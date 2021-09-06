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Гринатом
Greenatom
ИТ-интегратор Росатома


06.09.2021 «Росатом» зарегистрировал в реестре российского ПО модули импортонезависимой кадровой системы 1
26.08.2021 Удостоверяющий центр Росатома аккредитован для выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи 1
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 3
06.08.2021 «Дочка» «Росатома» массово закупает российскую ОС, сделав ее безальтернативной 1
27.07.2021 Росатом развивает собственную импортозамещенную платформу унифицированных коммуникаций 1
26.07.2021 «Дочка» «Росатома» потратит миллионы на обучение сотрудников российскому Linux 2
28.06.2021 Росатом внедряет отечественное серверное оборудование YADRO 2
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 1
11.06.2021 «Гринатом» разрабатывает цифровых ассистентов для Правительства Нижегородской области 3
24.05.2021 «Росатом» переносит огромную финансовую ИТ-систему с Oracle на Postgres Pro 3
17.05.2021 Импортонезависимая система управления качеством Росатома зарегистрирована в Роспатенте 1
22.04.2021 Специалисты «Гринатома» назвали три главные проблемы импортозамещения в крупных компаниях 3
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
15.04.2021 «Гринатом» лицензирован в качестве разработчика безопасного ПО 2
12.04.2021 «Гринатом» делает ставку на ИТ-специалистов уровня Junior 5
05.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
02.04.2021 Электронный документооборот в «Росатоме» сэкономил 13 тыс. рабочих дней сотрудников в 2020 году 2
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 4
22.03.2021 «Гринатом» перевел рабочие места госслужащих Челябинской области на российское ПО 2
19.03.2021 ИТ-«дочка» «Росатома» задорого ищет ЦОД для своих серверов 3
19.03.2021 За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть 1
15.03.2021 «Росатом» переводит первичные бухгалтерские документы в цифровой вид 2
11.03.2021 РЖД переводят тысячи ПК на Astra Linux. Цена проекта засекречена 5
11.03.2021 «Гринатом» продолжает внедрение российского ПО в ИТ-систему РЖД 2
09.03.2021 «Росатом» и Nokia провели испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на ЧМЗ 3
26.02.2021 «Гринатом» открыл два новых представительства в Приволжском федеральном округе 3
19.02.2021 100 тыс. сотрудников «Росатома» установят малоизвестный мессенджер, связанный с президентом «Ай-теко» 2
18.02.2021 «Росатом» приобрел 20 тыс. лицензий ПО «Мой офис» 1
08.02.2021 Росатом и правительство Нижегородской области открыли центр обработки документов и работы с населением 2
05.02.2021 Росатом внедрил электронную подпись для документооборота с контрагентами за пределами отрасли 1
02.02.2021 Онлайн-конференция CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности» состоится 16 февраля 1
18.01.2021 «Гринатом» переводит на российское ПО администрацию Магнитогорска 3
04.01.2021 «Гознак» переходит на российскую СУБД Postgres Pro 1
18.12.2020 Роботы «Гринатома» сэкономили более 90 миллионов рублей в 2020 году 6
10.12.2020 «Росатом» массово меняет СУБД Oracle и Microsoft на российскую Postgres Pro 3
24.11.2020 «Билайн бизнес» и Росатом испытали выделенную сеть LTE на предприятии атомной отрасли 2
16.11.2020 Россияне создали систему беспроводной связи под водой. Аналогов в мире нет 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1

Публикаций - 86, упоминаний - 153

Гринатом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 11
SAP SE 3216 8
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 8
Крок 1221 7
iTeco - Ай-Теко 718 6
IBM 3546 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 5
РТ-Информ 112 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
3753 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 5
Cisco Systems 2044 5
IVA Technologies 33 4
ХайТэк - Hi-Tech 65 4
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 4
Naumen - Наумен 342 3
Ситилабс 25 3
Schneider Electric 408 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
Veeam Software 250 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
Cinimex - Синимекс 160 3
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 3
Ситилинк - Citilink 190 3
Rimini Street 38 3
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 3
Schneider Electric Secure Power 44 3
Такском - Taxcom 119 3
Центр2М - Center2М 47 3
Dynatrace 46 3
Ланит ГК 1158 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
UIPath 27 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 2
Oracle Corporation 3355 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 9
Газпромбанк - ГПБ 693 6
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 6
X5 Group 599 6
Альфа-Банк 1126 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
МКБ - Московский кредитный банк 268 4
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
Аэрофлот 493 4
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 4
ПГК - Первая грузовая компания 98 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 3
МТС банк 254 3
Совкомбанк ПАО 147 3
PepsiCo - Пепсико 95 3
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 3
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 3
Победа - Кондитерская фабрика 16 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 3
Интер РАО ПАО 158 3
OKS Group 31 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 3
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 3
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 3
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 3
ВТБ24 583 3
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 3
Траско - Trasko 27 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Ингосстрах СПАО 210 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 3
Уралсиб Банк 390 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 3
Segezha Group - Сегежа Групп 85 3
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 4
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 3
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 3
Президент Российской Федерации 1440 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Правительство РФ 2206 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Росатом АтомКомплект 1 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
Big Data - Большие данные 1136 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 15 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
ARM64 - Архитектура процессора 1019 2
FPGA - Field-programmable gate array - Программируемая логическая матрица 38 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
Workflow - Поток работ 57 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
ASIC - application-specific integrated circuit - интегральные микросхемы специального назначения 40 1
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 67 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 8 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 4 1
Офисные приложения 7 1
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии 2 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 38 1
Microsoft SQL Server 795 5
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 4
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 12 4
Linux OS 4265 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
1С:ERP Управление предприятием 203 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 3
IVA TPU - тензорный процессор 5 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
1С:Консолидация 7 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
IVA CV 6 2
Автоматика IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 5 2
Apple macOS 927 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft Windows 853 2
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 2
IVA Stag - серия коммутаторов 2 2
Росатом ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 5 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
Microsoft Visual Studio 170 1
Tele2 5G-сеть - Tele2 5G Hub 6 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
VMware ESXi 142 1
DEPO Computers - Депо Пересвет 4 1
Google TPU - Google Tensor Processing Unit - Тензорный процессор 9 1
Microsoft Exchange Server 210 1
OpenText Documentum 191 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
VMware vRealize Automation 19 1
VMware vCloud Suite 24 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Абакумов Евгений 103 14
Мартыненко Александр 14 5
Кулешов Алексей 27 4
Месропов Юрий 4 4
Кузьмин Павел 14 4
Адам Безиев 4 4
Херсонцев Алексей 48 4
Гаранин Евгений 22 4
Толпышкин Михаил 5 4
Ильягуева Ольга 4 4
Ивенев Николай 7 4
Слышкин Василий 54 4
Чаркин Евгений 182 4
Нестеров Алексей 79 3
Егоров Владимир 52 3
Семенихин Игорь 37 3
Карпов Иван 41 3
Панферов Алексей 22 3
Дьяченко Валерий 66 3
Степченков Максим 36 3
Васильев Владислав 39 3
Ямщиков Владимир 32 3
Генкина Екатерина 24 3
Вахнин Павел 51 3
Лебедев Антон 28 3
Сотин Денис 102 3
Клепиков Алексей 77 3
Урьяс Вадим 76 3
Халматов Максим 45 3
Путин Владимир 1826 3
Богданов Кирилл 91 3
Поляков Сергей 60 3
Прохорова Алла 45 3
Лихачев Алексей 20 3
Смык Виталий 27 3
Шевченко Владимир 135 3
Федечкин Сергей 19 3
Кириченко Игорь 41 3
Хасин Михаил 26 3
Хомков Игорь 40 3
Россия - Российская федерация - РФ 57483 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 5
Украина 3374 4
Казахстан - Республика 2637 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 4
Беларусь - Белоруссия 2093 4
Восточная Европа 1682 4
Грузия 691 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 2
Европа 3766 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 2
Россия - Саров 92 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - Удомля 41 1
Россия - Тверская область 248 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
Арктика 141 1
Россия - Ростовская область 863 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
США - Калифорния 974 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 25
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
G7 - The Group of Seven - Клуб - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 27 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
Экономический эффект 20 1
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НИИАС РЖД - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 1 1
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Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
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