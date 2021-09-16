I-Free CardsMobile

Открыт набор на второй поток акселератора Google Growth Lab с фокусом на маркетинг и международный рост 1

Huawei подвела итоги развития экосистемы в России 2

Клиенты Tele2 смогут выпускать и токенизировать цифровые банковские карты 1

Cardsmobile в партнерстве с Mastercard запустила универсальную платформу токенизации 1

Mastercard и Cardsmobile запустили универсальную платформу токенизации 6

У МТС появилась виртуальная банковская карта для бесконтактных платежей 1

CardsMobile и Tedipay продемонстрировали платформу бесконтактных платежей 1

С MasterCard россиянам доступны все 3 основные технологии для загрузки бесконтактных карт в мобильный телефон 1