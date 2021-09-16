Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
I-Free CardsMobile
Кошелёк Pay
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 61, упоминаний - 128
I-Free CardsMobile упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 2
|Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
|Горыня Кирилл 20 17
|Тартышев Дмитрий 19 8
|Генс Филипп 29 4
|Генс Георгий 62 3
|Бочеров Дмитрий 5 2
|Стрелова Ольга 32 2
|Яловенко Илларион 14 2
|Михайлова Екатерина 3 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Шигапов Антон 10 1
|Лазарев Сергей 2 1
|Сивокобильска Оксана 17 1
|Конник Татьяна 1 1
|Исрапилов Арсен 10 1
|Макешин Анатолий 16 1
|Ли Лео 5 1
|Заботкин Алексей 6 1
|Пешков Александр 1 1
|Шевченко Александр 9 1
|Попков Андрей 24 1
|Шуравин Андрей 8 1
|Дитятьев Алексей 4 1
|Филатов Александр 10 1
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 20 1
|Грибов Владимир 25 1
|Федосеев Михаил 12 1
|Набиуллина Эльвира 56 1
|Тач Майкл 36 1
|Новиков Павел 67 1
|Хомков Игорь 40 1
|Мартынов Владислав 78 1
|Богачев Игорь 172 1
|Попов Михаил 51 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 1
|Известия ИД 59 1
|University of Birmingham - Бирмингемский университет 6 3
|University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 3 3
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766904, в очереди разбора - 670589.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766904, в очереди разбора - 670589.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru