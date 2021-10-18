Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбербанк КИБ
Sberbank CIB
corporate and investment banking
Тройка Диалог
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 164, упоминаний - 235
Сбербанк КИБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
|Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
|OpenChain 1 1
|Буланцев Игорь 9 9
|Libin Phil - Либин Фил 18 6
|Алперин Семен 5 5
|Бычков Александр 39 4
|Иванов Сергей 170 4
|Касимов Вячеслав 16 3
|Кучугин Илья 41 3
|Анохин Сергей 40 3
|Третьяков Андрей 5 3
|Погожева Анастасия 3 3
|Валеев Рафаэль 9 3
|Итунин Алексей 4 3
|Мелехин Александр 4 3
|Кишова Алина 4 2
|Морозов Александр 16 2
|Дмитриев Игорь 7 2
|O’Neill Chris - О'Нил Крис 2 2
|Нигматуллин Тимур 12 2
|Самедов Тимур 19 2
|Чесов Роман 2 2
|Скогорев Алексей 7 2
|Аксаков Анатолий 98 2
|Клепиков Алексей 77 2
|Нагаев Олег 30 2
|Мельхорн Кай-Уве 23 2
|Попов Алексей 311 2
|Кулик Вадим 113 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Шеметов Андрей 9 1
|Таврин Иван 83 1
|Титов Борис 27 1
|Путин Владимир 1824 1
|Иванов Алексей 76 1
|Дергунова Ольга 58 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Кравченко Георгий 9 1
|Цариковский Федор 31 1
|Скородумов Анатолий 63 1
|Лощинин Дмитрий 31 1
|Плешков Алексей 42 1
|CNews Analytics 1988 4
|Level One - образовательный проект 3 3
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 2
|РАН - Российская академия наук 316 1
|КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759696, в очереди разбора - 663386.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759696, в очереди разбора - 663386.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru