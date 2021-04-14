Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MPLS
Multiprotocol label switching
Многопротокольная коммутация по меткам
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Публикаций - 163, упоминаний - 201
MPLS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|OPNFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 3 1
|Щапов Олег 24 2
|Леонов Владимир 14 2
|Maddison John - Мэддисон Джон 22 2
|Сахер Александр 1 1
|Стулов Александр 18 1
|Вышлов Андрей 20 1
|Каминский Максим 4 1
|Никифоров Михаил 12 1
|Елистратов Николай 90 1
|Данилов Николай 1 1
|Пенязь Дмитрий 8 1
|Ильин Дмитрий 11 1
|Сахарчук Дмитрий 1 1
|Ebrat Stewart - Эбрат Стюарт 1 1
|Андрианова Юлия 4 1
|Турмыев Сердар 7 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Мельхорн Кай-Уве 23 1
|Lansky Ivo - Лански Иво 1 1
|Бетсис Павел 84 1
|Марич Игорь 18 1
|Цейтлин Александр 11 1
|Мякишева Марина 84 1
|Евраев Михаил 222 1
|Галушкин Олег 168 1
|Данилин Алексей 10 1
|Кузьмич Андрей 8 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Филатов Андрей 99 1
|Бойко Елена 151 1
|Сотин Денис 102 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Богачев Игорь 172 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Кирьянова Александра 42 1
|Рахтеенко Владимир 31 1
|Гусев Дмитрий 48 1
|Меньшов Кирилл 72 1
|Размахаев Сергей 40 1
|Дергилёв Никита 40 1
|Gartner 2190 7
|IDC - International Data Corporation 2718 6
|Juniper Research 278 2
|Fortune Global 500 160 2
|Global Market Insights 7 1
|Vanson Bourne 34 1
|Tolly Group 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru