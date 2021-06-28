Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОАК
Объединенная авиастроительная корпорация ПАО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 90, упоминаний - 196
ОАК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Урьяс Вадим 76 10
|Четвернин Алексей 651 10
|Суровец Дмитрий 44 9
|Шеховцов Юрий 33 9
|Чаркин Евгений 182 9
|Поляков Сергей 60 9
|Зырянов Илья 17 9
|Богданов Кирилл 91 9
|Холкин Дмитрий 15 9
|Дьяченко Валерий 66 9
|Халматов Максим 45 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Клепиков Алексей 77 9
|Муравьев Владимир 29 9
|Панферов Алексей 22 9
|Дрейгер Павел 15 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Тихонравов Андрей 13 9
|Погосова Карина 9 9
|Богомазов Дмитрий 13 9
|Ямщиков Владимир 32 9
|Натрусов Артем 121 8
|Савкин Владимир 38 8
|Огурцов Юрий 13 8
|Абакумов Евгений 103 7
|Щеглов Дмитрий 8 7
|Трояновский Владимир 40 6
|Петров Михаил 88 6
|Михалев Евгений 40 6
|Вахнин Павел 51 6
|Путин Владимир 1826 5
|Феоктистов Вадим 13 5
|Тимченко Алексей 9 5
|Прохорова Алла 45 3
|Слюсарь Юрий 5 3
|Якунин Александр 43 3
|Никифоров Николай 1126 2
|Сахненко Сергей 71 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|TUT.BY - Белорусский интернет-портал 16 1
|CNews Analytics 1991 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
|Technavio 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763864, в очереди разбора - 667551.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763864, в очереди разбора - 667551.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru