Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 108217
ИКТ 8813
Организации 6851
Ведомства 1343
Ассоциации 709
Технологии 3050
Системы 19025
Персоны 42800
География 1714
Статьи 1288
Пресса 915
ИАА 594
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1731
Мероприятия 824

Рукописный ввод Распознавание рукописного ввода Handwriting recognition



15.01.2016 PenReader стал доступен для iOS
14.01.2016 Россияне выпустили приложение для рукописного ввода на iPhone и iPad
30.06.2005 Recognizer Pack облегчит рукописный ввод в КПК
09.02.2005 Paragon выпустила новую систему распознавания рукописного ввода для Tablet PC
14.09.2004 В России появится новая система для распознавания рукописного ввода кириллицы
18.06.2004 Планшетным ПК нужно подешеветь
30.06.2003 Примет ли Россия Tablet PC?
09.04.2003 Paragon русифицировал систему рукописного ввода для STYLISTIC ST 4000
14.01.2003 Palm внедряет новое ПО для рукописного ввода информации

Публикаций - 229, упоминаний - 242

Рукописный ввод упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23458 60
Intel Corporation 11647 46
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 327 45
Samsung Electronics 9710 44
Apple Inc 11163 34
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6245 31
Sony 6478 29
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2410 25
HP Inc. 5510 24
Toshiba Corporation 2884 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5585 19
Fujitsu 2034 17
LG Electronics 3535 16
Google LLC 10914 14
ДОК 767 14
Lenovo Motorola 3502 13
Dell EMC 4906 13
Sony Ericsson 1123 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 1937 13
Nvidia Corp 3210 13
Siemens AG - Siemens Group 2541 13
ViewSonic 312 11
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 765 9
Lenovo Group 2164 9
IBM - International Business Machines Corp 9183 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 1316 9
HP - palmOne - Handspring 303 8
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 8
HTC Corporation 1490 8
HP Compaq Computer Corp 1918 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2965 8
Rover - RoverComputers 413 7
Wacom 141 7
VAIO 341 7
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 6
Sharp Corporation 1042 6
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 199 5
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 313 5
Huawei 3492 5
Adobe Systems 1501 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6617 7
Точка 3792 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6170 4
Россети Ленэнерго 2339 4
Dixis - Диксис 359 2
Совкомбанк Совесть 266 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 93 2
TÜV Rheinland Group 94 2
Beko 66 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 2
McDonald’s - Макдоналдс 193 2
101Hotels.com 702 1
Арсеналъ 41 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 179 1
Самолёт ГК 1655 1
Levi Strauss - Леви Страусс 8 1
Seiko Instruments Inc - SII 18 1
Swarovski AG 70 1
RBC Capital Markets 59 1
Меркури - Mercury 232 1
Максимус 29 1
Телефон.Ру 92 1
Верный - торговая сеть 257 1
Prada 52 1
Sony BMG 185 1
Assist - Ассист 202 1
Связной ГК 1332 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 438 1
Лента - Сеть розничной торговли 1690 1
X5 Group 812 1
Евросеть 1398 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 1
Carl Zeiss 298 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 118 1
САНГ 7 1
EPIC Telecom Invest 198 1
Май - Российская торговая компания 1017 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2508 1
UMA - United Music Agency 38 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1819 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 242 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4290 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17888 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 857 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 376 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 189 1
Судебная власть - Judicial power 2084 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6045 20
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1792 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 183 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 227 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 1
8K Association - Ассоциация 8K 159 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21865 104
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11269 103
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11754 92
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13185 89
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11486 84
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19178 82
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5687 82
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21280 80
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79023 77
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17272 69
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8426 68
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3235 67
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6702 63
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12584 58
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8445 58
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9306 57
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5726 56
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15032 55
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9358 54
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38654 53
Распознавание - Recognition 2833 51
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22092 45
Клавиатура - Keyboard 1521 41
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8206 37
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13560 37
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12497 34
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life 1620 33
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6141 32
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24921 31
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 987 30
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6309 28
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1258 28
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5642 25
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3957 24
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2735 24
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6168 22
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5979 22
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5345 22
Наушники - Headphones 3491 22
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1655 21
Microsoft Windows 14407 68
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2342 49
Google Android 12505 46
Paragon Penreader 58 39
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4353 29
Microsoft Windows XP 2361 28
Apple iPhone - серия смартфонов 6603 25
Apple iOS 6772 24
Microsoft Office 3426 23
Apple iPad 3735 21
Linux OS 8208 20
Microsoft Edge - браузер 1929 20
Microsoft Windows 10 1506 17
Intel Core - Семейство процессоров 1732 17
ACCESS PalmSource - Palm OS 448 16
Samsung Galaxy Note 684 15
Paragon SlovoEd - СловоЕд 74 15
Oracle Java - язык программирования 2757 14
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1224 14
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 14
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1882 13
Intel XScale PXA 167 13
Intel XScale - микропроцессорное ядро 247 13
Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 43 13
Microsoft Windows 2000 12651 12
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 12
Samsung Galaxy 953 11
Nokia Symbian OS 1399 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1748 10
Microsoft Windows 7 1881 10
Microsoft Outlook 1276 10
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 159 10
Samsung S-Pen - Стилус 129 10
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 357 10
Google Play - Google Store - Android Market 2915 10
Microsoft Windows Ink 31 9
Apple Mac - Apple Macintosh 2864 9
Evernote 190 9
Microsoft Notepad (Блокнот) 211 9
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 174 9
Ксенин Алекс 311 14
Gates William Henry - Гейтс Билл 896 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 3
Комаров Константин 16 3
Демидов Михаил 133 2
Булычев Кир 4 2
Bonnafy Benoit - Боннафи Бенуа 7 2
Отдыхалин Алексей 2 2
Голубович Драгош 2 2
Лант Арсений 5 2
Хобод Борис 11 2
Клинаичев Андрей 33 2
Константинов Константин 32 2
Кожевников Алексей 65 2
Сачков Илья 111 1
Борушевский Денис 36 1
Варёнов Дмитрий 9 1
Блохин Николай 2 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 1
Семенцов Всеволод 21 1
Лубнин Кирилл 29 1
Адров Дмитрий 34 1
Мелузов Андрей 15 1
Горюнов Михаил 16 1
Никитин Николай 20 1
Степанишин Вадим 8 1
Миронов Андрей 11 1
Сударева Галина 7 1
Худякова Наталья 6 1
Колин Владимир 6 1
Плуготаренко Сергей 65 1
Саина Ирина 5 1
Spataro Jared - Спатаро Джаред 7 1
Promisel Alan - Промисел Алан 3 1
Березников Сергей 2 1
Илларионов Павел 3 1
Мартынов Эдуард 1 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 180 1
Собянин Сергей 237 1
Дуров Павел 247 1
Россия - РФ - Российская федерация 122289 102
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50101 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15028 32
Япония 12864 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39214 22
Европа 21284 19
Германия - Федеративная Республика 11998 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17030 15
Солнце - звезда Солнечной системы 4901 13
Финляндия - Финляндская Республика 3466 13
Южная Корея - Республика 6275 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12799 11
Китай - Тайвань 3677 11
Италия - Итальянская Республика 4217 11
Франция - Французская Республика 7079 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13119 9
Швеция - Королевство 3455 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1867 8
Польша - Республика 1770 6
Испания - Королевство 3598 6
Азия - Азиатский регион 4649 5
Греция - Греческая Республика 956 5
Португалия - Португальская Республика 874 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2376 4
США - Нью-Йорк 2809 4
Америка Латинская 1681 4
Португалия - Порту 621 4
Украина 7251 4
Норвегия - Королевство 1766 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 3
Беларусь - Белоруссия 4223 3
Африка - Африканский регион 3265 3
Нидерланды 3299 3
Чехия - Чешская Республика 1276 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1332 3
Америка 2155 3
США - Вашингтон - Редмонд 216 3
Румыния 710 2
Латвия - Латвийская Республика 792 2
США - Калифорния - Купертино 251 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9906 54
Английский язык 6151 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19939 19
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4041 19
Ergonomics - Эргономика 1492 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23864 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10191 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10625 12
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1260 12
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2452 11
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4540 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4167 9
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4451 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 1956 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4639 6
Командировки - Системы управления командировками 698 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1154 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41522 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6005 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41751 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14987 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4396 4
Латинский алфавит 174 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3937 4
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1406 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4627 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5206 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8848 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2543 4
Internet Economy - Интернет-экономика 5472 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3401 4
Ухо - сложный орган животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний 164 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1300 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3441 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7581 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3885 3
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 130 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8252 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1372 3
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3559 3
CNews - ZOOM.CNews 1757 11
DigiTimes - Издание 1295 8
Wikipedia - Википедия 440 4
Ananova 250 3
Thomson Reuters - Рейтер 5770 3
91Mobiles 1693 3
AppleInsider 385 2
VNUNet.com 214 2
Российская газета 240 2
The Verge - Издание 500 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 2
New Scientist 1447 1
New York Post 41 1
allNetDevices 160 1
Maeil Business Newspaper 79 1
Commercial Times 93 1
Reddit 240 1
ZDnet 596 1
Reg Hardware 91 1
DailyTech 96 1
9to5Mac 108 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 1
Россия К - телеканал 27 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 53 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 168 1
NYT - The New York Times 1001 1
Phoronix 31 1
Inquirer 463 1
IDG - International Data Group 99 1
Engadget - Блог о технологиях 417 1
500 Startups 14287 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7436 12
IDC - International Data Corporation 4846 7
Gartner - Гартнер 3471 3
Forrester Research 812 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2079 1
Fortune Global 100 139 1
PCMark 106 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 64 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
ChangeWave Research 10 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 651 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 58 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 37 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11593 5
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 4
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2059 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 109 2
CeBIT 461 2
Microsoft Build - конференция 35 2
Intel Developer Forum - IDF 274 2
День молодёжи - 27 июня 687 1
PC Expo 36 1
Microsoft Ignite 38 1
Чёрная пятница (распродажи) 117 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1214655, в очереди разбора - 888283.
Создано именных указателей - 108217.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM

Лучшие бензиновые снегоуборщики: хиты продаж

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще