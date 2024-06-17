Здравоохранение - Донорство - Программы развития добровольного донорства крови - Переливание крови

Каждый год 14 июня международным профессиональным сообществом отмечается Всемирный день донора. Это день, когда мировые сообщества выражают почтение людям, которые добровольно и безвозмездно сдают кровь. В этот день родился выдающийся ученый Карл Ландштейнер, получивший в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови человека.

Что нужно делать до и после сдачи крови Что нужно делать до и после сдачи крови Донорская кровь - на благо хирургии! Плакат на тему значения донорской крови в достижениях медицины. Композиция создана по принципу коллажа - показаны иллюстрации с аппаратом "искусственная почка", для работы которой требуется донорская кровь. Ю. Смурыгин, 1973г. Донорская кровь - на благо хирургии! Плакат на тему значения донорской крови в достижениях медицины. Композиция создана по принципу коллажа - показаны иллюстрации с аппаратом "искусственная почка", для работы которой требуется донорская кровь. Ю. Смурыгин, 1973г. Плакат "Кровь донора спасла мне жизнь" К 1940 году Советский Союз располагал мощной сетью учреждений Службы крови (НИИ, большое количество оснащенных станций переливания крови). Такая отлаженная система переливания донорской крови позволила в годы Великой Отечественной войны спасти жизни тысячам раненых бойцов. В годы войны было зарегистрировано 5,5 миллиона доноров, что обеспечило возможность проведения 7 миллионов переливаний крови. СССР, 1957 г. А. Добров, Б. Решетников Плакат "Кровь донора спасла мне жизнь" К 1940 году Советский Союз располагал мощной сетью учреждений Службы крови (НИИ, большое количество оснащенных станций переливания крови). Такая отлаженная система переливания донорской крови позволила в годы Великой Отечественной войны спасти жизни тысячам раненых бойцов. В годы войны было зарегистрировано 5,5 миллиона доноров, что обеспечило возможность проведения 7 миллионов переливаний крови. СССР, 1957 г. А. Добров, Б. Решетников «Кровь донора возвращает жизнь». Плакат о развитии добровольного донорства в СССР. Перевалов П., 1963 год. «Кровь донора возвращает жизнь». Плакат о развитии добровольного донорства в СССР. Перевалов П., 1963 год. «ДОНОР ЛУЧШИЙ ДРУГ КРАСНОЙ АРМИИ» Николаев Я., Бибиков Г., 1941 год «ДОНОР ЛУЧШИЙ ДРУГ КРАСНОЙ АРМИИ» Николаев Я., Бибиков Г., 1941 год Что нужно делать до и после сдачи крови