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Polycom
Поликом Россия



30.04.2020 Vinteo заявила о готовности полностью заменить ВКС Polycom
05.09.2018 Polycom выпустил новый мультимедийный телефон с облачным сервисом
30.07.2018 Polycom анонсировала появление поддержки Microsoft Teams в решении RealConnect Service
25.05.2018 Polycom представила Polycom Cloud Services для анализа и управления устройствами конференц-связи
03.04.2018 Polycom Trio стал самым быстро продаваемым конференц-телефоном в истории компании
19.09.2017 Polycom представила новые решения для конференц-звонков
14.06.2017 Polycom представила инструмент Polycom Pano для обмена контентом
06.06.2017 BMC Software оснастила 50 своих офисов решениями Polycom для ВКС
24.04.2017 Цена американской видеоконференцсвязи для российских судов превысила 2 млрд
21.03.2017 Polycom представила систему телеприсутствия и камеру для переговоров по видео
09.02.2017 Эксперты Polycom предсказали подъем культуры «гибкого» рабочего пространства в 2017 году
13.12.2016 «Сибур» запустил систему телеприсутствия Polycom OTX 300 на тобольской промышленной площадке
20.10.2016 Polycom внедрил интерфейс Skype для бизнеса в решения Polycom Group Series
28.09.2016 Siris Capital Group приобрела Polycom за $2 млрд
12.07.2016 Стартовали мировые продажи решения для совместной работы Polycom RealPresence Clariti
04.07.2016 Polycom представил решение для подключения в один клик к видеоконференциям пользователей Skype for Business
27.06.2016 ГАС «Правосудие» закупает американскую видеоконференцсвязь на полтора миллиарда
15.06.2016 Polycom совместно с Intact оснастила аудио-визуальными решениями учебный кампус Корпоративного университета «Сибура» в Анапе
11.05.2016 В России поступило в продажу решение Polycom RealPresence Debut
15.04.2016 Лидер рынка систем видеоконференцсвязи Polycom продан за $1,96 млрд
31.03.2016 «Астерос» и Polycom создали мультимедийный комплекс для переговорного пространства «Сибура»
15.03.2016 Polycom и Microsoft расширяют возможности видеосотрудничества в Office 365 и «Skype для бизнеса»
26.02.2016 Polycom RealPresence Trio теперь доступен во всех регионах присутствия Polycom
01.02.2016 Polycom представила новую программную инфраструктуру для совместной работы RealPresence Clariti
14.01.2016 Polycom рассказала о ведущих тенденциях развития технологий для совместной работы в 2016 г.
03.12.2015 Polycom представил новое решение, разработанное специально для российского рынка
12.10.2015 Polycom анонсировала новые решения для совместной работы
23.07.2015 Polycom выпустил две новые модели SIP-телефонов
29.06.2015 Polycom дополнила платформу RealPresence двумя новыми технологиями
22.05.2015 Новые решения Polycom RealPresence Group Series превращают персональные рабочие места в центры коллективной работы
24.04.2015 Merlion займется распространением голосовых решений Polycom в России
18.03.2015 Polycom и Microsoft анонсировали новую серию ВКС-решений, совместимых со Skype for Business
04.02.2015 Polycom представил новые аудио- и видеорешения для совместной работы
28.01.2015 Polycom: Бизнес до конца не использует все преимущества совместной работы по видеосвязи
20.01.2015 Марко Ланди возглавил Polycom в регионе EMEA
01.09.2014 Polycom выпустил новые мобильные станции видеосвязи с тележками для предприятий и учебных заведений
27.06.2014 «Астерос» развернул систему видеоконференцсвязи для «Укртелекома»
19.06.2014 Polycom примет участие в круглом столе «Корпоративные системы связи 2014»
06.06.2014 Как выбрать ВКС-систему? Российский опыт
30.05.2014 Продажи программных ВКС-решений растут на 20% в год

Публикаций - 369, упоминаний - 713

Polycom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4624 96
Microsoft Corporation 20962 87
Avaya Inc - Avaya СНГ 948 84
Huawei 3132 54
Spirit DSP - Спирит Корп 413 49
VideoMost - ВидеоМост 200 41
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7749 41
Cisco Systems - Tandberg 148 38
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1092 31
HP Inc. 5096 30
Samsung Electronics 8922 30
Крок 1545 25
IBM 8630 25
LifeSize 37 24
Oracle Corporation 5770 23
Ланит ГК 1500 23
TrueConf - ТруКонф 257 22
Apple Inc - Эппл Рус 10085 22
Cisco Broadsoft UC 49 21
AT&T Inc 1520 21
Ericsson 2273 20
NEC 1693 19
Adobe Systems 1329 18
Crestron 84 18
АйТи 1066 17
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 32 17
Dialogic Corp 70 17
IBS - ИБС ИТ Услуги 1325 16
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 178 16
HTC Corporation 1374 16
Extron Electronics 50 16
KT Corporation - Korea Telecom 112 16
ZTE Corporation 637 16
China Mobile 359 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2437 14
Poly - Plantronics 81 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6181 14
LG Uplus - LG U+ 27 14
Mitel Corp - Mitel Networks 51 14
Citrix Systems 720 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4803 16
ПСБ - Промсвязьбанк 634 15
ВТБ Банк Москвы 432 15
РЖД - Российские железные дороги 1317 13
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 84 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 763 13
Альфа-Банк 1321 12
МДМ Банк 164 12
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 108 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1549 12
Уралсиб Банк 424 11
Роснефть НК 418 10
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 157 9
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 221 9
Пробизнесбанк АКБ 122 9
Новард Управляющая компания - Novard 67 9
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 100 9
Лайф ФГ - Финансовая группа 100 9
ГПБ - Газпромбанк 793 9
Visa International 1639 8
Спортмастер 132 8
Бинбанк 188 8
Bayer AG - Байер 46 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 174 8
Национальный банк Траст 110 8
Россети Ленэнерго 55 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 8
Сетелем Банк 27 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 55 8
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 65 8
Газпром нефть 398 7
ВкусВилл 52 6
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 226 6
Башнефть ПАО АНК 94 6
Citibank - Ситибанк 250 6
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 200 6
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 85 6
En+ Group 18 5
Mary Kay - Мэри Кэй 85 5
Федеральное казначейство России 862 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7308 16
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1474 15
Верховный суд Российской Федерации 289 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 872 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1834 12
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 9
Правительство Москвы 814 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1095 9
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 181 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2007 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1872 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 804 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 929 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 422 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 879 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2729 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 224 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1218 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1099 4
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1945 4
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 23 4
Правительство Тюменской области - ГКУ ТО ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 22 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2274 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 607 3
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 49 3
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 76 3
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 101 3
Счётная палата РФ 554 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 292 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 162 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1725 3
Президент Российской Федерации 1711 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 95 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 131 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 66 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 2
Linux Foundation 161 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
GPA - Global Presence Alliance 1 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
Российская Ассоциация Телемедицины 1 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 694 137
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12222 61
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 614 51
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 47
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1332 31
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2431 26
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1022 20
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 68 19
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1883 18
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9141 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3491 15
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1804 15
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 52 14
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 69 12
ARM64 - Архитектура процессора 1223 12
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 21 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2504 10
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 31 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10060 9
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 548 8
3G - Стандарт мобильной связи 5061 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4000 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1486 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12105 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1576 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3163 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 676 5
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 144 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2110 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 855 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1448 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 796 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2022 5
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 99 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3965 5
GIPS - Global IP Solutions 18 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1779 5
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 226 5
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1914 5
Microsoft Skype 1876 56
Polycom RealPresence Group 60 54
Microsoft Lync 275 40
Google Android 11622 32
Apple iOS 6193 32
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 124 25
Linux OS 7160 23
Microsoft Windows 10 10088 23
Microsoft Skype for Business 119 17
Microsoft Outlook 1208 16
Rakuten Viber 459 15
Polycom HDX 17 13
Apple Mac - Apple Macintosh 2495 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 967 12
Google Chrome - браузер 1162 11
Apple iPad 3534 11
Cisco Webex 143 11
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 25 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 725 10
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 107 10
Microsoft Office 365 788 9
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1667 9
Google Hangouts - Мессенджер 66 8
Polycom UC Intelligent Core - Polycom UC Board 8 8
Microsoft Exchange 947 8
Polycom EagleEye 8 8
Polycom VVX - IP-телефон 11 8
TeamSpirit IM - Мессенджер 30 8
Polycom CX - серия панорамных камер 7 7
Polycom RealConnect Service 7 7
Apple Safari - Браузер 723 7
Polycom NoiseBlock 7 7
Microsoft Office 2943 6
Polycom RMX - MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 8 6
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 6
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 97 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 537 6
Polycom MGC MCU - сервер конференцсвязи 8 6
Apple macOS 1217 6
Infotecs - ViPNet VPN-решение 164 6
Хомяков Сергей 33 23
Четвернин Алексей 659 20
Свириденко Андрей 93 20
Гуральников Сергей 162 17
Громов Иван 99 16
Лысенко Эдуард 216 16
Леушев Андрей 63 13
Серебряков Виктор 44 13
Чучелов Андрей 44 13
Шевченко Владимир 135 12
Хрусталев Александр 32 12
Соловьев Владимир 101 12
Прохоров Фёдор 81 12
Шайхутдинов Роман 108 12
Реймер Денис 50 12
Халяпин Сергей 79 12
Сафронов Юрий 67 11
Мацоцкий Сергей 166 11
Никуличев Андрей 43 11
Разумовский Дмитрий 70 11
Смирнов Александр 49 11
Коротнев Константин 32 11
Гаттаров Руслан 135 10
Николаев Евгений 13 10
Козлов Михаил 161 10
Айвазов Армен 450 10
Садовенко Илья 62 10
Скородумов Анатолий 64 10
Фридман Илья 41 9
Левиков Антон 68 9
Атанесов Саргис 13 9
Разгуляев Валерий 18 9
Бетсис Павел 90 9
Богачев Игорь 172 9
Шестаков Александр 35 9
Дегтярев Алексей 54 8
Асратян Петр 35 8
Пиляр Елена 21 8
Михалев Павел 20 8
Горбунов Алексей 20 8
Россия - Российская федерация - РФ 82082 187
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12012 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26565 62
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33841 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11513 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11560 19
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1565 19
Европа 7242 17
Россия - ЦФО - Калужская область 725 16
Казахстан - Республика 4116 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10848 12
Россия - СЗФО - Вологодская область 463 11
Ближний Восток 2481 11
Европа Восточная 2804 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 10
Африка - Африканский регион 2659 10
Украина 5501 8
Германия - Федеративная Республика 7770 8
Россия - УФО - Челябинская область 842 8
США - Калифорния 3063 8
Северная Америка 2525 7
Россия - УФО - Тюменская область 745 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9400 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1982 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1066 7
Россия - ПФО - Мордовия Республика 501 6
Россия - ЦФО - Тульская область 922 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 530 5
Великобритания - Лондон 1838 5
Россия - ПФО - Ульяновская область 460 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 572 5
Франция - Французская Республика 4919 5
Прибалтика - Балтия 1199 5
Беларусь - Белоруссия 3189 5
Америка 1185 5
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1160 5
Индия - Республика 4069 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 4
Япония 7883 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1378 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2705 33
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4071 23
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5014 17
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 408 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3620 10
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 922 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 197 6
Информационное общество - Государственная программа 301 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1511 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1085 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 167 3
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 57 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1492 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 121 2
Атлантис 64 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 164 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 615 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 2
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 51 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 37 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 50 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 15 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 174 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 1
Антитеррор 66 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 109 1
SAP Best Practices 4 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 77 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 370 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 86 1
КПД - Коэффициент полезного действия 121 1
Аутсорсинг 128 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 16 1
НПА - Нормативный правовой акт 53 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 12
TAdviser - Центр выбора технологий 226 6
The Verge - Издание 456 2
Thomson Reuters - Рейтер 5606 2
Коммерсантъ - Издательский дом 783 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
ZDnet 555 1
NYT - The New York Times 943 1
Engadget - Блог о технологиях 400 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 239 1
The Washington Post 287 1
VentureBeat 87 1
Harvard Business Review 9 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 119 1
Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
The Times 68 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2559 15
Gartner 3173 12
IDC - International Data Corporation 4514 10
Forrester Research 782 8
Juniper Research 419 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 3
Frost & Sullivan 176 2
IHS Infonetics Research 87 2
Fortune 100 86 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 102 1
ABI Research 230 1
Tractica 7 1
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 11 1
Synergy Research Group 39 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
comScore 304 1
Yankee Group 161 1
Moody's Investors Service 64 1
Fortune Global 500 266 1
Quocirca 12 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 12
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 150 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 2
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 24 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 45 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 1 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 16 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 9 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 771 1
МПГУ - Московский педагогический университет 18 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 92 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 31 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 162 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1418 33
CNews FORUM Информационные технологии завтра 712 14
CNews AWARDS - награда 330 9
CNews APPWards 36 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 162 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 6 1
CeBIT 406 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 60 1
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IT-Лидер - премия 3 1
IT&Security Forum 10 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166658, в очереди разбора - 1048929.
Создано именных указателей - 53985.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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