Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Twitch
Видеостриминговый сервис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 70, упоминаний - 81
Twitch упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сысоев Игорь 31 4
|Коновалов Максим 15 4
|Хасис Лев 96 2
|Мамут Александр 109 2
|Байгушева Анастасия 4 2
|Воронин Андрей 5 1
|Оленев Евгений 1 1
|Сиденко Андрей 10 1
|Семенова Ирина 35 1
|Табастаева Юлианна 1 1
|Зайцева Дарья 2 1
|Соловьева Мария 5 1
|Командная Мария 1 1
|Амниев Анатолий 1 1
|Heina Michael - Хейна Майкл 1 1
|Васильев Марат 1 1
|Chuang Andrew - Чуан Эндрю 2 1
|Лавочкин Семен 1 1
|Новицкий Евгений 8 1
|Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
|Газиев Артур 2 1
|Ковальчук Никита 1 1
|Черменин Артем 6 1
|Kahle Brewster - Брюстер Кейл 4 1
|Porat Ruth - Порат Рут 6 1
|Пушков Алексей 8 1
|Олехнович Алексей 2 1
|Николаев Вячеслав 56 1
|Brin Sergey - Сергей Брин 121 1
|Larry Page - Ларри Пейдж 127 1
|Борзилов Давид 36 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Чугунов Никита 53 1
|Королюк Алексей 86 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Решетин Олег 38 1
|Калинин Александр 95 1
|Андреев Павел 1 1
|Агапитов Александр 3 1
|Wikipedia - Википедия 278 4
|NYT - The New York Times 509 4
|CNews - ZOOM.CNews 1103 4
|Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 3
|Афиша.ру - Afisha.ru 24 2
|The Verge - Издание 448 1
|Forbes - Форбс 442 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|ZDnet 381 1
|РИА Новости 654 1
|РосКомСвобода 75 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|PornHub 23 1
|Windows Central 16 1
|Nielsen Holdings 79 2
|W3Techs 10 2
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|ResearchMe 11 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
|МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765226, в очереди разбора - 668913.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru