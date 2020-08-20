Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MMS
Multimedia Messaging Service
Служба мультимедийных сообщений
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 84, упоминаний - 103
MMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 1
|Матвиенко Валентина 59 1
|Кузнецов Андрей 30 1
|Кузнецов Юрий 2 1
|Шишкова Татьяна 2 1
|Суханов Денис 1 1
|Sinclair Alex - Синклер Алекс 5 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Морошкин Александр 106 1
|Матросов Александр 42 1
|CNews - ZOOM.CNews 1096 4
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|ZDnet 381 1
|GizChina - Издание 40 1
|Neowin 38 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765030, в очереди разбора - 668717.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765030, в очереди разбора - 668717.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru