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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Видеоаналитика VCA Video Content Analysis IVS Intelligent Video Surveillance IVA Intelligent Video Analytics



03.02.2022 Хранение данных видеонаблюдения: что важно знать? 1
ИТ в промышленности 2021 1
08.12.2021 Илья Калагин -

Промышленность созрела для видеоаналитики

 2
29.11.2021 Смартфон Samsung Galaxy A22s 5G поступил в продажу в России 1
10.11.2021 Участники рейтинга крупнейших игроков рынка видеонаблюдения в 2020 г. заработали почти на 50% больше, чем годом ранее 1
11.10.2021 Ntechlab признан лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта 1
30.09.2021 Наталья Бурчилина -

От «хайповой» технологии интернет вещей переходит к реальным кейсам с доказанной эффективностью

 1
26.08.2021 На железных дорогах в Индии заработала система распознавания лиц NtechLab 1
14.07.2021 МТС запустила систему умного видеонаблюдения на нефтегазпромысле «Лукойл-Пермь» 1
20.05.2021 «Акадо» запустила сервис видеоаналитики в коммерческую эксплуатацию 1
28.04.2021 Спутниковые решения РТКОММ совместимы с ВКС Vinteo 1
12.04.2021 Онлайн-конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения» состоится 20 апреля 1
06.11.2020 Synology представила СХД для видеонаблюдения DVA3221 1
14.09.2020 Выпущен один из самых больших в мире смартфонов с поистине гигантским экраном. Цена 1
11.09.2020 Искусственный интеллект Connectome.ai поможет фермерам отследить рождение телят 1
08.07.2020 Hewlett Packard Enterprise представила HPE Edge Orchestrator 1
02.06.2020 «Магнит» стал следить за очередями в супермаркетах 1
28.05.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня 1
27.05.2020 «Магнит» тестирует видеоаналитику для открытия магазинов 1
27.05.2020 «Магнит» тестирует видеоаналитику для открытия магазинов 1
14.04.2020 «Перекрёсток» запустил сервис онлайн-контроля количества человек у касс 1
06.04.2020 Резидент «Сколково» запустил видеоаналитику для профилактики коронавируса 1
10.03.2020 В России появился специализированный оператор связи для интернета вещей 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 1
04.02.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
30.01.2020 ИТ-бюджет Москвы в 2020 г. перевалил за 80 миллиардов 1
15.01.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
11.12.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
04.12.2019 Алла Антонова, врио ИТ-директора X5 Retail Group — в интервью CNews: Мы все больше средств направляем на цифровизацию процессов 2
27.11.2019 Бизнес осознал потребность в зрелом управлении данными 1
14.11.2019 Названа дата официального анонса нового смартфона vivo V17 1
11.11.2019 Кейсориум: Технологии Индустрии 4.0: быстрый старт и достижимые результаты 1
11.11.2019 Merlion стал официальным дистрибьютором смартфонов Haier в России 1
11.11.2019 Как видео превращается в данные и к чему это приводит 2
06.11.2019 Microsoft и Nokia анонсировали совместные решения на базе Microsoft Azure и Nokia SD-WAN 1
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 1
09.09.2019 Россияне выпустили уникальное устройство для интернета вещей 1
03.09.2019 Смартфоны на российской мобильной ОС получат технологию распознавания лиц 1
07.08.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы» состоится 24 сентября 1
01.08.2019 Vivo представила смартфон V17 Neo в России. Цена 2

