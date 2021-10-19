Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбербанк Онлайн
Сбербанк Онл@йн
интернет-банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 501, упоминаний - 805
Сбербанк Онлайн упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Островский Святослав 41 24
|Цыбульников Вячеслав 35 20
|Мамонтов Игорь 28 19
|Попов Алексей 310 15
|Круглов Алексей 18 14
|Кирсанова Светлана 54 12
|Курдюков Дмитрий 20 9
|Дмитриев Кирилл 93 9
|Орловский Виктор 229 9
|Ковалев Игорь 21 9
|Греф Герман 205 8
|Малых Дмитрий 23 8
|Широков Сергей 12 7
|Царев Кирилл 13 6
|Алымова Наталья 6 6
|Хасис Лев 96 6
|Торбахов Александр 54 5
|Ведяхин Александр 43 5
|Попов Анатолий 98 4
|Бондаренко Михаил 52 4
|Гурджиян Руслан 17 4
|Писарев Андрей 15 3
|Зайцев Александр 13 3
|Синельник Оксана 4 3
|Малышев Сергей 46 3
|Смирнова Ева 19 3
|Кисляков Евгений 83 3
|Кравченко Евгений 9 3
|Шадаев Максут 384 3
|Шашкин Алексей 11 2
|Кулик Вадим 113 2
|Прокопенков Александр 6 2
|Гришаков Максим 27 2
|Попов Дмитрий 19 2
|Хлызов Андрей 17 2
|Огуряев Дмитрий 53 2
|Пегасов Сергей 52 2
|Рудковский Михаил 7 2
|Малиновский Алексей 19 2
|Груздев Владимир 7 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755989, в очереди разбора - 659679.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755989, в очереди разбора - 659679.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru