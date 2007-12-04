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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Intel XScale PXA



04.12.2007 Выбираем GPS-коммуникатор: особенности навигации в новогоднюю ночь 1
27.11.2007 Коммуникаторы: хиты продаж октября 1
24.10.2007 Коммуникаторы: хиты продаж сентября 4
27.09.2007 Выбор ZOOM.CNews: пять элитных коммуникаторов 1
31.08.2007 GPS-коммуникаторы: что выбрать? 3
27.08.2007 Коммуникаторы: хиты продаж 1
13.08.2007 Коммуникаторы: последние новинки 1
06.07.2007 Новинки PDA – нет предела совершенству 1
28.06.2007 Последние тенденции рынка КПК: новинки 2
08.06.2007 Коммуникатор ASUS P535 – лидер по производительности 1
30.05.2007 Новый коммуникатор Samsung i710: SlovoEd и PenReader в комплекте 1
20.04.2007 5 лучших КПК 2006 года 3
20.04.2007 КПК – первые новинки 2007 года 2
27.02.2007 Хиты продаж КПК: январские лидеры 2
01.02.2007 Дайджест мира КПК – январь 1
29.01.2007 Хиты продаж КПК в конце 2006 года 3
20.12.2006 Лучшие коммуникаторы 2006 года 2
12.12.2006 Дайджест мира КПК – ноябрь 2
29.11.2006 Хиты продаж КПК в октябре 2
23.11.2006 Gigabyte выпустила коммуникатор с возможностью записи телепередач 1
13.11.2006 Gigabyte g-Smart i - телефон, карманный компьютер, FM-приемник и телевизор в одном лице 1
30.10.2006 Bluebird BM300 1
11.10.2006 Новый топовый смартфон Samsung 1
06.10.2006 Тест коммуникатора RoverPC S5 1
28.08.2006 Gigabyte представил в России коммуникатор с функцией ТВ 1
11.08.2006 E-Ten M600 vs Qtek S200 vs O2 XDA Atom – битва титанов 1
26.07.2006 Тестируем один из самых ожидаемых смартфонов Samsung 1
20.07.2006 Коммуникаторы и КПК: хиты продаж 1
07.07.2006 Какими бывают ноутбуки: планшетные ПК 1
03.07.2006 Самые ожидаемые КПК под Windows Mobile 1
29.06.2006 Qool Labs анонсировала два смартфона 1
29.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучшие смартфоны и коммуникаторы 1
23.06.2006 Новая Windows Mobile: смартфоны смогут больше 1
05.06.2006 Gigabyte выпустил новый коммуникатор серии g-Smart 1
12.05.2006 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших коммуникаторов 1
09.03.2006 CeBIT: Sharp пополнил линейку КПК Zaurus 1
15.02.2006 Palm T|X – последний бой с Windows Mobile? 1
07.02.2006 Fujitsu Siemens представил легкий КПК 1
30.01.2006 Пассажиров авторикш будут развлекать мультимедийными системами 1
27.01.2006 BenQ выпустила смартфон P50 1

Публикаций - 155, упоминаний - 231
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
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