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I-Free CardsMobile
Кошелёк Pay


16.09.2021 Приложение «Кошелек» интегрировалось с модулем лояльности кассовой системы Set Retail 1
20.05.2021 HR-команда приложения «Кошелек» изучила настроения сотрудников с помощью решения Talenttech 1
29.04.2021 «Тинькофф» купил сервис «Кошелек» 2
23.03.2021 Клиентам МКБ стал доступен сервис «Кошелек Pay» с функцией бесконтактной оплаты картами Mastercard и Visa 2
12.03.2021 Глава Центробанка объяснила, каким будет цифровой рубль, и зачем он нужен 2
25.02.2021 Открыт набор на второй поток акселератора Google Growth Lab с фокусом на маркетинг и международный рост 1
18.01.2021 Абоненты Tele2 получили возможность выпускать цифровые карты в приложении «Tele2 платеж» 2
09.12.2020 Банк «Открытие» добавил карты Visa в «Кошелек Pay» 4
25.11.2020 Клиентам Райффайзенбанка теперь доступен сервис «Кошелёк Pay» 5
23.11.2020 Владельцам карт Visa «Почта банка» стала доступна оплата с помощью сервисов «Кошелек Pay» и Swatchpay 4
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
06.10.2020 Huawei подвела итоги развития экосистемы в России 2
10.04.2020 Huawei объявила начало открытой продажи смартфонов серии P40. Цены 1
02.04.2020 Владельцы смартфонов Huawei и Honor смогут оплачивать покупки с помощью «Кошелек Pay» 3
13.01.2020 Банк «Русский стандарт» подключил для владельцев карт Mastercard сервис «Кошелек Pay» 5
27.12.2019 Банк «Открытие» подключился к сервису «Кошелек Pay» 4
23.12.2019 Qiwi упростила идентификацию для пользователей «Кошелька» 1
19.11.2019 Клиенты Tele2 смогут выпускать и токенизировать цифровые банковские карты 1
11.10.2019 Держателям карт Mastercard стал доступен сервис «Кошелёк Pay» 8
10.10.2019 Альфа-банк предложил своим клиентам сервис «Кошелек Pay» 4
05.03.2019 Cardsmobile в партнерстве с Mastercard запустила универсальную платформу токенизации 1
27.02.2019 Mastercard и Cardsmobile запустили универсальную платформу токенизации 6
05.12.2018 Филипп Генс собрал в своих руках 100% «Ланита» и «Дихауса» 1
18.10.2018 CardsMobile и Mastercard запустят российский «Кошелек Pay» 6
31.05.2018 «Перекресток» сообщил о переносе карт лояльности в приложение «Кошелек» 1
08.05.2018 «Ланит» возглавил сын скончавшегося Георгия Генса 1
06.02.2017 «Кошелёк» открыл доступ к собственному каталогу из 130 тысяч розничных программ лояльности 2
29.08.2016 У МТС появилась виртуальная банковская карта для бесконтактных платежей 1
07.07.2016 CardsMobile запустила «Кошелёк» для владельцев iPhone 4
06.06.2016 «Ланит» вложил $2,5 млн в оцифровку кредиток 8
03.06.2016 CardsMobile привлекла $2,5 млн инвестиций от «Ланита» 2
21.03.2016 «Московский Индустриальный Банк», MasterCard и CardsMobile представили новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона 1
24.02.2016 CardsMobile и Tedipay продемонстрировали платформу бесконтактных платежей 1
07.12.2015 В YotaPhone 2 завелся «убийца» Apple Pay 2
26.11.2015 MasterCard и CardsMobile представили сервис для загрузки скидочных карт в Android-смартфоны 3
30.10.2015 АРМ-решения прижились в России всего за год 1
05.10.2015 С MasterCard россиянам доступны все 3 основные технологии для загрузки бесконтактных карт в мобильный телефон 1
10.07.2015 CardsMobile выпустила Android-приложения для оплаты покупок по бесконтактной технологии MasterCard 3
07.07.2015 Мобильную бесконтактную карту MasterCard теперь можно выпустить к основному карточному счету 2
25.12.2014 «Банк Русский Стандарт», MasterCard и CardsMobile запустили новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона 1

Публикаций - 61, упоминаний - 128

I-Free CardsMobile упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1160 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 6
Huawei 2733 5
Samsung Electronics 5714 4
Inventive Retail Group 63 4
I-Free 71 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 3
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 14 3
Fibrum 7 3
diHouse - Дихаус 39 3
PayRing 3 3
CleverDATA 54 3
Ланит Treolan - Треолан 95 3
HTC Corporation 1196 3
Philips 740 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 2
Google LLC 7168 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Sciener - Сайнер 19 1
Консист Бизнес Групп 58 1
NXP Semiconductors 133 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Ланит интернешнл ЛТД 1 1
Ланит холдинг 3 1
3770 1
Телеком-защита 48 1
Элекснет ГК - Elecsnet 7 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
Консист Бизнес Групп - LC Europe 3 1
БПЦ Банковские технологии 85 1
Microsoft Corporation 11143 1
SAP SE 3218 1
Ланит Консалтинг 4 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
Sprint Corporation 155 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 25
Qiwi 783 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 7
Visa International 1346 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Альфа-Банк 1127 6
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 19 5
re:Store 106 4
Русский стандарт Банк 302 4
Lego 84 4
Nike 87 4
Спортмастер 116 3
МТС банк 254 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
РФИ Банк 8 3
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 6 3
Открытие ФК 538 3
Rosan Diamond 3 3
Sela 12 3
Mascotte 20 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 98 2
O’STIN - Остин 8 2
Zenden Group 24 2
Kari - Кари - Сеть магазинов 32 2
Talkbank 11 2
О’Кей - Сеть магазинов 61 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Связной ГК 883 2
X5 Group 599 2
Adidas 97 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
Газпром межрегионгаз поставка 27 1
AliExpress 275 1
Аэрофлот 493 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 16 1
Газпром межрегионгаз 30 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 11
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 10
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 7
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 6
Умные платформы 499 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 588 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 132 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
HMS - Home Media Server - Домашний медиа-сервер 46 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
Смартизация 178 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Qiwi Кошелек 154 16
Google Play - Google Store - Android Market 2515 13
Google Android 10751 13
Apple iOS 5742 9
I-Free CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 7 7
MasterCard MDES - MasterCard Digital Enablement Service 20 6
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 5
Huawei AppGallery 95 5
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 4
Apple Pay 385 4
ISBC AirTag Pay - многофункциональный RFID-брелок 5 3
Nestle KitKat 161 3
Qiwi Терминалы 100 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 2
Huawei P40 - Серия смартфонов 38 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
ДИЦ - Турбо Казначейство 1 1
Тинькофф Таргет 3 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
Сбербанк - SberPay 21 1
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 672 1
MasterCard MCBP - Mastercard Cloud Based Payments 8 1
Huawei Mobile Services - Push Kit 3 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
X5 Group - Перекресток - Клуб Перекресток 8 1
Huawei Map Kit 4 1
Huawei Mobile Services - Safety Detect 2 1
Huawei Golden Snap 2 1
Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес 3 1
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Apple - App Store 2198 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Kaspersky Internet Security 289 1
ДИЦ - Турбо ТОРО 6 1
ДИЦ - Турбо Бюджетирование 5 1
Microsoft Skype 1476 1
Горыня Кирилл 20 17
Тартышев Дмитрий 19 8
Генс Филипп 29 4
Генс Георгий 62 3
Бочеров Дмитрий 5 2
Стрелова Ольга 32 2
Яловенко Илларион 14 2
Михайлова Екатерина 3 1
Григорьева Евгения 57 1
Шигапов Антон 10 1
Лазарев Сергей 2 1
Сивокобильска Оксана 17 1
Конник Татьяна 1 1
Исрапилов Арсен 10 1
Макешин Анатолий 16 1
Ли Лео 5 1
Заботкин Алексей 6 1
Пешков Александр 1 1
Шевченко Александр 9 1
Попков Андрей 24 1
Шуравин Андрей 8 1
Дитятьев Алексей 4 1
Филатов Александр 10 1
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 20 1
Грибов Владимир 25 1
Федосеев Михаил 12 1
Набиуллина Эльвира 56 1
Тач Майкл 36 1
Новиков Павел 67 1
Хомков Игорь 40 1
Мартынов Владислав 78 1
Богачев Игорь 172 1
Попов Михаил 51 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 4
Беларусь - Белоруссия 2096 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Белиз 38 1
Россия - Мурманск 260 1
Россия - Белгород 245 1
Кипр - Республика 248 1
США - Сан-Франциско 696 1
Испания - Барселона 537 1
Великобритания - Лондон 826 1
Венгрия - Будапешт 35 1
Венгрия 295 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Казахстан - Республика 2646 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Известия ИД 59 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
RAEX - Эксперт РА 49 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 6 3
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 3 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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