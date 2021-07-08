Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Dedicated server
Выделенный сервер
Аренда выделенного сервера
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Публикаций - 58, упоминаний - 131
Dedicated server упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|X5 Group - Пятерочка 559 1
|X5 Group 599 1
|Ак Барс Банк 174 1
|DB Schenker - Шенкер АО 11 1
|Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
|РесурсТранс 16 1
|Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 3
|ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
|Роскачество - Российская система качества 16 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 268 4
|IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 2
|Королюк Алексей 86 4
|Банчиков Георгий 2 1
|Рощин Алексей 7 1
|Абдилдабеков Марат 5 1
|Пальников Павел 2 1
|Бородин Геннадий 4 1
|Носенко Артем 3 1
|Энфиаджян Рубен 21 1
|Политова Анна 1 1
|Юдин Егор 3 1
|Андрюхин Олег 1 1
|Трубинов Алексей 3 1
|Мачин Александр 2 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Рожков Алексей 3 1
|Путин Владимир 1828 1
|Рензяев Константин 26 1
|Колескин Тимур 14 1
|Седов Анатолий 6 1
|Родионов Дмитрий 20 1
|Кушнир Леонид 16 1
|Баринов Александр 23 1
|Вайнер Всеволод 24 1
|Зинкевич Сергей 18 1
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 187 1
|Готовченков Дмитрий 6 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Колбин Евгений 43 1
|NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 115 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
|ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766642, в очереди разбора - 670327.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766642, в очереди разбора - 670327.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru