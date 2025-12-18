«Аскон» выпустила нативную версию «Компас-3D v24» для «Ред ОС 8»

Компания «Аскон», российский разработчик систем проектирования и управления инженерными данными, выпустила нативную версию программы для проектирования «Компас-3D v24» для «Ред ОС 8». Об этом CNews сообщил представитель компании «Ред Софт», разработчика «Ред ОС».

В состав «Компас-3D v24» для Linux входят основные компоненты: система трехмерного моделирования деталей и сборок; графический редактор для разработки чертежей и схем; модуль создания спецификаций и отчетов; текстовый редактор.

«Решение полностью отвечает запросам промышленности и усиливает суверенную ИТ-инфраструктуру. Работая на «Ред ОС», инженеры получают не просто безопасную среду, а полноценную платформу — со стабильной поддержкой инструментов разработки, что ускоряет цифровую трансформацию предприятий», — отметила Анастасия Катаева, менеджер по работе с технологическими партнерами «Ред Софт».

Совместимость гарантирует стабильность, отзывчивость интерфейса и высокую производительность при работе с объемными сборками и сложными чертежами. Нативная реализация позволяет более глубоко задействовать встроенные механизмы безопасности операционной системы, что важно для защиты интеллектуальной собственности и проектной документации.