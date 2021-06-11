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Росатом
Гринатом
Greenatom
ИТ-интегратор Росатома

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома

«Гринатом» – ИТ-интегратор и общий центр обслуживания Госкорпорации «Росатом». Компания ведет собственную разработку ПО, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, разрабатывает программных роботов, занимается проектным управлением, импортозамещением, применяет искусственный интеллект и машинное обучение.


11.06.2021 «Гринатом» разрабатывает цифровых ассистентов для Правительства Нижегородской области
22.04.2021 Специалисты «Гринатома» назвали три главные проблемы импортозамещения в крупных компаниях
15.04.2021 «Гринатом» лицензирован в качестве разработчика безопасного ПО
12.04.2021 «Гринатом» делает ставку на ИТ-специалистов уровня Junior
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux
22.03.2021 «Гринатом» перевел рабочие места госслужащих Челябинской области на российское ПО
19.03.2021 ИТ-«дочка» «Росатома» задорого ищет ЦОД для своих серверов
11.03.2021 «Гринатом» продолжает внедрение российского ПО в ИТ-систему РЖД
26.02.2021 «Гринатом» открыл два новых представительства в Приволжском федеральном округе
18.01.2021 «Гринатом» переводит на российское ПО администрацию Магнитогорска
18.12.2020 Роботы «Гринатома» сэкономили более 90 миллионов рублей в 2020 году
22.10.2020 «Росатом» создает гигантскую систему управления учетными записями сотрудников. Она станет крупнейшей в России
20.02.2020 Для «Росатома» строят ПК на новейших процессорах «Байкал»
21.10.2019 Mail.ru Group и «Гринатом» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации
30.07.2018 «Хайтэк» модернизировал мультиканальный контакт-центр компании «Гринатом»
28.03.2016 ИТ-«дочка» «Росатома» ищет ЦОД для своих серверов

Публикаций - 92, упоминаний - 169

Росатом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21077 14
РусБИТех - ГК Astra Linux 491 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7845 12
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 220 10
Крок - Croc 1576 10
SAP SE 4370 9
Ростех - Ростехнологии 2368 9
5035 9
iTeco - Ай-Теко 892 8
Oracle Corporation 5811 7
Ростех - РТ-Информ 113 6
Cisco Systems 4645 6
IBM - International Business Machines Corp 8707 6
ХайТэк - Hi-Tech 74 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 724 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 5
HP Inc. 5106 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8557 5
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 13 4
Veeam Software 265 4
IVA Technologies 47 4
ОТР 168 4
Ростех - Автоматика Концерн 425 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 954 4
UIPath 42 4
NVision Group - Энвижн Груп 630 3
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 89 3
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 94 3
Schneider Electric 461 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 426 3
Naumen - Наумен 437 3
Cinimex - Синимекс 163 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 254 3
Ситилинк - Citilink 231 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7536 3
Softline - Софтлайн 1774 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 312 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 204 3
Такском - Taxcom 126 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 213 3
РЖД - Российские железные дороги 1335 14
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 301 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4887 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1956 7
X5 Group 650 7
Альфа-Банк 1328 6
ГПБ - Газпромбанк 804 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 768 6
Ингосстрах СПАО 279 5
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 5
МКБ - Московский кредитный банк 296 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливная компания 80 5
Газпром нефть 403 5
PepsiCo - Пепсико 145 5
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 56 4
Бинбанк 189 4
Согласие СК 78 4
РСХБ - Россельхозбанк 202 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 880 4
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 104 4
Аэрофлот 618 4
ПГК - Первая грузовая компания 113 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 416 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 411 4
Интер РАО ПАО 268 3
Совкомбанк ПАО 159 3
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 35 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 312 3
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 116 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 3
Уралсиб Банк 450 3
Транснефть 212 3
ВТБ - ВТБ24 641 3
OKS Group 34 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 729 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 253 3
Росатом - СвердНИИХиммаш 6 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 76 3
Петрович СТД - Строительный торговый дом 41 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1254 64
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7436 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2049 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1145 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 951 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1779 6
Федеральное казначейство России 918 6
Правительство РФ 3056 5
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2392 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2050 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1200 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 599 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1196 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 742 3
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 30 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 166 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 33 3
Президент Российской Федерации 1840 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 3
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 2
Правительство Москвы 955 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 2
Счётная палата РФ 558 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1994 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1680 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1142 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 2111 2
Гознак - Московская типография 10 1
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 84 1
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 50 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
Гознак - Научно-исследовательский институт 11 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 165 1
Рособоронэкспорт 65 1
Правительство Нижегородской области 32 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 202 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12399 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2507 11
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2503 6
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Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2087 5
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 367 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 301 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1926 4
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 316 4
ARM64 - Архитектура процессора 1212 4
Big Data - Большие данные 1549 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 257 4
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 419 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1650 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1506 3
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 22 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 992 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 13635 3
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ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 77 3
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Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 256 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1517 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 164 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2668 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 2
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Agile software development - Гибкая методология разработки 275 2
Kubernetes 368 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 169 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 303 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1480 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 484 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 330 2
1С:ERP Управление предприятием 211 7
Microsoft SQL Server 1264 6
Linux OS 7264 5
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 338 5
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 67 5
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 199 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 679 4
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 368 4
Росатом ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 6 4
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 17 4
IVA IP-телефон 6 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 545 4
Google Android 11574 4
Apple iOS 6249 4
Новые облачные технологии - МойОфис 330 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 206 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 44 3
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 75 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 164 3
IVA TPU - тензорный процессор 5 3
OpenText Documentum 342 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 307 3
Intel x86 - архитектура процессора 1258 3
IVA CV 6 2
Ростех - Автоматика - IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 5 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 349 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 231 2
Microsoft Windows 1380 2
Microsoft Windows Server 2012 153 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 297 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 110 2
Microsoft Exchange Server 352 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 199 2
IVA Stag - серия коммутаторов 2 2
1С:Консолидация 24 2
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 18 2
Apple macOS 1237 2
IVA ЯРъ СХД 3 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 553 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1281 2
Абакумов Евгений 109 24
Мартыненко Александр 15 14
Чаркин Евгений 199 8
Слышкин Василий 60 8
Заманов Дмитрий 6 5
Казарин Станислав 111 5
Катамадзе Анна 72 5
Херсонцев Алексей 48 4
Меджитов Тимур 58 4
Кулешов Алексей 29 4
Ильягуева Ольга 4 4
Клявин Владимир 30 4
Валчев Стоян 48 4
Кузьмин Павел 15 4
Гаранин Евгений 22 4
Краснова Анна 6 4
Николаев Константин 10 4
Сорокин Алексей 11 4
Скляров Евгений 5 4
Сельский Андрей 21 4
Толпышкин Михаил 5 4
Ивенев Николай 7 4
Месропов Юрий 4 4
Лихачев Алексей 27 4
Адам Безиев 4 4
Урьяс Вадим 81 3
Кузнецов Александр 84 3
Богданов Кирилл 103 3
Паршин Максим 176 3
Седов Артем 5 3
Халматов Максим 48 3
Дюбанов Анатолий 88 3
Шевченко Владимир 135 3
Сотин Денис 106 3
Клепиков Алексей 80 3
Степченков Максим 41 3
Нестеров Алексей 84 3
Семенихин Игорь 40 3
Карпов Иван 43 3
Панферов Алексей 22 3
Россия - Российская федерация - РФ 84871 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27205 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12046 13
Россия - УФО - Челябинская область 853 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1622 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1085 5
Беларусь - Белоруссия 3215 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 534 4
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 1998 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34422 4
Грузия 1032 4
Украина 5536 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11649 4
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Европа 7338 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1074 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 651 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11026 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1001 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3943 2
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Россия - СФО - Республика Алтай 888 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 274 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 800 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1694 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 478 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 329 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 36 1
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Россия - ДФО - Якутия - Якутск 304 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1082 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 399 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 310 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 192 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 193 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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