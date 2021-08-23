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Азбука вкуса
Сеть продовольственных супермаркетов


23.08.2021 В «Азбуке вкуса» назначен вице-президент по ИТ 2
23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября 1
13.08.2021 «Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса». Предполагаемая «экономия» — 20 миллиардов 6
01.07.2021 Облачная платформа NGENIX поддержит масштабный рост «Сбермаркета» 1
11.06.2021 «Яндекс» нацелился купить «Азбуку вкуса» 9
14.05.2021 В «Мегафоне» будет новый гендиректор. Подробности 1
14.05.2021 Генеральным директором «Мегафона» станет Хачатур Помбухчан 1
14.04.2021 Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 1
08.04.2021 Роботы-курьеры «Яндекса» начали доставлять продукты из столичных магазинов 2
04.03.2021 «Азбука вкуса» запустила систему электронных чаевых в своих магазинах 4
18.02.2021 «Азбука вкуса» усовершенствовала систему управления ИТ на базе решения Naumen 3
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
01.02.2021 В «Яндекс.Лавке» появилась детская готовая еда 3
22.12.2020 Раскрыты самые штрафующие дорожные камеры Москвы, отбирающие у водителей сотни миллионов рублей 1
17.12.2020 Совет директоров «Мегафона» одобрил назначение исполнительного директора компании 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 1
22.10.2020 «Одноклассники» и Worki запустили чат-бота для поиска работы в соцсети 2
16.10.2020 Из-за отправки работников ЦОДов «на удаленку» Москву ожидает ИТ-коллапс 1
13.10.2020 Российская платформа для торговли без персонала B-Pay привлекла $2 млн инвестиций 1
14.08.2020 «Азбука вкуса» запустила программу вознаграждений за поиск уязвимостей 4
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
20.05.2020 Сбербанк, «Азбука вкуса» и Visa открыли магазин без касс и продавцов 4
21.04.2020 Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета 2
06.04.2020 Gett доставит на дом заказы из постаматов Pickpoint 1
25.03.2020 «Азбука вкуса» отказывается от бумажных чеков 3
17.01.2020 SAS представила обновления SAS Intelligent Planning Suite 1
14.01.2020 Годовой оборот iGooods вырос в 2,2 раза до 2,6 млрд рублей 1
25.11.2019 Сбербанк и Google объявили о запуске новых курсов в рамках федеральной программы «Бизнес класс» 1
11.11.2019 Сбербанк запустил сервис по доставке продуктов из магазинов 1
11.07.2019 «Яндекс.маркет» запустил приложение «Суперчек» для офлайн-покупок 1
21.06.2019 Роскачество проверило мобильные приложения сервисов по доставке продуктов 1
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
15.05.2019 Почему «Азбука вкуса» арендует ЦОД 7
10.01.2019 Сбербанк и «Азбука вкуса» усовершенствовали сервис оплаты покупок по отпечатку пальца 2
21.11.2018 Глава ФНС: Благодаря «аналитическим системам» бюджет получил 345 миллиардов 1
07.11.2018 Две трети российских бизнесменов не знают, что к Новому году онлайн-кассы нужно перепрошить или выбросить 1
01.11.2018 «Яндекс.Деньги» начали брать комиссию за оплату мобильников и интернета 1
15.10.2018 Сбербанк, «Яндекс» и Visa выпустили бесплатную банковскую карту 1
15.10.2018 Сбербанк и Visa в партнерстве с «Яндексом» запустили цифровую карту Visa 1
17.07.2018 «Инфосистемы джет» совместно с Intelligence Retail внедряет компьютерное зрение в ритейле 1

Публикаций - 104, упоминаний - 206

Азбука вкуса упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 7
Microsoft Corporation 11077 6
Крок 1219 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
Yandex - Яндекс 4101 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 4
SAP SE 3212 3
Инфосистемы Джет 675 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
АТОЛ ГК 168 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
Google LLC 7148 2
Ланит ГК 1156 2
Штрих-М 36 2
Trinity - Тринити ГК 48 2
Alibaba Group 298 2
IBM 3539 2
Inventive Retail Group 63 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Intelligence Retail 6 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Эвотор - Evotor 105 2
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 2
3738 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
Ланит Интеграция 101 1
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 7 1
Columbus - Колумбус 125 1
ТелеСвязь 11 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Atlassian 33 1
DataSpace - ДатаСпейс Партнерс 43 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Navicon - Навикон 198 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Flocktory 12 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 14
Магнит - Сеть магазинов 269 7
X5 Group - Пятерочка 559 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
Visa International 1345 5
X5 Group - Перекресток 203 5
Альфа-Банк 1123 4
X5 Group 599 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 3
Yves Rocher - Ив Роше 29 3
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Auchan Holding - Ашан 148 3
ВкусВилл 48 3
Связной ГК 878 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 3
Новард Управляющая компания - Novard 67 3
Верный - Торговая сеть 16 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
АВ Маркет - АВ Маркет 3 2
Азбука вкуса - АВ Daily 3 2
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 19 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
Утконос 99 2
Евросеть 885 2
Gett 60 2
О2О Delivery club 153 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 2
Роснефть НК 367 2
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 2
iGooods 10 2
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
GoLama 2 1
Colgate-Palmolive - Колгейт 11 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Gett Delivery 4 1
РосЕвроБанк 38 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Роскачество - Российская система качества 16 1
АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Московский паркинг 5 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 573 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 51 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 29 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 450 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple Pay 385 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 3
Азбука вкуса - Вкусомания - Клубная карта 3 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft Office 365 769 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Oracle Siebel CRM Loyalty 12 2
Samsung Pay 238 2
IBM Cognos BI 141 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 45 1
VK Connect 20 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
Ситимобил - Такси ВКонтакте 10 1
Яндекс Go 50 1
VK Combo 14 1
SAS Intelligent Planning Suite 2 1
Тинькофф Членство 1 1
Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 2 1
X5 Group - Перекресток - Мой Перекресток 6 1
DataSpace ЦОД 18 1
1С:Бухгалтерия 396 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
Conqueror's Blade - Компьютерная игра 3 1
Take&Go 1 1
Allods Team Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 2 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 1
VK Donut 6 1
Deus Craft - Grand Hotel Mania 4 1
Zero City - игра 4 1
Checkmarx CxSuite 1 1
Briskly B-Pay 5 1
Love Sick: Interactive Stories - игра 3 1
MasterCard World Black Edition 3 1
Ланько Егор 6 6
Аликошвили Георгий 11 4
Сологуб Денис 16 4
Михайлов Георгий 7 3
Козырь Сергей 30 3
Спиридонов Александр 35 3
Алехин Александр 6 3
Кирсанова Светлана 54 3
Першутов Александр 4 3
Староверов Денис 14 3
Макаров Алексей 49 2
Зайцев Николай 28 2
Морозов Максим 11 2
Кузеванов Дмитрий 2 2
Kilcourse Brian - Килкурс Брайан 1 1
Майстер Леон 2 1
Маханько Денис 1 1
Богданов Валентин 7 1
Харитонов Глеб 1 1
Иодковский Станислав 1 1
Романова Надежда 10 1
Скурятина Елена 20 1
Ящук Галина 6 1
Смирнова Светлана 3 1
Дорофеев Игорь 7 1
Адамский Илья 3 1
Исаенко Иван 5 1
Махмудова Нигина 1 1
Новинский Виктор 6 1
Мазур Артём 3 1
Цуканова Елена 1 1
Чесноков Никита 1 1
Усенко Евгений 4 1
Кулаков Павел 10 1
Тарантасов Геннадий 9 1
Барашов Андрей 3 1
Антонов Андрей 16 1
Макеев Алексей 19 1
Абрамов Александр 6 1
Агеенков Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 7
Россия - СФО - Новосибирск 1967 6
Россия - ПФО - Казань 1515 6
Восточная Европа 1678 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Россия - ПФО - Самара 1288 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 2
Казахстан - Республика 2629 2
Ближний Восток 1473 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Россия - Махачкала 114 1
ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 29 1
Россия - Благовещенск 88 1
Россия - Сургут 195 1
Хорватия - Республика 118 1
Россия - Курск 231 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 149 1
Россия - Астрахань 240 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Африка 1489 1
Южная Америка 313 1
Россия - Оренбург 258 1
Россия - Калужская область 571 1
Россия - Сочи 912 1
Украина 3365 1
США - Нью-Йорк 1093 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Lounge Key - Priority Pass - Бизнес-залы в аэропортах VIP-класса 2 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 6 1
Энотека - коллекция вин 1 1
ФФД - формат фискальных документов 6 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews Analytics 1988 7
IDC - International Data Corporation 2718 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
CNews Fast рейтинг 29 1
Russia Top Online Food Retail 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
GeekBrains 40 1
Retail’s Big Show 1 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761003, в очереди разбора - 664692.
Создано именных указателей - 46354.
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