Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НРД
Национальный расчетный депозитарий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 99, упоминаний - 174
НРД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 20
|Андрианов Павел 31 12
|Емельченков Сергей 83 11
|Лагунов Андрей 10 10
|Бижан Михаил 10 10
|Казанцев Сергей 11 9
|Дворкович Аркадий 169 9
|Марова Юлия 10 9
|Сологуб Денис 16 9
|Иванов Георгий 18 8
|Поляков Евгений 14 7
|Кадыков Роман 15 6
|Бычков Александр 39 6
|Мотренко Андрей 10 6
|Теличева Наталья 125 6
|Гоцуцов Сергей 9 5
|Балашов Игорь 9 5
|Мозин Олег 5 5
|Макаренков Константин 32 5
|Алифанов Кирилл 56 5
|Исаев Антон 7 5
|Нестеров Алексей 79 5
|Осипова Александра 16 5
|Галактионов Вячеслав 8 5
|Мухамадеев Ильяс 5 5
|Чукарин Алексей 56 5
|Масенков Владислав 9 5
|Абакумов Евгений 103 5
|Баренбойм Владислав 5 5
|Дюбанов Анатолий 86 5
|Кудрявцев Олег 6 5
|Артамохов Павел 6 5
|Матвеева Татьяна 83 5
|Приданкин Андрей 30 5
|Калина Роман 60 5
|Зыков Игорь 7 5
|Носов Михаил 17 5
|Кузьмин Павел 14 5
|Соколов Алексей 121 5
|Корягин Михаил 6 5
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 1
|Банки.ру - Banki.ru 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761538, в очереди разбора - 665227.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761538, в очереди разбора - 665227.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru