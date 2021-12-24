Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
КиноПоиск
портал о кино
Публикаций - 122, упоминаний - 190
КиноПоиск упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2442 10
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 7
|Волож Аркадий 206 7
|Худавердян Тигран 67 4
|Суханов Дмитрий 12 4
|Таций Виталий 4 4
|Паршин Максим 173 3
|Филипук Ольга 6 3
|Николаев Олег 12 3
|Канаев Алексей 3 3
|Гутенёв Владимир 11 3
|Ющенко Александр 25 3
|Бырдин Алексей 21 3
|Чернышенко Дмитрий 264 3
|Гевак Андрей 4 3
|Жигарев Сергей 15 3
|Ананьев Алексей 101 3
|Мелкумова Ася 15 2
|Чиндяскин Сергей 2 2
|Стыскин Андрей 9 2
|Сапельников Сергей 104 2
|Шмулевич Марк 88 2
|Мишустин Михаил 332 2
|Гаттаров Руслан 140 2
|Никифоров Николай 1131 2
|Лощинин Дмитрий 37 2
|Кирсанова Светлана 54 2
|Скворцова Вероника 66 2
|Сысоев Игорь 35 2
|Касперский Евгений 286 2
|Ran Tony - Ран Тони 13 2
|Старостин Анатолий 1 1
|Царев Герман 3 1
|Калугин Андрей 7 1
|Man Yu - Мань Юй 9 1
|Stevenson Ben - Стивенсон Бен 1 1
|Hardy Tom - Харди Том 2 1
|Джейн Леви 1 1
|Филиппов Кирилл 20 1
|Шулейко Даниил 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru