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ИРИ
Институт развития интернета


17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 12
25.02.2021 Власти Москвы написали защищенный мессенджер на замену Telegram и Skype. Видео 1
25.11.2020 «Рексофт» объявила о начале сотрудничества с ДГТУ 1
21.09.2020 Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты 3
16.09.2020 BotCreators разработали чат-ботов, разговаривающих фразами Пушкина, Ломоносова, Екатерины Второй и Раневской 1
18.08.2020 Экс-замглавы Минкомсвязи стал новым фильтром на пути софта в Реестр отечественного ПО 1
21.07.2020 Власти хотят отменить в России тайну переписки и врачебную тайну. Хотя бы в рамках эксперимента 1
26.05.2020 В реестре отечественного ПО обнаружен запрет на Linux и другое СПО 1
12.03.2020 Власти отдали домены RU и РФ Роскомнадзору, отобрав у Минкомсвязи 2
24.01.2020 Как власти потратят 50 миллиардов на подготовку кадров для цифровой экономики 6
25.12.2019 Российских разработчиков хотят привлечь к ответственности за некачественное предустановленное ПО 2
12.12.2019 ВТБ подписал Кодекс этики использования данных 1
03.12.2019 Путин подписал «закон против Apple» 2
08.10.2019 Как нейросети меняют умные города 1
23.07.2019 ИРИ предложил стандартизировать государственные сайты для людей с ограниченными возможностями 4
23.07.2019 Microsoft заплатит миллионы долларов, чтобы не признаваться в откатах и взятках 1
05.03.2019 ИРИ и Ассоциация участников рынка больших данных разработают концепцию кодекса этики 5
09.01.2019 Как власти пытались отрегулировать критическую инфраструктуру интернета 4
04.12.2018 Центр по импортозамещению в ИКТ Ильи Массуха получит миллиард из бюджета 1
21.11.2018 Ассоциация больших данных и ИРИ разработают кодекс этики в сфере использования данных 6
11.10.2018 Россия подписала протокол изменений в европейскую конвенцию о защите персональных данных 1
09.10.2018 ИРИ представил передовые практики цифровизации регионов 3
13.06.2018 Владимир Путин уволил советника по интернету Германа Клименко 8
06.06.2018 «Ростех» создал «убийцу» Skype — «вдвое дешевле аналога» 5
14.05.2018 Как на самом деле писались программы развития интернета в России 15
25.04.2018 Минкомсвязи серьезно меняет правила работы Реестра российского ПО 1
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 1
13.02.2018 «Цифровая экономика», ИРИ и Агентство стратегических инициатив будут сотрудничать в сфере образования 3
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
22.01.2018 Должен ли бизнес закупать мобильные устройства для сотрудников? 1
30.11.2017 Развитие Рунета поручат борцу с торрентами, VPN и мессенджерами 2
27.09.2017 Для российской телемедицины соберут $100 млн с помощью криптовалют 3
21.07.2017 Советник президента заблокировал назначение директора Института развития интернета 19
14.07.2017 ИТ-детище Путина не дало МИДу купить ПО Microsoft 1
31.05.2017 ИТ-детище Путина впервые отменило госзакупку зарубежного ПО 1
24.05.2017 «Ростех» заявил о создании российского «убийцы Skype» 2
24.04.2017 «Киберника» представила корпоративный мессенджер «Сибрус» версии 2.0 2
07.04.2017 Госдума утвердила пенсионные льготы для ИТ-компаний 3
27.03.2017 «Национальный Центр Информатизации» вошел в телемедицинский консорциум 1
20.02.2017 Инвестор госмессенджера купил разработчика GosLinux и российской СУБД 2

Публикаций - 94, упоминаний - 335

ИРИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 21
Yandex - Яндекс 4101 20
VK - Mail.ru Group 2483 19
Microsoft Corporation 11077 14
InfoWatch - Инфовотч 607 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 6
Rambler Group - Рамблер ГК 485 5
Google LLC 7148 5
Cisco Systems 2040 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 4
Apple Inc - Эппл Рус 7701 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 4
Киберника 16 4
Telegram Group 702 3
Intel Corporation 4175 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
АФК Система ПАО 994 2
oneFactor 24 2
LeEco - LeTV 46 2
АйТи 751 2
IBM 3539 2
Mirabilis 15 2
Facebook 3765 2
Acronis - Акронис 364 2
DZ Systems 10 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Ланит ГК 1156 1
Xiaomi 904 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
ХайТэк - Hi-Tech 65 1
SAP SE 3212 1
Программный продукт ГК 92 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Cloudflare 50 1
Бакка Софт - Bacca 13 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Фонд информационной демократии 27 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
JD.com - Jingdong Mall 45 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Нейронные сети Фонд 1 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 156 1
Net Element - NETE 49 1
Бинбанк 184 1
Equifax 22 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Uber 257 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Транснефть 159 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
Альфа-Групп 319 1
Роснефть НК 367 1
Россети ПАО 168 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Uber Technologies 258 1
Газпром ПАО 520 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 46
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 14
Президент Российской Федерации 1439 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
МКС - Международная космическая станция 98 5
Правительство РФ 2203 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 3
Администрация Президента РФ 267 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 4 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 65 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Совет Европы 28 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
СОИ - Союз операторов интернета 2 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 5
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 5
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
UDP - User Datagram Protocol 84 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 16 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
Big Data - Большие данные 1136 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 433 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 13 1
SNI - Server Name Indication - специальное расширение протокола TLS 6 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
3D-печать 135 1
ESNI - Encrypted SNI - стандарт зашифрованной передачи имени хоста 3 1
Jailbreak - получение админских прав 19 1
CYOD - Choose your own device - "Выбери свое устройство" 4 1
Linux OS 4257 19
Apple iOS 5742 14
Microsoft Windows 10 6635 13
Google Android 10751 13
WhatsApp Messenger 654 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Microsoft Windows 853 6
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
Apple macOS 925 5
Microsoft Office 1939 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 3
Apple FaceTime 145 3
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 298 2
Apple iPad 3263 2
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 18 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 2
ICQ 496 2
LiveInternet - блог-платформа 121 2
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 2
К-МИС Webiomed СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 8 1
Яндекс.Диск 118 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 369 1
Baidu 179 1
Google AdWords - Google Ads 81 1
Ростех Росэлектроника TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 15 1
Ростех - НИИ Масштаб Кронос 17 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Pinterest 45 1
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
LeEco Le - серия смартфонов 8 1
ДИТ Москвы TDM Messenger - Защищенный мессенджер 1 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
ASBIS Prestigio 157 1
Путин Владимир 1824 46
Никифоров Николай 1126 10
Петров Сергей 51 9
Медведев Дмитрий 1433 8
Касперская Наталья 197 7
Волож Аркадий 181 6
Массух Илья 192 5
Щеголев Игорь 676 4
Клименко Герман 31 4
Володин Вячеслав 62 3
Казарян Карен 31 3
Песков Дмитрий 65 2
Шувалов Игорь 64 2
Серебряникова Анна 47 2
Смирнов Алексей 142 2
Воробьев Андрей 125 2
Дворкович Аркадий 169 2
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 2
Иванов Александр 71 2
Басов Алексей 79 2
Федоров Алексей 40 2
Соколов Алексей 121 2
Ющенко Александр 25 2
Сюй Виктор 22 2
Буянов Максим 3 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
Носков Константин 201 1
Мишустин Михаил 302 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 270 1
Иванов Олег 124 1
Собянин Сергей 211 1
Чубайс Анатолий 106 1
Бокова Людмила 80 1
Шепилов Александр 12 1
Усманов Алишер 241 1
Панков Александр 61 1
Рубанов Владимир 61 1
Эйгес Павел 66 1
Волин Алексей 113 1
Касперский Евгений 218 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 7
Индия - Республика 2169 3
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 2
Восточная Европа 1678 2
Латвия - Латвийская Республика 450 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Южная Африка 159 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 1
Россия - Томская область 419 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
США - Вашингтон 334 1
Великое Герцогство Люксембург 216 1
Литва - Литовская Республика 329 1
Португалия - Португальская Республика 317 1
Россия - Саров 92 1
Кабо-Верде 7 1
Россия - Ростовская область 862 1
Тунис - Тунисская Республика 77 1
Уругвай - Восточная Республика 24 1
Княжество Монако 63 1
Россия - Светлогорск 15 1
Сенегал - Республика 19 1
Латвия - Юрмала 13 1
Франция - Страсбург 9 1
Италия - Итальянская Республика 1384 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 499 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
Россия - Тульская область 752 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 2
Федеральное законодательство 254 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 2
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 5 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
ЦВПП - центр выдачи и приёма посылок 5 1
Бережливая поликлиника 5 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
Образование в России 335 1
Русский язык 982 1
Сельское хозяйство 12 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Кодекс этики использования данных 8 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
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