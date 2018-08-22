Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 64391
ИКТ 5815
Организации 3877
Ведомства 1383
Ассоциации 448
Технологии 2280
Системы 13796
Персоны 23442
География 1137
Статьи 760
Пресса 661
ИАА 466
НИИ, ВУЗы и библиотеки 859
Мероприятия 688

Сбер
Сбербанк КИБ
Sberbank CIB
corporate and investment banking
Тройка Диалог

Сбер - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог


22.08.2018 Сбербанк представил сервис частного инвестирования в мобильном приложении «Сбербанк онлайн»
31.07.2018 Sberbank CIB тестирует роботизированное оформление кредитных договоров
24.05.2018 Сбербанк запускает показательное ICO
25.12.2017 Sberbank CIB внедрил мобильное рабочее место клиентского менеджера
02.09.2016 «Тройка-Д Банк» приступил к обслуживанию карт «Мир»
29.04.2016 «Тройка-Д Банк» запустил на своем сайте сервис «онлайн-перевод» от «Юнистрим»
17.02.2016 «Тройка-Д Банк» расширил функционал терминалов самообслуживания
18.11.2015 «Тройка-Д Банк» ввел сервис «Личный кабинет» в банкоматах
08.09.2015 «Тройка-Д Банк» предложил юридическим лицам полноценный мобильный интернет-банк
02.09.2015 «Техносерв Консалтинг» переведет Sberbank CIB на новейшую версию Oracle Siebel CRM
19.08.2015 «Тройка-Д Банк» предложил клиентам решение для самостоятельного управления счетами
25.11.2014 «Тройка-Д Банк» начал выпуск виртуальных платежных карт Visa Virtual
26.09.2014 «Тройка-Д Банк» предложил корпоративным клиентам услуги торгового и интернет-эквайринга
19.08.2014 «Тройка-Д Банк» предложил технологию 3D-Secure держателям карт MasterCard
23.06.2014 «Тройка-Д Банк» выбрал процессинговый центр «КартСтандарт»
05.06.2014 «Тройка-Д Банк» предложит бизнесу облачный сервис от BSS
20.05.2014 «Тройка-Д Банк» начал эмиссию платежных карт Visa и MasterCard
29.04.2014 «Тройка-Д Банк» выпустил Android-приложение интернет-банкинга для физических лиц
10.04.2014 «Тройка-Д Банк» запустил услугу SMS-банкинга для физических лиц
14.03.2014 «Тройка-Д Банк» присоединился к системе денежных переводов Western Union
28.02.2014 «Тройка-Д Банк» ввел в эксплуатацию сеть платежных терминалов
24.02.2014 «Сбербанк КИБ» привлечен для организации отчуждения находящихся в федеральной собственности акций «Ростелекома»
13.02.2014 «Тройка-Д Банк» начал прием и отправку денежных переводов «Юнистрим»
11.02.2014 «Тройка-Д Банк» предложил юридическим лицам новую систему ДБО
11.01.2014 Власти поручат «Сбербанку» продать «Ростелеком»
10.12.2013 Банк «Тройка Диалог» начал прием платежей по системе «Город»
06.11.2013 Банк «Тройка Диалог» усилил состав правления ИТ-руководителем
01.07.2013 Из Сбербанка уходит ИТ-директор по корпоративному и инвест-блоку
04.04.2013 Sberbank CIB укрепляет команду Sberbank Merchant Banking: новые назначения
20.11.2012 Sberbank CIB начал аналитическое покрытие «Армады»
11.09.2012 Питер Холовка возглавил отдел электронных систем торговли долговыми бумагами «Тройки Диалог»
16.07.2012 Клиенты «Тройки Диалог» теперь могут приобретать и погашать инвестиционные паи фондов через интернет
14.05.2012 «Тройка Диалог» назначила директора по инвестициям в ИТ и телеком
03.02.2012 «Тройка Диалог» продала свою долю в Evernote фонду Sequoia Capital
23.01.2012 Сбербанк и «Тройка Диалог» создают универсальный банковский институт
18.07.2011 Softline поставила Red Hat Enterprise MRG для «Тройки Диалог»
08.07.2011 Стать совладельцами Apple и Google смогут простые граждане России
08.07.2011 «Тройка Диалог» открыла паевый фонд, который будет инвестировать в интернет-компании
01.07.2011 «Инфосистемы Джет» внедрили систему мониторинга и управления событиями ИБ для «Тройки Диалог»
29.03.2011 «Тройка Диалог» автоматизировала управление ИТ-активами на базе LANDesk Asset Lifecycle Manager

Публикаций - 226, упоминаний - 331

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7840 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8555 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7536 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6248 19
IBM - International Business Machines Corp 8706 17
АФК Система ПАО 1627 14
Ситроникс - Sitronics 842 11
Ростелеком - Связьинвест 1657 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 209 9
Google LLC 9483 8
Microsoft Corporation 21062 8
Oracle Corporation 5809 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1243 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 7
VK - Mail.ru Group 2840 6
Navicon - Навикон 224 6
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 6
Abbyy 1071 6
Yandex - Яндекс 4534 6
Золотая Корона 339 6
BSS - Банк Софт Системс - БСС 422 5
Meta - Facebook 4144 5
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 503 5
iiko - айко 19 5
Apple Inc 10161 5
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 376 4
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 774 4
SEQ - SEC Consult Services 1317 4
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 325 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1335 4
Cisco Systems 4645 4
SAP SE 4370 4
CA Technologies - Computer Associates 366 4
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 441 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 563 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1506 3
Ростех - Ростехнологии 2364 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1603 3
Red Hat 1126 3
Rambler Group - Рамблер ГК 759 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4882 63
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 275 25
ГПБ - Газпромбанк 803 25
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 873 25
Альфа-Банк 1328 20
Уралсиб Банк 449 12
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 766 12
Sequoia Capital 102 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1955 10
Visa International 1640 9
Открытие ФК - Росгосстрах 223 9
РТС - Фондовая биржа 326 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 881 8
РВК - Российская венчурная компания 512 8
Ингосстрах СПАО 279 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1621 7
Атон Инвестиционная компания 64 7
МКБ - Московский кредитный банк 296 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 490 7
Ак Барс Банк 184 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 6
Банк Зенит 192 6
UBS AG 288 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 438 6
РСХБ - Россельхозбанк 199 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 375 5
Альфа-Групп 592 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 391 5
Связь-банк 103 5
ВТБ - ВТБ24 641 5
Северсталь ПАО 276 5
Credit Suisse - Кредит Свисс 105 5
Открытие ФК 530 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 85 4
Deutsche Bank - Дойчебанк 308 4
Почта России ПАО 1802 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 4
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 50 4
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 53 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2786 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2048 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1778 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7435 5
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 611 5
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2387 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 225 4
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 103 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1920 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1194 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1854 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 2
Федеральное казначейство России 898 2
World Bank Group - Всемирный банк 260 2
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 2
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 91 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 742 2
Роснано 619 2
Президент Российской Федерации 1811 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 510 2
Правительство РФ 2961 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 67 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 1
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 84 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 30 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1195 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы 9 1
Администрация Томской области 13 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2049 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 1
НПС - Национальный платежный совет 24 1
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 70 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 105 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2471 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
АФТ - Ассоциация Финтех 89 2
TIA - Telecommunications Industry Association 66 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
Единая Россия - Политическая партия 219 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 33 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
OpenChain 1 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12396 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2487 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2590 7
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4682 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 13065 6
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 701 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 852 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1654 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 723 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 296 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 663 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 814 3
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 238 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2270 3
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 324 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3302 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 230 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 214 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2043 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 665 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1390 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 351 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 862 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10156 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1042 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4027 2
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 26 2
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 174 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1120 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6692 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 483 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 2
PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения 10 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 550 2
ИТ-аутсорсинг 863 2
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 9 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 255 2
Evernote 189 16
Тройка - транспортная карта 49 11
Google Android 11570 8
Apple iOS 6249 6
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 255 5
Skitch 11 5
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 5
Microsoft Windows 10 10118 4
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 275 3
Oracle Siebel CRM 192 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2518 3
Linux OS 7262 3
ЦФТ Faktura 155 3
IBM Cognos Express 11 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5828 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 516 3
Яндекс.Маркет 469 2
Microsoft Office 3004 2
Google Play - Google Store - Android Market 2642 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 586 2
Сбер - Экосистема SberX 15 2
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 49 2
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 49 2
Apple - App Store 2360 2
Schneider Electric APC InfraStruxure 57 2
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 24 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1212 2
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 2
Microsoft Office Excel 720 2
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 2
IBM Cognos SPSS 2 2
Microsoft Windows Phone OS 1533 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 906 2
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
Microsoft Office OneNote 167 2
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 1
IOTA - Криптовалюта с открытым исходным кодом 5 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
Microsoft Office PowerPoint 613 1
МТС Джинс 27 1
Пачиков Степан 19 13
Юхин Артем 15 10
Буланцев Игорь 11 10
Голосной Евгений 14 9
Серова Елена 317 8
Орловский Виктор 268 8
Богданов Андрей 22 8
Соколовский Александр 38 7
Ян Давид 56 7
Libin Phil - Либин Фил 18 7
Вожегова Мария 23 6
Катрич Алексей 42 6
Кулик Вадим 120 6
Путин Владимир 2450 5
Алперин Семен 5 5
Иванов Сергей 356 5
Анохин Сергей 42 5
Голоссной Евгений 8 5
Енютин Сергей 10 4
Плужников Андрей 10 4
Заварзин Андрей 9 4
O’Neill Chris - О'Нил Крис 6 4
Курбатова Анна 12 4
Батурова Елена 7 4
Хлызов Андрей 19 4
Голубева Надежда 43 4
Бычков Александр 32 4
Попова Мария 139 4
Курило Андрей 37 3
Рязанцев Ян 27 3
Попов Алексей 329 3
Мушаков Игорь 29 3
Третьяков Андрей 5 3
Мелехин Александр 4 3
Таврин Иван 86 3
Итунин Алексей 4 3
Погожева Анастасия 3 3
Кучугин Илья 41 3
Легезо Денис 32 3
Аммосов Юрий 45 3
Россия - Российская федерация - РФ 84177 117
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27016 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34312 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12038 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11642 16
Украина 5532 10
Великобритания - Лондон 1866 10
Беларусь - Белоруссия 3211 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3889 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9606 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1990 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11635 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2905 5
Сингапур - Республика 1523 5
США - Нью-Йорк 2587 5
Китай - Тайвань 1590 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10981 5
Казахстан - Республика 4146 5
Европа 7307 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1853 4
Япония 7922 4
Азия - Азиатский регион 3167 4
Южная Корея - Республика 3285 4
Таджикистан - Республика 713 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 4
Германия - Федеративная Республика 7789 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 597 3
Южная Корея - Сеул 313 3
Израиль 1685 3
Молдавия - Республика Молдова 646 3
Россия - ЦФО - Тульская область 929 3
Чехия - Чешская Республика 972 3
Узбекистан - Республика 1256 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1620 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 609 2
Россия - ПФО - Казань 1894 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 679 2
Испания - Королевство 2570 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1225 2
Турция - Турецкая республика 1479 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5081 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4268 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 7
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 572 5
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 393 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1108 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1821 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1868 2
Венчурные инвестиции 102 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 115 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 2
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 2
Private Banking 19 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 217 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
Мошенничество 106 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 35 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 6 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 23 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 25 1
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 10 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 398 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
Кибернетика 9 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 36 1
Денежные переводы 162 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 207 1
Образование в России 629 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2247 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1514 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 628 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10339 19
Thomson Reuters - Рейтер 5685 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 2
WSJ - The Wall Street Journal 1195 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 2
CNews Северо-Запад 24 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 708 2
Yahoo Finance 99 2
Intelligent Enterprise 26 1
Forbes - Форбс 563 1
Стрим-ТВ - телекомпания 143 1
РБК Инновации 36 1
Российская газета 219 1
Vc.ru - Виси.ру 10 1
Медуза - Meduza 22 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 1
CrunchBase 63 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 78 1
Коммерсантъ - Издательский дом 799 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 324 1
The Bell - Издание 34 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
Business Insider 185 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 9
Gartner 3200 8
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 4
IDC - International Data Corporation 4538 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 2
Forrester Research 786 2
Frost & Sullivan 177 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 61 1
Moody's Investors Service 134 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 82 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1065 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 3
Level One - образовательный проект 7 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 167 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 300 2
РАН - Российская академия наук 980 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 208 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 1 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 52 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1421 7
IBM Cognos LIVE Conference 4 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 2
Олимпийские игры - Olympic Games 490 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Что делать, если вас шантажируют в Сети, и как этого избежать

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей

Показать еще

Наука

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022