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MMS
Multimedia Messaging Service
Служба мультимедийных сообщений


20.08.2020 В смартфонах Xiaomi появилась «убийца» SMS. Остальные производители пока «тормозят» 1
07.05.2020 Проблема в Android угрожает миллионам смартфонов 1
07.05.2020 Телефоны Samsung последних лет можно взломать с помощью картинки 1
26.07.2019 Россияне выпустили дешевый «бронебойный» мобильник 1
24.12.2018 «МегаФон» запустил опцию «Роуминг, гудбай для бизнеса» 1
14.09.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост активности банковского троянца Asacub 1
10.09.2018 В России создано первое в мире бесплатное решение для безопасности АСУ ТП 1
08.06.2018 Камерофоны: хиты продаж (весна 2018) 1
10.03.2017 Tele2 расширяет роуминговую сеть 1
28.02.2017 Samsung расширит функционал своего RCS-сервиса обмена сообщениями 1
29.08.2016 Новая вредоносная программа командует зомби-сетью из Android-гаджетов через Twitter 1
15.07.2016 Tele2 сделал входящие в национальном роуминге в Крыму бесплатными 1
19.04.2016 Tele2 открыл роуминг в сети SoftBank в Японии 1
24.03.2016 Tele2 увеличила количество роуминговых партнеров во Франции 1
13.01.2016 Клиенты Tele2 в дни новогодних каникул совершили свыше 900 млн звонков 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
28.08.2015 Tele2 открыл роуминг в сети Touch в Ливане 1
18.08.2015 Eset поможет определить, подвержено ли Android-устройство уязвимости Stagefright 2
14.08.2015 Tele2 запускает роуминг в сети бразильского оператора Vivo 1
17.06.2015 Tele2 расширяет число роуминговых партнеров в Польше и Австралии 1
20.03.2015 Tele2 расширяет число роуминговых партнеров в Алжире 1
16.01.2015 Tele2 расширяет число роуминговых партнеров в Италии 1
13.01.2015 В новогодние каникулы абоненты Tele2 совершили более 1 млрд звонков 1
25.12.2014 Tele2 расширяет географию международного роуминга 1
15.12.2014 Tele2 запускает роуминг в Пуэрто-Рико и Парагвае 1
08.10.2014 Apple получила патент на «гибкий iPhone» 1
25.09.2014 Обзор Windows Phone 8.1 — долгожданное обновление 1
15.07.2014 Мобильное приложение «Мой Билайн» подскажет остатки на счете 1
30.06.2014 Планшеты и смартфоны обеспечивают рост прибыли операторов 1
30.06.2014 Зачем операторам нужны мессенджеры 2
28.04.2014 Обзор народного смартфона Explay Vega: "яндексофон" на Android 1
20.02.2014 Голосовыми услугами МТС активнее всего пользуются госслужащие, мобильным интернетом – финансовые компании 1
21.01.2014 Тестирование перенесенного сотового номера выявило неожиданные проблемы 1
21.01.2014 Tele2 расширяет число роуминговых партнеров в Испании и Болгарии 1
07.11.2013 ОТТ-сервисы «отъедают» доходы рынка SMS 1
20.08.2013 «Билайн» увеличивает объем ММS-сообщений 6
14.06.2013 MMS представила новый автомобильный мультимедийный центр от Prology 1
03.06.2013 Обзор Sony Tablet Z: планшет, который мы ждали 1
21.12.2012 «Ростелеком» представил единый медиа-портал мобильным абонентам в Сибири 1
18.12.2012 Обзор уникального Hi-End проектора Wolf Cinema DCL-200FD с водяным охлаждением 1

Публикаций - 84, упоминаний - 103

MMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 17
Samsung Electronics 5686 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 7
Google LLC 7158 6
Microsoft Corporation 11110 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
Digma 51 1
Prology 39 1
Telenor 300 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
EA - Electronic Arts 912 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Quramsoft 1 1
America Movil 28 1
Merlion Бюрократ 21 1
Telstra Corporation Limited 60 1
KPN 27 1
Bharti Airtel 21 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation 45 1
Globe Telecom 8 1
Millicom International Cellular SA 25 1
MTN Group 16 1
PLDT - Smart Communications 5 1
Ooredoo QSC 6 1
TeXet 43 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
Huawei 2731 1
Lenovo Group 1638 1
Xiaomi 904 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 75 1
Nokia Corporation 2442 1
Vivo 125 1
OPPO Electronics 222 1
ZTE Corporation 550 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Avast Software 120 1
Telia Company 349 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
CIS - Center for Internet Security 3 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 5
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 116 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 3
Web Interface - Веб-интерфейс 177 2
Qmage - файлы изображений с расширением .qmg 2 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 2
Flash 476 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 781 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 286 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 22 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
QWERTY-клавиатура 199 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 480 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 1
SPAN - Switch Port Analyzer - RSPAN - Remote Switch Port Analyzer - Зеркалирование трафика, дублирование пакетов одного порта сетевого коммутатора (или VPN) на другом 8 1
OPC DA - OPC Data Access - протокол обмена данными с устройствами или программными компонентами 4 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 34 1
School Phone - Шкулфон - смартфон без возможности установки сторонних приложений 4 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 79 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 99 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 545 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Google Android 10751 17
Apple iOS 5742 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Symbian OS 778 4
Samsung Galaxy Note 558 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 2
Samsung GT - серия телефонов 8 2
Samsung Star 8 2
Samsung Electronics TouchWiz 167 2
Nuance Swype Keyboard 61 2
Java - Язык программирования 1178 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 2
Google Project Zero 31 2
WhatsApp Messenger 654 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
Samsung Messages 3 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Positive Technologies - PT ISTI - PT Industrial Security Threat Indicators 4 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
Samsung Electronics Bada 171 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Google Android 10 172 1
Skia Graphics Engine 1 1
Avast Antivirus 7 1
Microsoft Windows Live 121 1
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 1
EA - Firemonkeys Studios - Real Racing - Компьютерная игра (автосимулятор) 31 1
Apple iPhone 3 383 1
Rakuten Viber 429 1
Sony Walkman 82 1
HTC Touch - серия смартфонов 30 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Snapchat 89 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 33 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 1
Путин Владимир 1826 1
Матвиенко Валентина 59 1
Кузнецов Андрей 30 1
Кузнецов Юрий 2 1
Шишкова Татьяна 2 1
Суханов Денис 1 1
Sinclair Alex - Синклер Алекс 5 1
Григорьева Евгения 57 1
Морошкин Александр 106 1
Матросов Александр 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 9
Европа 3766 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 5
Прибалтика - Балтия 592 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 3
Япония 2792 3
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Украина 3374 2
Южная Корея - Республика 1463 2
Казахстан - Республика 2637 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Россия - Железнодорожный 33 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 1
Россия - Люберцы 49 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Новая Зеландия 292 1
Таиланд - Королевство 361 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Специальный административный район Гонконг 551 1
Ближний Восток 1475 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Австралия - Австралийский Союз 1127 1
Польша - Республика 831 1
Норвегия - Королевство 430 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Армения - Республика 688 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
ВТ23 - Титановый деформируемый сплав 2 1
CNews - ZOOM.CNews 1096 4
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
ZDnet 381 1
GizChina - Издание 40 1
Neowin 38 1
CNews Analytics 1991 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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