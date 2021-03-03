Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Синтерра
Synterra
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 562, упоминаний - 1295
Синтерра упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Слизень Виталий 140 90
|Рейман Леонид 408 21
|Солодухин Константин 89 20
|Васильев Евгений 93 17
|Брюквин Юрий 196 17
|Андреева Екатерина 40 14
|Солдатенков Сергей 113 12
|Медведев Дмитрий 1433 12
|Путин Владимир 1820 11
|Усманов Алишер 241 10
|Морошкин Александр 106 9
|Свердлов Денис 163 8
|Кочетков Владислав 135 7
|Анкилов Константин 49 7
|Акопьян Артур 14 6
|Мардер Наум 100 5
|Королев Игорь 41 5
|Кусков Денис 150 5
|Никифоров Николай 1126 4
|Прянишников Николай 210 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Кравчук Илья 7 4
|Мякишева Марина 84 3
|Бахтиаров Алексей 21 3
|Буланча Сергей 18 3
|Ананьев Дмитрий 53 3
|Кореш Виктор 71 3
|Ивантер Дмитрий 19 3
|Ермаков Валерий 71 3
|Ананьев Алексей 88 3
|Киселев Александр 60 3
|Парфенов Игорь 35 3
|Осадчая Екатерина 39 2
|Сердюков Анатолий 54 2
|Зверева Татьяна 9 2
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 10 2
|Шадаев Максут 384 2
|Малофеев Константин 98 2
|Коробов Максим 5 2
|Пехтерев Сергей 39 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756049, в очереди разбора - 659739.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756049, в очереди разбора - 659739.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru