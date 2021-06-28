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ОАК
Объединенная авиастроительная корпорация ПАО


28.06.2021 Москва создает для молодежи среду непрерывного развития 1
21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 1
11.03.2021 «РТ-Техприемка» переведет работу с рекламациями в «цифру» 1
15.12.2020 «Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов 1
14.09.2020 «Ростех» открыл доступ к «Электронной бирже мощностей» для внешних участников 1
02.09.2020 «Ростех» и «Ростелеком» создадут единый цифровой контур для отечественного авиастроения 2
13.08.2020 Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber 1
26.03.2020 Прекращено уголовное дело против главы «Компьюлинка» 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
21.02.2020 Корпорация «МиГ» разработала систему автоматической посадки военных самолетов 2
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
28.08.2019 ОАК и «Цифра» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий 8
26.08.2019 Венчурный фонд «Ростеха» с директором, которым раньше интересовалась Генпрокуратура, вложился в свой первый стартап 1
21.08.2019 Фонд Skolkovo Ventures инвестирует до 200 миллионов рублей в разработчика ПО для оптимизации производственных процессов 3
22.07.2019 «Ростех» отчитался перед Путиным о рекордном экспорте российского оружия 1
28.03.2019 Ростех передал ВКС шестой самолет-локатор А-50У 1
12.10.2018 Путин поручил построить центр цифрового развития на острове Русский 2
17.07.2018 Венчурными инвестициями «Ростеха» будет управлять экс-чиновник, у которого Генпрокуратура нашла незаконные миллионы 1
07.06.2018 ГК «Техносерв» вошел в пятерку крупнейших поставщиков ИТ в промышленности по версии CNews 1
09.04.2018 «Петербургский цифровой форум 2018» приглашает к участию 18-19 апреля 2018 года 1
04.04.2018 «Техносерв» принял участие в корпоративной образовательной программе ОАК 3
03.04.2018 «Петербургский цифровой форум 2018» приглашает к участию 18-19 апреля 2018 года 1
22.03.2018 «БАРС Груп» подвела итоги 2017 года 1
30.11.2017 ОАК перейдет на «цифру» к середине 2018 года 7
05.10.2017 КРОК внедрила систему управления знаниями в «ОДК-Сатурн» 1
05.09.2017 «Ренова» создала управляющую компанию «Цифра» для работы в сфере промышленного интернета 1
19.07.2017 В «Росэлектронике» разработали единую базу данных отечественной ЭКБ 1
02.06.2017 Путин пообещал обогатить россиян цифровой экономикой и стартапами 1
06.04.2017 «РТ-Информ» в 2016 г. увеличил выручку на 35% 2
29.03.2017 Разработка резидента «Сколково» будет использоваться при создании самолетов-амфибий 1
13.02.2017 В МВД поставлены сотни отечественных серверов на процессорах «Эльбрус» 1
09.02.2017 «РТ-Информ» представит дорожную карту развития централизованных ИС «Ростеха» 1
22.12.2016 Александр Якунин: к 2020 году доля гражданской продукции ОПК вырастет до 43% 1

Публикаций - 90, упоминаний - 196

ОАК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 12
Ростех - Ростехнологии 2230 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
SAP SE 3216 6
Yandex - Яндекс 4101 4
VK - Mail.ru Group 2484 3
Микротест 177 2
Google LLC 7158 2
SAP CIS - САП СНГ 755 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Verysell - Верисел 91 2
Компьюлинк ГК - Compulink 210 2
Verysell Проекты - Verysell Project 42 2
Alibaba Group 298 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Microsoft Corporation 11110 2
IBM 3546 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Verysell Иконтри 2 1
Симбиотел 12 1
Ростех Технодинамика 23 1
Компьюлинк УСП 67 1
Белтелеком 34 1
Verysell Сервис 5 1
НЦОТ - Белорусский национальный центр обмена трафиком 2 1
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
Роснефть РН-информ 32 1
TietoEnator 10 1
Jive Software 19 1
Leta IT-company 88 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Telegram Group 702 1
Барс груп 402 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 10
АльфаСтрахование СГ 208 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 10
Аэрофлот 493 10
ТрансКонтейнер 25 9
Русагро Группа Компаний 139 9
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 9
Совкомбанк ПАО 147 9
Ингосстрах СПАО 210 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 9
McDonald’s - Макдоналдс 90 9
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 9
Альфа-Банк 1126 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 9
Procter&Gamble - P&G 94 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 9
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 9
Норникель - Норильский никель 178 9
Фармстандарт АО 32 9
ММК-Информсервис 20 9
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 9
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 8
Уралкалий ПАО 62 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
НСПК - Национальная система платежных карт 257 6
Segezha Group - Сегежа Групп 85 5
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 5
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 5
РВК - Российская венчурная компания 476 4
Вертолеты России 114 4
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Газпром нефть 382 2
Казахмыс - Kazakhmys 24 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 2
НОРК - Национальная оптово-распределительная компания 2 2
ТехноНИКОЛЬ 26 2
Ростех - РТ Венчурные инвестиции 2 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 6
Счётная палата РФ 460 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 6
Президент Российской Федерации 1440 4
Роснано 456 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 4 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 2
Администрация Президента РФ 268 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Крым 4 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Рособоронэкспорт 34 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 12
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 9
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 9
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
3D-печать 135 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 2
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 388 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
Data Governance - Руководство данными 51 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 1
Telegram - Мессенджер 80 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 2
VMware ESXi 142 1
ТЕСИС Flowvision 5 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 1
МиГ - серия фронтовых истребителей 13 1
Ростех Биржа мощностей 2 1
А-50У - самолет-локатор 2 1
АКСИОК.Net Бюджетное планирование ППО 2 1
Симбиотел - EZTalk 10 1
ФНС РФ ЦОД 22 1
ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 7 1
Wargaming World of Warships 31 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Microsoft Excel 436 1
Wargaming World of Tanks 132 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 300 1
Linux OS 4265 1
NtechLab FindFace 26 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Урьяс Вадим 76 10
Четвернин Алексей 651 10
Суровец Дмитрий 44 9
Шеховцов Юрий 33 9
Чаркин Евгений 182 9
Поляков Сергей 60 9
Зырянов Илья 17 9
Богданов Кирилл 91 9
Холкин Дмитрий 15 9
Дьяченко Валерий 66 9
Халматов Максим 45 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Клепиков Алексей 77 9
Муравьев Владимир 29 9
Панферов Алексей 22 9
Дрейгер Павел 15 9
Кереже Дмитрий 9 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Сапунов Михаил 9 9
Тихонравов Андрей 13 9
Погосова Карина 9 9
Богомазов Дмитрий 13 9
Ямщиков Владимир 32 9
Натрусов Артем 121 8
Савкин Владимир 38 8
Огурцов Юрий 13 8
Абакумов Евгений 103 7
Щеглов Дмитрий 8 7
Трояновский Владимир 40 6
Петров Михаил 88 6
Михалев Евгений 40 6
Вахнин Павел 51 6
Путин Владимир 1826 5
Феоктистов Вадим 13 5
Тимченко Алексей 9 5
Прохорова Алла 45 3
Слюсарь Юрий 5 3
Якунин Александр 43 3
Никифоров Николай 1126 2
Сахненко Сергей 71 2
Россия - Российская федерация - РФ 57483 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 20
Восточная Европа 1682 11
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Кипр - Республика 247 2
Украина 3374 2
Россия - ПФО - Самара 1291 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Беларусь - Минск 328 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Европа 3766 1
Россия - Саров 92 1
Россия - Ставрополь 273 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - Феодосия 12 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Хабаровск 623 1
Россия - Сочи 912 1
Россия - Сахалинская область 434 1
Россия - Нижегородская область 740 1
Россия - Тверь 327 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Тульская область 752 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 84 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Русский язык 985 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
Technavio 23 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 2
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 5 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
Петербургский Цифровой Форум 6 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Евразийский аэрокосмический конгресс 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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