадровик 74 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 35 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 755 2
Microsoft Exchange Server 209 2
Java - Язык программирования 1167 2
Microsoft Office 1921 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 2
Google Android 10750 2
Moodle - Система управления курсами 19 1
МТТ YouMagic 33 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
Abbyy Compreno 20 1
Microsoft Edge - Браузер 968 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
ICQ 493 1
Microsoft Windows PowerShell 94 1
C++ - Язык программирования 284 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
TechMedia Мой Круг 30 1
Microsoft Dynamics 192 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 365 1
X5 Group - Перекресток - Клуб Перекресток 8 1
Microsoft Windows Server 2008 210 1
QIP - Мессенджер 87 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 43 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 113 1
Слизень Виталий 140 90
Рейман Леонид 408 21
Солодухин Константин 89 20
Васильев Евгений 93 17
Брюквин Юрий 196 17
Андреева Екатерина 40 14
Солдатенков Сергей 113 12
Медведев Дмитрий 1433 12
Путин Владимир 1820 11
Усманов Алишер 241 10
Морошкин Александр 106 9
Свердлов Денис 163 8
Кочетков Владислав 135 7
Анкилов Константин 49 7
Акопьян Артур 14 6
Мардер Наум 100 5
Королев Игорь 41 5
Кусков Денис 150 5
Никифоров Николай 1126 4
Прянишников Николай 210 4
Щеголев Игорь 676 4
Кравчук Илья 7 4
Мякишева Марина 84 3
Бахтиаров Алексей 21 3
Буланча Сергей 18 3
Ананьев Дмитрий 53 3
Кореш Виктор 71 3
Ивантер Дмитрий 19 3
Ермаков Валерий 71 3
Ананьев Алексей 88 3
Киселев Александр 60 3
Парфенов Игорь 35 3
Осадчая Екатерина 39 2
Сердюков Анатолий 54 2
Зверева Татьяна 9 2
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 10 2
Шадаев Максут 384 2
Малофеев Константин 98 2
Коробов Максим 5 2
Пехтерев Сергей 39 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 214
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 136
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 77
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1046 48
Россия - СФО - Новосибирск 1956 39
Россия - ПФО - Самара 1287 32
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 29
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 29
Россия - Томск 446 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 27
Россия - Краснодар 1031 27
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 23
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 23
Россия - ПФО - Казань 1510 23
Россия - Ставрополь 270 20
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 20
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 19
Россия - Сибирь 872 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 16
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 16
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 16
Россия - Владивосток 864 16
Россия - Сочи 910 15
Россия - Хабаровск 618 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 14
Россия - Мурманск 255 14
Россия - Волгоград 539 13
Европа 3730 13
Россия - Пермь 737 12
Россия - Челябинск 768 12
Россия - Калининград 659 12
Россия - Грозный 93 12
Россия - Кемерово 308 11
Россия - Воронеж 684 11
Россия - Омск 623 11
Россия - Красноярский край 659 11
Россия - Красноярск 843 10
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 18
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 15
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 9
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 8
Образование в России 328 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 23 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Русский язык 970 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
Космодром Байконур 97 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 15 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 20 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 1
Человеческий фактор 126 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 236 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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