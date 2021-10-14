Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Аскон
Ascon
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 174, упоминаний - 231
Аскон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нестеров Алексей 79 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Зыков Олег 12 3
|Миллер Алексей 13 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
|Голиков Александр 5 2
|Порошенко Петр 17 2
|Богданов Максим 15 2
|Гинда Дмитрий 1 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
|Павлов Игорь 3 1
|Журавина Наталья 1 1
|Трохалин Иван 1 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Овсянников Анатолий 2 1
|Удалова Елена 1 1
|Шевелев Дмитрий 2 1
|Думин Антон 7 1
|Зеленский Владимир 12 1
|Захаров Владимир 10 1
|Лавренова Екатерина 4 1
|Игитов Михаил 1 1
|Андриченко Андрей 1 1
|Трофимова Людмила 31 1
|Липич Григорий 48 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Данилов Алексей 5 1
|Тимохов Александр 1 1
|Карпачев Александр 5 1
|Шурутов Алексей 1 1
|Иванов Егор 17 1
|Шишкина Марина 1 1
|Спиридонов Александр 35 1
|Анурьев Сергей 12 1
|Ожигин Денис 12 1
|Литвинова Татьяна 2 1
|Янкина Татьяна 1 1
|Андреев Сергей 39 1
|Каика Зоя 1 1
|Антонова Алла 2 1
|CNews Analytics 1988 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru