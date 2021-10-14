Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
KPMG
КПМГ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 130, упоминаний - 175
KPMG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Wikipedia - Википедия 276 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
|Ведомости 259 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|Главбух 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru