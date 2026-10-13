Разделы

Цифровизация Внедрения
|

VisionLabs запустила систему автоматизации паркинга в офисе МТС

Система видеоаналитики на базе компьютерного зрения Luna Cars от российского разработчика VisionLabs отвечает за пропуск автомобилей в одном из московских офисов МТС. В дальнейшем решение планируют масштабировать на другие офисы компании. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Разработчик технологий компьютерного зрения VisionLabs по заказу департамента безопасности персонала и объектов МТС внедрил систему автоматизации паркинга Luna Cars в московском офисе МТС. Решение распознает автомобиль и его государственный номер и автоматически открывает ворота. Распознавание занимает менее секунды, а информация о проезжающем транспорте сохраняется в журнале событий.

Помимо номеров, искусственный интеллект внутри Luna Cars распознает и другие атрибуты транспортного средства: тип, категорию, марку, модель, цвет и положение. Система может использоваться для управления потоками автомобилей и спецтехники на территории офисов, промышленных предприятий, строительных площадок и на дорогах в городе. ИИ Luna Cars поддерживает ведение журнала событий, интеграцию с воротами и шлагбаумами, может использоваться для подсчета транспортных средств, сбора данных для маркетинговой аналитики, а также поиска угнанных машин. Еще система способна детектировать различные объекты в кадре, в том числе людей, животных, дым и огонь.

Решение работает как с видеопотоком в режиме реального времени, так и с архивными записями.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Компьютерное зрение становится основой современной физической безопасности. Системы видеоаналитики на базе компьютерного зрения не просто распознают автомобиль и открывают шлагбаум — они помогают быстрее выявлять потенциальные угрозы, автоматизировать рутинные процессы и повышать эффективность работы служб безопасности. Именно из таких решений складывается инфраструктура умных офисов, где технологии незаметно делают повседневные процессы быстрее, удобнее и безопаснее», — сказал Денис Студенцов, директор по развитию бизнеса VisionLabs.

Ранее МТС запустила биометрическую систему контроля и управления доступом для сотрудников на базе программно-аппаратного комплекса «ВЛ-БИО» от VisionLabs. Система работает в пяти московских офисах МТС и полностью соответствует требованиям 572-ФЗ. Также поддерживать безопасность офисных пространств МТС помогает система видеоаналитики Luna Scanner от VisionLabs — она отвечает за распознавание чрезвычайных ситуаций, включая возгорания и задымления.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику

Российских провайдеров заставят провести гигабитный интернет в каждую квартиру. На исполнение - 10 лет

Как внедрить безопасную автоматизацию на основе искусственного интеллекта

В России разработана стойкая к радиации флеш-память для орбитальных дата-центров и космических суперкомпьютеров

Алексей Марухин, Sitronics Group: Вчерашние знания будут бесполезны завтра

Финансирование «Экономики данных» сократили на 28 миллиардов. Зато усилили цифровое госуправление и кибербезопасность

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще