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Сбер SberCIB Сбербанк КИБ Sberbank CIB corporate and investment banking Тройка Диалог ИК

Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК


07.04.2021 Китайский банк Харбина присоединился к платформе для проведения валютных сделок SberCIB Terminal
22.08.2018 Сбербанк представил сервис частного инвестирования в мобильном приложении «Сбербанк онлайн»
31.07.2018 Sberbank CIB тестирует роботизированное оформление кредитных договоров
24.05.2018 Сбербанк запускает показательное ICO
25.12.2017 Sberbank CIB внедрил мобильное рабочее место клиентского менеджера
02.09.2016 «Тройка-Д Банк» приступил к обслуживанию карт «Мир»
29.04.2016 «Тройка-Д Банк» запустил на своем сайте сервис «онлайн-перевод» от «Юнистрим»
17.02.2016 «Тройка-Д Банк» расширил функционал терминалов самообслуживания
18.11.2015 «Тройка-Д Банк» ввел сервис «Личный кабинет» в банкоматах
08.09.2015 «Тройка-Д Банк» предложил юридическим лицам полноценный мобильный интернет-банк
02.09.2015 «Техносерв Консалтинг» переведет Sberbank CIB на новейшую версию Oracle Siebel CRM
19.08.2015 «Тройка-Д Банк» предложил клиентам решение для самостоятельного управления счетами
25.11.2014 «Тройка-Д Банк» начал выпуск виртуальных платежных карт Visa Virtual
26.09.2014 «Тройка-Д Банк» предложил корпоративным клиентам услуги торгового и интернет-эквайринга
19.08.2014 «Тройка-Д Банк» предложил технологию 3D-Secure держателям карт MasterCard
23.06.2014 «Тройка-Д Банк» выбрал процессинговый центр «КартСтандарт»
05.06.2014 «Тройка-Д Банк» предложит бизнесу облачный сервис от BSS
20.05.2014 «Тройка-Д Банк» начал эмиссию платежных карт Visa и MasterCard
29.04.2014 «Тройка-Д Банк» выпустил Android-приложение интернет-банкинга для физических лиц
10.04.2014 «Тройка-Д Банк» запустил услугу SMS-банкинга для физических лиц
14.03.2014 «Тройка-Д Банк» присоединился к системе денежных переводов Western Union
28.02.2014 «Тройка-Д Банк» ввел в эксплуатацию сеть платежных терминалов
24.02.2014 «Сбербанк КИБ» привлечен для организации отчуждения находящихся в федеральной собственности акций «Ростелекома»
13.02.2014 «Тройка-Д Банк» начал прием и отправку денежных переводов «Юнистрим»
11.02.2014 «Тройка-Д Банк» предложил юридическим лицам новую систему ДБО
11.01.2014 Власти поручат «Сбербанку» продать «Ростелеком»
10.12.2013 Банк «Тройка Диалог» начал прием платежей по системе «Город»
27.11.2013 Банк «Тройка Диалог» внедрил систему интернет-банкинга для физических лиц
06.11.2013 Банк «Тройка Диалог» усилил состав правления ИТ-руководителем
01.07.2013 Из Сбербанка уходит ИТ-директор по корпоративному и инвест-блоку
04.04.2013 Sberbank CIB укрепляет команду Sberbank Merchant Banking: новые назначения
20.11.2012 Sberbank CIB начал аналитическое покрытие «Армады»
11.09.2012 Питер Холовка возглавил отдел электронных систем торговли долговыми бумагами «Тройки Диалог»
16.07.2012 Клиенты «Тройки Диалог» теперь могут приобретать и погашать инвестиционные паи фондов через интернет
14.05.2012 «Тройка Диалог» назначила директора по инвестициям в ИТ и телеком
03.02.2012 «Тройка Диалог» продала свою долю в Evernote фонду Sequoia Capital
23.01.2012 Сбербанк и «Тройка Диалог» создают универсальный банковский институт
18.07.2011 Softline поставила Red Hat Enterprise MRG для «Тройки Диалог»
08.07.2011 Стать совладельцами Apple и Google смогут простые граждане России
08.07.2011 «Тройка Диалог» открыла паевый фонд, который будет инвестировать в интернет-компании

Публикаций - 252, упоминаний - 341

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8471 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8769 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7677 24
Dialog - Диалог 834 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6462 19
IBM - International Business Machines Corp 8934 18
АФК Система ПАО 1638 15
Ростелеком - Связьинвест 1698 11
Ситроникс - Sitronics 939 11
Google LLC 10316 9
Microsoft Corporation 22476 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 227 9
Oracle Corporation 6026 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1493 7
Золотая Корона 352 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1280 7
Navicon - Навикон 232 6
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1109 6
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 398 6
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 847 6
Cisco Systems 4715 6
VK - Mail.ru Group 3049 6
Yandex - Яндекс 5002 6
iiko - айко 27 5
Meta Platforms - Facebook 4262 5
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 5
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 332 5
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1465 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 460 5
Apple Inc 10673 5
VMware 2024 4
Telenor - Теленор 725 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2046 4
CA Technologies - Computer Associates 385 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 4
SAP SE 4580 4
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 4
Rambler Group - Рамблер ГК 810 4
Softline - Софтлайн 1868 4
SEQ - SEC Consult Services 1397 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5191 73
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1021 33
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 25
ГПБ - Газпромбанк 840 25
Альфа-Банк 1470 25
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2113 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк 494 13
Sequoia Capital 102 10
Visa International 1802 10
РТС - Фондовая биржа 354 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 913 10
Открытие ФК - Росгосстрах 265 9
МКБ - Московский кредитный банк 331 9
РВК - Российская венчурная компания 529 8
Северсталь ПАО 305 8
Ингосстрах СПАО 301 7
Атон Инвестиционная компания 64 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 7
Ак Барс Банк 211 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1709 7
Deutsche Bank - Дойчебанк 339 6
Банк Зенит 215 6
Открытие ФК 2657 6
Газпром ПАО 1000 6
Альфа-Групп 609 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 6
РСХБ - Россельхозбанк 228 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 548 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 427 5
UBS AG 294 5
Связь-банк 132 5
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 5
ВТБ - ВТБ24 657 5
LinkedIn 557 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1639 4
Почта России ПАО 1853 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3257 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2141 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1894 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7971 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 707 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2072 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13109 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2715 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 4
Президент Российской Федерации 3713 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 409 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 701 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1472 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1241 2
World Bank Group - Всемирный банк 278 2
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России 101 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 578 2
Федеральное казначейство России 1331 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 822 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2198 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1112 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 2
Правительство РФ 8171 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 500 2
НПС - Национальный платежный совет 24 1
Администрация Томской области 15 1
Правительство Ульяновской области 31 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 52 1
Администрация Президента РФ 902 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы 31 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 80 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 45 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
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АРБ - Ассоциация российских банков 176 3
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
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Linux OS 7656 3
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Microsoft Office 3239 2
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Яндекс.Маркет 522 2
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Microsoft Windows Phone OS 1546 2
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Microsoft Office Excel 812 2
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Юхин Артем 15 10
Голосной Евгений 14 9
Богданов Андрей 22 8
Серова Елена 317 8
Орловский Виктор 324 8
Ян Давид 57 7
Соколовский Александр 38 7
Libin Phil - Либин Фил 18 7
Вожегова Мария 23 6
Катрич Алексей 42 6
Кулик Вадим 125 6
Анохин Сергей 42 5
Путин Владимир 2539 5
Голоссной Евгений 8 5
Алперин Семен 5 5
Батурова Елена 7 4
Курбатова Анна 13 4
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Попова Мария 139 4
Греф Герман 344 4
Енютин Сергей 10 4
Заварзин Андрей 9 4
Бычков Александр 39 4
Хлызов Андрей 19 4
Плужников Андрей 11 4
Голубева Надежда 43 4
Варданян Рубен 7 3
Калинин Денис 70 3
Рязанцев Ян 27 3
Курило Андрей 37 3
Саяпина Елена 39 3
Мушаков Игорь 32 3
Меламед Леонид 149 3
Мелехин Александр 4 3
Аммосов Юрий 45 3
Таврин Иван 89 3
Итунин Алексей 4 3
Кучугин Илья 42 3
Россия - РФ - Российская федерация 108032 149
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33791 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45774 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12506 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12403 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13799 10
Украина 6194 10
Великобритания - Лондон 2030 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11780 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5438 7
Беларусь - Белоруссия 3512 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13434 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2126 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3055 5
Сингапур - Республика 1573 5
Китай - Тайвань 2089 5
Япония 10019 5
США - Нью-Йорк 2612 5
Европа 12132 5
Казахстан - Республика 4458 5
Азия - Азиатский регион 3794 4
Южная Корея - Республика 4341 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2198 4
Таджикистан - Республика 726 4
Узбекистан - Республика 1281 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2052 4
Молдавия - Республика Молдова 667 3
Южная Корея - Сеул 320 3
Израиль 1756 3
Франция - Французская Республика 5638 3
Германия - Федеративная Республика 8849 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 648 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1730 3
Россия - ЦФО - Тульская область 964 3
Чехия - Чешская Республика 1051 3
Россия - ПФО - Казань 2075 2
Европа Восточная 2924 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1896 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2060 2
Турция - Турецкая республика 1704 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3298 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12593 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 18371 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1853 8
Инвестиции венчурные 796 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8062 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3983 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1933 6
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 745 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 615 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1414 4
Страхование - Страховое дело 1831 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1656 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18163 3
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 459 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 3
Образование в России 452 2
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Человеческий фактор 1075 2
Экономический эффект 692 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 2
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2461 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1137 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 166 2
Информационное общество - Государственная программа 1236 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4257 2
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Мошенничество - Махинации 2058 2
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 355 1
Private Banking 20 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 68 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 1
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Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 43 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 25
Thomson Reuters - Рейтер 5731 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
Yahoo Finance 100 2
CNews Северо-Запад 24 2
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