Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росатом
Гринатом
Greenatom
ИТ-интегратор Росатома
«Гринатом» – ИТ-интегратор и общий центр обслуживания Госкорпорации «Росатом». Компания ведет собственную разработку ПО, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, разрабатывает программных роботов, занимается проектным управлением, импортозамещением, применяет искусственный интеллект и машинное обучение.
Публикаций - 92, упоминаний - 169
Росатом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Абакумов Евгений 109 24
|Мартыненко Александр 15 14
|Чаркин Евгений 199 8
|Слышкин Василий 60 8
|Заманов Дмитрий 6 5
|Казарин Станислав 111 5
|Катамадзе Анна 72 5
|Херсонцев Алексей 48 4
|Меджитов Тимур 58 4
|Кулешов Алексей 29 4
|Ильягуева Ольга 4 4
|Клявин Владимир 30 4
|Валчев Стоян 48 4
|Кузьмин Павел 15 4
|Гаранин Евгений 22 4
|Краснова Анна 6 4
|Николаев Константин 10 4
|Сорокин Алексей 11 4
|Скляров Евгений 5 4
|Сельский Андрей 21 4
|Толпышкин Михаил 5 4
|Ивенев Николай 7 4
|Месропов Юрий 4 4
|Лихачев Алексей 27 4
|Адам Безиев 4 4
|Урьяс Вадим 81 3
|Кузнецов Александр 84 3
|Богданов Кирилл 103 3
|Паршин Максим 176 3
|Седов Артем 5 3
|Халматов Максим 48 3
|Дюбанов Анатолий 88 3
|Шевченко Владимир 135 3
|Сотин Денис 106 3
|Клепиков Алексей 80 3
|Степченков Максим 41 3
|Нестеров Алексей 84 3
|Семенихин Игорь 40 3
|Карпов Иван 43 3
|Панферов Алексей 22 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10339 4
|TAdviser - Центр выбора технологий 228 3
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 2
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 2
|IDC - International Data Corporation 4538 1
|Gartner 3201 1
|OWASP Top - Open Web Application Security Project 45 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru