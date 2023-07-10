Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol

«Пятёрочка» и «Перекресток» хотят продавать алкоголь и сигареты с помощью биометрии риводятся четыре группы аргументов: вторжение в частную жизнь, нежелание и дефицит доверия, отсутствие нужды и недостаточная информированность. Фото: x5.ru «Пятёрочка» и «Перекресток» хотят продавать алкоголь и табак на кассах самообслуживания Опыт использования биометрии Технологии биометрической идентификации в различных секторах экономики активно развиваются во всем мире. Так, в Индии к

Власти готовятся разрешить «Сбермаркету», Ozon и Wildberries продавать алкоголь через интернет в России запрещена законом. Однако последние несколько лет такая возможность обсуждается властями. Алкоголь могут начать продавать на меркетплейсах. Власти включат их в эксперимент Весной 2021

На сеть модных российских алкогольных бутиков напали тайные майнеры криптовалюты нная в 1994 г., является одним из крупнейших импортеров и дистрибьюторов алкогольной продукции в России. Предлагаемый ассортимент насчитывает более 4 тыс. вин из 42 стран, также в него входят крепкие спиртные напитки, минеральные воды и соки. У компании есть своя сеть винотек SimpleWine, винные бары Grand Cru и SimpleWine&Bar, школа вина «Энотрия» и издательство Simple Wine News. Как нашли

Алкоголь убивает стволовые клетки мозга и не дает восстановиться когнитивным функциям ицинского отделения Техасского университета в Галвестоне (США), проведенное на взрослых мышах. Кроме того, стволовые клетки в ключевых областях мозга у взрослых женских и мужских особей реагируют на алкоголь по-разному. Предполагается, что новое исследование позволит разработать более эффективные способы лечения алкоголизма. Стволовые клетки головного мозга создают новые нервные клетки и

Алкоголь во время беременности — проблемы с психикой у следующих поколений Женщины, употребляющие алкоголь во время беременности, рискуют спровоцировать развитие алкогольного синдрома плода у

Алкоголь может вызвать рак даже при малых дозах риск развития рака молочной железы, рака прямой кишки, а также рака ротовой полости, глотки, пищевода, гортани и печени. Эти виды рака широко распространены и часто приводят к смерти. Особенно опасен алкоголь для женщин, поскольку он резко повышает риск рака молочной железы Больше всего ученых поразили данные по развитию рака молочной железы – самого частого вида рака у женщин, в том числе

Сеть алкогольных супермаркетов «Винлаб» внедряет SAP for Retail В сети алкогольных супермаркетов «Винлаб» стартовал проект по внедрению системы SAP for Retail в сети алкогольных супермаркетов «Винлаб». Партнером по внедрению стала компания TeamIdea. Об этом

Почему алкоголь мешает заживлению костей Врачи давно заметили, что алкоголь значительно ухудшает процесс заживления костей после переломов. И только теперь исследование Университета Лойолы (США) пролило свет на то, как именно алкоголь замедляет исцелени

Сигареты и алкоголь одновременно – быстрый путь к слабоумию тех, кто не курит и умеренно выпивает. До этого исследователи уже обращали внимание, что курение и алкоголь по отдельности вносят вклад в развитие деменции. Однако впервые психиатры обратили в

Алкоголь необратимо повреждает ДНК механизмов защиты. Эти данные заставляют нас по-новому взглянуть на механизмы, посредством которых алкоголь оказывает губительное действие на организм. Они также указывают на наличие, по крайн

«Яндекс» изучил поисковые запросы об алкогольных напитках з них — вино. Судя по поисковым запросам, в которых пользователи уточняют характеристики вина, больше всего любят французское красное сухое. Водкой интересуются почти в два раза меньше. Входит в моду виски — количество запросов про этот напиток росло в течение всего года. Некоторые виды спиртного — например красное и белое вино, портвейн, коктейли — интересуют людей круглый год, а некоторые

Алкоголь полезен при болезнях сердца и для людей, у которых уже есть проблемы с сердцем. Кардиолог Эрин Микос (Erin Michos) из Университета Джона Хопкинса говорит, что она не рекомендует умеренно-выпивающим людям переставать употреблять алкоголь, но и не советует тем, кто не пьет, начинать это делать. Она замечает, что полезным является регулярное употребление небольших доз алкоголя: "Принятие до двух рюмок в день не может сра

В Антарктиде обнаружено древнее виски Во льдах Антарктиды найдены виски и бренди столетней выдержки, сообщает РБК со ссылкой на телеканал "Россия 24". В бутылк

Алкоголизация России в цифрах: итоги соцопроса ). Этот показатель наиболее высок в малых городах (44%) и среди 18-24-летних (12%). 23% употребляют алкоголь два-три раза в месяц, 18% - раз в месяц, 25% - реже, чем раз в месяц (в 1996 году -

«Алкоголь.ру» запустил англоязычную версию Портал «Алкоголь.ру» (alcohole.ru) объявил о запуске англоязычной версии. Основной задачей англоязычной версии портала является информирование зарубежных производителей и дистрибуторов о ситуации на ро

Алкоголь снижает риск ревматоидного артрита ск возникновения артрита почти на 50%, причем наибольшее снижение риска наблюдалось в группе с самым высоким уровнем потребления алкоголя. Этот эффект проявлялся в равной степени у мужчин и у женщин. Алкоголь снижает и риск заболевания у тех опрошенных, которые постоянно курят и имеют генетическую предрасположенность к заболеванию артритом. Основной вывод исследования заключается в несомнен

Алкоголь предупреждает сердечные недуги чем у совершенно непьющих. Результат оказался статистически значимым даже с учетом всех остальных факторов (массы тела, демографических и иных показателей). Как сообщает Physorg, среди употребляющих алкоголь испытуемых выделялась подгруппа лиц, употребляющих исключительно виноградное вино - у них снижение риска оказалось особенно высоким, однако относительно малая статистика не позволила п

Создан электронный дегустатор бренди Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета разработали электронное устройство, которое способно различать различные марки бренди, а также определять срок выдержки этого напитка. Созданное устройство представляет собой несколько датчиков, а также аппаратно-программный комплекс для обработки информации датчиков. Оно

Табак и алкоголь опаснее ЛСД: новая классификация По всемирной шкале алкоголь и табак даже не причисляют к наркотическим средствам. Тем не менее, как показывают с

Алкоголь может стать лекарством против ревматоидного артрита получал разбавленный спирт, артритом заболели лишь около 60%. Можно, таким образом, утверждать, что алкоголь приводит к предотвращению или подавлению воспалительного процесса. Ученые отметили т

Алкоголь может стать лекарством против ревматоидного артрита получал разбавленный спирт, артритом заболели лишь около 60%. Можно, таким образом, утверждать, что алкоголь приводит к предотвращению или подавлению воспалительного процесса. Ученые отметили т

Новости социологии: пьянство выручает трудовые коллективы ков, а время одиночек в бизнесе прошло. Пьянство полезно в работе с клиентами, коллегами по работе. Алкоголь помогает сотрудникам лучше понять друг друга, суть бизнеса, улучшить собственные соц

Новости социологии: пьянство выручает трудовые коллективы ков, а время одиночек в бизнесе прошло. Пьянство полезно в работе с клиентами, коллегами по работе. Алкоголь помогает сотрудникам лучше понять друг друга, суть бизнеса, улучшить собственные соц