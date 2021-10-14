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KPMG
КПМГ


14.10.2021 Райффайзенбанк запустил приложение для корпоративного бизнеса 1
23.09.2021 «М.видео-Эльдорадо» инвестирует 1,3 млрд руб. в финтех-платформу и планирует предоставлять кредитные сервисы другим игрокам 1
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
20.07.2021 Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России 1
02.06.2021 Научная фантастика или таблетка от всех проблем? 1
19.04.2021 НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский 1
29.01.2021 Власти потратят сотни миллионов на видеоигры и подкасты для школьников 1
18.12.2020 «Крок» предлагает автоматизировать систему поддержки сотрудников по вопросам благополучия 1
03.11.2020 МТС продает «Энвижн груп» 1
15.10.2020 «Актион-МЦФЭР» запустила платформу поддержки студентов-экономистов 2
13.10.2020 Интеллектуальная HR-система Skillaz включена в реестр российского ПО 1
23.07.2020 Как технологии позволяют «обнулить» HR-отдел 1
10.07.2020 Mail.ru Group создаст направление продвижения комплексных услуг цифровой трансформации 1
25.06.2020 Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний 1
29.05.2020 Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции 1
28.05.2020 75% безопасников считают публичные облака более надежными, чем собственные ЦОДы 3
26.05.2020 Рынок аналитики растет и становится все более разнообразным 1
20.05.2020 Oracle предложил бесплатные инструменты финансового планирования и моделирования для адаптации к изменениям рынка 1
19.05.2020 Исследование Oracle: специалисты считают ИИ и машинное обучение обязательными для ИБ 2
18.05.2020 Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС 1
31.03.2020 Годовая выручка Huawei выросла на 19,1% и достигла 858,8 млрд юаней 1
06.03.2020 Как использовать роботов в закупках 1
06.02.2020 Navicon внедрил систему маркировки в российском отделении Chiesi Group 4
24.01.2020 Oracle спрогнозировала, как облака повлияют на информационную безопасность в 2020 году 3
11.12.2019 Программные роботы на платформе ROBIN помогают специализированному депозитарию «Инфинитум» 1
28.11.2019 «Аплана» создала новую компанию Robin на базе своего RPA-подразделения 2
17.10.2019 Qiwi готова отказаться от банка «Точка» в случае разногласий с «Открытием» 1
08.10.2019 1С представила флагманское решение «1С:ERP. Управление холдингом» 1
15.07.2019 Москва поможет бизнесу внедрить технологии роботизации бизнес-процессов 1
10.06.2019 «АМТ-Груп» назначила председателя совета директоров компании 1
06.06.2019 SAP и «ИКС холдинг» создадут ИТ-решения для рынка России и СНГ 1
05.03.2019 Выручка Abbyy в России подскочила в полтора раза за счет нефтегаза, финансов и энергетики 1
20.02.2019 МТС выходит из акционерного капитала Ozon 1
20.11.2018 У знаменитой кинокомпании выманили 19 млн евро по электронной переписке 4
02.11.2018 Как цифровая трансформация меняет роль ИТ-директора 2
15.08.2018 Есть ли в России «умные» города? 1
10.08.2018 «КОРУС Консалтинг» предложит заказчикам HR-сервис Skillaz 1
06.07.2018 Экс-зампред ЦБ России: IBM взяла Центробанк «за яблочко» 1
22.06.2018 Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» заменили часть бухгалтерии роботами 1
04.06.2018 Технологии или люди: что делает ИТ-компанию успешной 2

Публикаций - 130, упоминаний - 175

KPMG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 13
SAP SE 3212 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 9
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 7
Oracle Corporation 3344 6
Ростелеком Связьинвест 696 6
IBM 3539 5
Accenture - Аксенчер 531 4
Крок 1219 4
АФК Система ПАО 994 4
Google LLC 7148 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
3738 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 3
Samsung Electronics 5666 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Abbyy 793 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Siemens AG - Сименс Россия 651 2
Yandex - Яндекс 4101 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
UIPath 27 2
McKinsey & Company 121 2
Adobe Systems 807 2
Robin - Робин 15 2
Deloitte - Делойт 186 2
Skillaz - Новые Эйчар-Технологии 23 2
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 2
Микротест 177 2
ВолгаТелеком 217 2
Blue Prism 11 2
Синтерра - Synterra 565 2
Ростелеком Сибирьтелеком 302 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
SEC Consult Services 929 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 4
Открытие ФК 538 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
Uber 257 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Банк Россия 56 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
Uber Technologies 258 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 25 2
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 1
ВТБ24 583 1
Pathé France - французская кинокомпания 1 1
Новатэк 27 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 10 1
РЖД Здоровье - Санаторно-курортное объединение 2 1
Европлан 18 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 16 1
Hyundai Mobis 8 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 20 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
Абрау-Дюрсо 9 1
Связь-банк 78 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Cosmos Hotel Group 10 1
Media Direction Group 3 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Новамедика 4 1
Synlait Milk 1 1
Alium - Алиум 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
SEBI - The Securities and Exchange Board of India - Индийский Совет по ценным бумагам и биржам 2 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 180 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Администрация Президента РФ 267 1
Роснано 456 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
Счётная палата РФ 460 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 372 2
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 28 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 38 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
BEС - Business Email Compromise - Компрометация деловой электронной переписки 13 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
Collaboration - Совместная работа 14 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
Machine augmented intelligence - Intelligence amplification - Cognitive augmentation - Усиление машинного интеллекта - Augmented analytics - Дополненная аналитика 5 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 4 1
Проверка контрагентов 53 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 53 1
Kubernetes 307 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
Microsoft SQL Server 793 4
Microsoft Azure 1171 3
Oracle Cloud Platform 151 2
Microsoft Office 365 769 2
Oracle Analytics Cloud 10 1
Utrace Hub 5 1
Крок Большие данные 1 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
Nvidia Clara 6 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 17 1
iSpring Learn 4 1
IBM Cognos BI 141 1
SAP Innovation Management 3 1
Oracle Strategic Modeling 1 1
Oracle Financial Statement Planning 1 1
Oracle Analytics for Fusion Applications 1 1
IBM z/OS 27 1
HPE ArcSight 50 1
Oracle HCM Cloud 14 1
Abbyy Lingvo 106 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
IBM LinuxONE 9 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 1
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 27 1
Huawei Seamless AI Life 3 1
Aladdin eSafe 5 1
Микротест МСФО 2 1
Abbyy Compreno 20 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
Экологический паспорт 2 1
МОД Народный контроль 29 1
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
UiPath Orchestrator 2 1
VK Business 2 1
Электронный дневник 26 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
Robin RPA 5 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 27 1
Oracle Fusion Cloud Applications 31 1
Путин Владимир 1824 4
Buffomante Tony - Баффоманте Тони 2 2
Борченко Павел 9 2
Daheb Steve - Дахеб Стив 6 2
Вихарев Сергей 12 2
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Жогальский Вадим 1 1
Shneider Etienne - Шнайдер Этьен 1 1
Solari Richard - Солари Ричард 2 1
Hübner Markus - Хебнер Маркус 2 1
Панасюк Иосиф 3 1
Маньковский Андрэ 8 1
Некрасова Татьяна 3 1
Самсонова Виктория 1 1
Кочарян Роберт 8 1
Кондратов Андрей 3 1
Ксенофонтова Анастасия 1 1
Егин Иван 1 1
Боев Сергей 23 1
Семенов Анатолий 12 1
Калмыков Дмитрий 1 1
Горбачев Дмитрий 11 1
Чирахов Владимир 8 1
Образцова Мария 2 1
Степанов Антон 56 1
Ильин Александр 10 1
Горбань Александр 2 1
Храмов Александр 3 1
Осадчий Алексей 1 1
Благирев Вячеслав 11 1
Гавришев Алексей 2 1
Пушков Алексей 8 1
Каплан Александр 3 1
Dennan Andrew - Деннан Эндрю 1 1
Атанесов Саргис 13 1
Аликошвили Георгий 11 1
Мухин Максим 18 1
Свердлов Михаил 29 1
Curto Josep - Курто Джозеп 1 1
Белова Анна 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 16
Европа 3752 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 8
Франция - Французская Республика 2122 8
Германия - Федеративная Республика 3633 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 6
Индия - Республика 2169 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 4
Северная Америка 1411 3
Украина 3365 3
Япония 2780 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Европа Западная 613 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Европа Центральная 106 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Австралия - Австралийский Союз 1124 2
Сингапур - Республика 808 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 2
Великое Герцогство Люксембург 216 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Норвегия - Королевство 428 1
США - Калифорния 973 1
Испания - Барселона 536 1
Германия - Мюнхен 168 1
Нидерланды 973 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Кипр - Республика 247 1
Армения - Республика 688 1
Восточная Европа 1678 1
США - Техас 222 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Франция - Париж 370 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 6
BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 3 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Wikipedia - Википедия 276 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
Ведомости 259 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Главбух 5 1
CNews Analytics 1988 5
Gartner 2190 3
IDC - International Data Corporation 2718 2
Oracle and KPMG Cloud Threat Report 3 2
Grand View Research 11 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
Ventana Research 6 1
Kelly Services 16 1
Cybersecurity Ventures 4 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms 2 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
Strategy Analytics 175 1
SAP Digital Transformation Executive Study 1 1
Forbes Insights 14 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Forrester Research 385 1
Markets&Markets Research 78 1
Fortune Global 500 160 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 1 1
L'École Nationale des Ponts et Chaussees - Национальная школа мостов и дорог 1 1
Академгородок Новосибирск 29 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 1
НИУ ВШЭ Институт когнитивных нейронаук - Центр Биоэлектрических интерфейсов 1 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
Иннополис Университет - Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 1
GeekBrains 40 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Docflow 58 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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