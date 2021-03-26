Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 65242
ИКТ 5906
Организации 3904
Ведомства 1385
Ассоциации 450
Технологии 2312
Системы 14033
Персоны 23573
География 1149
Статьи 768
Пресса 669
ИАА 470
НИИ, ВУЗы и библиотеки 863
Мероприятия 695

PSIM
Physical Security Information Management
Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс



26.03.2021 «Крок» проведет онлайн-митап по применению SD-WAN в промышленности 1
25.03.2021 Переход на цифровизацию с KYOCERA: как упростить и оптимизировать электронный документооборот 1
15.01.2021 В «Восточной технике» завершилось внедрение Microsoft Dynamics 365 Field Service 1
02.12.2020 Райффайзенбанк внедрил речевую аналитику группы ЦРТ 1
06.11.2020 На портале поставщиков появился «умный» интерфейс 1
28.10.2020 Новая версия домашних продуктов ESET для Windows: защищенный онлайн-банкинг и умный дом 1
15.10.2020 Коронакризис загнал бизнес в гибридные облака 1
20.08.2020 Mail.ru Group запустила автоматическую оценку влияния наружной рекламы на установки приложений 1
12.08.2020 Инфраструктура гибридного облака Nutanix теперь доступна в Amazon Web Serviсes 1
06.07.2020 TP-Link представила облачное решение Omada SDN для корпоративных сетей 1
29.05.2020 МТС выпустила комплект оборудования для разработки устройств интернета вещей 1
28.05.2020 Infobip представила облачное решение Conversations для автоматизации клиентского сервиса 1
30.04.2020 «Талмер» модернизировал систему автоматического управления ИТ-ресурсами в X5 Retail Group 1
16.04.2020 ГК «Сидиси» разработала антикризисное решение для ритейла и дистрибьюторов 1
13.04.2020 «ЭР-Телеком» представил решение для бесконтактного измерения температуры тела 1
17.03.2020 «Логика Бизнеса» представила «Логика: ЮЗ ЭДО» версии 1.10 1
23.12.2019 В МТС объединили протоколы интернета вещей в единый интерфейс 1
13.11.2019 Dell Technologies представила автономную инфраструктуру Dell EMC Powerone 1
11.11.2019 Найден способ взлома крупнейших дистрибутивов Linux. Под ударом Ubuntu, Debian, FreeBSD и другие 1
24.10.2019 Hitachi Vantara представила новые модели облачных услуг 1
10.10.2019 Банк «Открытие» представил новую систему обслуживания розничных клиентов 1
08.07.2019 CTI обновила собственное ПО CTI Omni для контакт-центров 1
08.04.2019 «Тюменьэнерго» выбирает курс на централизацию системы резервного копирования 1
16.01.2019 «Ланит» разработал решение, контролирующее печать и конфиденциальную информацию 1
24.12.2018 Сбербанк и «Газпром нефть» предоставили клиентам АЗС возможность оплатить топливо в смартфоне 1
17.12.2018 «ЭР-Телеком» повысил эффективность обслуживания в цифровых каналах с помощью Genesys 1
15.11.2018 «ЭР-Телеком»: как рационально подойти к обслуживанию клиентов в цифровых каналах 1
03.09.2018 Dell EMC наращивает облачные возможности платформ и инфраструктурных решений 1
24.04.2018 Ростех объединит «Безопасный город», «ЭРА-ГЛОНАСС» и «112» в одной платформе 4
12.04.2018 Альфа-Банк: Роботизация поможет нам выйти на новый уровень оптимизации расходов 1
03.04.2018 Polycom Trio стал самым быстро продаваемым конференц-телефоном в истории компании 1
30.10.2017 ИТ-служба Почты России стала лауреатом Всероссийского конкурса ITSM-проектов 1
21.09.2017 Просто и понятно про SDN, SD-WAN и снижение затрат 1
08.09.2017 Гиперконвергентная платформа Hitachi UCP HC: очевидные и неявные возможности для бизнеса 1
28.07.2017 ИТ-решение обеспечит «Вьетсовпетро» удаленный контроль бурения на шельфе 1
24.05.2017 Xerox представила в России МФУ Xerox VersaLink B7025, B7030 и B7035 1
07.03.2017 Fortinet запустила новую программу для поставщиков управляемых услуг по обеспечению безопасности 1
20.02.2017 LogistiX запатентовала программное решение для оборудования класса AS/RS 1
10.02.2017 Oracle представила платформу Utilities Network Management System 2.3 1
02.02.2017 Canon представила новые принтеры imageRUNNER ADVANCE для офисов и оперативной полиграфии 1

Публикаций - 61, упоминаний - 64

PSIM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21118 5
VMware 1981 5
Hitachi - Хитачи 1294 3
Intel Corporation 10802 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 662 3
Altuera - Альтуэра 14 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7849 2
Genesys 195 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 108 2
Dell Technologies - Dell Computer 841 2
Dell EMC 4483 2
Cisco Systems 4645 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8560 2
Nutanix 79 1
Dell EMC Services 7 1
TP-Link 178 1
Pivotal Software 61 1
Citrix Systems 726 1
Arduino Software 42 1
Oracle Corporation 5816 1
Qualcomm Technologies 1564 1
Nvidia Corp 3026 1
Крок - Croc 1578 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 253 1
Инфосистемы Джет 850 1
Telegram Group 696 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1202 1
Riverbed Technology 108 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 460 1
Salesforce.com 347 1
Лантер 32 1
Canon Россия - Канон Ру 8 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 407 1
BlueJeans 7 1
LogistiX - Логистикс-Тех 47 1
Virtustream 12 1
SAP SE 4377 1
Ростех - Ростехнологии 2382 1
Комплит - Complete 59 1
Siemens AG - Сименс Россия 2225 1
Газпром нефть 403 2
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 230 1
Открытие ФК 634 1
Альфа-Банк 1328 1
X5 Group 651 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4894 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 234 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 25 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 454 1
Правительство Москвы 1022 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1147 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 1354 10
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 2376 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12408 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4211 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1664 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1346 4
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 239 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 97 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3048 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6339 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 14884 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2523 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 679 2
NIDD - Non-IP Data Delivery - Система передачи данных без использования IP 7 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2296 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 170 2
Kubernetes 370 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2848 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1536 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1944 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4173 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 1495 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 235 1
OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 37 1
Public cloud - Публичное облако 86 1
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 210 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 198 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 682 1
Gigabit Ethernet 818 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 37 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 342 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 931 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1336 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 837 1
Голосовые сообщения 36 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 324 1
NAND flash memory - флеш-память 433 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 254 1
OpenStack 362 1
AWS - Amazon Web Services 612 4
Google Android 11581 3
Apple iOS 6253 3
Microsoft Windows 10 10131 3
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 49 2
Rakuten Viber 465 2
Google Play - Google Store - Android Market 2646 2
Vmware Validated Design 4 2
Oracle SCEF - Oracle Service Capabilities Exposure Function 4 2
Google Cloud Platform - GCP 215 2
Apple macOS 1241 2
WhatsApp Messenger 699 2
Red Hat Ansible 63 2
Linux OS 7287 2
Microsoft Azure 1219 2
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 31 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 197 1
Microsoft Office Excel 723 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 174 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1022 1
HPE StoreOnce Systems - серия СХД 30 1
HPE Backup Navigator 1 1
Dell EMC PowerSwitch - серия коммутаторов 5 1
Dell ProDeploy Client Suite 5 1
Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 6 1
Hitachi Accelerator Platform 1 1
СиДиСи ОПТИМУМ БестШоп - CDC OPTIMUM BestShop 1 1
Dell Prosupport Plus 15 1
HPE StoreEver MSL 1 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 598 1
Логика: ЮЗ ЭДО - юридически значимый электронный документооборот 3 1
МТС M2M-IoT-сеть - МТС NB-IoT - платформа интернета вещей 19 1
Arch Linux 18 1
Dell Technologies Cloud 5 1
SQLite - встраиваемая СУБД 36 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 283 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 150 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 256 1
CTI Omni - Омниканальная чат-платформа 4 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
Soni Bobby - Сони Бобби 7 2
Халин Дмитрий 55 1
Бурмагин Михаил 4 1
Минаев Виктор 3 1
Дырмовский Дмитрий 80 1
Лысенко Эдуард 222 1
Пономарева Ксения 6 1
Крылов Александр 7 1
Попов Анатолий 97 1
Benic Adrian - Бенич Адриан 1 1
McDowell Mary - МакДауэлл Мэри 15 1
Резникова Руслана 3 1
Климов Александр 11 1
Чугаев Евгений 2 1
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 25 1
Адамова Нина 1 1
Boudreau Jeff - Будро Джефф 9 1
Ковалев Степан 2 1
Зорин Андрей 6 1
Аз-Зари Хусейн 22 1
Подбуцкий Георгий 26 1
Бегун Платон 8 1
Иревли Сергей 21 1
Русанов Сергей 46 1
Зайцев Михаил 154 1
Шитиков Борис 1 1
Семенова Светлана 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 86405 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27559 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11677 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 627 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 652 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1774 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1915 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12079 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34757 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1270 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 396 1
Евразия 231 1
Россия - СФО - Новосибирск 2961 1
Россия - ПФО - Казань 1900 1
Европа Западная 1307 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2906 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 545 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 800 1
Россия - УФО - Тюменская область 757 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5085 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1294 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 360 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2757 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 121 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 203 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 152 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
Экономический эффект 211 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 1226 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 313 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 1
Wikipedia - Википедия 399 1
Gartner 3203 4
Forrester Research 788 1
Fortune Global 100 136 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
Создано именных указателей - 65242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж

Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM

Что делать, если вас шантажируют в Сети, и как этого избежать

Показать еще

Наука

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022