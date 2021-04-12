Индексная книга CNews*
Сбер Okko онлайн-кинотеатр
Публикаций - 145, упоминаний - 172
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 11
|Мамут Александр 126 11
|Лапшина Екатерина 14 8
|Исанин Антон 9365 8
|Бардинцева Яна 6 6
|Хасис Лев 103 6
|Абрамян Рафаэль 10 5
|Бырдин Алексей 23 4
|Круглов Константин 27 4
|Греф Герман 345 4
|Паршин Максим 200 3
|Гродецкий Иван 3 3
|Мишустин Михаил 376 3
|Потанин Владимир 32 3
|Соколов Александр 33 3
|Михайлов Николай 9 2
|Туманов Олег 12 2
|Соколов Игорь 10 2
|Худавердян Тигран 72 2
|Кирсанова Светлана 54 2
|Дудь Юрий 2 1
|Барская Ольга 1 1
|Филипук Ольга 6 1
|Ильф Илья 1 1
|Алимов Дмитрий 4 1
|Жуковский Антон 9 1
|Вермишян Геворк 62 1
|Колбин Евгений 54 1
|Завадский Марк 11 1
|Сергеев Алексей 34 1
|Петелина Екатерина 13 1
|Ванин Андрей 9 1
|Богуславский Леонид 30 1
|Голикова Татьяна 49 1
|Левин Леонид 112 1
|Чернышенко Дмитрий 320 1
|Смагаринский Юрий 24 1
|Иванов Антон 46 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 1
|Усманов Алишер 275 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1194999, в очереди разбора - 944612.
Создано именных указателей - 88508.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1194999, в очереди разбора - 944612.
Создано именных указателей - 88508.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.