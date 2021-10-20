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ЮЗ ЭДО
ЮЗДО
Юридически значимый электронный документооборот


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 2
20.08.2021 ВТБ Лизинг планирует полностью отказаться от бумажных документов 1
10.08.2021 «Тензор» и «Супер маг плюс» разработали интеграционное решение 1
09.08.2021 Terralink выпустила пакет обновлений версии платформы Terralink xDE 3
04.08.2021 СЭД ТЕЗИС помогла «БАТ Россия» цифровизировать контракт-менеджмент, организовать электронный архив и повысить уровень автоматизации 2
21.06.2021 Выпущена новая версия СЭД «ТЕЗИС» 5.0.5 2
21.06.2021 TerraLink xDE обновлена до версии 3.22 и поддерживает актуальные изменения законодательства 1
16.06.2021 Чиновникам разрешат обмениваться секретными документами в электронном виде 1
29.04.2021 Terralink xDE совместима с новой версией операционной системы «Ред ОС» 1
08.04.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
05.04.2021 TerraLink xDE включен в Единый реестр отечественного ПО 2
02.04.2021 Электронный документооборот в «Росатоме» сэкономил 13 тыс. рабочих дней сотрудников в 2020 году 3
25.03.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
10.03.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
09.03.2021 Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота 1
25.02.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
08.02.2021 TerraLink выпустила новую версию TerraLink xDE 1
21.12.2020 В «Логика: ЮЗ ЭДО» релиза 2.5 появилась конвертация документов в различные форматы 7
04.12.2020 СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис» 1
20.11.2020 ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября 1
02.11.2020 ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября 1
23.10.2020 Андрей Чепакин, ELMA: Справедливая цена именной лицензии BPM — 10 тыс. рублей 1
12.10.2020 «Ланит» выпустил новую версию платформы для управления корпоративным контентом Landocs 1
17.08.2020 «Дочка» «Газпрома» меняет российскую СЭД на «импортонезависимую» 1
25.06.2020 «Логика Бизнеса» выпустила новую версию продукта для автоматизации юридически значимого ЭДО 2
17.03.2020 «Логика Бизнеса» представила «Логика: ЮЗ ЭДО» версии 1.10 5
19.02.2020 «Диас-К» автоматизировала документооборот дилерской сети 3
03.02.2020 TerraLink внесла стратегические изменения в платформу xDE 1
30.01.2020 Документооборот для всех госорганов построят на продукте самарской компании. 30 существующих СЭД останутся не у дел 3
22.11.2019 Последние дни регистрации на конференцию «Рынок ЭДО 2019» 5
14.11.2019 Подтверждена совместимость платформы Documino и «Ред ОС» 1
26.09.2019 «Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика: ЮЗ ЭДО» 1
13.08.2019 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с ПО Distate 3
29.07.2019 Можно ли цифровизироваться без отказа от бумаги 1
20.06.2019 Подтверждена совместимость электронных ключей JaCarta и системы Docsvision 1
20.05.2019 Валерий Дьяченко, ИТ-директор «Мечела»: Мы отказываемся от лоскутной автоматизации 1
06.02.2019 «Логика Бизнеса» объединила функциональность «ЮЗ ЭДО» и «ФИНДОК» 5
04.12.2018 Как перейти на юридически значимый электронный документооборот 28
23.05.2018 «Логика Бизнеса» обновила портфель решений 2

Публикаций - 61, упоминаний - 135

ЮЗ ЭДО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Логика Бизнеса 141 10
SAP SE 3218 7
Корус Консалтинг ГК 808 5
Docsvision - ДоксВижн 779 4
Восход ФГБУ НИИ 366 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
3770 3
DiState - ДиСтэйт 6 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 3
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 2
АйТи 752 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
Haulmont - Хоулмонт 71 2
Microsoft Corporation 11143 2
АйДи - Технологии управления 41 1
M-Files 5 1
Инкотекс 8 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 22 1
Edisoft - Эдисофт 53 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 1
FTS Russia - ФТС Макономи 2 1
Documentolog - Документолог 6 1
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 2 1
ELMA 106 1
IBM 3554 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 9 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
Крипто-ПРО 200 1
TerraLink - ТерраЛинк 183 1
Directum - Директум 646 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
Ланит ГК 1160 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 4
Открытие ФК 538 3
АльфаСтрахование СГ 208 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Газпром ПАО 524 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
А101 Группа Компаний 30 2
Бином 16 1
РЖД ТД - Торговый дом 4 1
Whirlpool 48 1
ВТБ Факторинг 22 1
Диас-К 1 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 7 1
Уралкуз - Уральская кузница ПАО 1 1
Газпром ПХГ 2 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
ВТБ Лизинг 34 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Газпром нефть 382 1
X5 Group 599 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
РусГидро ПАО 129 1
Северсталь ПАО 204 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
Qiwi 783 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Почта России ПАО 1577 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 8 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 9
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 69 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
DevOps - Development и Operations 297 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 241 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
Linux OS 4272 5
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - Юридически значимый электронный документооборот 18 4
Microsoft Windows 10 6670 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 3
Логика: ЮЗ ЭДО - юридически значимый электронный документооборот 3 3
Aladdin JaCarta 147 3
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
КриптоПро СКЗИ CSP 96 2
Aladdin JaCarta PKI 74 2
Docsvision ECM 21 2
Aladdin JaCarta LT 23 2
Aladdin JaCarta PRO 21 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 1
КриптоПро myDSS 17 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
Ланит LanDocs 41 1
1С:Бухгалтерия 398 1
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 1
Redis СУБД 46 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 18 1
Apache ActiveMQ 21 1
ELMA BPM 12 1
Логика: ФИНДОК 1 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Docrobot FactorEx 12 1
Docrobot SignEx 5 1
Э-Ком Exite-Evolution 9 1
Edisoft LinkServer 5 1
ELMA365 3 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Google Chrome - браузер 1118 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Гришанова Ирина 25 4
Минаев Алексей 9 4
Зарьянов Алексей 11 4
Васильева Екатерина 17 4
Постарнаков Андрей 5 4
Черепащук Валентин 4 3
Подбуцкий Георгий 26 3
Гончаров Евгений 9 2
Полев Владислав 4 2
Королев Илья 6 2
Пискунович Елена 9 2
Теличева Наталья 125 2
Егоров Михаил 15 2
Дмитриев Александр 21 2
Шевелев Борис 5 2
Цыганков Дмитрий 5 2
Ананьев Денис 6 2
Крестьянова Татьяна 14 1
Одинцова Оксана 2 1
Бекетова Оксана 1 1
Панин Денис 2 1
Савов Светлин 2 1
Андреюк Артем 1 1
Чепакин Андрей 6 1
Глащенко Андрей 4 1
Семенов Александр 69 1
Дзлиев Артур 2 1
Родионов Александр 30 1
Трещук Андрей 21 1
Руэда-Маэстро Полина 1 1
Канафин Байжан 4 1
Андреев Владимир 66 1
Новиков Федор 2 1
Сушкова Мария 1 1
Петрякова Галина 1 1
Макеев Алексей 19 1
Дьяченко Валерий 66 1
Омигов Антон 2 1
Дудницкий Владимир 5 1
Зоткин Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Россия - Ивановская область 262 2
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Мурманская область 297 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 1
Россия - Ставропольский край 462 1
Россия - Калининградская область 541 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
IDC - International Data Corporation 2728 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
РАН - Российская академия наук 317 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 4
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
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