Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Okko
Онлайн-кинотеатр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 123, упоминаний - 226
Okko упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мамут Александр 109 11
|Путин Владимир 1826 9
|Лапшина Екатерина 12 8
|Бардинцева Яна 6 6
|Хасис Лев 96 6
|Абрамян Рафаэль 10 5
|Греф Герман 205 4
|Круглов Константин 21 4
|Гродецкий Иван 3 3
|Соколов Александр 22 3
|Паршин Максим 141 3
|Потанин Владимир 19 3
|Худавердян Тигран 66 2
|Бырдин Алексей 21 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Туманов Олег 11 2
|Кирсанова Светлана 54 2
|Жигалова-Озкан Марина 7 1
|Колодюк Андрей 1 1
|Завьялова Татьяна 2 1
|Гречишникова Мария 1 1
|Milne Chris - Милн Крис 2 1
|Петров Евгений 11 1
|Болецкая Ксения 1 1
|Субботина Елена 1 1
|Тищенко Евгений 1 1
|Давыдова Дарья 2 1
|Дудь Юрий 1 1
|Давыдова Варвара 1 1
|Зарубинский Игорь 3 1
|Ильф Илья 1 1
|Барская Ольга 1 1
|Воронин Андрей 5 1
|Travis Scott - Скотт Трэвис 1 1
|Каниовский Александр 1 1
|Горник Александр 3 1
|Канаев Алексей 3 1
|Троцюк Алексей 3 1
|Мангутов Владислав 11 1
|Карчев Олег 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762941, в очереди разбора - 666629.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762941, в очереди разбора - 666629.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru