Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбер SberCIB Сбербанк КИБ Sberbank CIB corporate and investment banking Тройка Диалог ИК
Публикаций - 252, упоминаний - 341
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пачиков Степан 19 13
|Буланцев Игорь 11 10
|Юхин Артем 15 10
|Голосной Евгений 14 9
|Богданов Андрей 22 8
|Серова Елена 317 8
|Орловский Виктор 324 8
|Ян Давид 57 7
|Соколовский Александр 38 7
|Libin Phil - Либин Фил 18 7
|Вожегова Мария 23 6
|Катрич Алексей 42 6
|Кулик Вадим 125 6
|Анохин Сергей 42 5
|Путин Владимир 2539 5
|Голоссной Евгений 8 5
|Алперин Семен 5 5
|Батурова Елена 7 4
|Курбатова Анна 13 4
|O’Neill Chris - О'Нил Крис 6 4
|Попова Мария 139 4
|Греф Герман 344 4
|Енютин Сергей 10 4
|Заварзин Андрей 9 4
|Бычков Александр 39 4
|Хлызов Андрей 19 4
|Плужников Андрей 11 4
|Голубева Надежда 43 4
|Варданян Рубен 7 3
|Калинин Денис 70 3
|Рязанцев Ян 27 3
|Курило Андрей 37 3
|Саяпина Елена 39 3
|Мушаков Игорь 32 3
|Меламед Леонид 149 3
|Мелехин Александр 4 3
|Аммосов Юрий 45 3
|Таврин Иван 89 3
|Итунин Алексей 4 3
|Кучугин Илья 42 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
Создано именных указателей - 75076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
Создано именных указателей - 75076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru