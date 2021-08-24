Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
World Bank Group
Всемирный банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 129, упоминаний - 196
World Bank Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 3
|Сапельников Сергей 100 2
|Волин Алексей 113 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Ускова Ольга 126 2
|Абызов Михаил 64 2
|Белянцева Наталья 1 1
|Шикова Юлия 13 1
|Харитонов Василий 1 1
|Зельднер Людмила 1 1
|Зинина Ульяна 4 1
|Тюрина Мария 39 1
|Жунич Марина 5 1
|Котова Любовь 1 1
|Ишунькина Инесса 3 1
|Сухарев Игорь 1 1
|Шевелев Илья 1 1
|Миронович Филипп 7 1
|Гребенщиков Сергей 1 1
|Клименко Сергей 2 1
|Шишканов Дмитрий 2 1
|Лисогор Дмитрий 14 1
|Дроздов Антон 5 1
|Фогель Олег 1 1
|Воркачев Владимир 1 1
|Херсонцев Алексей 48 1
|Мякишева Марина 84 1
|Поповский Александр 86 1
|Пушкин Василий 11 1
|Малахов Михаил 10 1
|Биккулова Гульнара 23 1
|Тихонов Андрей 33 1
|Белицкая Виктория 2 1
|Гурович Андрей 2 1
|Бетсис Павел 84 1
|Арипов Никита 1 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Забелин Вячеслав 11 1
|Притула Павел 31 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763450, в очереди разбора - 667137.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763450, в очереди разбора - 667137.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru