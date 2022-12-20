Пищевая промышленность Алкоголь Алкогольные напитки Alcoholic beverages Alcohol
Пищевая промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2722 5
|Медведев Дмитрий 1629 4
|Романенко Андрей 90 4
|Катасонов Сергей 10 3
|Бусаргин Андрей 25 3
|Аитов Тимур 197 3
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 294 3
|Рахманов Александр 23 2
|Лесин Михаил 28 2
|Потапов Алексей 7 2
|Щеголев Игорь 689 2
|Баров Алексей 27 2
|Шалманов Сергей 201 2
|Леушин Антон 2 2
|Редди Саб - Reddy Sub 2 2
|Рейман Леонид 1031 2
|Семенов Александр 96 2
|Лужков Юрий 113 2
|Малахов Михаил 10 2
|Жуков Александр 40 1
|Бобровников Борис 102 1
|Артамонова Анна 183 1
|Мишустин Михаил 481 1
|Попов Анатолий 106 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Шариков Сергей 49 1
|Степанова Ольга 6 1
|Предыбайло Вячеслав 12 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 53 1
|Прохорова Алла 50 1
|Блинов Дмитрий 31 1
|Пелевин Виктор 11 1
|Шагорская Оксана 1 1
|Добровольский Михаил 4 1
|Вильде Святослав 29 1
|Андреев Владимир 85 1
|Чернов Даниил 69 1
|Чермашенцев Евгений 16 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 247 1
|Альтовский Евгений 41 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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