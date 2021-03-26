Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PSIM
Physical Security Information Management
Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс
Публикаций - 61, упоминаний - 64
PSIM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 454 1
|Правительство Москвы 1022 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1147 1
|Soni Bobby - Сони Бобби 7 2
|Халин Дмитрий 55 1
|Бурмагин Михаил 4 1
|Минаев Виктор 3 1
|Дырмовский Дмитрий 80 1
|Лысенко Эдуард 222 1
|Пономарева Ксения 6 1
|Крылов Александр 7 1
|Попов Анатолий 97 1
|Benic Adrian - Бенич Адриан 1 1
|McDowell Mary - МакДауэлл Мэри 15 1
|Резникова Руслана 3 1
|Климов Александр 11 1
|Чугаев Евгений 2 1
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 25 1
|Адамова Нина 1 1
|Boudreau Jeff - Будро Джефф 9 1
|Ковалев Степан 2 1
|Зорин Андрей 6 1
|Аз-Зари Хусейн 22 1
|Подбуцкий Георгий 26 1
|Бегун Платон 8 1
|Иревли Сергей 21 1
|Русанов Сергей 46 1
|Зайцев Михаил 154 1
|Шитиков Борис 1 1
|Семенова Светлана 1 1
|Gartner 3203 4
|Forrester Research 788 1
|Fortune Global 100 136 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
Создано именных указателей - 65242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
Создано именных указателей - 65242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru