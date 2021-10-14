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Аскон
Ascon


14.10.2021 В России заработает государственный интернет-магазин отечественного ПО 1
02.09.2021 На фоне санкций «Бауманка» переезжает с Autodesk на российские САПР 1
26.08.2021 C3D Labs выпустила версию геометрического ядра C3D для ОС Astra Linux 1
23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома» 1
09.08.2021 Названы российские и зарубежные лидеры поставок САПР в госсектор 1
14.07.2021 Корпорация «Парус» полностью сменила владельцев 1
03.02.2021 Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки 1
25.09.2020 Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции 1
15.09.2020 Syssoft стала VAR-партнером компании «Аскон» 1
09.07.2020 «Аскон» представила «КОМПАС-3D» v19 1
26.05.2020 ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D» 1
19.03.2020 Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке 1
19.03.2020 Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D» 1
13.03.2020 «Аскон» выпустила решение Pilot-BIM для работы с консолидированными моделями 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 1
14.11.2019 Российские разработчики военных вертолетов меняют САПР одной страны НАТО на ПО другой страны НАТО 1
01.08.2019 «Аскон» представила «Компас-3D v18 Home» 1
29.07.2019 «Аскон» выпустил новую версию САПР «Компас-строитель» 1
23.07.2019 «1C» представила инновации на «Иннопроме 2019» 2
10.07.2019 «Альтек системс» внедрил систему Pilot-ICE в проектном институте «Альтек проект строй» 1
21.03.2019 Украина на радость пиратам заблокировала «Литрес» и с ошибками запретила «Озон» 1
18.02.2019 Турецкий разработчик Mubitek выбрал российский C3D Toolkit для развития САПР штампов 1
11.01.2019 «СПб-гипрошахт» внедрила систему автоматизации электронного документооборота компании «Аскон» 1
13.12.2018 Российский ядерный центр показал CAE-систему на 3D-ядре от «Аскон» 1
02.11.2018 «Эталон ЛенСпецСМУ» внедрила Pilot-ICE Enterprise 1
25.10.2018 «Аскон» представила новые приложения для системы «Лоцман:PLM» 1
19.09.2018 «Аскон» представила новую версию «Компас-3D v18» 2
05.06.2018 «Нанософт» и C3D Labs выпустили новую версию nanoCAD Plus с российским ядром трехмерного моделирования 1
31.05.2018 Российская C3D Labs добавила в геометрическое ядро C3D поддержку ОС FreeBSD 1
04.04.2018 C3D Labs отчиталась о росте выручки на 30% по итогам 2017 года 1
07.09.2017 ActiveCloud предоставила учебному центру Softline облачную ИТ-инфраструктуру 1
15.08.2017 Флагман российского импортозамещения закупает американское ПО на десятки миллионов 1
16.06.2017 Чтобы выжить, «дочка» «1С-Битрикс» сменила имя и национальность 1
16.05.2017 На Украине запретили «Яндекс», «Вконтакте», «1С» и Abbyy: «Через год напишем собственное ПО» 1
18.04.2017 Россияне выпустили САПР, «которая экономит инженерам 20% времени» 1
18.04.2017 «Аскон» выпустил «Компас-3D v17» с новым интерфейсом 1
11.04.2017 После прошлогоднего провала «Аскон» смог заработать больше миллиарда 5
11.04.2017 «Аскон» по итогам 2016 года увеличил выручку на 11% 2
11.04.2017 В России создана установка для визуализации данных САПР 1
14.02.2017 Дочка «Аскона» и «1С» договорилась с Autodesk о совместимости форматов 1

Публикаций - 174, упоминаний - 231

Аскон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 15
Microsoft Corporation 11060 9
C3D Labs 21 7
VK - Mail.ru Group 2483 6
3733 5
SAP SE 3211 5
Yandex - Яндекс 4101 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Renga Software 13 3
Ланит ГК 1155 3
Базис-центр 4 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 3
Крок 1219 2
InfoWatch - Инфовотч 607 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Google LLC 7144 2
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
Siemens AG - Сименс Россия 648 2
Парус 202 2
Dr.Web - Доктор Веб 976 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
Abbyy 793 2
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 11 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 1
Астерос - Asteros 531 1
Leta IT-company 86 1
РТ-Информ 112 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 1
НТВ-Плюс 174 1
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 1
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 15 1
Неолант - Neolant 36 1
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 12 1
АСКОН-Волга 2 1
Nvidia Corp 2015 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 7 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 2
Синара ГК 11 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Эксмо-АСТ - издательство 50 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 9 1
Соллерс - Sollers 17 1
Ростех Камов Конструкторское бюро 16 1
Политерн 2 1
Промтех ГК 6 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group 9 1
Аэрокосмические системы ОКБ 2 1
Askona Life Group - Аскона 60 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Вертолеты России 114 1
Газпром нефть 382 1
X5 Group 599 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Ингосстрах СПАО 210 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 8
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Президент Украины 14 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство РФ 2201 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 29
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
IGES - Digital Representation for Communication of Product Definition Data - Цифровое представление для обмена данными определяющими продукт - Двумерный-трехмерный векторный формат графики 9 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
DWG - Формат чертежей САПР AutoCAD 39 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 134 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 31 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 65 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
СПДС - Система проектно-технической документации для строительства 13 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 219 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 381 1
OpenStack 347 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Аскон Компас-3D 63 18
Autodesk AutoCAD 176 7
Google Android 10750 7
Linux OS 4253 6
Autodesk Revit 68 6
C3D Toolkit 10 5
VK - Mail.ru Одноклассники 857 5
Аскон Pilot-ECM - Enterprise content management 9 5
Microsoft Windows 10 6629 5
Apple iOS 5741 5
Apple macOS 922 4
Аскон Лоцман:PLM 36 4
Microsoft Windows 852 4
АПМ НТЦ - APM FEM - система прочностного анализа для КОМПАС-3D 5 3
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 9 3
C3D Modeler 7 3
Dassault Systemes - 3D ACIS Modeler - ядро геометрического моделирования 5 3
Аскон KompasFlow 3 3
Нанософт nanoCAD 35 3
C3D Solver 3 2
Аскон Pilot-BIM 3 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
C3D Converter 4 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 2
Nvidia GeForce GTX 2058 2
C3D Vision 5 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 1
Siemens NX Advanced Sheet Metal 1 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
Autodesk Product Design Collection IC 1 1
Autodesk Product Design Suite 3 1
Autodesk Developer Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 11 1
Autodesk 3ds Max 53 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Lenovo ThinkStation - серия рабочих станций 12 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
Аскон Полином:MDM 2 1
Siemens PLM Software D-Cubed 1 1
Нестеров Алексей 79 4
Никифоров Николай 1126 4
Зыков Олег 12 3
Миллер Алексей 13 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Голиков Александр 5 2
Порошенко Петр 17 2
Богданов Максим 15 2
Гинда Дмитрий 1 1
Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
Павлов Игорь 3 1
Журавина Наталья 1 1
Трохалин Иван 1 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Овсянников Анатолий 2 1
Удалова Елена 1 1
Шевелев Дмитрий 2 1
Думин Антон 7 1
Зеленский Владимир 12 1
Захаров Владимир 10 1
Лавренова Екатерина 4 1
Игитов Михаил 1 1
Андриченко Андрей 1 1
Трофимова Людмила 31 1
Липич Григорий 48 1
Валяева Елизавета 72 1
Данилов Алексей 5 1
Тимохов Александр 1 1
Карпачев Александр 5 1
Шурутов Алексей 1 1
Иванов Егор 17 1
Шишкина Марина 1 1
Спиридонов Александр 35 1
Анурьев Сергей 12 1
Ожигин Денис 12 1
Литвинова Татьяна 2 1
Янкина Татьяна 1 1
Андреев Сергей 39 1
Каика Зоя 1 1
Антонова Алла 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 66
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 14
Украина 3361 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 8
Казахстан - Республика 2627 6
Германия - Федеративная Республика 3624 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 4
Россия - Приморский край - Приморье 604 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Европа Западная 612 2
Франция - Французская Республика 2120 2
Восточная Европа 1676 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 1
Россия - Коломна 48 1
Япония 2778 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Европа 3745 1
Россия - Челябинская область - Снежинск 15 1
Донбасс 25 1
Россия - Находка 79 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Южная Корея - Республика 1456 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Бразилия - Федеративная Республика 1123 1
Россия - Волгоградская область 397 1
Россия - Саров 92 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - Нижегородская область 738 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Республика Крым 626 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Русский язык 978 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
CNews Analytics 1988 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 2
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
Гипрошахт - Институт по проектированию предприятий угольной промышленности 3 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
CNews Баттл 34 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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