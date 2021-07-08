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Dedicated server
Выделенный сервер
Аренда выделенного сервера


08.07.2021 Обзор основных услуг солидных облачных провайдеров 3
13.05.2021 Александр Тугов, Selectel — о будущем облачных сервисов: «Я загружаю в облако программный код, а система сама решает, какие ей нужны ресурсы» 2
29.04.2021 REG.RU расширил услугу администрирования выделенных серверов 1
18.03.2021 «Мы не предполагаем будущее облачного рынка, мы отчетливо его видим в проектах с нашими зарубежными клиентами» — Сергей Боровиков, Softline 1
05.03.2021 REG.RU ввёл в эксплуатацию ЦОД на территории ОЭЗ «Технополис Москва» 1
10.02.2021 Что такое on-prem, cloud и box: изучаем форматы поставки ПО 1
26.01.2021 «За IaaS уровня Enterprise не обязательно идти к гигантам» — Алексей Рощин, Maxiplace 1
22.12.2020 Запуск своего ЦОД, новые процессоры, REG.Site и другие новые сервисы: как прошёл 2020 год в REG.RU 2
02.12.2020 REG.RU запускает ЦОД 1
19.11.2020 Softline помогла «Торговой площади» нарастить серверные мощности по модели Dedicated 4
05.11.2020 Market.CNews запустил первый в России агрегатор тарифов на BPM-системы 1
06.10.2020 Мишень CNews: CRM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке CRM 1
25.09.2020 Запущен ИТ-маркетплейс Market.CNews 2.0. с расширенной функциональностью 1
12.08.2020 Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel Xeon W-серии 1
10.06.2020 Market.CNews: анализ цен на услуги ЦОД 16
14.05.2020 CRM-системы: как выбрать, от чего зависит цена, вопросы внедрения, агрегатор тарифов 1
27.04.2020 Market.CNews запустил самый продвинутый агрегатор тарифов на CRM-системы 1
09.04.2020 Обновление на StatOnline.ru: рейтинг хостинг-провайдеров по числу VPS и Dedicated-серверов 5
18.03.2020 MARKET.CNews: продвижение услуг ИТ-компаний на независимом маркетплейсе от издания CNews 3
26.02.2020 Облачный рынок окончательно стал рынком ИТ-сервисов 1
22.01.2020 ИТ-маркетплейс Market.CNews увеличил число комбинаций облачных тарифов с тысяч до миллиардов 2
21.01.2020 Маркетплейс Market.CNews впервые в России запустил поиск тарифов на облачные объектные хранилища S3 1
10.12.2019 Как выбрать антивирус для компании 1
02.12.2019 Аренда удаленного сервера. Аренда сервера в Москве, а также в России и в Европе 2
02.12.2019 Специальные VPS серверы 1
02.12.2019 Аренда игровых серверов 3
02.12.2019 Аренда VPS сервера 6
28.11.2019 Серверы VPS и Dedicated для игр: обзор рынка, тенденции, конфигурации 4
27.11.2019 Выделенные серверы Minecraft: преимущества и рекомендации 4
26.11.2019 Маркетплейс CNews впервые в России запустил поиск поставщиков по корпоративной ИТ-безопасности 1
25.11.2019 Выделенный сервер для Forex: преимущества и рекомендации 5
21.11.2019 Выделенные серверы для CS GO: преимущества и рекомендации 2
04.11.2019 Что такое VPS, цена VPS, домен VPS 1
01.11.2019 Аренда виртуального сервера под 1С 3
01.11.2019 Облачные сервисы: история появления, виды, динамика рынка. Подробный обзор 1
30.10.2019 CNews на новой высоте: 275 тыс. человек в сутки 1
25.10.2019 Разбор Dedicated: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф 9
21.10.2019 Разбор Dedicated: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф 9
17.10.2019 Маркетплейс Market.CNews впервые в России запустил поиск по поставщикам Colocation 2
11.10.2019 Виртуальный хостинг: что такое VPS и VDS, когда он нужен и как выбрать подходящий тариф 1

Публикаций - 58, упоминаний - 131

Dedicated server упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Timeweb - ТаймВэб 13 10
Selectel - Селектел 137 8
3770 6
Русоникс - Rusonyx 21 5
Microsoft Corporation 11143 5
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 4
SAS Institute 597 3
Крок 1221 3
Google LLC 7168 3
1С-Битрикс 349 3
Intel Corporation 4198 3
Yandex - Яндекс 4101 3
SBCloud - СБКлауд 31 3
Amazon Inc - Amazon.com 1473 3
Softline - Софтлайн 1475 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Terrasoft - Террасофт 140 2
IBM 3554 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
DataHouse - Датахаус - Ситителеком 2 2
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
Казахтелеком 204 1
Canalys 151 1
Biocad - Биокад 38 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
Corteos - Кортеос 1 1
FirstVDS 3 1
Relcom Data - Релком Дата 4 1
Простой бизнес 8 1
Salesforce.com 273 1
Adobe Systems 813 1
Valve 124 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 1
G-Core Labs 64 1
Sony 2404 1
Cisco Systems 2054 1
Hitachi 477 1
Hitachi Vantara 100 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
X5 Group 599 1
Ак Барс Банк 174 1
DB Schenker - Шенкер АО 11 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
РесурсТранс 16 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Роскачество - Российская система качества 16 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 268 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 30
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 25
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 15
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 9
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 588 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 401 6
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 317 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 3
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 26 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure 24 2
STaaS - Storage-as-a-Service - СХД как услуга 9 2
Kubernetes 307 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 2
DDR - Double data rate 1075 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 2
OpenStack 347 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 2
МФУ - Многофункциональное устройство 594 2
ping - скорость отклика сети 30 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 149 1
Serverless - Сервис бессерверных вычислений 11 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 32
AWS - Amazon Web Services 569 7
Linux OS 4272 5
Microsoft Windows 10 6670 5
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 60 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 4
Microsoft Azure 1171 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 58 2
Softline Dedicated 2 2
Intel Xeon E 43 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 2
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 2
Intel Xeon W 16 1
Half-Life: Counter-Strike 65 1
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 99 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
IBM SPSS Statistics 37 1
Depositphotos - фотобанк 32 1
Яндекс.Метрика 81 1
Аmazon VPS - Amazon Virtual Private Cloud 6 1
Microsoft Exchange 684 1
IBM MaaS 360 with Watson 5 1
Google Kubernetes Engine - GKE 9 1
IBM Watson Studio 3 1
Microsoft BizSpark 24 1
REG.ru - Медитация 2 1
Intel Optane Memory 81 1
SberCloud Монитор мэра 3 1
Microsoft S2D - Microsoft Storage Spaces Direct 9 1
Linux - Debian GNU 273 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 14 1
WordPress 170 1
ByteDance TikTok 95 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 44 1
Королюк Алексей 86 4
Банчиков Георгий 2 1
Рощин Алексей 7 1
Абдилдабеков Марат 5 1
Пальников Павел 2 1
Бородин Геннадий 4 1
Носенко Артем 3 1
Энфиаджян Рубен 21 1
Политова Анна 1 1
Юдин Егор 3 1
Андрюхин Олег 1 1
Трубинов Алексей 3 1
Мачин Александр 2 1
Сорокоумов Александр 19 1
Рожков Алексей 3 1
Путин Владимир 1828 1
Рензяев Константин 26 1
Колескин Тимур 14 1
Седов Анатолий 6 1
Родионов Дмитрий 20 1
Кушнир Леонид 16 1
Баринов Александр 23 1
Вайнер Всеволод 24 1
Зинкевич Сергей 18 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 187 1
Готовченков Дмитрий 6 1
Белоусов Сергей 217 1
Колбин Евгений 43 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 5
Казахстан - Республика 2646 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 3
Европа 3781 2
Беларусь - Белоруссия 2096 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Восточная Европа 1688 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 585 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 2
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 2
Россия - Сочи 913 2
Украина 3389 2
Россия - Краснодарский край 917 2
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Нидерланды 977 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
Webmaster - Вебмастер 3 1
ИПП - Индивидуальный пенсионный план 7 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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