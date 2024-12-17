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VisionLabs Luna Cars


Система интеллектуальной видеоаналитики LUNA CARS определяет большинство атрибутов транспортного средства: государственный номер, марку, модель, цвет, тип и принадлежность к экстренным и специальным службам. В системе доступны порядка 1750 пар марка-модель и классификация ТС по более чем 35 видам, точность распознавания которых 95% и выше. В LUNA CARS также доступна ситуационная видеоаналитика: детекция возгораний и определение животных на дорогах.


17.12.2024 VisionLabs и Q-Systems улучшат логистику на предприятиях с помощью ИИ 1
08.10.2024 Искусственный интеллект от VisionLabs помогает снизить пробки и аварии на дорогах Воронежа 1
22.07.2024 VisionLabs разработала технологию распознавания пожаров на открытых пространствах 1
20.03.2024 На российский Linux перенесли отечественную систему слежки за транспортом 1
19.03.2024 VisionLabs и «Группа Астра» представят решение для цифровизации транспортной инфраструктуры 1
18.07.2022 Soft Division и VisionLabs создали интеллектуальное решение для управления трафиком на пропускных пунктах 1
22.02.2022 Продукты Visionlabs включены в реестр отечественного ПО 1
22.12.2021 Компания ДКС повысила безопасность производства с помощью технологий VisionLabs 1
23.03.2021 «Инфосистемы джет» и VisionLabs совместно разрабатывают цифровые решения для промышленности 1
27.01.2021 VisionLabs и HeadPoint займутся созданием совместных решений на базе интернета вещей и компьютерного зрения 1
15.10.2020 Visionlabs научила систему компьютерного зрения распознавать цвет, марку и модель автомобиля 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

VisionLabs Luna Cars и организации, системы, технологии, персоны:

VisionLabs - ВижнЛабс 221 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 26 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 29 1
Специальные технологии 65 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Сбер - СТК - Специальные технологии контроля 8 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Soft Division - Софт Дивижн 4 1
ИИ-Технологии 104 1
Q-Systems - Кю-Системс 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 10
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 7
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 258 7
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2463 3
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