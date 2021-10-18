Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Okko
Онлайн-кинотеатр


18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 3
24.09.2021 Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров 1
23.09.2021 «Сбер» впервые в России запустил CG-рекламу в 3D формате 1
22.07.2021 «Ростех» купил у своего бывшего топ-сотрудника долю в разработчике сервисов для БПЛА 1
02.07.2021 Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО 1
22.06.2021 Huawei объявляет о старте предзаказа на умные экраны Vision S в России 2
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10 4
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
27.05.2021 Mindbox вложит до 35 млн рублей в конструктор писем Letteros 1
27.05.2021 Сбербанк создал собственный электромобиль без педалей и руля. Видео 1
27.05.2021 ФЛИП: полностью автономный транспорт от SberAutoTech 1
20.05.2021 Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров 2
14.05.2021 «Сбер» расширил возможности подписки «СберПрайм» 1
22.04.2021 «Яндексу» крупно повезло с хозяином офиса. Он разрешил выгодно пересчитать ставки аренды 1
21.04.2021 «Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов 1
12.04.2021 Yota обнулит трафик на Okko 3
02.04.2021 LG выпустила смарт-ТВ с операционкой специально для России 2
01.04.2021 «Мой офис» на ПК стал бесплатным. Но не для всех 1
01.04.2021 Каждый третий россиянин будет сразу удалять предустановленное отечественное ПО 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 1
19.03.2021 Программист «Крок» создал клиент Clubhouse для любой ОС 1
16.03.2021 Россиян обложат штрафами на сотни тысяч за продажу гаджетов без отечественного ПО 1
15.03.2021 Владельцы медиаприставки Sberbox смогут покупать авиабилеты S7 Airlines во время просмотра фильмов 2
03.03.2021 Group-IB предотвратила ущерб на 40 млн рублей для правообладателя трансляций футбольных матчей 2
19.02.2021 Сбербанк ворвался на рынок умных устройств с лампочкой и розеткой 1
26.01.2021 Режиссер «Турецкого гамбита» станет генеральным продюсером Okko 8
21.01.2021 Предустановка российского ПО на смартфоны застопорилась из-за «Яндекса» 1
12.01.2021 Okko открыл доступ к 8K-контенту в рамках подписки 1
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК 1
28.12.2020 Россияне выпустили смарт-ТВ с гигантским экраном и поддержкой 4К. Цена 1
24.12.2020 «Сбер» начал использовать слот-филлинг в голосовом боте розничного контакт-центра 1
24.12.2020 Merlion станет предустанавливать приложения Сбербанка в свои ПК и гаджеты 1
22.12.2020 Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM 1
21.12.2020 «Сбер» начал продажи 10-дюймового смарт-дисплея SberPortal. Цена 1
09.12.2020 Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1
08.12.2020 Минцифры рассказало, какие российские приложения будут предустанавливать на смартфоны и ПК. В основном это «Яндекс» и Mail.ru 1
25.11.2020 Акции российского онлайн-кинотеатра будут проданы на американской бирже 1
12.11.2020 Great Frame вложит миллионы в VR и анимацию 1
10.11.2020 Авторизоваться по Сбер ID теперь можно по номеру телефона 1
01.11.2020 Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности 3

Публикаций - 123, упоминаний - 226

Okko упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 34
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 23
Rambler Group - Рамблер ГК 485 19
VK - Mail.ru Group 2483 16
Samsung Electronics 5677 14
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 13
Apple Inc - Эппл Рус 7707 12
Xiaomi 904 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 10
СберДевайсы - SberDevices 47 10
Telegram Group 702 8
Microsoft Corporation 11095 8
Huawei 2730 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 7
Google LLC 7154 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 5
Facebook 3766 5
LG Electronics 1853 5
Sony 2378 5
Amazon Inc - Amazon.com 1471 4
DEXP 27 4
RuTube - видеохостинг 120 4
НТВ-Плюс 174 4
Leff 5 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
Ситилинк - Citilink 190 3
Harman Kardon 167 3
Цифровые активы 11 3
Yuno 5 3
Alibaba Group 298 2
Twitter 2204 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Intel Corporation 4180 2
HP Inc. 2914 2
Vivo 125 2
OPPO Electronics 222 2
AMD - Advanced Micro Devices 1672 2
Toshiba Corporation 1091 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 44
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 33
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 26
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 25
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 14
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 13
Era Capital 12 12
A&NN 14 10
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 39 9
О2О Delivery club 153 8
Формула Кино - Синема Парк 20 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 6
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 6
AliExpress 275 5
Hyundai Motor 145 5
Visa International 1346 5
Национальный банк Траст 96 5
A&NN Investments 5 5
Ситимобил - Служба такси 113 5
Sony Pictures Entertainment 79 4
Газпром-Медиа Холдинг 120 4
S7 Airlines 80 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 3
Storytel - Сторител 5 3
СберЛогистика 42 3
Coursera 40 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 3
Bookmate 19 3
Открытие ФК 538 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 3
Warner Bros. International Television Distribution 178 3
СберЗдоровье - DocDoc 37 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Газпром ПАО 521 2
Amedia TV - Амедиа 29 2
Paramount Pictures Corporation 30 2
Wildberries 128 2
Яндекс.Такси 271 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 14
Правительство РФ 2205 13
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 8
Президент Российской Федерации 1439 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 2
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 253 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
Руссофт - Russoft 250 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ЛДПР 69 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 103 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 70 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 29
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 17
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 9
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 8
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 5
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 148 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 576 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 4
Google Android-приложения и разработчики 236 3
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 3
Dolby Atmos 144 3
Miracast - стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала 70 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 2
DCI-P3 - Охват цветового пространства 93 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 2
DTS HD - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 93 2
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 776 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 202 2
Dolby Vision 79 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
MP3 654 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
Google YouTube - Видеохостинг 1719 26
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 22
Google Android 10751 20
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 12
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2079 11
ВГТРК Смотрим 14 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 10
Сбер SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 24 10
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 9
Apple iOS 5742 9
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 8
Microsoft Windows 10 6645 8
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 8
Сбербанк СберПрайм 14 7
Сбербанк - SmartMarket 16 7
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 7
Сбербанк Салют-ТВ - Сберсалют 9 6
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 369 6
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 6
Kaspersky Internet Security 289 6
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 27 6
VK - Mail.ru Одноклассники 857 6
Яндекс.Плюс 44 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Apple iTunes Store 571 6
Google AOSP - Android Open Source Project 42 5
Linux OS 4260 5
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 5
Apple macOS 926 5
ICQ 498 5
Яндекс.Эфир 15 5
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 4
Rambler Касса 13 4
МТС ТВ 37 4
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 4
Okko Smart Box 6 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 4
Яндекс.Карты и Транспорт 293 4
Яндекс.Музыка 131 4
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 4
Мамут Александр 109 11
Путин Владимир 1826 9
Лапшина Екатерина 12 8
Бардинцева Яна 6 6
Хасис Лев 96 6
Абрамян Рафаэль 10 5
Греф Герман 205 4
Круглов Константин 21 4
Гродецкий Иван 3 3
Соколов Александр 22 3
Паршин Максим 141 3
Потанин Владимир 19 3
Худавердян Тигран 66 2
Бырдин Алексей 21 2
Мишустин Михаил 302 2
Туманов Олег 11 2
Кирсанова Светлана 54 2
Жигалова-Озкан Марина 7 1
Колодюк Андрей 1 1
Завьялова Татьяна 2 1
Гречишникова Мария 1 1
Milne Chris - Милн Крис 2 1
Петров Евгений 11 1
Болецкая Ксения 1 1
Субботина Елена 1 1
Тищенко Евгений 1 1
Давыдова Дарья 2 1
Дудь Юрий 1 1
Давыдова Варвара 1 1
Зарубинский Игорь 3 1
Ильф Илья 1 1
Барская Ольга 1 1
Воронин Андрей 5 1
Travis Scott - Скотт Трэвис 1 1
Каниовский Александр 1 1
Горник Александр 3 1
Канаев Алексей 3 1
Троцюк Алексей 3 1
Мангутов Владислав 11 1
Карчев Олег 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 65
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
Украина 3372 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Европа 3759 3
Армения - Республика 688 2
Малайзия 341 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Казахстан - Республика 2632 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Индия - Республика 2173 2
Государственная Третьяковская галерея 25 2
Россия - Петрозаводск 150 1
Таиланд - Королевство 361 1
Россия - Вологда 193 1
Германия - Берлин 357 1
Россия - Великий Новгород 165 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 1
Россия - Республика Алтай 685 1
Россия - Красногорск 106 1
Россия - Мурманск 257 1
Украина - Киев 468 1
Украина - Николаевская область 2 1
Россия - Архангельск 207 1
Донбасс 25 1
Москва - Красная Роза - бизнес-центр 46 1
Москва - Воробьёвы горы 15 1
Россия - Восточная Сибирь 190 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 50 1
Турция - Турецкая республика 952 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Восточная Европа 1679 1
Прибалтика - Балтия 592 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 4
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 4
Русский язык 983 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 239 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 2
Пиратство - Авторское право 209 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 15 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 31 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 253 1
Всероссийская перепись населения 31 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Федеральное законодательство 254 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 242 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
Образование в России 337 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 30
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 19
НТВ - Телекомпания 164 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 10
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 9
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 9
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 8
Афиша.ру - Afisha.ru 24 8
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 7
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 7
Чемпионат.com - Championat.com 16 6
Ведомости 259 6
Thomson Reuters - Рейтер 1735 6
Коммерсантъ - Издательский дом 481 5
ТНТ - Телеканал 94 4
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 3
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 46 2
Рен ТВ - телеканал 47 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
ТВ-3 - телеканал 48 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Forbes - Форбс 442 2
Digital Trends - Издание 30 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Пятница - Телеканал 20 1
Парламентская газета 7 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 1
23ABC News 55 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 24 1
CNET - Издание 273 1
Variety 10 1
Секрет фирмы 13 1
Россия-1 - телеканал 20 1
Comedy Central - телеканал 7 1
ShowTime - телеканал 13 1
TelecomDaily ИАА 112 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 2
IDC - International Data Corporation 2720 1
CNews Analytics 1990 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Nielsen Holdings 78 1
Counterpoint Research 29 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 2
Открытое образование 5 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
TED Talks 9 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 12 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
GeekBrains 40 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
Burning Man - фестиваль 5 1
Золотой Орел - национальная кинонаграда России 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762941, в очереди разбора - 666629.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще