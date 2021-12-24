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КиноПоиск
портал о кино

КиноПоиск - портал о кино


24.12.2021 «Кинопоиск» научился распознавать музыку, которая играет в фильмах и сериалах
06.10.2020 На «Яндекс.Маркете» и «Кинопоиске» теперь можно использовать баллы «Яндекс.Плюса»
06.12.2019 «Яндекс» и BBC Studios договорились о показе фильмов и сериалов
11.04.2019 «Кинопоиск» запустил технологию распознавания актеров
10.01.2018 «Яндекс» создает новую компанию для музыки, ТВ и «Кинопоиска»
08.10.2015 «Яндекс» открыл собственный онлайн-кинотеатр
15.10.2013 «Яндекс» купил крупнейший кинопортал России

Публикаций - 122, упоминаний - 190

КиноПоиск упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4578 96
VK - Mail.ru Group 2812 19
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1826 17
Apple Inc - Эппл Рус 10123 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7822 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3759 14
Google LLC 9438 12
Huawei 2996 12
Samsung Electronics 8952 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8540 7
Газпром ГПМ RuTube - Рутьюб - видеохостинг 136 7
Xiaomi 985 7
Meta - Facebook 4129 6
DEXP 27 5
Yandex Data Factory - YDF 25 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2237 5
Leff 5 5
Rambler Group - Рамблер ГК 757 5
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 299 4
Amazon Inc - Amazon.com 2527 4
Yuno 5 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6235 3
Telegram Group 744 3
LG Electronics 3134 3
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group 6 2
SPB TV 45 2
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 17 2
Руформ 4 2
App Annie 76 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 176 2
OnePlus - BBK Electronics 367 2
Nginx - Энджайникс 105 2
Luxoft - Люксофт 262 2
Новые облачные технологии (НОТ) 228 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1330 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 615 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7516 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 946 2
Merlion - Мерлион 346 2
Ситилинк - Citilink 228 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 128 31
Авто.ру - Auto.ru 77 23
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4848 22
Яндекс.Такси 280 22
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 59 20
ivi - Онлайн-кинотеатр 176 19
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 73 17
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 74 15
Яндекс.Еда 98 14
Uber 275 11
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 9
Hyundai Motor 257 7
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 40 6
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 5
Netflix - Онлайн-кинотеатр 369 5
Газпром ГПМ - Газпром-Медиа Холдинг 144 4
НМГ - Национальная Медиа Группа 49 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 4
Visa International 1640 4
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 116 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 561 3
ЦИАН - CIAN 47 3
О2О Delivery club 161 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 51 3
Coursera 42 3
Формула Кино - Синема Парк 24 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 3
Bookmate 21 3
Storytel - Сторител 5 3
Walt Disney Company 491 2
Avito - Авито 192 2
Qiwi 795 2
Партия еды 6 2
Государственная Третьяковская галерея 39 2
Московский театр на Таганке - Таганка 2 1
Terra Fantastica 5 1
Кассир.ру - Kassir.ru 15 1
Киноход 9 1
КАРО - Сеть кинотеатров 10 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7364 16
Правительство РФ 2659 12
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 9
Президент Российской Федерации 1729 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1991 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2762 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1736 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 928 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 811 2
Мариинский театр - Государственный академический 37 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 305 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 263 1
Администрация Президента РФ 325 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 3
Единая Россия - Политическая партия 218 3
ЛДПР 97 3
Руссофт - Russoft 345 2
Интернет-видео - ассоциация 9 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 196 2
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 100 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 193 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 568 13
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 13
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2042 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10105 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12132 9
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1275 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6287 7
Социальные сети - Соцсети 101 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 748 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2987 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 740 4
Умные платформы 577 3
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4015 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3554 3
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Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9114 3
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 154 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 232 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 223 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 53 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2147 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 253 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2446 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 348 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4057 2
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 57 2
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 18 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 87 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 284 1
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 34 1
Родительский контроль 162 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 44 1
Наушники - Headphones 150 1
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 1
DTS HD - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 183 1
ТВ-тюнер - TV tuner 415 1
Яндекс.Музыка 142 36
Google Android 11668 31
Яндекс.Плюс 46 25
Яндекс.Маркет 463 21
Google YouTube - Видеохостинг 2176 20
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 264 18
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 112 18
Яндекс.Дзен 75 15
Яндекс.Афиша 28 15
Яндекс.Недвижимость 26 14
Apple iOS 6244 14
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 123 13
Яндекс.Телепрограмма 12 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1141 12
Яндекс.Работа 21 12
ВГТРК Смотрим 14 12
VK - Mail.ru Одноклассники 976 11
Яндекс.Лавка 77 11
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 137 10
Microsoft Windows 10 10127 9
Apple iPad 3542 8
Apple iPhone - серия смартфонов 5824 8
Яндекс.Карты и Транспорт 311 7
Яндекс.Эфир 15 7
Яндекс.Видео 32 7
Яндекс.Здоровье 17 7
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 30 7
Huawei Honor - Серия смартфонов 409 7
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 72 7
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 47 7
Новые облачные технологии - МойОфис 326 6
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 809 6
Google AOSP - Android Open Source Project 42 6
Яндекс.Едадил 13 6
Kaspersky Internet Security 347 6
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование 9 6
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 6
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 200 6
Uber Eats - UberEATs 28 5
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 52 5
Путин Владимир 2442 10
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 7
Волож Аркадий 206 7
Худавердян Тигран 67 4
Суханов Дмитрий 12 4
Таций Виталий 4 4
Паршин Максим 173 3
Филипук Ольга 6 3
Николаев Олег 12 3
Канаев Алексей 3 3
Гутенёв Владимир 11 3
Ющенко Александр 25 3
Бырдин Алексей 21 3
Чернышенко Дмитрий 264 3
Гевак Андрей 4 3
Жигарев Сергей 15 3
Ананьев Алексей 101 3
Мелкумова Ася 15 2
Чиндяскин Сергей 2 2
Стыскин Андрей 9 2
Сапельников Сергей 104 2
Шмулевич Марк 88 2
Мишустин Михаил 332 2
Гаттаров Руслан 140 2
Никифоров Николай 1131 2
Лощинин Дмитрий 37 2
Кирсанова Светлана 54 2
Скворцова Вероника 66 2
Сысоев Игорь 35 2
Касперский Евгений 286 2
Ran Tony - Ран Тони 13 2
Старостин Анатолий 1 1
Царев Герман 3 1
Калугин Андрей 7 1
Man Yu - Мань Юй 9 1
Stevenson Ben - Стивенсон Бен 1 1
Hardy Tom - Харди Том 2 1
Джейн Леви 1 1
Филиппов Кирилл 20 1
Шулейко Даниил 12 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26691 12
Казахстан - Республика 4138 10
Беларусь - Белоруссия 3207 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12064 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34006 6
Турция - Турецкая республика 1478 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11579 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2893 4
Украина 5529 4
Европа 7262 4
Узбекистан - Республика 1254 3
Африка - Африканский регион 2667 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 3
Германия - Федеративная Республика 7788 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 905 2
Армения - Республика 1046 2
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Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 343 1
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Россия - ЦФО - Курская область - Курск 293 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 187 1
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Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1066 1
Россия - ЦФО - Тульская область 927 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1388 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1931 1
Россия - СФО - Новосибирск 2924 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3787 1
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