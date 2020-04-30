Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Polycom
Поликом Россия
Публикаций - 369, упоминаний - 713
Polycom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хомяков Сергей 33 23
|Четвернин Алексей 659 20
|Свириденко Андрей 93 20
|Гуральников Сергей 162 17
|Громов Иван 99 16
|Лысенко Эдуард 216 16
|Леушев Андрей 63 13
|Серебряков Виктор 44 13
|Чучелов Андрей 44 13
|Шевченко Владимир 135 12
|Хрусталев Александр 32 12
|Соловьев Владимир 101 12
|Прохоров Фёдор 81 12
|Шайхутдинов Роман 108 12
|Реймер Денис 50 12
|Халяпин Сергей 79 12
|Сафронов Юрий 67 11
|Мацоцкий Сергей 166 11
|Никуличев Андрей 43 11
|Разумовский Дмитрий 70 11
|Смирнов Александр 49 11
|Коротнев Константин 32 11
|Гаттаров Руслан 135 10
|Николаев Евгений 13 10
|Козлов Михаил 161 10
|Айвазов Армен 450 10
|Садовенко Илья 62 10
|Скородумов Анатолий 64 10
|Фридман Илья 41 9
|Левиков Антон 68 9
|Атанесов Саргис 13 9
|Разгуляев Валерий 18 9
|Бетсис Павел 90 9
|Богачев Игорь 172 9
|Шестаков Александр 35 9
|Дегтярев Алексей 54 8
|Асратян Петр 35 8
|Пиляр Елена 21 8
|Михалев Павел 20 8
|Горбунов Алексей 20 8
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166658, в очереди разбора - 1048929.
Создано именных указателей - 53985.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1166658, в очереди разбора - 1048929.
Создано именных указателей - 53985.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru