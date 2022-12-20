Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol

Петр I выдавал медаль за пьянство. Как известно, царь-реформатор пьянство порицал, и в 1714 году придумал, как бороться с этой проблемой: отныне алкоголикам выдавали медаль за пьянство. Вес этой чудесной награды составлял примерно 7 кг, и это без цепей, ведь сделана она была из чистого чугуна, – по некоторым данным эта медаль даже считается самой тяжелой медалью в истории. Медаль «вручали» в полицейском участке, а на шею конструкция крепилась так, чтобы снять ее самостоятельно «награжденный» не мог. Носить на себе знак отличия нужно было неделю.