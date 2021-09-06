Удостоверяющий центр Росатома аккредитован для выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи 1

Росатом развивает собственную импортозамещенную платформу унифицированных коммуникаций 1

Росатом внедряет отечественное серверное оборудование YADRO 2

Как меняется уровень цифровизации в России 1

Импортонезависимая система управления качеством Росатома зарегистрирована в Роспатенте 1

Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1

За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть 1

Росатом и правительство Нижегородской области открыли центр обработки документов и работы с населением 2