Пищевая промышленность Алкоголь Алкогольные напитки Спиртные напитки Alcoholic beverages Alcohol
|10.07.2023
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«Пятёрочка» и «Перекресток» хотят продавать алкоголь и сигареты с помощью биометрии
риводятся четыре группы аргументов: вторжение в частную жизнь, нежелание и дефицит доверия, отсутствие нужды и недостаточная информированность. Фото: x5.ru «Пятёрочка» и «Перекресток» хотят продавать алкоголь и табак на кассах самообслуживания Опыт использования биометрии Технологии биометрической идентификации в различных секторах экономики активно развиваются во всем мире. Так, в Индии к
|20.12.2022
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Власти готовятся разрешить «Сбермаркету», Ozon и Wildberries продавать алкоголь через интернет
в России запрещена законом. Однако последние несколько лет такая возможность обсуждается властями. Алкоголь могут начать продавать на меркетплейсах. Власти включат их в эксперимент Весной 2021
|31.08.2018
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На сеть модных российских алкогольных бутиков напали тайные майнеры криптовалюты
нная в 1994 г., является одним из крупнейших импортеров и дистрибьюторов алкогольной продукции в России. Предлагаемый ассортимент насчитывает более 4 тыс. вин из 42 стран, также в него входят крепкие спиртные напитки, минеральные воды и соки. У компании есть своя сеть винотек SimpleWine, винные бары Grand Cru и SimpleWine&Bar, школа вина «Энотрия» и издательство Simple Wine News. Как нашли
|10.11.2017
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Алкоголь убивает стволовые клетки мозга и не дает восстановиться когнитивным функциям
ицинского отделения Техасского университета в Галвестоне (США), проведенное на взрослых мышах. Кроме того, стволовые клетки в ключевых областях мозга у взрослых женских и мужских особей реагируют на алкоголь по-разному. Предполагается, что новое исследование позволит разработать более эффективные способы лечения алкоголизма. Стволовые клетки головного мозга создают новые нервные клетки и
|09.07.2017
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Алкоголь во время беременности — проблемы с психикой у следующих поколений
Женщины, употребляющие алкоголь во время беременности, рискуют спровоцировать развитие алкогольного синдрома плода у
|27.06.2016
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Алкоголь может вызвать рак даже при малых дозах
риск развития рака молочной железы, рака прямой кишки, а также рака ротовой полости, глотки, пищевода, гортани и печени. Эти виды рака широко распространены и часто приводят к смерти. Особенно опасен алкоголь для женщин, поскольку он резко повышает риск рака молочной железы Больше всего ученых поразили данные по развитию рака молочной железы – самого частого вида рака у женщин, в том числе
|08.12.2014
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Сеть алкогольных супермаркетов «Винлаб» внедряет SAP for Retail
В сети алкогольных супермаркетов «Винлаб» стартовал проект по внедрению системы SAP for Retail в сети алкогольных супермаркетов «Винлаб». Партнером по внедрению стала компания TeamIdea. Об этом
|08.10.2013
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Почему алкоголь мешает заживлению костей
Врачи давно заметили, что алкоголь значительно ухудшает процесс заживления костей после переломов. И только теперь исследование Университета Лойолы (США) пролило свет на то, как именно алкоголь замедляет исцелени
|12.07.2013
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Сигареты и алкоголь одновременно – быстрый путь к слабоумию
тех, кто не курит и умеренно выпивает. До этого исследователи уже обращали внимание, что курение и алкоголь по отдельности вносят вклад в развитие деменции. Однако впервые психиатры обратили в
|12.07.2011
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Алкоголь необратимо повреждает ДНК
механизмов защиты. Эти данные заставляют нас по-новому взглянуть на механизмы, посредством которых алкоголь оказывает губительное действие на организм. Они также указывают на наличие, по крайн
|22.12.2010
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«Яндекс» изучил поисковые запросы об алкогольных напитках
з них — вино. Судя по поисковым запросам, в которых пользователи уточняют характеристики вина, больше всего любят французское красное сухое. Водкой интересуются почти в два раза меньше. Входит в моду виски — количество запросов про этот напиток росло в течение всего года. Некоторые виды спиртного — например красное и белое вино, портвейн, коктейли — интересуют людей круглый год, а некоторые
|15.11.2010
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Алкоголь полезен при болезнях сердца
