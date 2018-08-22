Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбер
Сбербанк КИБ
Sberbank CIB
corporate and investment banking
Тройка Диалог
Публикаций - 226, упоминаний - 331
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пачиков Степан 19 13
|Юхин Артем 15 10
|Буланцев Игорь 11 10
|Голосной Евгений 14 9
|Серова Елена 317 8
|Орловский Виктор 268 8
|Богданов Андрей 22 8
|Соколовский Александр 38 7
|Ян Давид 56 7
|Libin Phil - Либин Фил 18 7
|Вожегова Мария 23 6
|Катрич Алексей 42 6
|Кулик Вадим 120 6
|Путин Владимир 2450 5
|Алперин Семен 5 5
|Иванов Сергей 356 5
|Анохин Сергей 42 5
|Голоссной Евгений 8 5
|Енютин Сергей 10 4
|Плужников Андрей 10 4
|Заварзин Андрей 9 4
|O’Neill Chris - О'Нил Крис 6 4
|Курбатова Анна 12 4
|Батурова Елена 7 4
|Хлызов Андрей 19 4
|Голубева Надежда 43 4
|Бычков Александр 32 4
|Попова Мария 139 4
|Курило Андрей 37 3
|Рязанцев Ян 27 3
|Попов Алексей 329 3
|Мушаков Игорь 29 3
|Третьяков Андрей 5 3
|Мелехин Александр 4 3
|Таврин Иван 86 3
|Итунин Алексей 4 3
|Погожева Анастасия 3 3
|Кучугин Илья 41 3
|Легезо Денис 32 3
|Аммосов Юрий 45 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru