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Пищевая промышленность Алкоголь Алкогольные напитки Спиртные напитки Alcoholic beverages Alcohol

Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol

Антиалкогольной плакат, СССР, 1970-е Антиалкогольной плакат, СССР, 1970-е
Древние персы обсуждали новые идеи дважды. Один раз трезвыми и один раз пьяными, потому что отличная идея должна была звучать одинаково хорошо в обоих состояниях. Древние персы обсуждали новые идеи дважды. Один раз трезвыми и один раз пьяными, потому что отличная идея должна была звучать одинаково хорошо в обоих состояниях.
Петр I выдавал медаль за пьянство. Как известно, царь-реформатор пьянство порицал, и в 1714 году придумал, как бороться с этой проблемой: отныне алкоголикам выдавали медаль за пьянство. Вес этой чудесной награды составлял примерно 7 кг, и это без цепей, ведь сделана она была из чистого чугуна, – по некоторым данным эта медаль даже считается самой тяжелой медалью в истории. Медаль «вручали» в полицейском участке, а на шею конструкция крепилась так, чтобы снять ее самостоятельно «награжденный» не мог. Носить на себе знак отличия нужно было неделю. Петр I выдавал медаль за пьянство. Как известно, царь-реформатор пьянство порицал, и в 1714 году придумал, как бороться с этой проблемой: отныне алкоголикам выдавали медаль за пьянство. Вес этой чудесной награды составлял примерно 7 кг, и это без цепей, ведь сделана она была из чистого чугуна, – по некоторым данным эта медаль даже считается самой тяжелой медалью в истории. Медаль «вручали» в полицейском участке, а на шею конструкция крепилась так, чтобы снять ее самостоятельно «награжденный» не мог. Носить на себе знак отличия нужно было неделю.
«Столичная водка», 1965 Худ. С. Сахаров «Столичная водка», 1965 Худ. С. Сахаров
"Нет!" Плакат, пропагандирующий трезвый образ жизни — самый знаменитый плакат художника. Говорков Виктор Иванович, 1954 год. "Нет!" Плакат, пропагандирующий трезвый образ жизни — самый знаменитый плакат художника. Говорков Виктор Иванович, 1954 год.
«Всякая река с ручейка начинается, а пьянство с рюмочки» Плакат о вечной борьбе с пьянством. Неизвестный художник, 1929 год. «Всякая река с ручейка начинается, а пьянство с рюмочки» Плакат о вечной борьбе с пьянством. Неизвестный художник, 1929 год.
«Стой. Последнее предупреждение!» Советский плакат по борьбе с пьянством на производстве и в быту. Соколов-Скаля П., 1929 год. «Стой. Последнее предупреждение!» Советский плакат по борьбе с пьянством на производстве и в быту. Соколов-Скаля П., 1929 год.
«Алкоголь способствует развитию туберкулёза» Советский антиалкогольный плакат. Медицина. Неизвестный художник, 1930-е гг. «Алкоголь способствует развитию туберкулёза» Советский антиалкогольный плакат. Медицина. Неизвестный художник, 1930-е гг.
«Не пей метилового спирта!» Художник: Х. Ерганжиев, 1946г. «Не пей метилового спирта!» Художник: Х. Ерганжиев, 1946г.
«Пьянству — бой!» Советский плакат о необходимости дальнейшего усиления борьбы с пьянством и алкоголизмом. Механтьев В. Д., 1986 год. «Пьянству — бой!» Советский плакат о необходимости дальнейшего усиления борьбы с пьянством и алкоголизмом. Механтьев В. Д., 1986 год.
«Полиглот. Широк диапазон его натуры: от керосина и до политуры... И никому неведомо пока, как вразумить такого... "знатока"!» Советский плакат о борьбе с пьянством. Кюннап В.И., 1980-е. «Полиглот. Широк диапазон его натуры: от керосина и до политуры... И никому неведомо пока, как вразумить такого... "знатока"!» Советский плакат о борьбе с пьянством. Кюннап В.И., 1980-е.
«Кто умён, а кто дурак! Один за книгу, другой в кабак» Неизвестный художник. 1929 год. «Кто умён, а кто дурак! Один за книгу, другой в кабак» Неизвестный художник. 1929 год.
Смерть "Зелёной феи" Швейцарский плакат, критикующий запрет продажи абсента в этой стране. На плакате отмечены две даты: 1291 года — год основания Швейцарского союза и, очевидно, энергичные молодые (хоть и бородатые) люди, символизирующие собой такую же молодую и активную Швейцарию на заре своего существования. Справа — 1910 год — год запрета продажи абсента, и дряхлый старик как символ такой же дряхлой страны. По центру плаката — весьма противный господин, держащий в руках некую библию как символ победившего "антиабсентного" лобби. Швейцария, 1910 г. Albert Gantner. Смерть "Зелёной феи" Швейцарский плакат, критикующий запрет продажи абсента в этой стране. На плакате отмечены две даты: 1291 года — год основания Швейцарского союза и, очевидно, энергичные молодые (хоть и бородатые) люди, символизирующие собой такую же молодую и активную Швейцарию на заре своего существования. Справа — 1910 год — год запрета продажи абсента, и дряхлый старик как символ такой же дряхлой страны. По центру плаката — весьма противный господин, держащий в руках некую библию как символ победившего "антиабсентного" лобби. Швейцария, 1910 г. Albert Gantner.
«КОГДА РАБОТНИК ВО ХМЕЛЮ, ПЛОДЫ ТРУДА РАВНЫ НУЛЮ!» А. Герасимов, В. Стрелков 1986 год. «КОГДА РАБОТНИК ВО ХМЕЛЮ, ПЛОДЫ ТРУДА РАВНЫ НУЛЮ!» А. Герасимов, В. Стрелков 1986 год.
«Сегодня пьян, завтра пьян и в результате сорван план» Плакат о вреде алкоголизма. Брискин В. М., 1954 год. «Сегодня пьян, завтра пьян и в результате сорван план» Плакат о вреде алкоголизма. Брискин В. М., 1954 год.
Долбанём! Антиалкогольный плакат времён формирования командно-административной экономики СССР. Заводской рабочий бьёт молотом с надписью "Культурная революция" по бутылке с алкоголем. Под изображением — стихи Демьяна Бедного: "Так нечего с пьянкой шутить, Ее надо колотить, Культурно, Бурно. Пламенно, гневно, Долбить ежедневно, На каждом шагу, Не давать передышки врагу." СССР, 1929 г. Дени В.Н.; Демьян Бедный Долбанём! Антиалкогольный плакат времён формирования командно-административной экономики СССР. Заводской рабочий бьёт молотом с надписью "Культурная революция" по бутылке с алкоголем. Под изображением — стихи Демьяна Бедного: "Так нечего с пьянкой шутить, Ее надо колотить, Культурно, Бурно. Пламенно, гневно, Долбить ежедневно, На каждом шагу, Не давать передышки врагу." СССР, 1929 г. Дени В.Н.; Демьян Бедный
Браз А.Л., 1972 г. Браз А.Л., 1972 г.
«Долой пьяниц» Плакат об усилении борьбы с пьянством на производстве. Янг И., Черномордик А., 1929 год. «Долой пьяниц» Плакат об усилении борьбы с пьянством на производстве. Янг И., Черномордик А., 1929 год.
Влип Филипп... Утром Филипп на работу явился... В полдень напиться Филипп умудрился... Выпивка эта прогулу равняется. А за прогул на общественный суд, Как полагается, злостного пьяницу Перед людьми отвечать поведут... СССР, 1960-1970-е гг. Говорков В.И. Влип Филипп... Утром Филипп на работу явился... В полдень напиться Филипп умудрился... Выпивка эта прогулу равняется. А за прогул на общественный суд, Как полагается, злостного пьяницу Перед людьми отвечать поведут... СССР, 1960-1970-е гг. Говорков В.И.
«Из рабочей гущи выгоним пьющих» Плакат посвящен борьбе с алкоголизмом. Цитата приведена из стихотворения В. Маяковского. Говорков Виктор Иванович, 1966 год. «Из рабочей гущи выгоним пьющих» Плакат посвящен борьбе с алкоголизмом. Цитата приведена из стихотворения В. Маяковского. Говорков Виктор Иванович, 1966 год.
«Стыдно! Напился, ругался, сломал деревцо - стыдно смотреть людям в лицо» Советский антиалкогольный плакат о необходимости повышении морального облика граждан. Вележева Н., Кузовкин Н., 1958 год. «Стыдно! Напился, ругался, сломал деревцо - стыдно смотреть людям в лицо» Советский антиалкогольный плакат о необходимости повышении морального облика граждан. Вележева Н., Кузовкин Н., 1958 год.
Гелий Коржев 《На троих》. 1998г Гелий Коржев 《На троих》. 1998г
Губы, касающиеся алкоголя, не прикоснутся к нашим губам. Сторонницы запрета на алкоголь. США, 1919 год Губы, касающиеся алкоголя, не прикоснутся к нашим губам. Сторонницы запрета на алкоголь. США, 1919 год
Одним из следствий Сухого закона в США стало усиление мафии, которая заработала огромные деньги на поставках спиртного. Но у этого закона были и другие серьезные последствия. Американцы выпили в годы запрета спиртного значительно больше, чем до его принятия. Причем крепкие спиртные напитки составили целых 75% от общего количества. До 1920 года большую часть выпиваемого американцами спиртного составляло пиво. Сухой закон заложил основы современной питейной культуры граждан США: именно в эти годы американцы подсели на алкогольные коктейли и самогон. Одним из следствий Сухого закона в США стало усиление мафии, которая заработала огромные деньги на поставках спиртного. Но у этого закона были и другие серьезные последствия. Американцы выпили в годы запрета спиртного значительно больше, чем до его принятия. Причем крепкие спиртные напитки составили целых 75% от общего количества. До 1920 года большую часть выпиваемого американцами спиртного составляло пиво. Сухой закон заложил основы современной питейной культуры граждан США: именно в эти годы американцы подсели на алкогольные коктейли и самогон.
Арест самогонщика работниками ГПУ, 1920–е годы, СССР. Арест самогонщика работниками ГПУ, 1920–е годы, СССР.
Рейд милиции по уничтожению контрафактной алкогольной продукции, 1993 год. Рейд милиции по уничтожению контрафактной алкогольной продукции, 1993 год.
Шествие с надувной бутылкой водки по Тверской улице. 24 июля 1990 года в СССР отменили "сухой закон". Шествие с надувной бутылкой водки по Тверской улице. 24 июля 1990 года в СССР отменили "сухой закон".
«Пьянство — преступление!» Антиалкогольная пропаганда Художник Каждан Е. 1958 год «Пьянство — преступление!» Антиалкогольная пропаганда Художник Каждан Е. 1958 год
Плакат "Пьяный за рулём-преступник!", 1986 г. Плакат "Пьяный за рулём-преступник!", 1986 г.
Советский плaкат, 1987 гoд. Советский плaкат, 1987 гoд.
Плакат, СССР, 1986 год. Плакат, СССР, 1986 год.
"Прощальный взгляд", Геннадий Добров (1982) Картину написал художник Геннадий Добров, который предпочитал воплощать на холсте правдивые вещи. Мастер хотел без прикрас показать даже самые неприглядные стороны человеческой жизни. Картина увековечивает историю его собственной сестры. Будучи пианисткой, она вышла замуж за скрипача, однако музыкант не смог грамотно распорядиться ни своим талантом, ни своей жизнью в целом. Он начал сильно пить, и в итоге спился окончательно. Жена забрала дочку и ушла от него. На своей картине Добров изобразил именно этот момент. ARTерия "Прощальный взгляд", Геннадий Добров (1982) Картину написал художник Геннадий Добров, который предпочитал воплощать на холсте правдивые вещи. Мастер хотел без прикрас показать даже самые неприглядные стороны человеческой жизни. Картина увековечивает историю его собственной сестры. Будучи пианисткой, она вышла замуж за скрипача, однако музыкант не смог грамотно распорядиться ни своим талантом, ни своей жизнью в целом. Он начал сильно пить, и в итоге спился окончательно. Жена забрала дочку и ушла от него. На своей картине Добров изобразил именно этот момент. ARTерия
«Папа, не пей!» Борьба с алкоголизмом. Художник Буланов Д., 1929 год «Папа, не пей!» Борьба с алкоголизмом. Художник Буланов Д., 1929 год
«ПОЩАДИ БУДУЩЕГО РЕБЕНКА!» Художник Цвик Е.С., 1985 год «ПОЩАДИ БУДУЩЕГО РЕБЕНКА!» Художник Цвик Е.С., 1985 год
«Ни капли!» Советский антиалкогольный плакат. Решетников Б., 1961 год. «Ни капли!» Советский антиалкогольный плакат. Решетников Б., 1961 год.
«Спирт-спорт. С буквой „о“ — сила, с буквой „и“ — могила». М.: Государственное медицинское издательство, 1929. «Спирт-спорт. С буквой „о“ — сила, с буквой „и“ — могила». М.: Государственное медицинское издательство, 1929.
А меня не взяли?! Советский плакат, 1980-е Художник И. Харкевич, стихи В. Шумилина А меня не взяли?! Советский плакат, 1980-е Художник И. Харкевич, стихи В. Шумилина
«Бей! По врагу культурной революции!» Неизвестный художник, 1930 год. «Бей! По врагу культурной революции!» Неизвестный художник, 1930 год.
СОКрушительный удар! Б. Семенов, 1985г. СОКрушительный удар! Б. Семенов, 1985г.
«ОТ ПЕРВОЙ СЛАДКОЙ РЮМОЧКИ …» И. Теплицкая, 1989 год. «ОТ ПЕРВОЙ СЛАДКОЙ РЮМОЧКИ …» И. Теплицкая, 1989 год.
Жучок-змеевичок самогонный! Агитационный плакат позднего советского периода. В верхней части листа размещена цитата из Статьи 158 Уголовного кодекса РСФСР, указывающая на то, что изготовление, хранение и сбыт алкоголя домашнего изготовления наказывается лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой. Автор неизвестен, 1981г. Жучок-змеевичок самогонный! Агитационный плакат позднего советского периода. В верхней части листа размещена цитата из Статьи 158 Уголовного кодекса РСФСР, указывающая на то, что изготовление, хранение и сбыт алкоголя домашнего изготовления наказывается лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой. Автор неизвестен, 1981г.
Не замечать пьянство - преступная близорукость! На плакате изображен начальник стройки в строгом костюме и каске, на его длинном лживом носу уселись строители-алкоголики. Объект простаивает, и работа в таком виде чревата плохими последствиями как для строительства, так и для работников. В верхней части плаката размещена цитата из Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 июня 1972 года "О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма". А. Скотаренко, 1981г. Не замечать пьянство - преступная близорукость! На плакате изображен начальник стройки в строгом костюме и каске, на его длинном лживом носу уселись строители-алкоголики. Объект простаивает, и работа в таком виде чревата плохими последствиями как для строительства, так и для работников. В верхней части плаката размещена цитата из Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 июня 1972 года "О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма". А. Скотаренко, 1981г.


10.07.2023 «Пятёрочка» и «Перекресток» хотят продавать алкоголь и сигареты с помощью биометрии

риводятся четыре группы аргументов: вторжение в частную жизнь, нежелание и дефицит доверия, отсутствие нужды и недостаточная информированность. Фото: x5.ru «Пятёрочка» и «Перекресток» хотят продавать алкоголь и табак на кассах самообслуживания Опыт использования биометрии Технологии биометрической идентификации в различных секторах экономики активно развиваются во всем мире. Так, в Индии к

20.12.2022 Власти готовятся разрешить «Сбермаркету», Ozon и Wildberries продавать алкоголь через интернет

в России запрещена законом. Однако последние несколько лет такая возможность обсуждается властями. Алкоголь могут начать продавать на меркетплейсах. Власти включат их в эксперимент Весной 2021
31.08.2018 На сеть модных российских алкогольных бутиков напали тайные майнеры криптовалюты

нная в 1994 г., является одним из крупнейших импортеров и дистрибьюторов алкогольной продукции в России. Предлагаемый ассортимент насчитывает более 4 тыс. вин из 42 стран, также в него входят крепкие спиртные напитки, минеральные воды и соки. У компании есть своя сеть винотек SimpleWine, винные бары Grand Cru и SimpleWine&Bar, школа вина «Энотрия» и издательство Simple Wine News. Как нашли

10.11.2017 Алкоголь убивает стволовые клетки мозга и не дает восстановиться когнитивным функциям

ицинского отделения Техасского университета в Галвестоне (США), проведенное на взрослых мышах.  Кроме того, стволовые клетки в ключевых областях мозга у взрослых женских и мужских особей реагируют на алкоголь по-разному. Предполагается, что новое исследование позволит разработать более эффективные способы лечения алкоголизма.   Стволовые клетки головного мозга создают новые нервные клетки и
09.07.2017 Алкоголь во время беременности — проблемы с психикой у следующих поколений

Женщины, употребляющие алкоголь во время беременности, рискуют спровоцировать развитие алкогольного синдрома плода у
27.06.2016 Алкоголь может вызвать рак даже при малых дозах

риск развития рака молочной железы, рака прямой кишки, а также рака ротовой полости, глотки, пищевода, гортани и печени. Эти виды рака широко распространены и часто приводят к смерти. Особенно опасен алкоголь для женщин, поскольку он резко повышает риск рака молочной железы Больше всего ученых поразили данные по развитию рака молочной железы – самого частого вида рака у женщин, в том числе

08.12.2014 Сеть алкогольных супермаркетов «Винлаб» внедряет SAP for Retail

В сети алкогольных супермаркетов «Винлаб» стартовал проект по внедрению системы SAP for Retail в сети алкогольных супермаркетов «Винлаб». Партнером по внедрению стала компания TeamIdea. Об этом
08.10.2013 Почему алкоголь мешает заживлению костей

Врачи давно заметили, что алкоголь значительно ухудшает процесс заживления костей после переломов. И только теперь исследование Университета Лойолы (США) пролило свет на то, как именно алкоголь замедляет исцелени
12.07.2013 Сигареты и алкоголь одновременно – быстрый путь к слабоумию

тех, кто не курит и умеренно выпивает. До этого исследователи уже обращали внимание, что курение и алкоголь по отдельности вносят вклад в развитие деменции. Однако впервые психиатры обратили в
12.07.2011 Алкоголь необратимо повреждает ДНК

механизмов защиты. Эти данные заставляют нас по-новому взглянуть на механизмы, посредством которых алкоголь оказывает губительное действие на организм. Они также указывают на наличие, по крайн
22.12.2010 «Яндекс» изучил поисковые запросы об алкогольных напитках

з них — вино. Судя по поисковым запросам, в которых пользователи уточняют характеристики вина, больше всего любят французское красное сухое. Водкой интересуются почти в два раза меньше. Входит в моду виски — количество запросов про этот напиток росло в течение всего года. Некоторые виды спиртного — например красное и белое вино, портвейн, коктейли — интересуют людей круглый год, а некоторые
15.11.2010 Алкоголь полезен при болезнях сердца

и для людей, у которых уже есть проблемы с сердцем. Кардиолог Эрин Микос (Erin Michos) из Университета Джона Хопкинса говорит, что она не рекомендует умеренно-выпивающим людям переставать употреблять алкоголь, но и не советует тем, кто не пьет, начинать это делать. Она замечает, что полезным является регулярное употребление небольших доз алкоголя: "Принятие до двух рюмок в день не может сра
08.02.2010 В Антарктиде обнаружено древнее виски

Во льдах Антарктиды найдены виски и бренди столетней выдержки, сообщает РБК со ссылкой на телеканал "Россия 24". В бутылк
29.07.2009 Алкоголизация России в цифрах: итоги соцопроса

). Этот показатель наиболее высок в малых городах (44%) и среди 18-24-летних (12%). 23% употребляют алкоголь два-три раза в месяц, 18% - раз в месяц, 25% - реже, чем раз в месяц (в 1996 году -

27.04.2009 «Алкоголь.ру» запустил англоязычную версию

Портал «Алкоголь.ру» (alcohole.ru) объявил о запуске англоязычной версии. Основной задачей англоязычной версии портала является информирование зарубежных производителей и дистрибуторов о ситуации на ро
05.06.2008 Алкоголь снижает риск ревматоидного артрита

ск возникновения артрита почти на 50%, причем наибольшее снижение риска наблюдалось в группе с самым высоким уровнем потребления алкоголя. Этот эффект проявлялся в равной степени у мужчин и у женщин. Алкоголь снижает и риск заболевания у тех опрошенных, которые постоянно курят и имеют генетическую предрасположенность к заболеванию артритом. Основной вывод исследования заключается в несомнен
07.03.2008 Алкоголь предупреждает сердечные недуги

чем у совершенно непьющих. Результат оказался статистически значимым даже с учетом всех остальных факторов (массы тела, демографических и иных показателей). Как сообщает Physorg, среди употребляющих алкоголь испытуемых выделялась подгруппа лиц, употребляющих исключительно виноградное вино - у них снижение риска оказалось особенно высоким, однако относительно малая статистика не позволила п
26.02.2008 Создан электронный дегустатор бренди

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета разработали электронное устройство, которое способно различать различные марки бренди, а также определять срок выдержки этого напитка. Созданное устройство представляет собой несколько датчиков, а также аппаратно-программный комплекс для обработки информации датчиков. Оно
28.03.2007 Табак и алкоголь опаснее ЛСД: новая классификация

По всемирной шкале алкоголь и табак даже не причисляют к наркотическим средствам. Тем не менее, как показывают с
19.12.2006 Алкоголь может стать лекарством против ревматоидного артрита

получал разбавленный спирт, артритом заболели лишь около 60%. Можно, таким образом, утверждать, что алкоголь приводит к предотвращению или подавлению воспалительного процесса. Ученые отметили т
19.12.2006 Алкоголь может стать лекарством против ревматоидного артрита

получал разбавленный спирт, артритом заболели лишь около 60%. Можно, таким образом, утверждать, что алкоголь приводит к предотвращению или подавлению воспалительного процесса. Ученые отметили т
14.09.2006 Новости социологии: пьянство выручает трудовые коллективы

ков, а время одиночек в бизнесе прошло. Пьянство полезно в работе с клиентами, коллегами по работе. Алкоголь помогает сотрудникам лучше понять друг друга, суть бизнеса, улучшить собственные соц
14.09.2006 Новости социологии: пьянство выручает трудовые коллективы

ков, а время одиночек в бизнесе прошло. Пьянство полезно в работе с клиентами, коллегами по работе. Алкоголь помогает сотрудникам лучше понять друг друга, суть бизнеса, улучшить собственные соц
27.06.2000 Онлайновый магазин алкогольных напитков Liquor.com понижает цену акций при их первичном размещении

Компания Liquor.com, специализирующаяся на продаже алкогольных напитков через интернет, изменила параметры первичного размещения акций (IPO), опасаясь что инвесторы могут купить недостаточно акций компании. Liquor.com снизила ценовой диапазон с

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Simple Group - SimpleWine - Винотеки Симпл Вайн УК 9 4
Открытие ФК - Банк Открытие 528 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 249 3
IKEA - ИКЕА 151 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 211 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 461 3
Алвиса - Alvisa 4 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2677 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 425 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 215 2
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 12 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 770 2
Carlsberg Group 25 2
Visa International 1932 2
Сбер - Сбербанк Юго-Западный банк 11 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 202 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 195 2
Coca-Cola Company 253 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 106 2
McDonald’s - Макдоналдс 194 2
Яндекс.Доставка 66 2
Альфа-Банк 1700 2
РЖД - Российские железные дороги 1811 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2696 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4227 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2591 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5534 10
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками 81 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4762 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3154 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5194 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10771 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3184 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1838 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2978 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2616 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2393 4
Судебная власть - Judicial power 2234 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 942 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1317 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 3
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 764 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 421 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2122 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1640 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1811 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1021 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1292 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 319 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4417 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 169 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 353 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 710 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 210 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 290 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 133 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1321 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 415 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 258 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2867 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1143 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1417 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2666 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 112 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1004 2
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 59 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 3 1
Ассоциация онлайновых магазинов 2 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 85 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6195 1
ЛДПР 102 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 280 1
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 9 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28724 50
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60586 41
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11163 40
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4193 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45955 30
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11060 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14992 22
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11183 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24553 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6240 20
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 4203 19
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9856 18
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2174 17
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9207 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23071 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16462 17
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Microsoft Windows 15176 6
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Apple iPhone - серия смартфонов 6917 5
Apple iPhone 6 4862 5
Microsoft Windows 2000 8661 5
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МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1515 3
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Microsoft SQL Server 1542 2
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Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 35 2
Microsoft Office 3595 2
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Microsoft Xbox - Игровая приставка 1802 2
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ScienceDaily 400 3
Nature 805 3
Space Daily 528 3
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 109 2
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 2
comScore Networks 35 1
IMS Research 31 1
Computer Economics 32 1
Allied Business Intelligence 16 1
VDC Research 6 1
SimilarWeb 37 1
GfK Rus - ГФК-Русь 210 1
Research and Markets 24 1
ABI Research 233 1
Fortune Global 500 285 1
Gartner - Гартнер 3518 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 521 6
BU - Boston University - Бостонский университет 62 4
РАН - Российская академия наук 1785 3
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 81 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 143 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 496 2
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 41 2
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 27 2
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 14 2
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 2
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 2
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 63 2
University of Manchester - Манчестерский университет 76 1
University of Auckland - Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau - Оклендский университет 17 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 63 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 43 1
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 15 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 45 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 31 1
UC Riverside, UCR - University of California, Riverside - Калифорнийский университет в Риверсайде 14 1
North Carolina Institute of Medicine - Медицинский институт Северной Каролины 1 1
University of Chicago - Чикагский университет 97 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 10 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1423 1
University of Pittsburgh - School of Medicine - Питтсбургская школа медицины - Медицинская школа Университета Питтсбурга 3 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 11 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 120 1
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 14 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
University of Bristol - Бристольский университет 80 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 68 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 39 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 546 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 1
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