и для людей, у которых уже есть проблемы с сердцем. Кардиолог Эрин Микос (Erin Michos) из Университета Джона Хопкинса говорит, что она не рекомендует умеренно-выпивающим людям переставать употреблять алкоголь, но и не советует тем, кто не пьет, начинать это делать. Она замечает, что полезным является регулярное употребление небольших доз алкоголя: "Принятие до двух рюмок в день не может сра
|08.02.2010
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В Антарктиде обнаружено древнее виски
Во льдах Антарктиды найдены виски и бренди столетней выдержки, сообщает РБК со ссылкой на телеканал "Россия 24". В бутылк
|29.07.2009
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Алкоголизация России в цифрах: итоги соцопроса
). Этот показатель наиболее высок в малых городах (44%) и среди 18-24-летних (12%). 23% употребляют алкоголь два-три раза в месяц, 18% - раз в месяц, 25% - реже, чем раз в месяц (в 1996 году -
|27.04.2009
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«Алкоголь.ру» запустил англоязычную версию
Портал «Алкоголь.ру» (alcohole.ru) объявил о запуске англоязычной версии. Основной задачей англоязычной версии портала является информирование зарубежных производителей и дистрибуторов о ситуации на ро
|05.06.2008
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Алкоголь снижает риск ревматоидного артрита
ск возникновения артрита почти на 50%, причем наибольшее снижение риска наблюдалось в группе с самым высоким уровнем потребления алкоголя. Этот эффект проявлялся в равной степени у мужчин и у женщин. Алкоголь снижает и риск заболевания у тех опрошенных, которые постоянно курят и имеют генетическую предрасположенность к заболеванию артритом. Основной вывод исследования заключается в несомнен
|07.03.2008
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Алкоголь предупреждает сердечные недуги
чем у совершенно непьющих. Результат оказался статистически значимым даже с учетом всех остальных факторов (массы тела, демографических и иных показателей). Как сообщает Physorg, среди употребляющих алкоголь испытуемых выделялась подгруппа лиц, употребляющих исключительно виноградное вино - у них снижение риска оказалось особенно высоким, однако относительно малая статистика не позволила п
|26.02.2008
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Создан электронный дегустатор бренди
Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета разработали электронное устройство, которое способно различать различные марки бренди, а также определять срок выдержки этого напитка. Созданное устройство представляет собой несколько датчиков, а также аппаратно-программный комплекс для обработки информации датчиков. Оно
|28.03.2007
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Табак и алкоголь опаснее ЛСД: новая классификация
По всемирной шкале алкоголь и табак даже не причисляют к наркотическим средствам. Тем не менее, как показывают с
|19.12.2006
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Алкоголь может стать лекарством против ревматоидного артрита
получал разбавленный спирт, артритом заболели лишь около 60%. Можно, таким образом, утверждать, что алкоголь приводит к предотвращению или подавлению воспалительного процесса. Ученые отметили т
|19.12.2006
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Алкоголь может стать лекарством против ревматоидного артрита
получал разбавленный спирт, артритом заболели лишь около 60%. Можно, таким образом, утверждать, что алкоголь приводит к предотвращению или подавлению воспалительного процесса. Ученые отметили т
|14.09.2006
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Новости социологии: пьянство выручает трудовые коллективы
ков, а время одиночек в бизнесе прошло. Пьянство полезно в работе с клиентами, коллегами по работе. Алкоголь помогает сотрудникам лучше понять друг друга, суть бизнеса, улучшить собственные соц
|14.09.2006
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Новости социологии: пьянство выручает трудовые коллективы
ков, а время одиночек в бизнесе прошло. Пьянство полезно в работе с клиентами, коллегами по работе. Алкоголь помогает сотрудникам лучше понять друг друга, суть бизнеса, улучшить собственные соц
|27.06.2000
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Онлайновый магазин алкогольных напитков Liquor.com понижает цену акций при их первичном размещении
Компания Liquor.com, специализирующаяся на продаже алкогольных напитков через интернет, изменила параметры первичного размещения акций (IPO), опасаясь что инвесторы могут купить недостаточно акций компании. Liquor.com снизила ценовой диапазон с
Пищевая промышленность и организации, системы, технологии, персоны:
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