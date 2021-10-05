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НРД
Национальный расчетный депозитарий


05.10.2021 Райффайзенбанк подключил «Северсталь» к «Транзит 2.0» через API 2
09.08.2021 «ВТБ капитал инвестиции» расширили возможности онлайн-сервиса для получения статуса квалифицированного инвестора 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 3
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 3
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
28.04.2021 Росэксимбанк внедрил решение на микросервисах для получения информации из внешних систем 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 3
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 1
09.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 2
02.11.2020 Росбанк и «Технониколь» перешли на взаимодействие host-to-host через канал НРД Транзит 2.0 3
12.10.2020 «Диасофт» роботизировал электронный документооборот с СЭД НРД 1
10.09.2020 «Диасофт» интегрирует платформу RU Data во внутренние системы участников финрынка 2
20.07.2020 Россия запускает оплату штрафов и госуслуг по QR-коду 1
14.07.2020 «Биорг» создаcт электронный архив для Национального расчетного депозитария 4
23.06.2020 Райффайзенбанк и «Славнефть» начали сотрудничество через «Транзит 2.0» НРД 2
09.04.2020 Сбербанк обеспечил юрлицам возможность подавать поручения по счету депо дистанционно 1
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 2
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.03.2020 Сбербанк провел пилотные транзакции через платформу «Транзит 2.0» 3
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
03.03.2020 R-Style Softlab предложила банкам универсальное решение для автоматизации работы с ценными бумагами 1
15.01.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
30.12.2019 ИК «ЛОКО-Инвест» внедрила «Синтегро ОСБУ» 1
11.12.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
27.11.2019 Финансы окажутся в руках искусственного интеллекта 1
05.11.2019 IBS покупает у «Апланы» бизнес по тестированию ПО 1
19.09.2019 Bell Integrator модернизировал биллинговую систему Национального расчетного депозитария 6
07.08.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы» состоится 24 сентября 1
13.03.2019 Российский аутсорсинг ждет смены поколения ИТ-руководителей 4
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
20.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
15.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1

Публикаций - 99, упоминаний - 174

НРД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 8
SAP SE 3212 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 5
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 5
Ростех Швабе Холдинг 150 5
Микрон - Micron 365 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
Diasoft - Диасофт 354 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 4
3738 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 3
Samsung Electronics 5666 3
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 131 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
VK - Mail.ru Group 2483 2
Oracle Corporation 3344 2
Рексофт - Reksoft 201 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Google LLC 7148 2
Accenture - Аксенчер 531 2
Ланит Урал 18 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии 4 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
Citrix Systems 571 2
Бакка Софт - Bacca 13 2
КСК Технологии 27 2
Comindware - Колловэар 51 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
Логика Бизнеса 141 1
Pegasystems 29 1
Cloudera 49 1
Синтегро консалтинг 40 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 1
ИБС экспертиза 43 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 19
Открытие ФК 538 16
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 14
РЖД - Российские железные дороги 1081 13
МКБ - Московский кредитный банк 268 10
OTP Group - ОТП Банк 125 10
Альфа-Капитал УК 45 9
Альфа-Банк 1123 9
Новард Управляющая компания - Novard 67 8
Магнит - Сеть магазинов 269 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Газпромбанк - ГПБ 692 7
Русагро Группа Компаний 139 6
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 6
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Вертолеты России 114 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 5
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 5
X5 Group 599 4
Май - Российская торговая компания 49 4
Геобанк КБ 30 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 4
Азия Цемент 10 4
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 4
Уралсиб Банк 389 4
Северсталь Менеджмент 26 3
АльфаСтрахование СГ 208 3
Ингосстрах СПАО 210 3
РусГидро ПАО 129 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Агропромкомплектация ГК 6 3
Уралкалий ПАО 62 3
Аэрофлот 493 3
Норникель - Норильский никель 177 3
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 13
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 6
Федеральное казначейство России 766 6
Альянстрансатом 6 5
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 5
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 59 5
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 5
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 5
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 6 5
Администрация города Твери 5 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 5
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 4
Счётная палата РФ 460 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 4
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 2
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 19
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 9
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 7
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 6
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 5
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 3
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
DVP - Delivery versus Payment - порядок расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам 4 2
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Big Data - Большие данные 1136 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
МФУ - Многофункциональное устройство 586 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
R-Style Softlab - RS-Bank 228 4
Haulmont CUBA Platform 24 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 3
Google Android 10751 2
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
FlexSoft - FXL Платформа 28 2
НРД Транзит 2.0 2 2
Хоулмонт - Тезис 76 2
React - JavaScript фреймворк 24 1
IBM Mainframe 4 1
1С:Управление Холдингом 15 1
Мосбиржа Fins.money 2 1
Jenkins 22 1
Сбербанк SberBusinessAPI - Fintech API 12 1
Samsung DeX - Desktop eXperience 41 1
R-Style Softlab - RS-Securities 54 1
Comindware Business Application Platform 14 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
НМСПК - Новая международная система платежных карт БРИКС+ 1 1
Citrix Analytics 4 1
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 20 1
Atos Bull Escala 8 1
Интерфакс RU Data 1 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 9 1
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 81 1
РСА Помощник ОСАГО 6 1
Omnitracker 53 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
BlackBerry PlayBook 85 1
FlexSoft - FXL Front Desk 5 1
FlexSoft - FXL Data Force 4 1
FlexSoft - FXL VaBank (Ва-Банк) 4 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Apple iOS 5742 1
Linux OS 4257 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Четвернин Алексей 651 20
Андрианов Павел 31 12
Емельченков Сергей 83 11
Лагунов Андрей 10 10
Бижан Михаил 10 10
Казанцев Сергей 11 9
Дворкович Аркадий 169 9
Марова Юлия 10 9
Сологуб Денис 16 9
Иванов Георгий 18 8
Поляков Евгений 14 7
Кадыков Роман 15 6
Бычков Александр 39 6
Мотренко Андрей 10 6
Теличева Наталья 125 6
Гоцуцов Сергей 9 5
Балашов Игорь 9 5
Мозин Олег 5 5
Макаренков Константин 32 5
Алифанов Кирилл 56 5
Исаев Антон 7 5
Нестеров Алексей 79 5
Осипова Александра 16 5
Галактионов Вячеслав 8 5
Мухамадеев Ильяс 5 5
Чукарин Алексей 56 5
Масенков Владислав 9 5
Абакумов Евгений 103 5
Баренбойм Владислав 5 5
Дюбанов Анатолий 86 5
Кудрявцев Олег 6 5
Артамохов Павел 6 5
Матвеева Татьяна 83 5
Приданкин Андрей 30 5
Калина Роман 60 5
Зыков Игорь 7 5
Носов Михаил 17 5
Кузьмин Павел 14 5
Соколов Алексей 121 5
Корягин Михаил 6 5
Россия - Российская федерация - РФ 57350 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 15
Казахстан - Республика 2629 10
Беларусь - Белоруссия 2088 7
Украина 3365 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 5
Россия - Челябинская область 658 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 4
Европа 3752 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Восточная Европа 1678 2
Земля - планета Солнечной системы 863 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Россия - Тульская область 752 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 1
Россия - Липецкая область 292 1
Россия - Сочи 912 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 24
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 9
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Аутсорсинг 84 2
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 2
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 29 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 264 1
Банки.ру - Banki.ru 28 1
CNews Инновация года - награда 26 9
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 5
Forrester Research 385 2
IDC - International Data Corporation 2718 1
CNews Analytics 1988 1
Gartner 2190 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Markswebb 21 1
Level One - образовательный проект 3 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
Академия АйТи 34 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 16
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 12
CNews FORUM Кейсы 44 9
CNews AWARDS 291 2
CNews ИТ-стратегия 13 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761538, в очереди разбора - 665227.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Техника

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