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MPLS
Multiprotocol label switching
Многопротокольная коммутация по меткам


14.04.2021 Aruba представила набор компонентов обеспечения безопасности для Aruba ESP 1
08.04.2021 Клиенты «Билайн Бизнес» смогут воспользоваться сервисами Yandex.Cloud 1
25.02.2021 Виртуализация сетей: как глобальные тренды проявляются в российских условиях 1
16.12.2020 Fortinet представила защищенные устройства SD-WAN для операционных технологических сред 1
28.09.2020 Кто станет лидером рынка SD-WAN в России 2
14.09.2020 Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше 2
15.06.2020 Переход на SD-WAN: кому, когда и зачем нужны программно-определяемые сети 2
05.02.2020 Aruba расширяет цифровые решения для розничного бизнеса инновациями SD-Branch 1
22.01.2020 Алексей Мальцев, Fortinet: Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью 1
25.09.2019 «АМТ-груп» модернизировала сеть связи Петербургского метрополитена 1
08.08.2019 Телеком-оператор Минобороны против воли заплатит 60 миллионов 1
18.07.2019 Почему лидеры рынка выбирают SD-WAN 1
19.06.2019 В российских сетях 5G вместо телеком-оборудования поставят сервера 2
17.04.2019 Почему SD-WAN стал главным ИТ-вектором развития банков 2
16.04.2019 Fortinet представила чип SD-WAN ASIC для ускорения и защиты периферии WAN 1
16.11.2018 D-Link новые управляемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE 3
19.10.2018 SD-WAN: интеллектуальная сеть и безопасность для облачных приложений 3
20.08.2018 «Ростелеком» завершил опытную эксплуатацию сегмента региональной сети на основе SDN-решения Brain4Net 1
25.07.2018 Cisco представила в России решение SD-WAN на базе интенционно-ориентированных сетей 1
09.10.2017 Brain4Net выпустила релиз 2.2 платформы B4N Service Platform 1
23.05.2017 ЦПИКС разработал платформу управления инфраструктурой виртуальных сетевых сервисов NFV – MANO 1
11.04.2017 Brain4Net выпустила второй релиз платформы B4N Service Platform 1
23.03.2017 D-Link начинает продажи управляемых гигабитных коммутаторов 3 уровня серии DGS-3630 3
29.11.2016 Riverbed объединяется с Verizon для улучшения сетевого соединения с облаком 1
25.11.2016 CNews Forum: вперед к цифровому бизнесу 1
14.11.2016 «РДП.ру» представила на CNews Forum 2016 российский IP/MPLS-маршрутизатор EcoRouter 1
06.10.2016 «Университет Nokia» открыл свои двери студентам университетов связи Москвы и Санкт-Петербурга 1
05.03.2016 Готов ли ваш бизнес к новому технологическому прорыву? 1
20.01.2016 MRV представила новую линейную карту для платформы OptiPacket с портами 100GE 2
24.12.2015 Alcatel-Lucent построит для железнодорожного оператора SBB сеть следующего поколения и обеспечит ее эксплуатацию 1
15.12.2015 Бизнес Brocade - динамика и движение 1
27.08.2015 Tele2 использует каналы связи «Ростелекома» для строительства сети в Москве 1
27.08.2015 Сеть под другим углом: как архитектура «прозрачности» меняет ваш взгляд на привычные вещи 1
03.08.2015 «ВымпелКом» спроектировал сеть будущего 3
06.07.2015 «Ростелеком» получит финансирование от ВТБ на «Цифровой каркас России» 1
28.05.2015 MRV представила новый модуль 40x10GE для платформы OptiPacket 1
08.04.2015 «Ростелеком» закупит оборудования для магистральной сети на 1,6 млрд рублей 1
23.03.2015 Alcatel-Lucent: Облака помогут операторам справиться с лавинообразным ростом трафика 1
22.09.2014 Infinera представила платформу Cloud Xpress для городских оптических сетей 2
14.08.2014 Rima Group выбрала TrueConf для проведения видеоконференций между офисами в Бразилии 1

Публикаций - 163, упоминаний - 201

MPLS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 11
Cisco Systems 2040 9
Intel Corporation 4175 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 6
VMware 1829 5
Fortinet 286 5
Синтерра - Synterra 565 5
Акадо Телеком - Комкор 609 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 4
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 3
Google LLC 7148 3
Alcatel-Lucent Enterprise 331 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 3
Ростелеком ЦентрТелеком 190 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 3
IBM 3539 3
ECI Telecom 21 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 2
Brocade Communications Systems 141 2
NSS Labs 29 2
AMT Group - АМТ-Груп 167 2
HDS - Hitachi Data Systems 288 2
D-Link 189 2
IXIA 13 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
HPE Aruba Networks 67 2
Dell EMC 2400 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 2
MRV Communications 11 2
HP Inc. 2909 2
Huawei 2730 2
Microsoft Corporation 11077 1
Custis 73 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Cisco Systems - Tandberg 92 1
Arbor Networks 31 1
Альфа-Банк 1123 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 11 1
Uber 257 1
Volkswagen Groupe Retail France 1 1
Новатэк 27 1
Airbnb 62 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Роснефть НК 367 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Coursera 40 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Открытие ФК 538 1
Uber Technologies 258 1
Газпром ПАО 520 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
OPNFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 3 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 24
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 14
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 11
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 9
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 136 7
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 6
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 5
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 5
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 4
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 283 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 4
OpenStack 347 4
ZTP - Zero Touch Provisioning - Автоматизация управления коммутаторами 20 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 4
Carrier Ethernet 23 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 3
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 3
L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 16 3
IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 55 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
3G - Стандарт мобильной связи 3731 3
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 68 3
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 3
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 32 3
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
Fortinet FortiGate Secure SD-WAN 5 3
Fortinet SD-Branch 9 3
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
Brocade VDX - серия модульных Ethernet-коммутаторов 12 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1170 2
Brain4Net B4N Service Platform 12 2
Linux OpenDaylight Project 11 2
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 31 2
VMware NSX Intelligence 103 2
РДП.ру EcoRouter 9 2
Cisco SD-WAN 15 2
VMware vCenter 87 2
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 10 2
HPE Aruba ClearPass Policy Manager - Управление политиками для мобильных устройств и интернета вещей 6 2
Fortinet SD-WAN ASIC 2 2
VMware vRealize Suite 28 2
HPE Aruba Central 9 2
Fortinet Secure SD 7 2
Google Chrome - браузер 1117 2
Brocade VCS Fabric - Brocade Virtual Cluster Switching 8 2
Brocade Network Subscription 2 2
Brocade Fabric Vision 5 2
Fortinet FortiOS 31 2
Brocade ICX - серия коммутаторов для кампусных сетей 5 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Brocade MLXe - серия маршрутизаторов 4 2
Brocade Flow Optimizer - Brocade Flow Manager 5 2
Brocade SDN Controller 5 2
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 1
Fortinet 360 Protection Services 3 1
Brocade ADC - Brocade Application Delivery Controllers 1 1
Brocade Network Maturity Model 1 1
Brocade vADC - Brocade Virtual Application Delivery Controller 1 1
Cisco Umbrella 10 1
Aruba ESP - Aruba Edge Services Platform 12 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 1
Brain4Net B4N Visibility Fabric 1 1
Brain4Net B4N Orchestrator 3 1
Abbyy Compreno 20 1
Щапов Олег 24 2
Леонов Владимир 14 2
Maddison John - Мэддисон Джон 22 2
Сахер Александр 1 1
Стулов Александр 18 1
Вышлов Андрей 20 1
Каминский Максим 4 1
Никифоров Михаил 12 1
Елистратов Николай 90 1
Данилов Николай 1 1
Пенязь Дмитрий 8 1
Ильин Дмитрий 11 1
Сахарчук Дмитрий 1 1
Ebrat Stewart - Эбрат Стюарт 1 1
Андрианова Юлия 4 1
Турмыев Сердар 7 1
Криевс Ритварс 15 1
Мельхорн Кай-Уве 23 1
Lansky Ivo - Лански Иво 1 1
Бетсис Павел 84 1
Марич Игорь 18 1
Цейтлин Александр 11 1
Мякишева Марина 84 1
Евраев Михаил 222 1
Галушкин Олег 168 1
Данилин Алексей 10 1
Кузьмич Андрей 8 1
Чаркин Евгений 182 1
Филатов Андрей 99 1
Бойко Елена 151 1
Сотин Денис 102 1
Нестеров Алексей 79 1
Богачев Игорь 172 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Кирьянова Александра 42 1
Рахтеенко Владимир 31 1
Гусев Дмитрий 48 1
Меньшов Кирилл 72 1
Размахаев Сергей 40 1
Дергилёв Никита 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 9
Россия - ПФО - Самара 1288 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 7
Россия - СФО - Новосибирск 1967 6
Европа 3752 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Германия - Федеративная Республика 3633 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Казахстан - Республика 2629 2
Украина 3365 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Восточная Европа 1678 2
Япония 2780 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Россия - Железнодорожный 33 1
Америка 460 1
Россия - Долгопрудный 39 1
Россия - Люберцы 49 1
Россия - Московская область - Королёв 84 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 69 1
Россия - Мытищи 85 1
Россия - Химки 88 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Россия - Одинцово 58 1
Россия - Красногорск 106 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
Россия - Реутов 43 1
Россия - Оренбург 258 1
Россия - Рязань 353 1
Европа Западная 613 1
Нидерланды 973 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Транспорт 62 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Gartner 2190 7
IDC - International Data Corporation 2718 6
Juniper Research 278 2
Fortune Global 500 160 2
Global Market Insights 7 1
Vanson Bourne 34 1
Tolly Group 6 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews AWARDS 291 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
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