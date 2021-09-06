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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Гринатом
Greenatom
ИТ-интегратор Росатома
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 86, упоминаний - 153
Гринатом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Абакумов Евгений 103 14
|Мартыненко Александр 14 5
|Кулешов Алексей 27 4
|Месропов Юрий 4 4
|Кузьмин Павел 14 4
|Адам Безиев 4 4
|Херсонцев Алексей 48 4
|Гаранин Евгений 22 4
|Толпышкин Михаил 5 4
|Ильягуева Ольга 4 4
|Ивенев Николай 7 4
|Слышкин Василий 54 4
|Чаркин Евгений 182 4
|Нестеров Алексей 79 3
|Егоров Владимир 52 3
|Семенихин Игорь 37 3
|Карпов Иван 41 3
|Панферов Алексей 22 3
|Дьяченко Валерий 66 3
|Степченков Максим 36 3
|Васильев Владислав 39 3
|Ямщиков Владимир 32 3
|Генкина Екатерина 24 3
|Вахнин Павел 51 3
|Лебедев Антон 28 3
|Сотин Денис 102 3
|Клепиков Алексей 77 3
|Урьяс Вадим 76 3
|Халматов Максим 45 3
|Путин Владимир 1826 3
|Богданов Кирилл 91 3
|Поляков Сергей 60 3
|Прохорова Алла 45 3
|Лихачев Алексей 20 3
|Смык Виталий 27 3
|Шевченко Владимир 135 3
|Федечкин Сергей 19 3
|Кириченко Игорь 41 3
|Хасин Михаил 26 3
|Хомков Игорь 40 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru