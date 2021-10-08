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Квант НПП КП
НПП Космического приборостроения



08.10.2021 Merlion стала эксклюзивным дистрибьютором отечественных мониторов Lightcom 1
06.10.2021 «Росатом» потратит восемь миллиардов на квантовые вычисления 1
20.05.2021 «Максимателеком» продала AdTech-бизнес и сосредоточится на цифровизации городов 3
02.03.2021 «Росатом» для своего квантового компьютера купил на 4,5 миллиарда «железо» с Антильских островов 1
30.12.2020 Russ Outdoor и «Квант» запускают таргетинг рекламы на билбордах с помощью больших данных 1
25.11.2020 «Максимателеком» разместила биржевые облигации на 2,5 миллиарда рублей 1
24.07.2019 «Ред софт» и «Квант» подтвердили совместимость «Ред База Данных» и «Квант-Энерго» 1
22.07.2019 Взломан крупный подрядчик ФСБ. Он работал над чтением чужой почты и деаноном пользователей Tor 2
20.12.2018 Нейросеть ФСБ отслеживает в соцсетях недовольных 2
22.04.2016 В Ереване построили завод по производству оборудования для электросетевого комплекса Армении 1
10.02.2015 «Ростелеком» переключил на цифровую АТС более 2 тыс. абонентов в Каспийске 1
02.06.2014 АФК «Система» и «Банк Москвы» вложили 6 млрд руб. в холдинг РТИ 1
26.06.2013 ИТ-власть получила молодое лицо 1
31.01.2013 «Ситроникс» зачистили перед возрождением: Уволен президент 1
06.07.2012 Медведев назначил замминистра связи 29-летнего эксперта по ГЛОНАСС 1
10.04.2012 "Стахановцы" нашего времени: как готовили видеонаблюдение на выборах 2012 1
17.06.2010 ГЛОНАСС обошелся в 70 млрд руб 1
28.01.2010 Топ-менеджер ТНК-ВР назначен вице-президентом «Ситроникса» 1
26.01.2010 В НИИ КП внедряется автоматическая линия по монтажу элементной базы 1
30.07.2009 В России создается производство солнечных батарей для КА 4
30.07.2009 «Роснано» инвестирует в производство солнечных батарей 550 млн руб. 5
29.06.2009 «Ситроникс» купил ИБ-стратега МТС 1
21.01.2009 Актуальные проблемы ракетно-космического приборостроения и ИТ рассмотрят в Москве 1
10.12.2008 «Ситроникс» почти справился с убытками 1
26.11.2008 Российская станция приема космической информации установлена в Армении 1
18.11.2008 Сборочный бизнес «Ситроникса» накрыли убытки 2
24.09.2008 Россия и Казахстан будут сотрудничать в области нанотехнологий 2
05.09.2008 В России создан работающий Глонасс-ошейник 1
12.08.2008 В России пройдет конференция по аэрокосмическим микросистемам 1
07.07.2008 Станислав Клименко: "11 сентября" VR-технологии ворвались в нашу жизнь 1
22.05.2008 «Ситроникс» сократил состав правления до 11 человек 1
19.03.2008 10 апреля откроется HDI Show 2008 1
27.02.2008 Сгорел завод «Ситроникса» в Зеленограде 1
21.11.2007 В России создан ГЛОНАСС-оператор 1
21.11.2007 Дочки АФК "Система" создали компанию для развития ГЛОНАССа 1
17.09.2007 Разработаны комбинированные возобновляемые источники электроэнергии 1
11.07.2007 "КОСПАС-САРСАТ" будут использовать в борьбе с терроризмом 1
23.05.2007 Начинает работу Совет Главных конструкторов по системе Глонасс 1
10.05.2007 В Подмосковье пройдет Совет Главных конструкторов Глонасс 1
04.12.2006 Беларусь и Россия расширяют производство особо прочных волокон 1

Публикаций - 77, упоминаний - 98

Квант НПП КП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АФК Система ПАО 1594 19
Ситроникс - Sitronics 773 18
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 727 10
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Strom Telecom 58 7
Микрон - Micron 566 6
ИВК - Информационная внедренческая компания 139 6
Квазар-Микро 135 6
МаксимаТелеком 105 5
Intel Corporation 10761 5
NVision Group - Энвижн Груп 623 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7719 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8487 3
Cisco Systems 4617 3
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 3
Rover - RoverComputers 333 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7433 2
Twitter 2276 2
Meta - Facebook 4104 2
Sony 5558 2
HP - Hewlett-Packard 3422 2
Ланит ГК 1490 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1223 2
IBM 8608 2
Siemens AG - Сименс Россия 2218 2
Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 426 2
РТИ 126 2
Yota - Скартел 694 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 37 2
Digital Revolution - хакерская группировка 4 2
Nortel Networks 1269 2
Intracom Telecom 61 2
Ред Софт - Red Soft 258 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 610 1
SAS Institute 787 1
Telegram Group 728 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1778 1
Merlion - Мерлион 336 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2436 1
Apple Inc - Эппл Рус 10063 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3721 1
Газпром-Медиа Холдинг 134 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 830 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 361 3
Звезда НПП им. Г. И. Северина 9 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 168 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 1
ВТБ Банк Москвы 430 1
Ташир 15 1
Солид ИФК - инвестиционно-финансовой компании 6 1
Квант НПО - Научно-производственное объединение 3 1
BCS Global Markets - Инвестиционный банк 5 1
Росатом Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 19 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 92 1
ТНК-ВР Холдинг 236 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 131 1
РКС - Российские космические системы 111 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 190 1
Открытие ФК 565 1
АвтоВАЗ 159 1
ЮКОС НК 101 1
Russ Outdoor 7 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 291 1
LinkedIn 545 1
Почта России ПАО 1758 1
ГПБ - Газпромбанк 787 1
X5 Group 626 1
X5 Group - Пятерочка 597 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 683 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 832 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2322 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1866 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2000 3
Роснано 618 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7263 3
МКС - Международная космическая станция 1381 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1938 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1621 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 421 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1095 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 734 2
Президент Российской Федерации 1703 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1204 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1076 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2267 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 66 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 387 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1718 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 492 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 230 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 93 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 272 1
Администрация Президента РФ 321 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 290 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 268 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2695 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1829 1
Правительство РФ 2617 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1926 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1125 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1988 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10033 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2100 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12015 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 53 3
SAFT - Safe Agreement for Future Tokens - модель безопасного соглашения на будущие токены 8 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 64 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3925 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 883 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 443 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 891 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 453 1
НИР - Научно-исследовательская работа 169 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 44 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 266 1
АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 35 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 270 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1330 1
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 455 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 138 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 465 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 283 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 138 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 334 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 567 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3948 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2462 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1226 1
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 182 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1177 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 611 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 104 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 163 1
SSID - Service Set Identifier - Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi 58 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2046 7
МаксимаТелеком MT_Free 35 2
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 6 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 2
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 1
Intel Itanium 607 1
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 382 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 6 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 63 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 61 1
eDonkey - eD2k 3 1
Квант НПП КП - Квант-Энерго АСКУЭ 1 1
Mozilla Gecko - браузерный движок 55 1
Тройка - транспортная карта 44 1
Fujitsu LifeBook 166 1
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 12 1
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 1
Myspace - социальная сеть 607 1
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 63 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 110 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 719 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1254 1
Microsoft Windows 10 10061 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 112 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 534 1
Linux OS 7134 1
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 210 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 1
VK - Mail.ru Одноклассники 959 1
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 608 1
Путин Владимир 2376 4
Асланян Сергей 90 4
Вольпе Борис 76 4
Гончарук Александр 88 3
Никифоров Николай 1130 2
Пуликов Артем 2 2
Волин Алексей 114 2
Кондрашов Александр 7 2
Свердлов Денис 169 2
Шмулевич Марк 79 2
Евтушенков Владимир 185 2
Подопригора Владимир 1 1
Урличич Юрий 49 1
Стегайлов Владимир 3 1
Тюркин Михаил 43 1
Зимин Дмитрий 25 1
Пестерева Ольга 29 1
Пендюхов Михаил 1 1
Назаренко Сергей 2 1
Медведев Дмитрий 1577 1
Зайцева Анна 63 1
Чуйкова Дарья 1 1
Попов Алексей 329 1
Клименко Станислав 10 1
Пешняк Борис 3 1
Мусинов Артем 2 1
Хуснуллин Марат 3 1
Кочетков Владислав 222 1
Красников Геннадий 60 1
Громов Иван 98 1
Гамзатов Гамзат 14 1
Мардер Наум 101 1
Пьявкин Александр 12 1
Карпачев Александр 20 1
Красовский Александр 29 1
Ивакин Роман 52 1
Савин Сергей 88 1
Санарова Елена 8 1
Шалманов Сергей 194 1
Перминов Анатолий 94 1
Россия - Российская федерация - РФ 81572 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26463 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11968 9
Германия - Федеративная Республика 7755 8
Европа Восточная 2790 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33781 7
Чехия - Прага 131 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 984 5
Украина - Киев 905 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11484 5
Россия - СФО - Новосибирск 2901 4
Австралия - Сидней 196 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10812 3
Африка - Африканский регион 2653 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2875 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3761 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1677 3
Европа 7221 3
Армения - Республика 1035 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 3
Земля - планета Солнечной системы 6382 3
Беларусь - Белоруссия 3179 3
Греция - Греческая Республика 630 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1186 2
Ближний Восток 2474 2
Украина 5497 2
США - Нью-Йорк 2581 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1976 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1918 2
Азия - Азиатский регион 3142 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 623 2
Испания - Королевство 2505 2
Казахстан - Республика 4106 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 850 2
Армения - Ереван 132 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1564 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 440 1
Франция - Французская Республика 4912 1
Япония 7876 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 291 1
MLM - multi-level marketing - Сетевой маркетинг - Многоуровневый маркетинг 3 2
КПД - Коэффициент полезного действия 120 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 410 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4923 2
OOH - Out-of-home - Наружная реклама 4 1
МПС - Международные платежные системы 94 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 16 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 88 1
Экономический эффект 28 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1050 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 8 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 276 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1447 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 30 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 788 1
Градус Цельсия 222 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 910 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 508 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 77 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 775 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2640 1
Образование в России 550 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 393 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1863 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 612 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2217 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 103 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 16 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10233 6
CNews RND - R&D.CNews 2081 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
Коммерсантъ - Издательский дом 776 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
Thomson Reuters - Рейтер 5602 1
Россия 24 - телеканал 94 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
EE Times 151 1
IDC - International Data Corporation 4477 1
Juniper Research 417 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 73 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 540 4
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 94 3
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 11 2
СФУ - КрасГУ - Красноярский государственный университет 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 488 1
УрГУ - Уральский государственный университет 13 1
РГУ - Ростовский государственный университет 4 1
НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 12 1
Академия наук СССР - АН СССР 19 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 175 1
ТГУ - Томский государственный университет 86 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 78 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 9 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 202 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 148 1
ТПУ - Томский политехнический университет 85 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 212 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 164 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 1
РАН - Российская академия наук 908 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1020 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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