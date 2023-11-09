Новый личный кабинет, доступ по паролю, таймер: «МТС линк» обновил сервис «Доски»

«Вебинар технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС линк», провела серию обновлений сервиса «Доски». Добавлены новые настройки доступа, личный кабинет с расширенными возможностями администрирования, инструмент «таймер», также доработан интерфейс. Об этом CNews сообщили представители «МТС линк».

«Доски» — это интерактивная онлайн-доска для совместной работы от «МТС линк». Решение развивается на основе сервиса Jespo, о приобретении которого компания «Вебинар технологии» сообщила в III квартале 2023 г. Основатели сервиса Александр и Иван Богатовы руководят направлением интерактивных онлайн-досок в составе экосистемы «МТС линк».

Личный кабинет теперь позволяет пользователям «Досок» создавать команды и отдельные проекты внутри команд. Новые доски можно добавлять как внутри проекта, так и внутри всей команды. При этом доску можно перенести из одного проекта в другой или вынести из проекта в команду. К командам сотрудники могут присоединяться с помощью e-mail или по ссылке.

Разработчики «Досок» также уделили внимание информационной безопасности: появилось несколько уровней доступа к доскам. Поделиться доской можно со всеми, у кого есть ссылка, со всей командой, с участниками одного проекта или с конкретным человеком. При необходимости владелец доски может защитить ее дополнительным паролем для тех, кто хочет присоединиться к ней по ссылке.

Модерировать работу команд и следить за временем, проведенным за работой с интерактивной онлайн-доской, поможет новый инструмент — таймер.

«Недавняя серия обновлений направлена на то, чтобы сделать работу с сервисом «Доски» удобнее и безопаснее. Еще одно направление нашей разработки — интеграция с другими элементами экосистемы «МТС линк». Онлайн-досками уже можно пользоваться во время мероприятий в сервисе «Встречи», а до конца года мы планируем добавить в «Линк» «Доски» вход по SSO. Таким образом, пользователи смогут применять один логин и пароль для всех сервисов «МТС линк» и будут тратить меньше времени на переключение между приложениями, а администраторам будет проще управлять доступами», — отметил руководитель направления интерактивных онлайн-досок Иван Богатов.

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Продукты МТС Линк также доступны для подключения в B2B–портфеле ПАО «МТС». МТС B2B представляет комплекс решений, среди которых #CloudМТС, «Гольфстрим», МТС RED, IoT и M2M, видеонаблюдение и видеоаналитика, Private LTE, продукты для удаленной идентификации ID Scan, оборудование и ПО в аренду и с правом выкупа, а также интернет, мобильная и фиксированная связь для бизнеса.

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«Вебинар технологии» (бренд «МТС линк») — российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы, входит в цифровую экосистему МТС. «МТС линк» предлагает решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, организации смешанного обучения, а также проведения крупных виртуальных и гибридных мероприятий. Сервисы зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России. За год на платформе проходит около 2 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн участников.