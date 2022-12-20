Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 109005
ИКТ 8866
Организации 6897
Ведомства 1344
Ассоциации 710
Технологии 3048
Системы 19070
Персоны 43188
География 1722
Статьи 1292
Пресса 915
ИАА 592
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1743
Мероприятия 823

Пищевая промышленность Алкоголь Алкогольные напитки Alcoholic beverages Alcohol

Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol

Древние персы обсуждали новые идеи дважды. Один раз трезвыми и один раз пьяными, потому что отличная идея должна была звучать одинаково хорошо в обоих состояниях. Древние персы обсуждали новые идеи дважды. Один раз трезвыми и один раз пьяными, потому что отличная идея должна была звучать одинаково хорошо в обоих состояниях.
Петр I выдавал медаль за пьянство. Как известно, царь-реформатор пьянство порицал, и в 1714 году придумал, как бороться с этой проблемой: отныне алкоголикам выдавали медаль за пьянство. Вес этой чудесной награды составлял примерно 7 кг, и это без цепей, ведь сделана она была из чистого чугуна, – по некоторым данным эта медаль даже считается самой тяжелой медалью в истории. Медаль «вручали» в полицейском участке, а на шею конструкция крепилась так, чтобы снять ее самостоятельно «награжденный» не мог. Носить на себе знак отличия нужно было неделю. Петр I выдавал медаль за пьянство. Как известно, царь-реформатор пьянство порицал, и в 1714 году придумал, как бороться с этой проблемой: отныне алкоголикам выдавали медаль за пьянство. Вес этой чудесной награды составлял примерно 7 кг, и это без цепей, ведь сделана она была из чистого чугуна, – по некоторым данным эта медаль даже считается самой тяжелой медалью в истории. Медаль «вручали» в полицейском участке, а на шею конструкция крепилась так, чтобы снять ее самостоятельно «награжденный» не мог. Носить на себе знак отличия нужно было неделю.
Плакат, СССР, 1986 год. Плакат, СССР, 1986 год.
Антиалкогольной плакат, СССР, 1970-е Антиалкогольной плакат, СССР, 1970-е
Губы, касающиеся алкоголя, не прикоснутся к нашим губам. Сторонницы запрета на алкоголь. США, 1919 год Губы, касающиеся алкоголя, не прикоснутся к нашим губам. Сторонницы запрета на алкоголь. США, 1919 год
Одним из следствий Сухого закона в США стало усиление мафии, которая заработала огромные деньги на поставках спиртного. Но у этого закона были и другие серьезные последствия. Американцы выпили в годы запрета спиртного значительно больше, чем до его принятия. Причем крепкие спиртные напитки составили целых 75% от общего количества. До 1920 года большую часть выпиваемого американцами спиртного составляло пиво. Сухой закон заложил основы современной питейной культуры граждан США: именно в эти годы американцы подсели на алкогольные коктейли и самогон. Одним из следствий Сухого закона в США стало усиление мафии, которая заработала огромные деньги на поставках спиртного. Но у этого закона были и другие серьезные последствия. Американцы выпили в годы запрета спиртного значительно больше, чем до его принятия. Причем крепкие спиртные напитки составили целых 75% от общего количества. До 1920 года большую часть выпиваемого американцами спиртного составляло пиво. Сухой закон заложил основы современной питейной культуры граждан США: именно в эти годы американцы подсели на алкогольные коктейли и самогон.
Рейд милиции по уничтожению контрафактной алкогольной продукции, 1993 год. Рейд милиции по уничтожению контрафактной алкогольной продукции, 1993 год.
Шествие с надувной бутылкой водки по Тверской улице. 24 июля 1990 года в СССР отменили "сухой закон". Шествие с надувной бутылкой водки по Тверской улице. 24 июля 1990 года в СССР отменили "сухой закон".


20.12.2022 Власти готовятся разрешить «Сбермаркету», Ozon и Wildberries продавать алкоголь через интернет
10.11.2017 Алкоголь убивает стволовые клетки мозга и не дает восстановиться когнитивным функциям
09.07.2017 Алкоголь во время беременности — проблемы с психикой у следующих поколений
27.06.2016 Алкоголь может вызвать рак даже при малых дозах
08.12.2014 Сеть алкогольных супермаркетов «Винлаб» внедряет SAP for Retail
08.10.2013 Почему алкоголь мешает заживлению костей
12.07.2013 Сигареты и алкоголь одновременно – быстрый путь к слабоумию
12.07.2011 Алкоголь необратимо повреждает ДНК
15.11.2010 Алкоголь полезен при болезнях сердца
29.07.2009 Алкоголизация России в цифрах: итоги соцопроса
27.04.2009 «Алкоголь.ру» запустил англоязычную версию
05.06.2008 Алкоголь снижает риск ревматоидного артрита
07.03.2008 Алкоголь предупреждает сердечные недуги
26.02.2008 Создан электронный дегустатор бренди
28.03.2007 Табак и алкоголь опаснее ЛСД: новая классификация
19.12.2006 Алкоголь может стать лекарством против ревматоидного артрита
19.12.2006 Алкоголь может стать лекарством против ревматоидного артрита
14.09.2006 Новости социологии: пьянство выручает трудовые коллективы
14.09.2006 Новости социологии: пьянство выручает трудовые коллективы
27.06.2000 Онлайновый магазин алкогольных напитков Liquor.com понижает цену акций при их первичном размещении

Публикаций - 251, упоминаний - 283

Пищевая промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-ИжТиСи 6306 24
6989 24
Yandex - Яндекс 5651 11
SAP SE 4876 11
Microsoft Corporation 23476 10
Корус Консалтинг ГК 1068 9
Amazon Inc - Amazon.com 2798 9
1С-Рарус 802 9
Google LLC 10926 7
Эвотор - Evotor 146 7
Oracle Corporation 6298 7
Apple Inc 11170 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4149 5
Цифра ГК 2142 5
IBM - International Business Machines Corp 9189 5
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 89 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8033 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2624 4
Meta Platforms - Facebook 4337 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 465 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 278 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1032 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6253 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1788 3
Крок - Croc 1704 3
Yahoo! 3687 3
Астор 107 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 646 3
Прогноз 1651 3
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 174 3
Samsung Electronics 9715 3
Элемент ГК - Elementec 25 2
LG Electronics 3537 2
NVision Group - Энвижн Груп 667 2
IBS Platformix - СИЛА 835 2
Toshiba Corporation 2887 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10049 2
1С-Битрикс - Bitrix 502 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6180 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5774 9
Auchan Holding - Ашан Ритейл 230 8
Точка 3795 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 652 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 872 6
Почта России ПАО 1983 6
X5 Group - Перекрёсток 452 5
eBay Inc 1597 5
X5 Group 813 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 351 4
Beluga Group - ВинЛаб 17 3
VK Delivery club 224 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 3
Лента - Сеть розничной торговли 1695 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 296 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6626 3
IKEA - ИКЕА 145 3
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 164 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 104 2
АТБ-маркет 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2368 2
НСПК - Национальная система платежных карт 611 2
Carlsberg Group 22 2
Coca-Cola Company 250 2
McDonald’s - Макдоналдс 193 2
AliExpress 380 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 2
Алвиса - Alvisa 4 2
Visa International 1872 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 180 2
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 2
101Hotels.com 703 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2511 2
Резонанс НПП 342 2
Сбер - Сбербанк Юго-Западный банк 10 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 207 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 181 1
Башспирт - Сталк ССВК - Стерлитамакский спиртоводочный комбинат 5 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17922 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2385 15
Президент Российской Федерации 3705 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2334 9
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 76 9
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4305 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3058 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9063 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1642 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2430 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2689 5
Судебная власть - Judicial power 2086 4
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 859 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1199 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1639 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1740 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 185 2
Верховный суд Российской Федерации 778 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1244 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 329 2
Администрация Президента РФ 977 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 344 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1027 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2019 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 324 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 60 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные избирательные комиссии 279 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 249 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 95 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1793 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 9 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 1
ЛДПР 100 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 79 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79104 83
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25893 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53110 37
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9696 31
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3659 28
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25012 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38839 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10012 23
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10136 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5184 16
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8864 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12943 15
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3739 15
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 3160 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24940 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15053 13
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 1458 13
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11339 13
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25603 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17293 12
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3019 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7817 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15994 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11732 11
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 1640 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19733 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5084 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5426 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22112 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11278 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10771 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12594 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7940 9
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10901 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8082 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21315 9
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1134 9
Штриховой код - штрихкод 1311 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17120 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9078 9
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 221 27
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6508 24
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1971 10
Microsoft Windows 2000 12665 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 7
Google Android 12521 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 6
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 129 6
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 385 6
Microsoft Windows 14418 6
Google YouTube - Видеохостинг 2424 5
Apple iPhone 6 6169 5
Apple iOS 6781 5
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2343 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 735 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 807 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6611 4
1С:Бухгалтерия 846 4
Apple iPod 1531 4
Яндекс.Маркет 572 4
Linux OS 8220 3
1С-Рарус Общепит 38 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 191 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3939 3
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 390 3
Age of Kings 3445 3
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 20 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1482 3
Group-IB DRP - Group-IB Digital Risk Protection - Brand Protection 35 3
Microsoft SQL Server 1471 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 859 2
Microsoft Windows BitLocker 1275 2
Microsoft Office 3432 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4357 2
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 22 2
Космодром Байконур 1054 2
1С:ERP Управление предприятием 318 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 683 2
Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 39 2
Путин Владимир 2722 5
Медведев Дмитрий 1629 4
Романенко Андрей 90 4
Катасонов Сергей 10 3
Бусаргин Андрей 25 3
Аитов Тимур 197 3
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 294 3
Рахманов Александр 23 2
Лесин Михаил 28 2
Потапов Алексей 7 2
Щеголев Игорь 689 2
Баров Алексей 27 2
Шалманов Сергей 201 2
Леушин Антон 2 2
Редди Саб - Reddy Sub 2 2
Рейман Леонид 1031 2
Семенов Александр 96 2
Лужков Юрий 113 2
Малахов Михаил 10 2
Жуков Александр 40 1
Бобровников Борис 102 1
Артамонова Анна 183 1
Мишустин Михаил 481 1
Попов Анатолий 106 1
Дворкович Аркадий 210 1
Шариков Сергей 49 1
Степанова Ольга 6 1
Предыбайло Вячеслав 12 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 1
Прохорова Алла 50 1
Блинов Дмитрий 31 1
Пелевин Виктор 11 1
Шагорская Оксана 1 1
Добровольский Михаил 4 1
Вильде Святослав 29 1
Андреев Владимир 85 1
Чернов Даниил 69 1
Чермашенцев Евгений 16 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 247 1
Альтовский Евгений 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 122543 112
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50139 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39264 40
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17042 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12808 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14912 13
Европа 21293 13
США - Калифорния 4665 12
Япония 12874 10
Украина 7259 9
Германия - Федеративная Республика 12003 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13132 8
Земля - планета Солнечной системы 9695 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3426 7
Беларусь - Белоруссия 4235 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6278 7
Канада 4709 6
Казахстан - Республика 4833 6
Солнце - звезда Солнечной системы 4903 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2484 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2358 5
США - Мэриленд 269 5
Франция - Французская Республика 7082 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15054 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1533 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1132 4
Италия - Итальянская Республика 4220 4
Россия - Сибирь 2009 4
Южная Корея - Республика 6280 4
Азия - Азиатский регион 4654 4
Россия - СФО - Новосибирск 3692 4
Дания - Королевство 909 4
Европа Восточная 2997 4
Индия - Республика 5063 4
Швеция - Королевство 3457 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2314 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 605 3
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 361 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1416 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1006 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19972 64
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41595 43
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41867 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23898 31
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 234 30
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 242 29
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4986 29
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4630 29
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8264 28
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 118 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15021 18
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3557 18
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 154 17
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5229 16
Зоология - наука о животных 2308 16
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4178 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10646 16
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 3964 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8856 15
Юриспруденция - Jurisprudence 6212 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13904 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9170 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4911 13
Юриспруденция - Законодательство 4549 12
Internet Economy - Интернет-экономика 5475 12
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1753 12
Психология - Психологическая поддержка 941 11
Федеральное законодательство 3157 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4627 9
Спирты 70 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6669 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5114 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2546 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3367 9
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1143 8
Азартные игры - казино 299 8
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 824 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3891 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2972 8
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 607 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 11
Phys.org 973 7
New Scientist 1447 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 4
AP - Associated Press 1994 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Nature 795 3
Space Daily 528 3
ScienceDaily 400 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 2
91Mobiles 1694 2
Telegraph 205 2
Forbes - Форбс 629 2
CNews - ZOOM.CNews 1757 2
Ведомости 533 2
ZDnet 596 2
EE Times 158 2
Открытые системы ИД 173 1
Русский Курьер 3 1
Times 646 1
CNET Networks - CNET News 1638 1
Росбалт ИА 60 1
Guardian Unlimited 12 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 1
LiveScience 153 1
Independent 114 1
The Independent 30 1
Деловой Петербург 25 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 1
Известия ИД 462 1
РОИ - Российская общественная инициатива 77 1
Россия 24 - телеканал 102 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 105 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1215 1
Wired - Издание 225 1
NYT - The New York Times 1001 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 380 1
Thomson Reuters - Рейтер 5771 1
TAdviser - Центр выбора технологий 293 1
Wikipedia - Википедия 440 1
500 Startups 14307 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7446 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2107 3
IDC - International Data Corporation 4847 2
Data Insight - Исследовательское агентство 92 2
CNews Мишень ОФД 4 2
IMS Research 31 1
Allied Business Intelligence 16 1
comScore 389 1
VDC Research 6 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
SimilarWeb 32 1
GfK Rus - ГФК-Русь 206 1
Research and Markets 23 1
ABI Research 233 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 184 1
Gartner - Гартнер 3473 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 6
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 2
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 41 2
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 36 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 2
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 5 2
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 2
РАН ИМБП - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук 54 2
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 2 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 2
РАН - Российская академия наук 1796 2
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 30 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 44 1
UC Riverside, UCR - University of California, Riverside - Калифорнийский университет в Риверсайде 14 1
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 15 1
University of Auckland - Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau - Оклендский университет 8 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 60 1
University of Pittsburgh - School of Medicine - Питтсбургская школа медицины - Медицинская школа Университета Питтсбурга 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1286 1
North Carolina Institute of Medicine - Медицинский институт Северной Каролины 1 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 36 1
Yale University - Йельский университет 118 1
Columbia University - Колумбийский университет 151 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 35 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 1
University of Bristol - Бристольский университет 80 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
Illinois State University - Иллинойсский университет 123 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 36 1
МНИОИ им П.А. Герцена - Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена 7 1
Indiana University - Индианский университет в Блумингтоне 34 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11612 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2065 3
День молодёжи - 27 июня 690 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 872 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
Retail Business Russia 6 1
Час кода - международное движение 11 1
Международный женский день - 8 марта 273 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1215851, в очереди разбора - 886474.
Создано именных указателей - 109005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон для ребенка: советы ZOOM

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще