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Сбер Okko онлайн-кинотеатр



12.04.2021 Yota обнулит трафик на Okko
03.03.2021 Group-IB предотвратила ущерб на 40 млн рублей для правообладателя трансляций футбольных матчей
26.01.2021 Режиссер «Турецкого гамбита» станет генеральным продюсером Okko
12.01.2021 Okko открыл доступ к 8K-контенту в рамках подписки
23.09.2020 Пять молодых режиссеров при поддержке Microsoft, Bazelevs и Театра на Таганке сняли альманах о технологиях для Okko
28.08.2020 Okko улучшает технологии потоковой передачи видео
20.08.2020 SberDevices вышли на AliExpress
11.08.2020 Сбербанк начал продавать медиаприставку Okko Smart Box в своих офисах
10.08.2020 Онлайн-кинотеатр Okko запустил сервис для совместного просмотра фильмов
10.07.2020 В Okko теперь можно использовать бонусы «Спасибо» от Сбербанка
01.06.2020 Okko и ViacomCBS запускают международный сервис Paramount+ в России
16.03.2020 Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками
18.02.2020 Сбербанк выпустил свой первый гаджет
04.02.2020 Mail.ru Group добавила в подписку Combo доступ к онлайн-кинотеатру Okko
10.01.2020 Где смотреть кино и сериалы онлайн: легальный контент в России
06.06.2019 Сбербанк и Rambler договорились о единой аутентификации, приоритетном эквайринге и продвижении Okko
18.04.2017 Онлайн-кинотеатр Okko запустил дополнительный канал продаж контента
04.04.2017 Онлайн-кинотеатр Okko обзавелся большой коллекцией голливудских блокбастеров в формате 4K HDR
11.04.2016 «Спутник/Кино» пополнился фильмотекой сервиса Окко
09.03.2016 Okko подпишет своих пользователей на сериалы «Амедиатеки»
29.09.2014 Видеосервис Okko представил решение для трансляции видео в формате 4K на телевизорах LG Smart TV
05.09.2014 Оборот видеосервиса Okko в первом полугодии 2014 г. вырос в 4 раза
22.07.2009 Сеть АЗС ОККО с помощью HDS построила сеть хранения данных

Публикаций - 145, упоминаний - 172

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 38
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 28
Rambler Group - Рамблер ГК 811 21
Samsung Electronics 9333 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 18
Apple Inc 10683 18
VK - Mail.ru Group 3057 17
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 94 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 12
Xiaomi 1095 11
Telegram Group 805 9
Microsoft Corporation 22497 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 8
Google LLC 10352 8
LG Electronics 3372 8
Huawei 3222 8
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 7
Sony 6145 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 6
DEXP 33 5
Hisense Group 69 5
Meta Platforms - Facebook 4267 5
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 306 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 142 4
Leff 5 4
Amazon Inc - Amazon.com 2650 4
Merlion Citilink - Ситилинк 259 4
Код Безопасности 432 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 3
Цифровые активы 52 3
BBK Electronics Corp 396 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 285 3
Новые облачные технологии (НОТ) 277 3
Bookmate 22 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 3
AMD - Advanced Micro Devices 3661 3
Yuno 6 3
Twitter 2493 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 55
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 42
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 85 36
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 80 26
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 22
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 38 14
Era Capital 12 12
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 68 10
A&NN 15 10
НМГ more.tv - онлайн-кинотеатр 16 10
О2О Delivery club 171 9
Формула Кино - Синема Парк 25 7
AliExpress 327 6
НМГ - Национальная Медиа Группа 60 6
Hyundai Motor 316 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 5
Ситимобил - Служба такси 136 5
Visa International 1809 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 4
Sony Pictures Entertainment 135 4
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 49 3
Сбер - СберЛогистика 45 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 125 3
Wildberries - Вайлдберриз 185 3
Coursera 44 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 3
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 148 3
Storytel - Сторител 6 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 97 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 61 3
Открытие ФК 2713 3
Paramount Pictures Corporation 118 3
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 58 3
Warner Bros. International Television Distribution 265 3
Сбер - Еаптека 14 3
Яндекс.Такси 304 2
GFG - Lamoda - Купишуз 90 2
Связной ГК 1190 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 14
Президент Российской Федерации 3770 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 105 1
Мариинский театр - Государственный академический 39 1
Минтранс РФ - Росавиации - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 72 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 2
Единая Россия - Политическая партия 246 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 15 1
Интернет-видео - ассоциация 15 1
ЛДПР 98 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 44
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 39
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 627 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 28
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 18
Мобильное приложение - Mobile app 4966 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 18
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 15
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 14
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 13
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 12
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 12
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 616 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 12
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 11
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 9
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 367 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 8
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 939 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 8
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 1831 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 7
Data monetization - Монетизация данных 550 7
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 7
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 6
Google YouTube - Видеохостинг 2277 29
Google Android 11959 23
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 136 23
Сбер - Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 45 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 12
ВГТРК Смотрим 272 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 11
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 11
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 29 11
Apple iOS 6422 11
Яндекс.Плюс 83 10
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 9
Microsoft Windows 10 11713 9
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 8
Сбер - СберПрайм 21 8
Google Play - Google Store - Android Market 2732 8
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - START - онлайн-кинотеатр 59 8
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 20 8
Apple macOS 1457 7
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 64 7
Microsoft Windows 2000 2856 7
Сбер - SmartMarket SmartApps 25 7
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 282 7
Google AOSP - Android Open Source Project 46 6
Apple iTunes Store 1053 6
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 365 6
Сбер - Сбербанк ID - Sberbank ID 41 6
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 157 6
Kaspersky Internet Security 366 6
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 34 6
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 79 6
Яндекс.Эфир 17 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 6
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 528 6
Linux OS 7669 6
Яндекс.Карты и Транспорт 354 5
Новые облачные технологии - МойОфис 381 5
Microsoft Xbox One - игровая приставка 246 5
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 74 5
Google Android TV 202 5
Путин Владимир 2542 11
Мамут Александр 126 11
Лапшина Екатерина 14 8
Исанин Антон 9365 8
Бардинцева Яна 6 6
Хасис Лев 103 6
Абрамян Рафаэль 10 5
Бырдин Алексей 23 4
Круглов Константин 27 4
Греф Герман 345 4
Паршин Максим 200 3
Гродецкий Иван 3 3
Мишустин Михаил 376 3
Потанин Владимир 32 3
Соколов Александр 33 3
Михайлов Николай 9 2
Туманов Олег 12 2
Соколов Игорь 10 2
Худавердян Тигран 72 2
Кирсанова Светлана 54 2
Дудь Юрий 2 1
Барская Ольга 1 1
Филипук Ольга 6 1
Ильф Илья 1 1
Алимов Дмитрий 4 1
Жуковский Антон 9 1
Вермишян Геворк 62 1
Колбин Евгений 54 1
Завадский Марк 11 1
Сергеев Алексей 34 1
Петелина Екатерина 13 1
Ванин Андрей 9 1
Богуславский Леонид 30 1
Голикова Татьяна 49 1
Левин Леонид 112 1
Чернышенко Дмитрий 320 1
Смагаринский Юрий 24 1
Иванов Антон 46 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 1
Усманов Алишер 275 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 86
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 7
Европа 12319 7
Беларусь - Белоруссия 3525 4
Украина 6212 4
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 3
Армения - Республика 1112 3
Малайзия 744 2
Нидерланды 2197 2
Европа Восточная 2927 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 2
Индия - Республика 4263 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 2
Казахстан - Республика 4467 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 2
Япония 10069 2
Германия - Берлин 635 2
Россия - Сибирь 1579 2
Украина - Николаевская область - Николаев 5 1
Украина - Киев 916 1
Москва - Воробьёвы горы 26 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 362 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 118 1
Франция - Канны 110 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 239 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 456 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 512 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 256 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 460 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 1
США - Калифорния 3381 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 24
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 23
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 7
Юриспруденция 1629 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 6
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 6
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 13 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 5
Афина - множественное значение 33 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 4
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 103 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 3
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 3
Денежные переводы 775 3
Cashback - кэшбэк - кешбек 199 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
Федеральное законодательство 1944 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
Образование в России 460 2
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 2
Эргономика 840 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 194 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 1
КиноПоиск - портал о кино 130 32
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 22
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 11
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 10
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 9
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 9
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 50 8
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 8
Коммерсантъ - Издательский дом 888 7
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 7
Ведомости 375 7
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 7
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 22 6
Thomson Reuters - Рейтер 5731 6
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 5
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 50 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 3
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 2
Рен ТВ - телеканал 57 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 2
Forbes - Форбс 591 2
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