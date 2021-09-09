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Twitch
Видеостриминговый сервис


09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
02.08.2021 Каждый восьмой сайт Всемирной паутины беззащитен перед хакерами из-за проблем Cloudflare 1
23.07.2021 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 1
17.06.2021 Accenture разработала решение, позволяющее ретейлерам управлять live-commerce продажами 1
17.06.2021 Как в России будут наказывать интернет-сайты: от запрета рекламы до блокировки платежей 1
10.06.2021 В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь 1
09.06.2021 Лучшие программы для записи видео с экрана ПК: выбор ZOOM 1
08.06.2021 Отключилась половина мирового интернета. Недоступны десятки популярных сайтов и сервисов 2
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 1
20.05.2021 Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 1
15.02.2021 LG открывает «Лабораторию гейминга» 3
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
08.02.2021 Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube 1
25.12.2020 Tele2 разыграла на киберспортивных турнирах более 3 млн рублей в 2020 году 1
09.12.2020 МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО 1
01.12.2020 «Лаборатория Касперского» и Krakatau выпустили коллекцию одежды, посвященную личной безопасности в Сети 1
01.12.2020 Создана замена покойному Adobe Flash Player, которая лучше и безопаснее работает 1
19.11.2020 YouTube начал крутить рекламу, за которую авторам видео не достается ни копейки 1
12.11.2020 Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше 2
11.11.2020 Group-IB предупредила о новой мошеннической схеме с использованием платформы Twitch 1
23.10.2020 Acer представила новые компьютеры ConceptD. Цены. Фото 1
01.09.2020 «Тинькофф Мобайл» добавил TikTok в пакет безлимитных видеосервисов 1
25.06.2020 Tele2 запустил тарифный план «Игровой» 2
22.06.2020 Во Flash-плееры заложена «бомба с часовым механизмом». В конце 2020 г. они перестанут работать 1
28.04.2020 Aliexpress отметил рост продаж телевизоров и игровых приставок 1
25.03.2020 Donationalerts запускает мобильные стримы 1
27.02.2020 Билеты на блокчейне запустили на мировом киберспортивном турнире BLAST 1
04.02.2020 Впервые в истории раскрыта выручка YouTube 1
20.01.2020 Трафик в сети «Дом.ru» превысил 3 млн ТБ 1
30.12.2019 «Яндекс» вступил борьбу с «Рамблером» его же методами. Подано первое исковое заявление 1
20.12.2019 Новая атака Rambler. Жертвами стали «Яндекс» и МТС 2
18.12.2019 Россиян лишили самого известного торрент-трекера с сериалами. Возможно, навечно 2
16.12.2019 Власти: атака Rambler на Nginx не повредит инвестклимату в России 1
16.12.2019 «Рамблер» требует запретить в России один из крупнейших видеосервисов в мире 3
16.12.2019 Идеи новогодних подарков: лучшие игровые ноутбуки 2019 1
06.12.2019 «Лаборатория Касперского»: половина родителей считает, что интернет препятствует нормальному общению в семье 1
26.11.2019 «Я.Стример» интегрировался с WASD.TV 1
06.11.2019 Wanta назвала DonationAlerts самым популярным в России сервисом монетизации стримов 1
15.10.2019 GPMD завершила интеграцию в киберспортивные онлайн-турниры OK Challenge 1

Публикаций - 70, упоминаний - 81

Twitch упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7161 16
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 14
Yandex - Яндекс 4101 13
Microsoft Corporation 11127 13
VK - Mail.ru Group 2485 11
Facebook 3767 10
Apple Inc - Эппл Рус 7724 9
Amazon Inc - Amazon.com 1472 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 7
Twitter 2204 6
Rambler Group - Рамблер ГК 486 5
Samsung Electronics 5702 5
Nvidia Corp 2030 5
F5 Networks 81 4
RuTube - видеохостинг 120 4
Nginx - Энджайникс 100 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 4
Adobe Systems 811 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 3
Yahoo! 1101 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
Ngenix 42 2
Cloudflare 50 2
Turla - Хакерская группировка 19 2
PUBG Corporation 23 2
Accenture - Аксенчер 532 2
ESET 989 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Acer Group 1368 2
EA - Electronic Arts 913 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Macromedia 39 2
Wargaming 90 2
Alphabet 74 2
Xiaomi 904 2
Nintendo 224 1
Viewsonic 132 1
Epic Games 87 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
Vimeo - Видеохостинг 57 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 3
Lynwood Investments 6 2
TeleSport Group - Телеспорт Груп 5 2
Авиа Групп 4 1
ИнвестКапиталБанк 15 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 1 1
Стройгаз 2 1
Yota Arena - киберспортивная арена 6 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 4 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 30 1
Зест -лизинговая компания 6 1
Трансойл 12 1
Сахатранс 6 1
Аброс ИК 7 1
Коловрат 5 1
Volga Group - Volga Resources Group 2 1
ВТБ Ледовый Дворец 2 1
Warner Bros. International Television Distribution 179 1
Банк Россия 56 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Virtus.pro 12 1
SK Gaming 9 1
ESforce 22 1
AliExpress 275 1
Gambit Esports 6 1
Связной ГК 883 1
Газпром ПАО 524 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Электронная Москва АО 13 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 268 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
Московская федерация футбола 1 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 12 1
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза 1 1
Лига стримеров 2 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 26 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 7
Flash 479 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 4
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 386 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 2
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 2
USB Type-C - USB-C 901 2
Социальные сети - Соцсети 96 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 917 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 783 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 399 1
LED - Light-emitting diode - светодиод 92 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры 9 1
PCAP - Projective Capacity Touch - Проекционно–ёмкостные сенсорные экраны 5 1
Khronos WebGL - Web-based Graphics Library - Кроссплатформенный API для 3D-графики в браузере 31 1
Google YouTube - Видеохостинг 1727 21
VK - Mail.ru Одноклассники 858 14
WhatsApp Messenger 654 11
Google Android 10751 8
Microsoft Windows 10 6659 8
Nvidia GeForce GTX 2073 7
Microsoft Windows Live 121 7
Apple macOS 930 5
Linux OS 4267 5
Google Chrome - браузер 1118 4
AWS - Amazon Web Services 569 4
Apple iTunes Store 574 4
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 52 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2089 4
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 4
Google Play Music 53 4
Microsoft Edge - Браузер 988 4
Chromium - Браузер 166 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 4
Shazam 35 3
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 3
Adobe Flash 359 3
Google Play Фильмы 3 3
Apple iPad 3263 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 3
Rakuten Viber 429 3
Apple iOS 5742 3
Apple Music 72 3
Snapchat 89 2
Apple iMessage - Мессенджер 116 2
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 2
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft Skype 1473 2
Opera - Браузер 637 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 2
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 2
Apple - App Store 2198 2
Microsoft Windows 854 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Сысоев Игорь 31 4
Коновалов Максим 15 4
Хасис Лев 96 2
Мамут Александр 109 2
Байгушева Анастасия 4 2
Воронин Андрей 5 1
Оленев Евгений 1 1
Сиденко Андрей 10 1
Семенова Ирина 35 1
Табастаева Юлианна 1 1
Зайцева Дарья 2 1
Соловьева Мария 5 1
Командная Мария 1 1
Амниев Анатолий 1 1
Heina Michael - Хейна Майкл 1 1
Васильев Марат 1 1
Chuang Andrew - Чуан Эндрю 2 1
Лавочкин Семен 1 1
Новицкий Евгений 8 1
Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
Газиев Артур 2 1
Ковальчук Никита 1 1
Черменин Артем 6 1
Kahle Brewster - Брюстер Кейл 4 1
Porat Ruth - Порат Рут 6 1
Пушков Алексей 8 1
Олехнович Алексей 2 1
Николаев Вячеслав 56 1
Brin Sergey - Сергей Брин 121 1
Larry Page - Ларри Пейдж 127 1
Борзилов Давид 36 1
Зайцев Михаил 145 1
Матвеева Татьяна 83 1
Чугунов Никита 53 1
Королюк Алексей 86 1
Песков Дмитрий 65 1
Решетин Олег 38 1
Калинин Александр 95 1
Андреев Павел 1 1
Агапитов Александр 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 3
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Великобритания - Виргинские Острова 110 2
Кипр - Республика 247 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Армения - Республика 689 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - Пермь 741 2
Украина 3378 2
США - Лос-Анджелес 292 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
Южная Корея - Сеул 130 1
Россия - Иркутск 468 1
США - Сан-Франциско 696 1
Нидерланды 976 1
Украина - Киев 470 1
Северная Америка 1413 1
Россия - Нижегородская область 741 1
Китай - Тайвань 593 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
Специальный административный район Гонконг 552 1
Ближний Восток 1475 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Европа 3774 1
Казахстан - Республика 2641 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 3
Киберспорт - компьютерный спорт или электронный спорт 6 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
Пиратство - Авторское право 209 1
Игра престолов - телевизионный сериал 5 1
Донат - онлайн-вознаграждение - Donations 6 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 6 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Wikipedia - Википедия 278 4
NYT - The New York Times 509 4
CNews - ZOOM.CNews 1103 4
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 3
Афиша.ру - Afisha.ru 24 2
The Verge - Издание 448 1
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
ZDnet 381 1
РИА Новости 654 1
РосКомСвобода 75 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
PornHub 23 1
Windows Central 16 1
Nielsen Holdings 79 2
W3Techs 10 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
ResearchMe 11 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Чемпионат Италии по футболу 6 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
BLAST Spring Final Moscow 1 1
OK Challenge 1 1
ISE - Integrated Systems Europe 23 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
InAVation Awards 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765226, в очереди разбора - 668913.
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