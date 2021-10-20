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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЮЗ ЭДО
ЮЗДО
Юридически значимый электронный документооборот
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 61, упоминаний - 135
ЮЗ ЭДО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гришанова Ирина 25 4
|Минаев Алексей 9 4
|Зарьянов Алексей 11 4
|Васильева Екатерина 17 4
|Постарнаков Андрей 5 4
|Черепащук Валентин 4 3
|Подбуцкий Георгий 26 3
|Гончаров Евгений 9 2
|Полев Владислав 4 2
|Королев Илья 6 2
|Пискунович Елена 9 2
|Теличева Наталья 125 2
|Егоров Михаил 15 2
|Дмитриев Александр 21 2
|Шевелев Борис 5 2
|Цыганков Дмитрий 5 2
|Ананьев Денис 6 2
|Крестьянова Татьяна 14 1
|Одинцова Оксана 2 1
|Бекетова Оксана 1 1
|Панин Денис 2 1
|Савов Светлин 2 1
|Андреюк Артем 1 1
|Чепакин Андрей 6 1
|Глащенко Андрей 4 1
|Семенов Александр 69 1
|Дзлиев Артур 2 1
|Родионов Александр 30 1
|Трещук Андрей 21 1
|Руэда-Маэстро Полина 1 1
|Канафин Байжан 4 1
|Андреев Владимир 66 1
|Новиков Федор 2 1
|Сушкова Мария 1 1
|Петрякова Галина 1 1
|Макеев Алексей 19 1
|Дьяченко Валерий 66 1
|Омигов Антон 2 1
|Дудницкий Владимир 5 1
|Зоткин Александр 2 1
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru