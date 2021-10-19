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Сбербанк Онлайн
Сбербанк Онл@йн
интернет-банк


19.10.2021 «Салют, хочу пиццу!»: виртуальные ассистенты Салют научились заказывать готовую еду из ассортимента Delivery Club на умных устройствах Sber 1
14.10.2021 «Сбер» усовершенствовал сервис «Деньги до зарплаты» 1
07.10.2021 В Delivery Club появилась возможность оплачивать заказы с помощью SberPay 1
08.09.2021 «Сбер» разработал систему распознавания животных 1
02.09.2021 Ежемесячная активная аудитория приложения «Сбербанк онлайн» превысила 70 млн человек 1
19.08.2021 В «Сбербанке онлайн» появился сервис для запроса денег 1
18.08.2021 Клиенты Сбербанка смогут пользоваться платежным счетом в «Сбербанк онлайн» даже без банковской карты 1
16.08.2021 Пользователи приложений Сбербанка смогут заказывать товары голосом 1
29.07.2021 Сбербанк и «Связной» объявили о сотрудничестве в рамках POS-кредитования 1
27.07.2021 Сбербанк и сервисы экосистемы переходят на геотехнологии 2ГИС 2
23.07.2021 Сбербанк обновил фирменное мобильное приложение 1
21.07.2021 «Сбербанк страхование» вышла на рынок ДМС 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
20.07.2021 В интернет-банке «Сбера» появилась функция автоплатежа для клиентов «Тинькофф мобайл» 1
20.07.2021 Сбербанк подключил карты «Мир» к Apple Pay 1
20.07.2021 В «Сбере» теперь можно застраховать квартиру или дачу по подписке 2
19.07.2021 «Сбер» внедрил поддержку экспресс-оплаты в метро Казани через Apple Pay 1
16.07.2021 Сбербанк полностью меняет линейку своих банковских карт 1
14.07.2021 Купить проездной для поездок в столичном метро теперь можно через «Сбербанк онлайн» 4
08.07.2021 Голосовой помощник Сбербанка встроили в «Госуслуги». Он выдает QR-коды и консультирует по разводам 1
01.07.2021 Сбербанк и «ЮMoney» присоединились к сервису C2B — Системы быстрых платежей 1
29.06.2021 «Эвотор» интегрировал сервис «Плати QR» от «Сбера» в приложение «Мобильный кассир» для iOS 1
18.06.2021 Пользователи «Битрикс24» смогут принимать платежи в WhatsApp 1
16.06.2021 «Сбер» запустил личный кабинет для клиентов в мобильном приложении 2
07.06.2021 SberPay стал доступен держателям карты «Мир» Сбербанка 1
04.06.2021 В Чите запущена система «Электронный проездной» 1
03.06.2021 Клиенты «Юmoney» могут авторизоваться через «Сбер ID» 1
24.05.2021 Сбербанк запустил моментальные переводы из Казахстана в Китай 1
20.05.2021 Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров 1
20.05.2021 «Сбер» открывает разработчикам приложений доступ ко всем своим технологиям 1
14.05.2021 «Сбер» расширил возможности подписки «СберПрайм» 1
12.05.2021 «Сбер» запустил новое мобильное приложение для розничных инвесторов 1
28.04.2021 Сбербанк представил новые сервисы Обновленный «СберБанк Онлайн» и «СберПрайм+» 2
23.04.2021 Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда 2
23.04.2021 В «Сбере» выросла популярность дистанционного продления «самой не цифровой» услуги 1
20.04.2021 «Сбер» запустил цифровую пенсионную витрину 1
15.04.2021 Сбербанк передал в переработку 10 тонн пластиковых карт 1
14.04.2021 Робот «Сабина» на базе платформы группы ЦРТ снизил нагрузку на контактный центр Сбербанка в Казахстане до 26% 1
13.04.2021 «Сбер» откроет контактный центр в Казани 1
01.04.2021 «Сбер» рассказал, о чем клиенты просят виртуальных ассистентов 2

Публикаций - 501, упоминаний - 805

Сбербанк Онлайн упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4099 23
Цифровая Платформа 34 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 17
Webmoney 329 14
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 13
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 442 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 9
Apple Inc - Эппл Рус 7680 9
Google LLC 7128 8
VK - Mail.ru Group 2482 8
Huawei 2726 7
СберДевайсы - SberDevices 47 7
Facebook 3765 7
Сбербанк Технологии - СберТех 203 6
Tcell - Индиго-Таджикистан - Оператор мобильной связи в Таджикистане 22 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 5
Эвотор - Evotor 105 4
PayPal 438 4
РТЛабс 145 4
Сбербанк Деловая среда 37 4
Samsung Electronics 5633 4
3727 4
Twitter 2204 4
Сбербанк Телеком 18 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 3
Microsoft Corporation 11017 3
Rambler Group - Рамблер ГК 484 3
App Annie 73 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 3
SAP SE 3207 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
Ростелеком НСС 48 2
Xiaomi 904 2
Telegram Group 702 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 395
Visa International 1344 25
УЭК - Универсальная электронная карта 512 25
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 18
Евросеть 883 17
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 16
Мострансавто 59 15
Qiwi 783 15
Сбербанк Северо-Западный банк 68 14
Сбербанк Московский банк 68 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 12
Альфа-Банк 1123 11
Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 10
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 8
CyberPlat - КиберПлат 201 8
Сбербанк страхование 47 8
Почта России ПАО 1570 8
РСХБ - Россельхозбанк 183 8
Почта Банк 289 7
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
СберЛогистика 42 6
Сбербанк Среднерусский банк 18 6
Ситимобил - Служба такси 113 6
Связной ГК 877 6
О2О Delivery club 153 6
Русский стандарт Банк 302 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Citibank - Ситибанк 170 4
Western Union 86 4
Глобэкс банк 28 4
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 4
ВТБ Банк Москвы 371 4
Сбербанк Волго-Вятский банк 31 4
Яндекс.Такси 271 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 4
ВТБ24 583 4
Avito - Авито 171 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Сбер Еаптека 8 3
Уралсиб Банк 389 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 9
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Правительство Московской области 48 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 4
Правительство РФ 2200 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 3
ПФР Департамент информационных технологий 102 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 2
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 5 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 2
МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 12 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
МФЦ Мои документы Москвы 6 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Мосгортранс ГУП 68 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Федеральное казначейство России 766 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Руссофт - Russoft 250 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 42
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 33
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 22
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 19
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 12
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 274 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 9
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 8
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 8
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 7
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 4
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 4
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 4
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 3
Умные платформы 496 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 3
ЕФС - Единая фронтальная система - унитарный интерфейс (веб-сайт, мобильное приложение, терминал самообслуживания), через который происходит взаимодействие с пользователем 4 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 2
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 2
Google Android 10750 92
Apple iOS 5741 66
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 28
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 25
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 22
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 21
Microsoft Windows Phone OS 1472 20
Стрелка - Транспортная карта 113 19
Apple Pay 385 17
Google Play - Google Store - Android Market 2515 16
Apple - App Store 2198 14
Google Pay - Google Android Pay 297 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 13
Samsung Pay 238 12
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 10
Сбербанк - SberPay 21 10
Сбербанк ID - Sberbank ID - Сбер ID 38 10
Apple iPad 3263 9
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 9
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 95 9
R-Style Softlab - InterBank 93 8
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 8
VK - Mail.ru Одноклассники 853 8
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 8
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 7
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 6
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 6
Apple Touch ID 207 6
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 6
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 6
Сбер SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 24 5
Сбербанк - SmartMarket 16 5
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 5
Сбербанк СберПрайм 14 4
Apple macOS VoiceOver 24 4
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 4
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 4
Apple Mac 1454 4
Сбербанк Салют-ТВ - Сберсалют 9 4
R-Style Softlab - RS-Bank 228 4
Островский Святослав 41 24
Цыбульников Вячеслав 35 20
Мамонтов Игорь 28 19
Попов Алексей 310 15
Круглов Алексей 18 14
Кирсанова Светлана 54 12
Курдюков Дмитрий 20 9
Дмитриев Кирилл 93 9
Орловский Виктор 229 9
Ковалев Игорь 21 9
Греф Герман 205 8
Малых Дмитрий 23 8
Широков Сергей 12 7
Царев Кирилл 13 6
Алымова Наталья 6 6
Хасис Лев 96 6
Торбахов Александр 54 5
Ведяхин Александр 43 5
Попов Анатолий 98 4
Бондаренко Михаил 52 4
Гурджиян Руслан 17 4
Писарев Андрей 15 3
Зайцев Александр 13 3
Синельник Оксана 4 3
Малышев Сергей 46 3
Смирнова Ева 19 3
Кисляков Евгений 83 3
Кравченко Евгений 9 3
Шадаев Максут 384 3
Шашкин Алексей 11 2
Кулик Вадим 113 2
Прокопенков Александр 6 2
Гришаков Максим 27 2
Попов Дмитрий 19 2
Хлызов Андрей 17 2
Огуряев Дмитрий 53 2
Пегасов Сергей 52 2
Рудковский Михаил 7 2
Малиновский Алексей 19 2
Груздев Владимир 7 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 166
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 71
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 26
Казахстан - Республика 2621 21
Таджикистан - Республика 434 15
Россия - Тульская область 752 15
Узбекистан - Республика 821 14
Беларусь - Белоруссия 2081 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 12
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 12
Россия - Калужская область 570 11
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1046 10
Россия - ПФО - Казань 1510 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 9
Россия - Свердловская область 805 7
Германия - Федеративная Республика 3614 7
Россия - Челябинская область 658 7
Украина 3347 6
Россия - Нижегородская область 737 6
Армения - Республика 687 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 6
Россия - Краснодарский край 913 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 5
Россия - Липецкая область 291 5
Россия - Самарская область 558 5
Европа 3730 5
Грузия 690 5
Россия - Тюменская область 582 5
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Кипр - Республика 247 5
Италия - Итальянская Республика 1371 5
Россия - Волго-Вятский экономический район 6 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 5
Россия - Новосибирская область 811 4
Россия - СФО - Новосибирск 1956 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 14
Торговля розничная 77 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 6
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ИПП - Индивидуальный пенсионный план 7 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 2
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 5 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 1
Страхование - Страховое дело 43 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 7 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 18 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
НПД - Налог на профессиональный доход - льготный режим налогообложения, доступный предпринимателям Москвы с 2019 года 5 1
Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 3 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 11 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ИСЖ - Инвестиционное страхование жизни 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 7
Ведомости 259 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
КиноПоиск - Портал о кино 118 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
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