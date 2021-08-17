Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИРИ
Институт развития интернета
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 94, упоминаний - 335
ИРИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 46
|Никифоров Николай 1126 10
|Петров Сергей 51 9
|Медведев Дмитрий 1433 8
|Касперская Наталья 197 7
|Волож Аркадий 181 6
|Массух Илья 192 5
|Щеголев Игорь 676 4
|Клименко Герман 31 4
|Володин Вячеслав 62 3
|Казарян Карен 31 3
|Песков Дмитрий 65 2
|Шувалов Игорь 64 2
|Серебряникова Анна 47 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Воробьев Андрей 125 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 2
|Иванов Александр 71 2
|Басов Алексей 79 2
|Федоров Алексей 40 2
|Соколов Алексей 121 2
|Ющенко Александр 25 2
|Сюй Виктор 22 2
|Буянов Максим 3 2
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 1
|Носков Константин 201 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 270 1
|Иванов Олег 124 1
|Собянин Сергей 211 1
|Чубайс Анатолий 106 1
|Бокова Людмила 80 1
|Шепилов Александр 12 1
|Усманов Алишер 241 1
|Панков Александр 61 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Эйгес Павел 66 1
|Волин Алексей 113 1
|Касперский Евгений 218 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761242, в очереди разбора - 664931.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761242, в очереди разбора - 664931.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru