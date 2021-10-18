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Сбербанк КИБ
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18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1
14.07.2021 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей 1
19.05.2021 «Яндекс» усилил команду топ-менеджеров 1
25.11.2020 «Максимателеком» разместила биржевые облигации на 2,5 миллиарда рублей 2
18.11.2020 Ozon заплатит Сбербанку миллиард за срыв «сверхсекретного» договора 1
06.08.2020 LibreOffice резко похорошел и научился работать с файлами новейшего Microsoft Office 1
02.06.2020 Сбербанк может забрать у «Яндекса» сервис «Яндекс.деньги» 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
12.02.2020 Американцы скупают акции Headhunter 1
27.11.2019 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 10 миллиардов рублей 1
24.10.2019 Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей 2
21.10.2019 МТС размещают облигации на 15 миллиардов рублей 2
22.07.2019 МКБ выступил организатором размещения облигаций АФК «Система» объемом 10 млрд рублей 1
10.05.2019 Акции HeadHunter резко подорожали в первый день IPO 1
05.04.2019 Сбербанк запустил образовательный курс «Машинное обучение в финансах» 1
27.03.2019 «Ростелеком» разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей 1
06.02.2019 Создатель первого гаджета «Яндекса» перешел работать в Сбербанк 1
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 1
18.10.2018 Эльвира Набиуллина объявила конец «криптовалютной лихорадки» в России 1
25.09.2018 В российские банки пришли блокчейн и роботы 2
05.09.2018 Из Evernote ушел топ-менеджмент 1
30.08.2018 Сбербанк создает посевной фонд для инвестиций в подготовку инфраструктурных проектов 2
27.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
22.08.2018 Сбербанк представил сервис частного инвестирования в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» 1
17.08.2018 В Центробанке заработала «песочница» для тестирования сторонних финансовых ИТ-систем 2
17.08.2018 Сбербанк подписал кредитное соглашение с «Мегафоном» на 80 миллиардов рублей 2
07.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
31.07.2018 Sberbank CIB тестирует роботизированное оформление кредитных договоров 3
11.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
24.05.2018 Сбербанк запускает показательное ICO 1
16.05.2018 МТС разместил первые в России коммерческие облигации по технологии блокчейн 1
07.03.2018 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 10 млрд рублей 1
30.01.2018 Сбербанк открыл крупнейший в Европе Trading Floor 1
11.01.2018 Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию 1
25.12.2017 Sberbank CIB внедрил мобильное рабочее место клиентского менеджера 1
15.12.2017 Сбербанк запустил образовательный курс по технологии блокчейн 1
29.11.2017 Впервые в России совершен банковский перевод через блокчейн 3
29.11.2017 Сбербанк осуществил первую в России платежную блокчейн-транзакцию 2
15.11.2017 «Ростелеком» объявил о размещении биржевых облигаций на 10 млрд рублей 1
02.06.2017 РВК и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве 2

Публикаций - 164, упоминаний - 235

Сбербанк КИБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 7
Microsoft Corporation 11060 6
Navicon - Навикон 198 6
VK - Mail.ru Group 2483 6
Золотая Корона 280 5
Yandex - Яндекс 4101 4
IBM 3537 4
SEC Consult Services 929 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 3
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 6 3
РТИ Микроэлектроника 8 3
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 22 3
Software AG & IDS Scheer 109 3
АФК Система ПАО 994 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Luxoft - Люксофт 233 2
Google LLC 7144 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
Ростелеком Связьинвест 695 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 2
Pebble 49 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 2
Hyperledger - Open Ledger Project 17 2
GitHub 412 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 2
Facebook 3765 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
SAP SE 3211 2
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
МойСклад - Логнекс 85 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 16 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
Ситроникс - Sitronics 561 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 38
Газпромбанк - ГПБ 692 20
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 11
Visa International 1345 9
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 8
Альфа-Банк 1123 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 7
МКБ - Московский кредитный банк 268 6
Sequoia Capital 81 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 6
Уралсиб Банк 389 6
Ак Барс Банк 173 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 5
Открытие ФК 538 5
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
Металлинвестбанк 39 4
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 4
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 4
Северсталь ПАО 204 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Геобанк КБ 30 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Ингосстрах СПАО 210 3
Банк Зенит 131 3
Юнистрим - Unistream 167 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 3
Credit Suisse 68 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Deutsche Bank 126 2
ВТБ24 583 2
LinkedIn 520 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 2
Совкомбанк ПАО 147 2
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 24 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 2
О2О Delivery club 153 2
Возрождение - Коммерческий банк 98 2
Яндекс.Такси 271 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Правительство РФ 2201 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
Правительство Москвы - Департамент городского имущества города Москвы - ДГИ 9 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Федеральное казначейство России 766 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
OpenChain 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 7
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 2
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения 9 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
DVP - Delivery versus Payment - порядок расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам 4 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 9 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
dApps - децентрализованные приложения 3 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
Website - Вебсайт 116 1
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 16 1
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 96 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
LPoS/DPoS - Leased/Delegated Proof-of-Stake - алгоритм консенсуса в блокчейне 3 1
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 1
RAFT Consensus Algorithm 3 1
Anti-fraud - Антифрод - борьба с мошенничеством 37 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 57 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
3G - Стандарт мобильной связи 3723 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
Google Android 10750 7
Evernote 178 6
IBM Cognos BI 141 5
Apple iOS 5741 5
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 5
Skitch 11 4
Microsoft Windows 10 6629 3
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 3
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Сбербанк - Экосистема SberX 15 2
Microsoft Excel 436 2
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 2
ЦФТ Faktura.ru 79 2
Яндекс.Маркет 439 2
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Microsoft Office OneNote 137 2
MasterCard SecureCode 40 1
OTRS - OpenSource Ticket Request System 10 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 5 1
АК Барс 360 1 1
Цифровой рубль - Крипторубль 12 1
BSS CORREQTS Retail 16 1
Google Keep 8 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
Alibaba Tmail 6 1
Apache Cassandra 31 1
XRP - Криптовалюта 7 1
ant Technologies LVS - Logistics Vision Suite 14 1
BSS CORREQTS Corporate 40 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 1
Сбербанк Trading Floor 1 1
JPMorgan Chase - IIN - Interbank Information Network - Межбанковская информационная сеть 1 1
Visa Verified By Visa 33 1
Tango 23 1
Буланцев Игорь 9 9
Libin Phil - Либин Фил 18 6
Алперин Семен 5 5
Бычков Александр 39 4
Иванов Сергей 170 4
Касимов Вячеслав 16 3
Кучугин Илья 41 3
Анохин Сергей 40 3
Третьяков Андрей 5 3
Погожева Анастасия 3 3
Валеев Рафаэль 9 3
Итунин Алексей 4 3
Мелехин Александр 4 3
Кишова Алина 4 2
Морозов Александр 16 2
Дмитриев Игорь 7 2
O’Neill Chris - О'Нил Крис 2 2
Нигматуллин Тимур 12 2
Самедов Тимур 19 2
Чесов Роман 2 2
Скогорев Алексей 7 2
Аксаков Анатолий 98 2
Клепиков Алексей 77 2
Нагаев Олег 30 2
Мельхорн Кай-Уве 23 2
Попов Алексей 311 2
Кулик Вадим 113 1
Прозоровский Василий 40 1
Шеметов Андрей 9 1
Таврин Иван 83 1
Титов Борис 27 1
Путин Владимир 1824 1
Иванов Алексей 76 1
Дергунова Ольга 58 1
Никифоров Николай 1126 1
Кравченко Георгий 9 1
Цариковский Федор 31 1
Скородумов Анатолий 63 1
Лощинин Дмитрий 31 1
Плешков Алексей 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 9
Украина 3361 6
Китай - Тайвань 589 5
Сингапур - Республика 808 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Азия - Азиатский регион 1513 4
Южная Корея - Республика 1456 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
Япония 2778 3
Россия - Тульская область 752 3
Южная Корея - Сеул 129 3
Европа 3745 3
Таджикистан - Республика 434 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Узбекистан - Республика 822 2
Великобритания - Лондон 818 2
Кипр - Республика 247 2
СССР - Ленинград 69 2
США - Нью-Йорк 1092 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 827 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Казахстан - Республика 2627 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - Ульяновск 292 1
Европа Западная 612 1
Россия - Орёл 214 1
Россия - Рязань 353 1
Россия - Оренбург 255 1
Литва - Литовская Республика 329 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 7 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 6 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
Кибернетика 6 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Yahoo Finance 18 2
The Wall Street Journal 709 1
Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Business Insider 182 1
The Bell - Издание 34 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Nikkei - Издание 114 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
Медуза - Meduza 18 1
Vc.ru - Виси.ру 8 1
Российская газета 92 1
CNews Analytics 1988 4
Level One - образовательный проект 3 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 2
РАН - Российская академия наук 316 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759696, в очереди разбора - 663386.
Создано именных указателей - 46354.
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Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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