Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Азбука вкуса
Сеть продовольственных супермаркетов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 104, упоминаний - 206
Азбука вкуса упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|Руссофт - Russoft 250 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|Ланько Егор 6 6
|Аликошвили Георгий 11 4
|Сологуб Денис 16 4
|Михайлов Георгий 7 3
|Козырь Сергей 30 3
|Спиридонов Александр 35 3
|Алехин Александр 6 3
|Кирсанова Светлана 54 3
|Першутов Александр 4 3
|Староверов Денис 14 3
|Макаров Алексей 49 2
|Зайцев Николай 28 2
|Морозов Максим 11 2
|Кузеванов Дмитрий 2 2
|Kilcourse Brian - Килкурс Брайан 1 1
|Майстер Леон 2 1
|Маханько Денис 1 1
|Богданов Валентин 7 1
|Харитонов Глеб 1 1
|Иодковский Станислав 1 1
|Романова Надежда 10 1
|Скурятина Елена 20 1
|Ящук Галина 6 1
|Смирнова Светлана 3 1
|Дорофеев Игорь 7 1
|Адамский Илья 3 1
|Исаенко Иван 5 1
|Махмудова Нигина 1 1
|Новинский Виктор 6 1
|Мазур Артём 3 1
|Цуканова Елена 1 1
|Чесноков Никита 1 1
|Усенко Евгений 4 1
|Кулаков Павел 10 1
|Тарантасов Геннадий 9 1
|Барашов Андрей 3 1
|Антонов Андрей 16 1
|Макеев Алексей 19 1
|Абрамов Александр 6 1
|Агеенков Александр 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|CNews Analytics 1988 7
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|CNews Fast рейтинг 29 1
|Russia Top Online Food Retail 1 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761003, в очереди разбора - 664692.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761003, в очереди разбора - 664692.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru