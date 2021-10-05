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КиноПоиск
Портал о кино


05.10.2021 «Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный» 1
01.10.2021 «Яндекс» выложил в открытый доступ библиотеку машинного обучения Catboost 1.0.0 1
28.09.2021 В «Яндекс ID» появился центр поддержки 1
24.09.2021 Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров 1
27.08.2021 Huawei представляет обновление Harmony OS 2.0 для смарт-экранов Huawei Vision S 1
13.08.2021 Yandex Pay стал начислять баллы «Плюса» 1
11.08.2021 Утвержден новый список российского ПО для предустановки на гаджеты. Приложений стало больше 1
02.08.2021 «Яндекс Плюс» запускает программу «Пятёрка с Плюсом» 1
28.07.2021 «Яндекс» показал колоссальный рост выручки и снижение убытков 1
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10 1
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
31.05.2021 «Яндекс» предложил конкурентам продвигать их сервисы как свои, но конкуренты остались недовольны 1
20.05.2021 Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров 1
20.05.2021 Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 1
28.04.2021 Реклама впервые перестала быть для «Яндекса» главным источником денег. Теперь это «Такси» 1
26.04.2021 В «Яндекс.Маркете» можно получить баллы «Плюса» за отзывы на товары 1
02.04.2021 LG выпустила смарт-ТВ с операционкой специально для России 2
01.04.2021 «Мой офис» на ПК стал бесплатным. Но не для всех 1
01.04.2021 Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
29.03.2021 Партнеры «Яндекс.видео» получили 13 млрд просмотров за 2020 год 1
22.03.2021 «Яндекс» удалил из поисковой выдачи более 15 млн ссылок на сайты с нелегальным контентом 1
16.03.2021 Россиян обложат штрафами на сотни тысяч за продажу гаджетов без отечественного ПО 1
09.03.2021 Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 1
26.02.2021 «Яндекс» выделяет «Такси», «Маркет» и «Еду» в отдельную бизнес-группу 1
24.02.2021 Власти обязали «Яндекс» быть скромнее в продвижении своих сервисов 1
16.02.2021 Доходы «Яндекса» от рекламы сократились. Выручку спасло «Такси» 1
27.01.2021 Где слушать музыку бесплатно: 8 лучших сервисов 1
21.01.2021 Предустановка российского ПО на смартфоны застопорилась из-за «Яндекса» 1
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК 1
28.12.2020 Россияне выпустили смарт-ТВ с гигантским экраном и поддержкой 4К. Цена 1
24.12.2020 Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО 1
09.12.2020 Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1
08.12.2020 Минцифры рассказало, какие российские приложения будут предустанавливать на смартфоны и ПК. В основном это «Яндекс» и Mail.ru 1
25.11.2020 «Яндекс» выпустил мощную флагманскую смарт-колонку «Станция макс». Цена, видео 1
23.11.2020 Ассистент «Алиса» появился в телевизорах Hyundai 2
19.11.2020 «Алиса» появилась в телевизорах на платформе «Яндекса» 1
01.11.2020 Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности 4
23.10.2020 Число подписчиков «Яндекс.Плюса» в России превысило 5 миллионов 4
06.10.2020 На «Яндекс.Маркете» и «Кинопоиске» теперь можно использовать баллы «Яндекс.Плюса» 5

Публикаций - 118, упоминаний - 181

КиноПоиск упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 70
VK - Mail.ru Group 2483 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
Apple Inc - Эппл Рус 7701 15
Google LLC 7148 11
Samsung Electronics 5666 9
Huawei 2730 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 7
Xiaomi 904 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
Leff 5 5
Rambler Group - Рамблер ГК 485 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 4
DEXP 27 4
Yuno 5 4
Yandex Data Factory - YDF 25 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 4
RuTube - видеохостинг 120 3
Microsoft Corporation 11077 2
App Annie 73 2
НТВ-Плюс 174 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Merlion - Мерлион 275 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
Руформ 4 2
HitBuy 3 1
SPB TV 43 1
BBK Electronics 120 1
Яндекс.МедиаЛаб - Yandex MediaLab 1 1
Nvidia Corp 2019 1
BQ Mobile 7 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 17 1
Amlogic 16 1
Актион-МЦФЭР 18 1
Realme 79 1
OPPO Electronics 222 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 1
Telegram Group 702 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 30
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 19
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 17
Яндекс.Такси 271 12
Uber Technologies 258 11
Uber 257 11
Авто.ру - Auto.ru 67 10
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 9
Яндекс.Еда 93 9
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 7
Hyundai Motor 145 6
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 6
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 5
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 39 4
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 3
Газпром-Медиа Холдинг 120 3
О2О Delivery club 153 3
Visa International 1345 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 3
Storytel - Сторител 5 2
Bookmate 19 2
Coursera 40 2
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
MAMM.ART - Мультимедиа арт музей 4 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 10 1
Кассир.ру - Kassir.ru 12 1
Лабиринт - книжный интернет-магазин 11 1
Московский театр на Таганке - Таганка 2 1
AliExpress Tmall 52 1
Aviasales - Jetradar 47 1
A&NN Investments 5 1
Warner Bros. International Television Distribution 178 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Era Capital 12 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 5
Правительство РФ 2203 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Администрация Президента РФ 267 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 250 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
Интернет-видео - ассоциация 9 2
ЛДПР 69 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 13
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 10
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 7
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 573 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 3
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
Социальные сети - Соцсети 96 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 1
CI - Common Interface - Интерфейс подключения для электронных модулей 13 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
DDR - Double data rate 1068 1
MCC - Merchant Category Code - MCC-код - код категории продавца 1 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 207 1
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio 26 1
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 15 1
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 28 1
Родительский контроль 156 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 1
Наушники - Headphones 80 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 480 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 1
Google Android 10751 30
Яндекс.Плюс 44 19
Яндекс.Музыка 131 18
Apple iOS 5742 13
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 13
Яндекс.Маркет 439 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 11
VK - Mail.ru Одноклассники 857 11
Google YouTube - Видеохостинг 1715 10
Яндекс.Афиша 26 10
Яндекс.Дзен 66 9
Microsoft Windows 10 6635 9
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 8
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 8
Яндекс.Телепрограмма 12 7
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 7
Apple iPad 3263 7
Новые облачные технологии - МойОфис 311 6
Яндекс.Недвижимость 26 6
Google AOSP - Android Open Source Project 42 6
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 6
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 6
Uber Eats - UberEATs 28 5
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 5
Яндекс.Лавка 68 5
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 4
Apple Pay 385 4
Google Pay - Google Android Pay 297 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Apple macOS 925 4
Яндекс.Видео 32 4
Linux OS 4257 4
Huawei Honor 30 - Серия смартфонов 27 3
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 37 3
Яндекс.Радар 25 3
Huawei Honor Band - Фитнес-трекер 30 3
Samsung Pay 238 3
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 3
Яндекс.Шеф 11 3
Путин Владимир 1824 8
Волож Аркадий 181 7
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 5
Худавердян Тигран 66 4
Ющенко Александр 25 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Бырдин Алексей 21 3
Канаев Алексей 3 3
Филипук Ольга 6 3
Сапельников Сергей 100 2
Стыскин Андрей 9 2
Гевак Андрей 4 2
Кирсанова Светлана 54 2
Болецкая Ксения 1 1
King Stephen - Кинг Стивен 18 1
Saldana Zoe - Зои Салдана 1 1
Лапшина Екатерина 12 1
Дауни-младший Роберт 1 1
Abrams J.J. - Абрамса Джей Джей 2 1
Савиновский Артем 1 1
Джейн Леви 1 1
Stevenson Ben - Стивенсон Бен 1 1
Man Yu - Мань Юй 9 1
Гутенёв Владимир 6 1
Николаев Олег 11 1
Hardy Tom - Харди Том 2 1
Орлова Мария 8 1
Шмулевич Марк 79 1
Ильф Илья 1 1
Дудь Юрий 1 1
Петров Евгений 11 1
Горбачев Дмитрий 11 1
Петелина Екатерина 13 1
Козлюк Артем 39 1
Субботин Вадим 11 1
Сергеев Дмитрий 52 1
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Беларусь - Белоруссия 2088 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 9
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 5
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Европа 3752 4
Украина 3365 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761268, в очереди разбора - 664957.
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