Публикаций - 72, упоминаний - 76

Видеоаналитика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 9892 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8660 4
Центр2М - Center2М 50 4
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 180 4
Yandex - Яндекс 4836 4
БайтЭрг 31 3
Samsung Electronics 9170 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1485 3
Инфосистемы Джет 859 3
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 49 3
Microsoft Corporation 22089 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7945 3
Ростех - Ростехнологии 2442 2
SAP SE 4447 2
МаксимаТелеком 110 2
NtechLab - НтехЛаб 84 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 472 2
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 112 2
Intel Corporation 11064 2
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 778 2
vivo 168 2
Интеллектуальные системы 170 2
Крок - Croc 1593 2
Форсайт - ранее ITG Consulting 75 2
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6396 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 2
Synology Inc 134 2
IVA Technologies 64 2
Программный продукт ГК 3704 2
VK - Mail.ru Group 2963 2
Diasoft - Диасофт 522 1
Ред Софт - Red Soft 282 1
Shure 11 1
Экспасофт - Expasoft 4 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7617 1
Cinimex - Синимекс 166 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5383 1
Transsion Holdings 13 1
Seagate Technology 680 1
РЖД - Российские железные дороги 1416 7
Русагро Группа Компаний 174 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1612 3
Газпром - Севернефтегазпром 13 3
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 4 3
Стройтрансгаз 17 3
Мосводоканал 51 3
Еврохим МХК 68 3
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 159 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 85 3
ГПБ - Газпромбанк 825 3
X5 Group - Перекрёсток 290 3
X5 Group 664 3
Уралсиб Банк 468 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 750 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 445 2
X5 Group - Пятёрочка 296 2
Газпром нефть 412 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5054 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 257 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 274 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 124 1
УГМК Уралэлектромедь 8 1
РСХБ - Россельхозбанк 222 1
Градиент 40 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 84 1
Лукойл Пермь 21 1
Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 23 1
Фонд информационной демократии 28 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 355 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 235 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 162 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 20 1
Walmart - Wal-Mart Stores 359 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 107 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 271 1
Магнит - Сеть магазинов 365 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 34 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 151 1
Открытие ФК 2107 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1175 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7811 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 614 3
Правительство Москвы 1515 3
Счётная палата РФ 581 3
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 38 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1904 3
Федеральное казначейство России 1175 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7690 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 171 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1069 2
Мосгордума - Московская городская Дума 118 2
Правительство РФ 7153 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 202 1
Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 28 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 496 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 21 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1281 1
Правительство Тюменской области 68 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 183 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 882 1
Президент Российской Федерации 3147 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3029 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 79 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 99 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 47 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 668 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 161 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 14 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 19 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 9771 18
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 708 17
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5795 16
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1860 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 14821 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31896 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 5473 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3812 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6629 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10296 7
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 253 7
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 310 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1163 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 4125 5
Мобильное приложение - Mobile app 3004 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 773 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 201 5
Big Data - Большие данные 2254 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1700 5
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 2644 5
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 983 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2097 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1258 4
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 443 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4337 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 1413 3
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 658 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 750 3
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2081 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6400 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3123 3
Smart технологии - Смартизация 725 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 801 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3060 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 903 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 970 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 545 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 181 3
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 31 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6509 3
Google Android 11719 5
Microsoft Windows 10 11249 3
Apple iOS 6313 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2593 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 76 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 698 2
ВГТРК Смотрим 80 2
vivo Ultra Game Mode 6 2
HPE Edgeline Converged Edge System 6 2
Google YouTube - Видеохостинг 2206 2
vivo V - Серия смартфонов 29 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 283 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 350 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 310 2
Linux OS 7484 2
HPE 5G Core Stack - HPE 5G Lab 4 1
Axis Lightfinder 17 1
Vivo AI Face Beauty 6 1
Tecno Mobile HiOS Android 7 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Transsion Holdings - Tecno W - серия смартфонов 4 1
Transsion Holdings Spark Power - серия смартфонов 1 1
Omni - криптовалюта 37 1
HPE iLO - HPE Integrated Lights Out 13 1
HPE Aruba 42 1
Nokia Nuage SD-WAN 5 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 239 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 461 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 163 1
Logitech Meetup 13 1
НПО Аналитика - Retail Instruments 14 1
Рослесхоз - ЛесЕГАИС - ЕГАИС Федеральное Агентство Лесного Хозяйства 2 1
D-Link DCS Беспроводная HD-камера 1 1
Teradata Aster Analytics 13 1
Synology NVR - сетевой видеорегистратор 5 1
Транспорт 72 1 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
Центр2М CenterVision 1 1
Sony Exmor IMX CMOS - КМОП-сенсоры 133 1
Logitech Rally System 10 1
Лесь Алексей 10 4
Черныш Сергей 6 3
Милек Таня 7 3
Герман Андрей 19 3
Алтуев Мурат 6 3
Чайка Павел 7 3
Кадацкий Валерий 6 3
Рылов Сергей 5 3
Загороднев Григорий 4 3
Андрианов Михаил 8 3
Головин Леонид 25 3
Горбатько Александр 95 3
Старовойтов Александр 13 3
Попов Никита 5 3
Орлов Владимир 10 3
Абрамов Сергей 69 3
Соловьев Владимир 102 3
Казаков Николай 7 3
Попенков Владимир 5 3
Денисюк Геннадий 6 3
Осипов Олег 10 3
Малярчук Юрий 7 3
Барсуков Николай 8 3
Сирота Юрий 39 2
Петров Михаил 101 2
Лагода Георгий 59 2
Теленков Андрей 23 2
Луцишин Виктор 2 2
Головин Дмитрий 22 2
Макаров Станислав 116 2
Харин Константин 5 2
Кархов Александр 5 2
Колыбин Леонид 5 2
Столяр Валерий 8 2
Иванченко Марина 2 2
Касаткин Алексей 9 2
Зингерман Борис 36 2
Полунина Полина 5 2
Прудников Андрей 6 2
Ашманов Станислав 8 2
Россия - Российская федерация - РФ 102419 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32055 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12299 6
Европа 10160 4
Земля - планета Солнечной системы 6961 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44575 3
Европа Восточная 2893 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12611 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10949 3
Индия - Республика 4180 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 317 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1410 2
Африка - Африканский регион 2775 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11984 2
Италия - Итальянская Республика 3102 1
Америка Латинская 1395 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1186 1
Россия - ПФО - Саратовская область 548 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2153 1
Азия - Азиатский регион 3551 1
Индия - Махараштра 18 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 879 1
Ближний Восток 2530 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1202 1
Америка Южная 677 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12591 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2585 1
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 644 1
Америка 1953 1
Украина 5912 1
Турция - Турецкая республика 1583 1
Персидский залив 163 1
Гана - Республика 62 1
Камерун - Республика 31 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 73 1
Россия - УФО - Пермский край - Павловское нефтегазовое месторождение 1 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 558 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2064 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 1
Россия - ПФО - Казань 1965 1
Торговля розничная - Ритейл 1339 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5826 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1523 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6069 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2832 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 6129 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1122 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 347 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1440 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1040 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 878 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 696 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 271 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия 94 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 1
Бизнес-акселератор 199 1
Русский язык 4009 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 120 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3692 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 101 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 49 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 77 1
Образование в России 1701 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 468 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 450 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 191 1
Информационное общество - Государственная программа 1154 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 835 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 840 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1033 1
Open Space - Офис открытого типа 24 1
НПА - Нормативный правовой акт 55 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 416 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 156 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 316 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 129 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1508 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10420 4
CNews ИТ в промышленности 5 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 2887 2
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 645 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 12 1
VMR - Verified Market Research 3 1
IMS Research 31 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 94 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 591 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 52 1
РАН - Российская академия наук 1282 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 88 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 295 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1428 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 760 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 232 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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