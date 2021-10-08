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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Квант НПП КП
НПП Космического приборостроения
Публикаций - 77, упоминаний - 98
Квант НПП КП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2376 4
|Асланян Сергей 90 4
|Вольпе Борис 76 4
|Гончарук Александр 88 3
|Никифоров Николай 1130 2
|Пуликов Артем 2 2
|Волин Алексей 114 2
|Кондрашов Александр 7 2
|Свердлов Денис 169 2
|Шмулевич Марк 79 2
|Евтушенков Владимир 185 2
|Подопригора Владимир 1 1
|Урличич Юрий 49 1
|Стегайлов Владимир 3 1
|Тюркин Михаил 43 1
|Зимин Дмитрий 25 1
|Пестерева Ольга 29 1
|Пендюхов Михаил 1 1
|Назаренко Сергей 2 1
|Медведев Дмитрий 1577 1
|Зайцева Анна 63 1
|Чуйкова Дарья 1 1
|Попов Алексей 329 1
|Клименко Станислав 10 1
|Пешняк Борис 3 1
|Мусинов Артем 2 1
|Хуснуллин Марат 3 1
|Кочетков Владислав 222 1
|Красников Геннадий 60 1
|Громов Иван 98 1
|Гамзатов Гамзат 14 1
|Мардер Наум 101 1
|Пьявкин Александр 12 1
|Карпачев Александр 20 1
|Красовский Александр 29 1
|Ивакин Роман 52 1
|Савин Сергей 88 1
|Санарова Елена 8 1
|Шалманов Сергей 194 1
|Перминов Анатолий 94 1
|IDC - International Data Corporation 4477 1
|Juniper Research 417 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 73 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru