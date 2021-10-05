Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
КиноПоиск
Портал о кино
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 118, упоминаний - 181
КиноПоиск упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 8
|Волож Аркадий 181 7
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 5
|Худавердян Тигран 66 4
|Ющенко Александр 25 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Бырдин Алексей 21 3
|Канаев Алексей 3 3
|Филипук Ольга 6 3
|Сапельников Сергей 100 2
|Стыскин Андрей 9 2
|Гевак Андрей 4 2
|Кирсанова Светлана 54 2
|Болецкая Ксения 1 1
|King Stephen - Кинг Стивен 18 1
|Saldana Zoe - Зои Салдана 1 1
|Лапшина Екатерина 12 1
|Дауни-младший Роберт 1 1
|Abrams J.J. - Абрамса Джей Джей 2 1
|Савиновский Артем 1 1
|Джейн Леви 1 1
|Stevenson Ben - Стивенсон Бен 1 1
|Man Yu - Мань Юй 9 1
|Гутенёв Владимир 6 1
|Николаев Олег 11 1
|Hardy Tom - Харди Том 2 1
|Орлова Мария 8 1
|Шмулевич Марк 79 1
|Ильф Илья 1 1
|Дудь Юрий 1 1
|Петров Евгений 11 1
|Горбачев Дмитрий 11 1
|Петелина Екатерина 13 1
|Козлюк Артем 39 1
|Субботин Вадим 11 1
|Сергеев Дмитрий 52 1
|Ran Tony - Ран Тони 13 1
|Жигарев Сергей 14 1
|Круглов Константин 21 1
|Иванов Антон 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761268, в очереди разбора - 664957.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761268, в очереди разбора - 664957.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru