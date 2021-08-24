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World Bank Group
Всемирный банк


24.08.2021 Экс-министр связи стал доставщиком пиццы 1
02.06.2021 Число экспортных продаж автопилотов Cognitive Agro Pilot выросло в 2,5 раза 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
19.04.2021 Процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения. Что нового? 1
03.03.2021 Robboclub.ru вышла на рынок Грузии 1
16.12.2020 Simetra и PTV Group начали вместе работать над международными транспортными проектами 1
26.11.2020 «Синко банк» запустил удаленные услуги для клиентов 1
16.10.2020 SAP запустила проект 5&5 в рамках инициативы ’25 1
16.10.2020 Google провела презентацию обновлений Google Поиска Search On 1
30.09.2020 Simetra и Национальный центр ГЧП объявили о стратегическом партнерстве 1
07.09.2020 Россия теряет позиции в глобальном индексе инноваций 1
26.06.2020 «Лаборатория Касперского» зафиксировала новые атаки буткита Rovnix в разгар пандемии 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 2
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 2
13.08.2019 Experian инвестирует $20 миллионов в азиатскую платформу по управлению финансами 1
10.07.2019 «Программный продукт» обеспечит анализ эффективности государственных программ 1
04.03.2019 Исследование Schneider Electric и ЦСП «Платформа»: к 2020 году объем российского рынка интернета вещей превысит 80 млрд рублей 1
12.02.2019 На Российском инвестиционном форуме Аналитический центр при Правительстве проведет панельную сессию «Большие данные как новая форма государственного управления» 1
12.10.2018 Исследование Philips: интеграция цифровых решений в работу лечебных учреждений поможет переходу к ценностно-ориентированной медицине 1
02.10.2018 ГУУ представил данные о позиции России в мировом процессе цифровизации 1
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 1
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 1
10.04.2018 Взлет России в мировых ИТ-рейтингах сменился застоем и падением. Цифры 1
05.04.2018 «Сетевая Академия Ланит» представила систему дистанционного обучения для Роспотребнадзора 1
19.12.2017 Ульяновская область будет сотрудничать с ГК InfoWatch по развитию ИБ региона 1
08.11.2017 «БАРС Груп» и Cybernet запустили интегрированную информационную систему в Казахстане 1
16.06.2017 После многолетнего роста Россия начала сдавать в глобальном инновационном индексе 1
15.05.2017 Фоторепортаж: В Москве заработала система электронного правосудия 2
07.03.2017 «Барс Груп» построит МИС в Казахстане 1
02.03.2017 «Т-Платформы» строят в Росгидромете суперкомпьютеры Сray 1
01.03.2017 Скорость и доступность: что дадут московскому правосудию электронные дела 1
27.01.2017 Любой отчет — за считанные минуты: столичные суды будут больше времени уделять гражданам 2
15.12.2016 В столичном суде впервые проходит онлайн-трансляция заседания 1
25.10.2016 Руководство Всемирного банка оценило ход создания системы электронного правосудия в Москве 4
13.10.2016 Глава столичного казначейства: Технологии не только ускорят судопроизводство, но и повысят доверие граждан 3
11.10.2016 Всемирному банку понравились темпы внедрения электронного правосудия в Москве 7
08.06.2016 Аналитика и большие данные: во что инвестируют банки 1
12.05.2016 Крок: Реформа судопроизводства принесет экономию времени и денег 1
12.05.2016 Глава Минкомсвязи России выступил на Правительственном часе в Госдуме 1
21.04.2016 Состоялась годовая расширенная коллегия Минкомсвязи России 1

Публикаций - 129, упоминаний - 196

World Bank Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1220 8
Microsoft Corporation 11095 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 4
SAP SE 3215 4
IBM 3544 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 2
Simetra - А+С Транспроект 39 2
Google LLC 7154 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
Ланит ГК 1157 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Alibaba Group 298 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
InfoWatch - Инфовотч 611 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Acronis - Акронис 364 1
АФК Система ПАО 995 1
Компьюлинк ГК - Compulink 209 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Samsung Electronics 5677 1
SAP CIS - САП СНГ 754 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 1
CompareAsiaGroup 1 1
Ростелеком Сибирьтелеком 305 1
Atrinity - Атринити 21 1
Астерос Сервис 9 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 1
Integra 6 1
NetDocuments 1 1
Nortel Networks 222 1
VeChain 3 1
Астерос - Asteros 531 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
ВолгаТелеком 218 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 241 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 4
Почта Банк 289 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Газпром нефть 382 2
BNP Paribas 33 1
Пепеляев Групп 25 1
Equifax 22 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 1
Stada 15 1
Синко-банк 4 1
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 1
SBI Group 13 1
Uber 257 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
US Bank 3 1
Ornua 2 1
Grupo Santander 11 1
IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация 5 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
Martine Jarlgaard 1 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Renault - Рено Россия 88 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Maersk 10 1
Почта России ПАО 1574 1
Uber Technologies 258 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
DHL Express 82 1
Альфа-Банк 1125 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
S7 Airlines 80 1
Ренессанс Страхование 51 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Carrefour 14 1
Societe Generale Group 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Правительство РФ 2205 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 4 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
Национальный центр ГЧП 3 1
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
Министерство связи и информационных технологий Афганистана 1 1
ННЦРЗ имени Салидат Каирбековой - Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой 1 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Правительство Москвы 653 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 6
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
OpenChain 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 115 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
3G - Стандарт мобильной связи 3736 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
dApps - децентрализованные приложения 3 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
Website - Вебсайт 117 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
LPoS/DPoS - Leased/Delegated Proof-of-Stake - алгоритм консенсуса в блокчейне 3 1
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 1
RAFT Consensus Algorithm 3 1
DVP - Delivery versus Payment - порядок расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам 4 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения 9 1
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 9 1
Google Android 10751 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
Apple iOS 5742 4
SQL - Язык программирования 434 2
Microsoft Windows 10 6645 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Росстат ИВС - АС ВПН - Автоматизированная система подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи населения 4 2
SAP Business All-in-One 40 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
Alibaba Tmail 6 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 1
1С:Розница 55 1
Pinterest 45 1
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 4 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
1С:Бухгалтерия 397 1
IBM SPSS Statistics 37 1
XRP - Криптовалюта 7 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Alfresco 114 1
Speedtest by Ookla 32 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Apple macOS X 901 1
Microsoft Excel 436 1
Прогноз ECBstatsApp 1 1
1С:Fresh - 1CFresh.com - 1С:Предприятие через интернет 4 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 13 1
Stellar XLM - криптовалюта 3 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
1С:Отчетность 5 1
АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 5 1
MultiChain - Open source blockchain platform 3 1
Ledger - криптовалютный кошелёк 5 1
Росгидромет ICON 14 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 1
ИАС СНС - Информационно-аналитическая система национальных счетов 1 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 5 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 1
Калуга Астрал-М 1 1
IBM Cognos BI 142 1
Никифоров Николай 1126 3
Сапельников Сергей 100 2
Волин Алексей 113 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Ускова Ольга 126 2
Абызов Михаил 64 2
Белянцева Наталья 1 1
Шикова Юлия 13 1
Харитонов Василий 1 1
Зельднер Людмила 1 1
Зинина Ульяна 4 1
Тюрина Мария 39 1
Жунич Марина 5 1
Котова Любовь 1 1
Ишунькина Инесса 3 1
Сухарев Игорь 1 1
Шевелев Илья 1 1
Миронович Филипп 7 1
Гребенщиков Сергей 1 1
Клименко Сергей 2 1
Шишканов Дмитрий 2 1
Лисогор Дмитрий 14 1
Дроздов Антон 5 1
Фогель Олег 1 1
Воркачев Владимир 1 1
Херсонцев Алексей 48 1
Мякишева Марина 84 1
Поповский Александр 86 1
Пушкин Василий 11 1
Малахов Михаил 10 1
Биккулова Гульнара 23 1
Тихонов Андрей 33 1
Белицкая Виктория 2 1
Гурович Андрей 2 1
Бетсис Павел 84 1
Арипов Никита 1 1
Гаттаров Руслан 117 1
Гуральников Сергей 161 1
Забелин Вячеслав 11 1
Притула Павел 31 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 81
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 13
Франция - Французская Республика 2126 11
Германия - Федеративная Республика 3643 11
Индия - Республика 2173 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 11
Украина 3372 10
Япония 2788 8
Казахстан - Республика 2632 7
Восточная Европа 1679 6
Европа 3759 5
Бразилия - Федеративная Республика 1127 5
Сингапур - Республика 808 5
Россия - ПФО - Самара 1289 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 3
Южная Корея - Республика 1461 3
Специальный административный район Гонконг 550 3
Нидерланды 975 3
Эстония - Эстонская Республика 416 3
Швеция - Королевство 754 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 3
Беларусь - Белоруссия 2090 3
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Россия - Курская область 338 2
Китай - Тайвань 591 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 2
Испания - Королевство 1255 2
Россия - Калининградская область 538 2
Малайзия 341 2
Таиланд - Королевство 361 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Дания - Королевство 371 2
Россия - ПФО - Казань 1518 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 253 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 350 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 6 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 1
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ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
Bloomberg 785 1
Fortune 95 1
CNews Analytics 1990 6
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 4
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
Ookla Рейтинг скорости мобильного интернета 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 25 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 4
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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РИФ - Российский Интернет Форум 17 1
МТС Телеком Идея 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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